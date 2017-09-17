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 Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности, - Труханов о сгоревшем детском лагере "Виктория"

одесса пожар штурм мэрия

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявляет, что при строительстве детского муниципального лагеря "Виктория", в котором при пожаре погибло 3 детей, основное внимание уделялось безопасности.

Об этом он сказал в воскресенье во время встречи с родителями участников хореографического ансамбля "Адель", дети из которого проживали в сгоревшем корпусе лагеря "Виктория", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".

"Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности. Все, что сегодня говорят политики, мне очень неприятно как отцу и дедушке… В эксплуатацию мы все передали в рабочем состоянии", - заявил мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы "шабашники" - нет документов о нашей работе в "Виктории", - СМИ нашли подрядчиков, строивших сгоревший лагерь

Касательно нерабочей пожарной сигнализации, Геннадий Труханов сказал: "На вопрос, почему она не работала, нам ответят эксперты. Если бы я знал, что с ней проблемы, меры были бы приняты. И теперь они будут самые жесткие относительно виновных. Мы никого не будем выгораживать и прятать. Мы не снимаем с себя ответственность".

Родители в свою очередь потребовали провести независимую оценку оставшихся корпусов лагеря, так как, по их словам, в сгоревшем здании не было пропитки полов, вода в душах билась током. Также они сообщили, что дети переживают за художественного руководителя коллектива Татьяну Егорову, в комнате которой начался пожар.

"Я категорически против того, чтобы мы устраивали шум и наказали невиновных", - ответил городской голова, пообещав объективное разбирательство. Также было озвучено, что самая большая вина лежит на директоре лагеря Петросе Саркисяне, "которому доверили руководить этим учреждением".

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Якщо це найкращий табір,пропіарений всіма,то страшно подумати,в якому стані тех та протипожежна безпека решти таборів...
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А кто этого питароса сракисяна туда поставил директором. он не должен отвечать а тот который назначил того который поставил. он не должен отвечать?
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мають, вале назви статтю Закону, згідно якої той, хто призначим армяшку (за бабло звичайно) директором, має відповідати?
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если не было тендера или у него не достаточно квалификации для такого рода работ, то думаю легко найдется статья
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Если у нас наивысшая власть это народ значит и статья по которой они должны отвечать будет фонарный столб.
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Порошенко и Труханов открыли в Одессе детский оздоровительный лагерь Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности, - Труханов о сгоревшем детском лагере "Виктория" - Цензор.НЕТ 9535 Порошенко проинспектировал детский лагерь "Виктория" в Одессе Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал городской детский спортивно-оздоровительный лагерь "Виктория" 26 мая в ходе рабочего визита в Одессу. В частности, Порошенко посетил новый спорткомплекс на территории лагеря, осмотрел корпуса, прилегающую территорию и пообщался с одесскими школьниками. Дети вручили Президенту подарок - кубок с флагами стран Европейского Союза в виде сердец. "Если Одесса не первый город в Украине, то явно не второй. Вам очень повезло учиться в Украине и в Одессе. Вы выбираете себе дорогу, выбираете себе судьбу, а судьба выбирает вас. Вы в этом фантастическом месте можете отдохнуть, можете учиться", - отметил Порошенко. В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что 420 детей одновременно могут отдыхать в этом комплексе за одну смену протяженностью в 20 дней. "Это образцовый детский оздоровительный комплекс. Мы вложили в него не только деньги, но и душу. Ведь одесские дети должны отдыхать в самых лучших условиях. И мы их создали", - добавил мэр. Отметим, что в ходе реконструкции были приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Сегодня по многим оценкам данный комплекс является образцовым как спортивно -оздоровительное детское учреждение, которое финансируется за счёт города.
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так же проинспектировал как и реформы проводит
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Даже на фото видно, что древесину для строительства Трухановского лагеря использовали самого паршивого качества еловый и сосновый кругляк, который отбраковывают при экспортных поставках в Европу При этом за эти сосновые дрова Труханов перечислил 60 млн гривен так словно лагерь построили из японского белого дуба, или тикового дерева. Яркий пример как из-за тотальной коррупции погибли не в чем не повинные дети. Что интерсено уже сейчас власть пытаеться замнут эту трагедию всеми возможными способами.
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Не спорю. Вполне возможно что этот лагерь - лучшее что может построить Труханов и его команда.
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Господи, какая сволочь, какая редкостная мразь сидит в мэрии Одессы..
он строил по всем нормам..,но нормы куда то подевались, в откаты наверно, мерзавец.
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"Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности, - Труханов о сгоревшем детском лагере "Виктория" - если бригадник Труха делает такое заявление, значит получил хороший откат, так члены ПР иначе и не будут строить, их так учил создатель ПР Янушенко, уверен, барыга будет активно крышевать своего компаньона по офшорам, а как же иначе, он ещё не сдал ни одного члена банды ПР, зато все силовые структуры бросает против патриотов Украины.
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барыга и есть создатель ПР, янык позже возглавил
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В 2000 году партии «Партия регионального возрождения Украины», «Партия солидарности Украины», «Партия труда», «Всеукраинская партия пенсионеров» и партия «За красивую Украину» объединились в Партию регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины», сопредседателями которой стали лидеры объединившихся партий: Владимир Рыбак, Валентин Ландык, Пётр Порошенко. Николай Азаров, Ефим Звягильский и Леонид Черновецкий вошли в президиум новообразованной объединённой партии.

Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности, - Труханов о сгоревшем детском лагере "Виктория" - Цензор.НЕТ 4944
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В 2001 году на внеочередном съезде партия регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины» изменила название на «Партию регионов», председателем которой был избран Николай Азаров.
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Сука гнусная. Нужно похоронную процессию с погибшими детьми начинать от мэрии и выволочь всех из мэрии: пусть каются перед родителями.
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мы, труха, молдавский бизнесмен и бригада шабашников, построили лучший безопасный лагерь, а они его спалили. так выходит?
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Ще ніхто ніякої експертизи не провів, але вже пожежа "почалася" в кімнаті художнього керівника...
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Што ты Трухан гонишь !Дятел обдолбаный , при нормальной власти ты бы гнида как минимум слетел бы со своего прикормленного места
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Ну слетит он с этого места если допекут Пэдру,но слетит образцово-показательно в Киев,в АП, или в вице-премьеры. Есть такой изошренный метод унижения народа, применяется на всех уровнях от сельсовета до самых верхов.
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Вранье! Строители уже признали, что большую часть денег банально украли!!
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после"она утонула",это самое циничное заявлене
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ТРУХАНОВ -ТЫ ЕЩЕ ЧМО, ЧТО-ТО ПОСМЕЛ ПЕРНУТЬ!!!!!!!!!!!!!! ТЫ ГАВНЮК!!! ПЕРВЫМ ДОЛЖЕН УЖЕ БЫЛ УЙТИ В ОТСТАВКУ !!!!!!!
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«Лагерь спешили открыть к приезду Порошенко, для пиара. В результате деньги были украдены, погибли дети» Саакашвили

Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности, - Труханов о сгоревшем детском лагере "Виктория" - Цензор.НЕТ 9399
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Труханов отгавкивается по методу Барыги,случилась беда по твоей вине кричи "Пэрэмога!!!". После дебальцевского котла Пэтро так и зробыв.наградил генерала , который все просрал и бежал первым.
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а чего это сепарское бандитское чмо еще не арестовано?
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если там все было безопасно, почему же там все сгорело? разгадай мне ребус, труханов
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Этим заявлением Труханов только подтвердил, что стрелочники будут наказаны обязательно и показательно.
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Реально достало. Украине нужен президент, который будет садить воров, а не покрывать подельников-бизнес-партнеров, нужен прокурор, который будет на стороне закона, а не алкоголик-птушник с женой-воровкой, порох, уйди, пожалуйста, пока не поздно
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спалить этого труханова,тогда и справедливость восторжествует,мразь,угробило детей и падла еще что-то вякает в свое оправдание,держит же его какая-то киевская сука.хотя по нему давно тюрьма плачет.В апреле месяце в этом корпусе мой сын жил несколько дней,ездил на соревнования.Бедные родители.
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искать надо начинать виноватых родителям, не верить комиссии ,через суд изьять документацию и списание материалов , приход материалов, сопоставить приход с расходом и договором подряда где идет оплата работы, шабашник шабашником но он должен быть, его обязательно заключает подрядчик с шабашником-- страхуясь от несчасного случая , где риски и работу берет шабашник на себя, оплату берет фирма , анализом этих документов найдется какая работа не сделана или сделана не по проекту,но оплачена... по ним и найдется или халтура или приписка работ ,и отклонения от проекта,...... родителям для экспертизы нужен нормальный прораб со стажем лет 15-20, он все найдет и халтуру и крайних,или ниточку которая к ним приведет
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о чем вы,если не названы убийцы небесной сотни,не покараны твари,которые загнали добробатов в котел,никто так и не назвал заказчика убийства Гонгадзе,гавно поднялось на волне народной революции,распихивая локтями пролезло во власть и дальше продолжает творить беззаконие
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стараюсь помочь тем что знаю, здесь наказать реально,пока не уничтожили документы,это сделают в первую очередь
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прошу прощения,он тогда строился,они жили в соседнем корпусе,хотя это ничего не меняет
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если строили шабашники актов на скрытые работы нет, если нету актов какой мудак его принял в эксплуатацию
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самое печальное, что куча мудаков пошла на этот концерт..
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Посадят (может быть) директора лагеря который к постройке и сдаче как и к воде не имеет никакого отношения. Отвечает за детей .Да. Но не строил это говно и не презентовал рассказывая враньё как кацап пидорский труханОв и вонючий воровской жид вальцман. Эти паскуды жируют а горят дети украинцев. И это не шовинизм и не антисимитизм . Просто так получается.. Какие то факты неправильные получаются. "У каждой нации .." что то не выходит хоть прыгай! На самых самых постах как ни кацап так жид.. И пидоры - один к одному..Вальцман точно так же лгал когда отправлял неисправный "восстановленный" (видимо за цену 3-х банок краски) БТР с завода на передовую .В котором расстреляли мужа Черновол .Он заглох посреди поля. И такого хлама отправлено было дофига. И погибло дофига именно по этой причине . Просто остальные - не мужья Тани -пианистки и они менее интересны.. Скотинизм продолжается. Просто всё запоминайте..
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Сейчас беспредел везде - отголоски "геволюции"...плюс ментовская страна яныка. В итоге - движение в европу только ценами и трепанием языками... работаю в сети магазинов, торгующих (в том числе)сепаратистской продукцией и товаром с рассеи (и это не только у нас),контроля как не было при яныке так и нет - продажа просрочки,гнилья и в то же время пиар-менеджмент,маркетологи искренне удивляются падению посещаемости и плохой раскрутке магазинов..Кто вылечит мозги у наших людей? жадность до добра не доводит...
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Эксперты ответят...осталась куча пепла.В отставку казла и на нары!
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Если бы думали о безопасности (а не об откатах), то не строили бы из ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ (дерева, фанеры, дсп)!
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Пожарные не имели права допускать к эксплуатации такой обьект, если на нем были недостатки. Обьект тем не менее функционировал. Вопрос-откуда появились нарушения, если обьект новый? Принимали с недостатками? Кто-то из высоких чинов должен сесть.
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Почему в одесской трагедии виновен именно Порошенко

Сегодня все обсуждают, виноват ли Порошенко в одесской трагедии? Мое твёрдое убеждение - да.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный журналист-расследователь Александр Дубинский.
Более того, он виноват во всех таких трагедиях, по всей Украине. Вне зависимости от того, пиарился он в тех местах или нет.
Виноват, потому что начиная с 2014 года у него были все возможности построить страну, где работают пожарные сигнализации.
Страну, где армию обеспечивают, а раненых лечат за счёт государства.
Страну, где за воровство денег на стройке детского лагеря садят в тюрьму. А не избирают мером.
Государство, в котором комфортно бизнесу. И где хочется платить налоги.
Налоги, которые пойдут и на медицину. И на пожарную безопасность. И на армию.
Ничего этого он не сделал. Хотя именно это сделать - и обещал.
Поэтому - 100% виновен.
Потому что ради бабок взял на себя ответственность за страну, которая на самом деле ему не нужна.
***
Согласен целиком и полностью с такой точкой зрения, о чем подробно ранее написал в статье «ПОДОНКИ» (наибольший из которых в Украине за все времена независимости - Порошенко)…
https://goo.gl/qjCX8p
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Да никто не сядет - арест, залог, домашний арест, 2-3 года слушаний в суде.
3-4(максимум) года условно...ВСЁ!
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Так "заботились о безопасности" , шо через какое-то малое время после сдачи датчики стали срабатывать каждые 12-15 часов при каждом пуке и без всяких причин вообще !
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Миша предупреждал о ворах.
В мире уже давно древисину обрабатывают спецальным саставом каторый не пазволяет гареть а в детских учириждениях безопасность должна ваобше заскаивать за разумное
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности, - Труханов о сгоревшем детском лагере "Виктория"
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