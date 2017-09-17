 "В лагере "Виктория" основное внимание уделялось безопасности", - Труханов

Об этом он сказал в воскресенье во время встречи с родителями участников хореографического ансамбля "Адель", дети из которого проживали в сгоревшем корпусе лагеря "Виктория", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".
"Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности. Все, что сегодня говорят политики, мне очень неприятно как отцу и дедушке… В эксплуатацию мы все передали в рабочем состоянии", - заявил мэр.
Касательно нерабочей пожарной сигнализации, Геннадий Труханов сказал: "На вопрос, почему она не работала, нам ответят эксперты. Если бы я знал, что с ней проблемы, меры были бы приняты. И теперь они будут самые жесткие относительно виновных. Мы никого не будем выгораживать и прятать. Мы не снимаем с себя ответственность".
Родители в свою очередь потребовали провести независимую оценку оставшихся корпусов лагеря, так как, по их словам, в сгоревшем здании не было пропитки полов, вода в душах билась током. Также они сообщили, что дети переживают за художественного руководителя коллектива Татьяну Егорову, в комнате которой начался пожар.
"Я категорически против того, чтобы мы устраивали шум и наказали невиновных", - ответил городской голова, пообещав объективное разбирательство. Также было озвучено, что самая большая вина лежит на директоре лагеря Петросе Саркисяне, "которому доверили руководить этим учреждением".
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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14 ч ·
Я не хочу піаритись на одеській трагедії, але і мовчати я не можу. Минула більш ніж доба, але уряд і президент мовчать. Телеканали висвітлюють дуже куцо, як мінімум в Одесі вже повинен бути генпрокурор. Але чомусь зараз Порошенко і Гройсман не поспішають назвати цей справжній злочин «злочином». Гроші були виділені, щоб цього не сталося, але вони були вкрадені. Я не заспокоюся, поки винні не будуть покарані.
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выступлениебаблоимение... да и какие-то бляди не побрезговали салютами в честь какого-то своего "праздника"...
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Труханов, ти дебіл мордовський!
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😈😈
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Нульовий ти наш....
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Похоже, что наши чиновники уверенно сокращают дистанцию...
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