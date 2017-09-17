 Глава Совфеда РФ Матвиенко: Не вижу логики в размещении миротворцев на границе РФ и Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила журналистам.
"Логики никакой в этом предложении я не вижу", - заявила спикер СФ РФ.
Матвиенко напомнила, что президент России Владимир Путин дал поручение МИД РФ обратиться в ООН с запросом на размещение миротворцев в зоне конфликта в Донбассе.
"Речь шла о том, что сегодня на территории Донбасса, на линии соприкосновения работает миссия ОБСЕ, - указала глава верхней палаты парламента РФ. - И миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии".
"И смысл был в том, чтобы ввести миротворцев на линии соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние, - продолжила спикер Совфеда. - И обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ".
"Если сотрудники ОБСЕ будут не только на линии соприкосновения (а они ездят по всей территории), то, естественно, миротворцы будут сопровождать их по всей территории, но сопровождать, обеспечивая безопасность. Другого смысла в этих миротворцах нет", - убеждена Матвиенко.
"А если кто-то начинает уже диктовать какие-то иные условия, то они не понимают, что происходит в зоне конфликта", - считает глава верхней палаты парламента РФ.
"Там есть украинская сторона, но есть и сторона Донецка и Луганска, которые также имеют право голоса, имеют свою позицию и мнение", - заявила она.
"А те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса колючей проволокой и уничтожить просто этих людей, я думаю, этот замысел ни у кого не пройдет", - заключила Матвиенко. Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кучма о предложении РФ по миротворцам ООН на Донбассе: Это издевательство над Украиной и миром
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
4539 114
К расследованию убийства Вороненкова нужно привлечь Россию, - спикер Совфеда Матвиенко(135)
Закрытие фабрики Roshen в Липецке не имеет политической подоплеки, - спикер Совфеда РФ Матвиенко(81)
"Настойка "Боярышник" - она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались", - глава Совета Федерации РФ Матвиенко призвала наказать виновников массового отравления в Иркутске. ВИДЕО(336)
Спикер Совета Федерации РФ Матвиенко о резолюции Генассамблеи ООН по Крыму: "Это решение носит предвзятый характер"(108)
Сегодня ты танцуешь тверк… Мракобесие в России крепчает(12)
Спикер Совфеда Матвиенко назвала провокацией действия украинской делегации, выступившей против проведения Ассамблеи МПС в РФ(95)
Санкции против России будут действовать максимум до конца года, - спикер Совета Федерации Матвиенко(117)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И ещё - смой росу Х√йла с оченят, и мир окажется савсем не русский
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить