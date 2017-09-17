 Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности, - Труханов о сгоревшем детском лагере "Виктория"

Об этом он сказал в воскресенье во время встречи с родителями участников хореографического ансамбля "Адель", дети из которого проживали в сгоревшем корпусе лагеря "Виктория", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".
"Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности. Все, что сегодня говорят политики, мне очень неприятно как отцу и дедушке… В эксплуатацию мы все передали в рабочем состоянии", - заявил мэр.
Касательно нерабочей пожарной сигнализации, Геннадий Труханов сказал: "На вопрос, почему она не работала, нам ответят эксперты. Если бы я знал, что с ней проблемы, меры были бы приняты. И теперь они будут самые жесткие относительно виновных. Мы никого не будем выгораживать и прятать. Мы не снимаем с себя ответственность".
Родители в свою очередь потребовали провести независимую оценку оставшихся корпусов лагеря, так как, по их словам, в сгоревшем здании не было пропитки полов, вода в душах билась током. Также они сообщили, что дети переживают за художественного руководителя коллектива Татьяну Егорову, в комнате которой начался пожар.
"Я категорически против того, чтобы мы устраивали шум и наказали невиновных", - ответил городской голова, пообещав объективное разбирательство. Также было озвучено, что самая большая вина лежит на директоре лагеря Петросе Саркисяне, "которому доверили руководить этим учреждением".
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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он строил по всем нормам..,но нормы куда то подевались, в откаты наверно, мерзавец.
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Сегодня все обсуждают, виноват ли Порошенко в одесской трагедии? Мое твёрдое убеждение - да.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный журналист-расследователь Александр Дубинский.
Более того, он виноват во всех таких трагедиях, по всей Украине. Вне зависимости от того, пиарился он в тех местах или нет.
Виноват, потому что начиная с 2014 года у него были все возможности построить страну, где работают пожарные сигнализации.
Страну, где армию обеспечивают, а раненых лечат за счёт государства.
Страну, где за воровство денег на стройке детского лагеря садят в тюрьму. А не избирают мером.
Государство, в котором комфортно бизнесу. И где хочется платить налоги.
Налоги, которые пойдут и на медицину. И на пожарную безопасность. И на армию.
Ничего этого он не сделал. Хотя именно это сделать - и обещал.
Поэтому - 100% виновен.
Потому что ради бабок взял на себя ответственность за страну, которая на самом деле ему не нужна.
***
Согласен целиком и полностью с такой точкой зрения, о чем подробно ранее написал в статье «ПОДОНКИ» (наибольший из которых в Украине за все времена независимости - Порошенко)…
https://goo.gl/qjCX8p
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3-4(максимум) года условно...ВСЁ!
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В мире уже давно древисину обрабатывают спецальным саставом каторый не пазволяет гареть а в детских учириждениях безопасность должна ваобше заскаивать за разумное
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