EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Политика Украины, За рубежом
  4539  114
Все про:миротворцы (442) Донбасс (16096) Матвиенко Валентина (19)

 Глава Совфеда РФ Матвиенко: Не вижу логики в размещении миротворцев на границе РФ и Украины

матвиенко

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко не видит логики в предложении Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила журналистам.

"Логики никакой в этом предложении я не вижу", - заявила спикер СФ РФ.

Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин дал поручение МИД РФ обратиться в ООН с запросом на размещение миротворцев в зоне конфликта в Донбассе.

"Речь шла о том, что сегодня на территории Донбасса, на линии соприкосновения работает миссия ОБСЕ, - указала глава верхней палаты парламента РФ. - И миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для решения конфликта в Украине нужны не миротворцы, а вывод российских войск, - конгрессмен США Хурд

"И смысл был в том, чтобы ввести миротворцев на линии соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние, - продолжила спикер Совфеда. - И обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ".

"Если сотрудники ОБСЕ будут не только на линии соприкосновения (а они ездят по всей территории), то, естественно, миротворцы будут сопровождать их по всей территории, но сопровождать, обеспечивая безопасность. Другого смысла в этих миротворцах нет", - убеждена Матвиенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер: Миротворцы должны обеспечивать безопасность на всей территории ОРДЛО, контролировать границу с РФ и мониторить тяжелое вооружение

"А если кто-то начинает уже диктовать какие-то иные условия, то они не понимают, что происходит в зоне конфликта", - считает глава верхней палаты парламента РФ.

"Там есть украинская сторона, но есть и сторона Донецка и Луганска, которые также имеют право голоса, имеют свою позицию и мнение", - заявила она.

"А те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса колючей проволокой и уничтожить просто этих людей, я думаю, этот замысел ни у кого не пройдет", - заключила Матвиенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кучма о предложении РФ по миротворцам ООН на Донбассе: Это издевательство над Украиной и миром

Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Да, Валя,это тебе не полстакана в перерывах между перепихами, тут мозг необходим
 показать весь комментарий
Ответить
 
Много чести комментировать высказывания этой продажной сволочи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бросишь бухать - увидешь...
И ещё - смой росу Х√йла с оченят, и мир окажется савсем не русский
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если Валя-стакан так боится размещения миротворцев на украинско-российской границе значит логика все-таки есть, да еще какая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для фашиста, оккупанта тут действительно нет логики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блядь шепетовская, не знаю твоих родителей, скорее всего были нормальные люди. Но в жизни одну ошибку сделали, вернее не сделали, аборт, чтобы эта мразь на свет родилась.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Она как всгда не в теме. Это Россия хочет разметить "миротворцев" только на границе спорикосновения с бандитами, а США и все остальные хоят это сделать по всей захваченной территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Другими словами: мы и дальше будем уничтожать Донбасс под лозунги о защите населения. Вот кто сомневается, что это русские обстреливают Донбасс, чтобы тут же на экранах ТВ рассказывать о фашистах?
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Совфеда РФ Матвиенко: Не вижу логики в размещении миротворцев на границе РФ и Украины
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти