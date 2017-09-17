 58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Kantar Public, обнародованном на сайте Ялтинской европейской стратегии.
В ходе исследования опросили граждан семи стран Евросоюза - Германии, Франции, Италии, Литвы, Великобритании, Польши и Нидерландов - по репрезентативной для каждой из стран социологической выборке (более 1000 человек на страну).
"Большинство опрошенных европейцев - 58% - поддерживают вступление Украины в НАТО, в то время, как ее вступление в Евросоюз - всего 48%. 12 лет назад, во время первого из аналогичных опросов, картина была иной: за то, чтобы Украина стала членом ЕС, выступало большинство - 55% - опрошенных европейцев", - сказано в сообщении.
Сегодня наибольшую поддержку идеи вступления Украины в ЕС получила в Литве и Польше (68% и 67% соответственно), наименьшую - в Нидерландах (27%). Уровень поддержки у Франции, Германии и Великобритании - менее половины опрошенных.
Социологи пояснили, что те, кто выступает против вступления Украины в ЕС, аргументируют это разными причинами. Треть опрошенных считает, что ЕС на данном этапе своего развития не может позволить себе дальнейшее расширение. И столько же (31%) считают, что принятие Украины спровоцирует экономические проблемы в Евросоюзе. 40% тех, кто поддерживает вступление Украины, считают главным аргументом то, что Украина является частью Европы. А 34% сторонников вступления подчеркивают, что этот шаг поможет усилить демократию в Украине.
Что касается вступления Украины в НАТО, почти в каждой стране, где проводилось исследование, большинство выступает за то, чтобы принять Украину в члены Североатлантического альянса.
"Даже во Франции и Нидерландах за это выступает 49%, в других странах уровень поддержки больше. В Литве и Польше он достигает 72% и 76% соответственно. Эти две страны бывшего "коммунистического лагеря" обеспечивают наиболее сильную поддержку вступления Украины в НАТО", - отмечают авторы исследования.
Главным аргументом в пользу интеграции Украины в НАТО европейцы считают ее противостояние с Россией (40% от числа тех, кто поддерживает вступление). Кроме того, 28% считают, что вступление Украины в НАТО усилит способность Европы оказать сопротивление российской агрессии.
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Разницы нет между защитой после вступления и вступление для защиты?
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Фейков и так достаточно от кацапов...
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за 12 лет потеряли 7% сторонников вступления в ЕС.
если так и дальше продолжится (с барыжной владой другого нет смысла ожидать), то светить нам ЕС лет через 50 при хороших раскладах
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у любого спроси
по поводу нато - я ваще ничего не писал.
по поводу войны: я пецю за язык тяну, когда он каждый год обещает на следующий год вернуть крым в состав Украины? если обещал - пусть вернет.
реально создается ощущение, что порохатые по крыму и лугандону пиздобольством занимаются, и прогресса как нет, так и не будет.
счас вот хотят миротворцев в лугандон, который навсегда заморозит как конфликт, так и вопрос крыма.
так что, это не наша проблема? в том числе и с текущей властью?
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у них свои проблемы. но свадивать свои проблемы на них - ненормально.
нам нужно думать в первую очередь о той части, которая "дело таки и в нас".
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Протестующие в Гукове шахтеры создали межрегиональное общественное движение "Народное единство". К участию в движении они пригласили водителей-"дальнобойщиков", кубанских фермеров и ростовских обманутых дольщиков, сообщает издание "Кавказский узел".
Шахтеры в Гукове требуют погашения долгов по зарплате, с 4 сентября проводят шествие в Ростов-на-Дону для встречи с губернатором. Группами по двое они проходят отрезки пути, на следующий день их сменяют новые участники акции. В самом Гукове они регулярно проводят пикеты.
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В соответствии с опросом, Россия остается пятой наиболее негативно воспринимаемой страной в мире, как это было и три года назад. Среди жителей 19 стран, опрошенных в 2017 году (в том числе в России), в 13 странах негативно отзывались о российском влиянии, в четырех - положительно, а в двух мнения разделились приблизительно поровну.
Отношение к России в мире,негативно:
1.Канада!!! - 71%
2.США!!! - 73%
3.Британия!!! - 74%.
4.Франция!!! - 71%
5.Австралия - 67%
6.Испания -63%
...... Турция - 54%( за три года вырос на 21%,наибольший рост антипатии,...молодцы турки,надоели им свинокацапы,хотя они на свиньях зарабатывают деньги)
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...когда коммуняки воюют с терпилами...
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...а вольному воля... -- по собственному желанию...*)
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А это будет "МегаМеждуморье"...
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Али,не лепите немцов к французам,немцы добавили 12 пунктов плюс к кацапам за три года(дякуем фрау Меркель), а французы пошшли на минус(дякуем ле пен)
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-Так.А яка мова спiвуча,кухня пахуча.У воякiв доблесть решуча,москалiв в землю кладуча
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