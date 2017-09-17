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 "В лагере "Виктория" основное внимание уделялось безопасности", - Труханов

одесса пожар штурм мэрия

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявляет, что при строительстве детского муниципального лагеря "Виктория", в котором при пожаре погибло 3 детей, основное внимание уделялось безопасности.

Об этом он сказал в воскресенье во время встречи с родителями участников хореографического ансамбля "Адель", дети из которого проживали в сгоревшем корпусе лагеря "Виктория", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".

"Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности. Все, что сегодня говорят политики, мне очень неприятно как отцу и дедушке… В эксплуатацию мы все передали в рабочем состоянии", - заявил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы "шабашники" - нет документов о нашей работе в "Виктории", - СМИ нашли подрядчиков, строивших сгоревший лагерь

Касательно нерабочей пожарной сигнализации, Геннадий Труханов сказал: "На вопрос, почему она не работала, нам ответят эксперты. Если бы я знал, что с ней проблемы, меры были бы приняты. И теперь они будут самые жесткие относительно виновных. Мы никого не будем выгораживать и прятать. Мы не снимаем с себя ответственность".

Родители в свою очередь потребовали провести независимую оценку оставшихся корпусов лагеря, так как, по их словам, в сгоревшем здании не было пропитки полов, вода в душах билась током. Также они сообщили, что дети переживают за художественного руководителя коллектива Татьяну Егорову, в комнате которой начался пожар.

"Я категорически против того, чтобы мы устраивали шум и наказали невиновных", - ответил городской голова, пообещав объективное разбирательство. Также было озвучено, что самая большая вина лежит на директоре лагеря Петросе Саркисяне, "которому доверили руководить этим учреждением".

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Mikheil Saakashvili
14 ч ·

Я не хочу піаритись на одеській трагедії, але і мовчати я не можу. Минула більш ніж доба, але уряд і президент мовчать. Телеканали висвітлюють дуже куцо, як мінімум в Одесі вже повинен бути генпрокурор. Але чомусь зараз Порошенко і Гройсман не поспішають назвати цей справжній злочин «злочином». Гроші були виділені, щоб цього не сталося, але вони були вкрадені. Я не заспокоюся, поки винні не будуть покарані.
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Доверившись, цитируй классиков, с(р)аакобот!
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мабуть, потому, что не хочется отменять вылет в Штаты... но, хотя бы соболезнование можно было высказать... не по-человечески это как-то((( ... хотя вон Ирочка Билык решила, что не такая уже это и трагедия, чтобы отменять выступлениебаблоимение... да и какие-то бляди не побрезговали салютами в честь какого-то своего "праздника"...
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Вот его выблядков и надо было там закрыть!!!Тьфу-тьфу-тьфу...
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за ним стоит "порох"-минер и в обиду труху на даст.
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Безопасности твоей жопы там больше всего уделялось внимание, ТВАРЬ поджидовская!!
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Важко збагнути, а що твориться в лагерях, де основна увага не приділяється безпеці!
Труханов, ти дебіл мордовський!
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Труханов должен как минимум быть отстранён от корыта, а потом сесть с поддельниками
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и потянуть за собой палыцю с луцка за отмытые пиломатериалы
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Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности. Все, что сегодня говорят политики, мне очень неприятно как отцу и дедушке… В эксплуатацию мы все передали в рабочем состоянии", - теперь понятно, что и Труханов в ответе за гибель детей.
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Жертвами тотальної ШакалАДної коррупції стали ДІТИ....
😈😈
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чемодан вокзал россия
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До себе запрошуєш, кацапчику???😁😁😁
Нульовий ти наш....
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Обізвалось те шо всралось. Спалить його живцем саме то буде.
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Мы всегда удивлялись тому, что расея с огромной скоростью пробивает очередное дно!
Похоже, что наши чиновники уверенно сокращают дистанцию...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"В лагере "Виктория" основное внимание уделялось безопасности", - Труханов
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