EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 За рубежом
  1814  27
Материалы по теме:
Все про:авиация (1850) армия РФ (6828) война (3284) обвинение (350) Сирия (2514) США (13415)

 "Российские ВКС наносят точечные удары в Сирии", - РФ оправдывается после авиаудара

россия сирия бордов

Российская боевая авиация в Сирии наносит точечные удары, США были заранее проинформированы о границах военной операции в городе Дейр-эз-Зор.

Об этом заявил в воскресенье, 17 сентября, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что в результате российского удара пострадали сирийские оппозиционеры.

"Российские ВКС наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам целям в подконтрольных ИГИЛ районах", - подчеркнул Конашенков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолеты РФ нанесли авиаудар по паромам с гражданскими в Сирии, более 30 людей погибло, - AFP

"В первую очередь, уничтожаются огневые точки террористов, из которых ведется массированный огонь по сирийским войскам", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков сказал, что за последние несколько суток на восточном берегу Евфрата российскими средствами контроля и разведкой не было выявлено ни одного боестолкновения террористов ИГИЛ с вооруженными представителями какой-либо третьей силы.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну уж если Срасосия сказала....то принимайте за чистую ПРАВДУ)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та утилизируйте уже этого хуйла! Сколько можно его терпеть????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
знову безоружних обстрілюють, скоти, будьте прокляті і хай вам буде по ділам вашим,рашашвайн
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, это не Абхазия. Это Донецк. Стадион "Шахтер" в наши дни. Цветет и пахнет. Очень символичный вид того, что делает "русский мир" с "освобожденными" территориями. Я бы авторам учебников современной истории по всему миру разослал это фото в качестве одной из иллюстраций того, к чему приводит эта русская чума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Донбасс Арена )) - Есть еще стадион " Шахтер" по центральной улице имени убийцы Артема.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Со стадионом еще ничего...даже кресла пока что не украли.
А рассылать надо фото аэропорта. При чем до и после - для контраста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так или иначе Асад побеждает в войне. С этим не поспоришь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
что северная Сирия уже под контролем асада? А когда он успел ее отвоевать? Можно ссылку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Российские Воздушно-Космические Силы (ВКС) наносят точечные удары..." - звучит как прикол!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень точно попали и в Иран? Или только в Сирию? Раз уж попали в периметр Сирии, для роисисия космично-ракетнам войскам - это уже прогресс. А если одна - две ракеты упали на Воронеж - мелочь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Точкові удари параша демонструє лише лише, наливаючи спиртне у стакан. І то нерідко не попадає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что такое настоящая братоубийственная гражданская война? Это когда русские десантники в Сирии воюют с русским ИГИЛом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я жду исламофобов, которые скажут, что в Сирии россияне бомбят террористов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Российские ВКС наносят точечные удары в Сирии", - РФ оправдывается после авиаудара
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти