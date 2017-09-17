 "Российские ВКС наносят точечные удары в Сирии", - РФ оправдывается после авиаудара

Об этом заявил в воскресенье, 17 сентября, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что в результате российского удара пострадали сирийские оппозиционеры.
"Российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГИЛ районах", - подчеркнул Конашенков.
"В первую очередь, уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.
Конашенков сказал, что за последние несколько суток на восточном берегу Евфрата российскими средствами контроля и разведкой не было выявлено ни одного боестолкновения террористов ИГИЛ с вооруженными представителями какой-либо третьей силы.
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А рассылать надо фото аэропорта. При чем до и после - для контраста.
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