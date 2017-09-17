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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:НАТО (5741) опрос (1569) социология (346) Евросоюз (12155)

 58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос

нато

Вступление Украины в Североатлантический альянс поддерживают 58% европейцев, 48% - высказались за вступление Украины в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Kantar Public, обнародованном на сайте Ялтинской европейской стратегии.

В ходе исследования опросили граждан семи стран Евросоюза - Германии, Франции, Италии, Литвы, Великобритании, Польши и Нидерландов - по репрезентативной для каждой из стран социологической выборке (более 1000 человек на страну).

"Большинство опрошенных европейцев - 58% - поддерживают вступление Украины в НАТО, в то время, как ее вступление в Евросоюз - всего 48%. 12 лет назад, во время первого из аналогичных опросов, картина была иной: за то, чтобы Украина стала членом ЕС, выступало большинство - 55% - опрошенных европейцев", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году за независимость Украины проголосовали бы 70% граждан, - опрос КМИС. ДИАГРАММА

Сегодня наибольшую поддержку идеи вступления Украины в ЕС получила в Литве и Польше (68% и 67% соответственно), наименьшую - в Нидерландах (27%). Уровень поддержки у Франции, Германии и Великобритании - менее половины опрошенных.

Социологи пояснили, что те, кто выступает против вступления Украины в ЕС, аргументируют это разными причинами. Треть опрошенных считает, что ЕС на данном этапе своего развития не может позволить себе дальнейшее расширение. И столько же (31%) считают, что принятие Украины спровоцирует экономические проблемы в Евросоюзе. 40% тех, кто поддерживает вступление Украины, считают главным аргументом то, что Украина является частью Европы. А 34% сторонников вступления подчеркивают, что этот шаг поможет усилить демократию в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк на YES: "Украина должна стать членом НАТО"

Что касается вступления Украины в НАТО, почти в каждой стране, где проводилось исследование, большинство выступает за то, чтобы принять Украину в члены Североатлантического альянса.

"Даже во Франции и Нидерландах за это выступает 49%, в других странах уровень поддержки больше. В Литве и Польше он достигает 72% и 76% соответственно. Эти две страны бывшего "коммунистического лагеря" обеспечивают наиболее сильную поддержку вступления Украины в НАТО", - отмечают авторы исследования.

Главным аргументом в пользу интеграции Украины в НАТО европейцы считают ее противостояние с Россией (40% от числа тех, кто поддерживает вступление). Кроме того, 28% считают, что вступление Украины в НАТО усилит способность Европы оказать сопротивление российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30% жителей Донецкой области - сторонники вступления Украины в НАТО, 32% - в ЕС, - Жебривский




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Ого, неожиданные результаты, если честно. Вот такая вот она "усталость" Европы и европейцев от Украины
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И это благодаря кацапам в первую очередь, и только во вторую - ИГИЛ, как показал, например, опрос в Нидерландах в прошлом году о возврате военной обязанности. Проголосовали 62% "За" и (27% по-моему, ответ "не знаю") Надо сказать, что со времен революции европейских хиппи в прошлом веке армия здесь была жутко не популярна, а сейчас отношение радикально меняется. Швеция, кажется, уже ввела военную обязанность с прошлого года
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Як на мене, то взагалі нічого дивного. Європейці досить прагматичні і звісно не проти того, щоб українські воїни захищали європейську цивілізацію та спокій на східних рубежах від мордору. Українці довели всьому світові, що як воїни багато чого варті та здібні бити кацапів. Хто в своєму розумі відмовиться від таких захисників, які самі пропонують Заходу свої послуги та наполгеливо стукають у двері НАТО? Тому питання не в тому, хочуть чи ні європейці бачити Україну в НАТО, а в тому, що Україна повинна вимагати тепер від Заходу належне ставлення та всілякі преференції за свої послуги зі стримання мордору на Сході.
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Понятно,шо надо вступать сперва в НАТО,но липецкий против такой идеи.
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Нас в НАТО пока не ждут, о чем неоднократно открыто говорили. Куда ты там вступать собрался?
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Открою страшную тайну: лжецов, мошенников и воров вообще мало где не ждут.
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Вопрос вступления Украины в НАТО лежит исключительно в политической плоскости. Мы можем быть сильнее США, но пока трусоватое руководство западных стран живет по принципу "не провоцировать Хуйлостан", нас в НАТО не возьмут.
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Сказки это. Прибалтийские государства для хуйлостана представляют не меньший интерес, чем Украина. И идти на противостояние с кацапоидами ради них Запад готов. Другое дело, ради чего идти на конфликт за государство, воровское руководство которого сидит на чемоданах.
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В курсе где уже прибалтийские государства?
Разницы нет между защитой после вступления и вступление для защиты?
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Разница только в одном: государства-члены НАТО выполнили обязательные условия для членства (демократия, индивидуальные свободы, верховенство права) и вступили в союз, а другие - нет.
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И кто в этом виноват, что 25 лет ничего не делал, а ждал манны небесной?
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На разные периоды есть свои виновники, а вот за последние 3 с лишним года европейцы и американцы возлагают вину на порошенко.
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Когда это они возлагали?
Фейков и так достаточно от кацапов...
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А как я буду узнавать кацапов и подкацапников на форуме!? Я через пол-часа после просмотра паРаша ТВ вижу их "аргументы" и фейки на форуме цензора...
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Вообще-то для таких целей человеку природой мозги даны. Которые в процессе жизнедеятельности можно ещё и развить.
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В спам, ватное жЫвотное.
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Це в х"йлопських методічках про це написано? Чи звідки таке ствердження?
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охеренный прогресс.
за 12 лет потеряли 7% сторонников вступления в ЕС.
если так и дальше продолжится (с барыжной владой другого нет смысла ожидать), то светить нам ЕС лет через 50 при хороших раскладах
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тролля ты статью прочти ладно )))
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порохососы либо идут мимо, либо учатся правильно мысли формулировать!
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Формулирую, хоть и прохофоб :12 лет назад, что война была в Украине? или этот факт не аргумент при опросе о вступлении в ЕС? Другое дело, что ЕС может и подождать, а вот в НАТО надо вступать по зарез.
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все порохососы поголовно пишут, что они не порохососы.
у любого спроси

по поводу нато - я ваще ничего не писал.

по поводу войны: я пецю за язык тяну, когда он каждый год обещает на следующий год вернуть крым в состав Украины? если обещал - пусть вернет.
реально создается ощущение, что порохатые по крыму и лугандону пиздобольством занимаются, и прогресса как нет, так и не будет.
счас вот хотят миротворцев в лугандон, который навсегда заморозит как конфликт, так и вопрос крыма.
так что, это не наша проблема? в том числе и с текущей властью?
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Так а я , что не в курсе , что :58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос - Цензор.НЕТ 9588Меня убеждать не надо.
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И то только Западной Украине.
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Это европейцев опрашивали, а не жителей Украины
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А не похоже ли это на ожидание коммунизма и каждому по квартире? Удобно под такое дело воровать
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Дело не только в нас. За 12 лет много стран вступило в ЕС. И возникли определенные трения и недовольства.
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мне должно стать легче от того, что дело не только в нас?
у них свои проблемы. но свадивать свои проблемы на них - ненормально.
нам нужно думать в первую очередь о той части, которая "дело таки и в нас".
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Хитрож#пая Европа. В ЕС -нет, рылом не вышли , а в НАТО примут, чтобы Украина как буфер защищала Европу от россии. Торговать с россией в ущерб Украины Европа готова, а воевать пускай Украина отдувается.
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А на хрена еще принимать в НАТО? Если принять в альянс,то надо и предоставлять какие то права.А так - союзники,нате вам инструкторов,оружие какое нибудь и вперед на мины.Обязанности есть а прав и защиты нет.
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Сирьёзна? Если Украина вступит в НАТО, то и защищать территорию Украины будет НАТО, вместе с ВСУ.
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Диды заскакале:
Протестующие в Гукове шахтеры создали межрегиональное общественное движение "Народное единство". К участию в движении они пригласили водителей-"дальнобойщиков", кубанских фермеров и ростовских обманутых дольщиков, сообщает издание "Кавказский узел".
Шахтеры в Гукове требуют погашения долгов по зарплате, с 4 сентября проводят шествие в Ростов-на-Дону для встречи с губернатором. Группами по двое они проходят отрезки пути, на следующий день их сменяют новые участники акции. В самом Гукове они регулярно проводят пикеты.
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да похоже, что этот вопрос уже где-то наверху решенный... и в среднесрочной перспективе.. не случайно Порошенко в этом году сказал ,что готов вынести этот вопрос на всенародный референдум.. я думаю, он не мог такое сказать, не посоветовавшись с западными партнерами заранее..
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И это при всей кацапской оголтелой пропаганде в Европе....
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Опрос Би-би-си: Россию не любят в мире.С 2014 года глобальные взгляды на Россию остаются довольно стабильными, отмечают авторы исследования. Однако мнения о влиянии России в мире никогда не были столько негативными в столь многих странах. В среднем в 17 странах, где проводились опросы как в 2014-м, так и в 2017 году, 29% опрошенных назвали влияние России положительным, а 49% - отрицательным.
В соответствии с опросом, Россия остается пятой наиболее негативно воспринимаемой страной в мире, как это было и три года назад. Среди жителей 19 стран, опрошенных в 2017 году (в том числе в России), в 13 странах негативно отзывались о российском влиянии, в четырех - положительно, а в двух мнения разделились приблизительно поровну.
Отношение к России в мире,негативно:
1.Канада!!! - 71%
2.США!!! - 73%
3.Британия!!! - 74%.
4.Франция!!! - 71%
5.Австралия - 67%
6.Испания -63%
...... Турция - 54%( за три года вырос на 21%,наибольший рост антипатии,...молодцы турки,надоели им свинокацапы,хотя они на свиньях зарабатывают деньги)
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После того, как турки лучше узнают об издевательствах в Крыму, то антипатия к россии еще в Турции вырастет.
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...придумали, падлы, термин: "гибридная война"... -- а он очень просто расшифровывается: "безответная война".
...когда коммуняки воюют с терпилами...
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Не верю. Это ,что получается ? 40 % придурков,не понимающих что тут происходит ?
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Обидно тебе, сколько твои набутыленные соплеменники не старались обосрать Украину и украинцев, но все-равно нас поддерживают в Европе
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Вообще-то речь шла о недоумении,что мало поддерживают вступление. Ты или тексты правильно понимай.Или подлечись немного.
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А чего в Великобритании спрашивать? Да и теперь понятно, что Францию и Германию нужно удалить из минского процесса.
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нато создавался после второй мировой на основе опыта военного союза Британии и США. все остальные - "прилагательные".
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...а у них и слова-то такого нету -- воля. У них свобода! -- её дают и получают... ...или нет.
...а вольному воля... -- по собственному желанию...*)
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...эт кино... ...а у блатных: век свободы не видать! -- внатуре...*)
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Дуже напрошується створення східноєвропейського союзу як альтернативи ЄС і запобіганню міграції з Азії та Африки, без мокшанців звичайно .
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Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Словаччина, Чехія і Угорщина повинні бути разом.
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Болгарія, Молдова і Білорусь, коли вижене мордву .
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Как же свинособакским унтерменшам пердаки рвет, жесть просто
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Но я против вступления Украины в НАТО. ...это северная Атлантика... ...а у Восточной Европы, совсем други фронты и берега...
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И шо? ...шо Турция, шо Болгария -- на задворках Европы.
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Ну да, Румунія і Болгарія старі атлантичні вовки, альтернативи то нема .
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А в Румынии, прям -- ...как в Болгарии... ...не смеши меня... -- нищета и независимость!... ...без учёта курса валют и цен на нафту, где угодно, но не у них...
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Ну раз ты против, значит все Украине туда дорога закрыта
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Украине решать... ...а я в НАТО... -- уже 26 лет... ...и за своё мнение отвечаю.
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Со страшной силой не показывайся из помойки!
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"Бандера Роса", Пилсудский планировал создать военно-политический союз Польши и Украины, и назвать его "Междуморье"...
А это будет "МегаМеждуморье"...
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Бандера Роса, НАТО - это и Европа, и США, и Канада. Хотя вся физическая и военная сила - не в Европе, а в США.
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ужно удалить из минского процесса
========
Али,не лепите немцов к французам,немцы добавили 12 пунктов плюс к кацапам за три года(дякуем фрау Меркель), а французы пошшли на минус(дякуем ле пен)
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Цебто, ситі європейці згідні з тим, щоб ми протистояли кацапам у перших рядах НАТО, подекуди замість них і навіть без поставок летального озброєння, а ось за свій рахунок поставляти нам озброєння (війна ж то йде на нашій землі) і підтримувати нас економічно( ми, як воююча сторона, несемо величезні збитки) вони не готові. Вибачте, але для мене це - фарисейство. Хочете, щоб ми були прокладкою між ордою і Європою - забезпечте нас передовою зброєю і несіть частину витрат на відбудову зруйнованих кацапами НАШИХ територій, бо воювати ви і так не бажаєте, лише хіба на халяву і чужими (в даному випадку-нашими) руками.
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Рашен пропаганда в ЕС тоже работает, зомбоканалы рашки препятствуют интеграции в ЕС очерняя Украину. Когда же они уже отвалят? Минус 7% это как раз результат такой работы.
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Вступление Украины в Североатлантический альянс поддерживают 58% европейцев,а рошеновская власть референдум не проводит....за вступление в НАТО
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Много живой военной силы.В первых рядах.Ружье дадут.
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А чого б нас не взяти?!Ведь ми такi гарнi.А як спiваем та танцюем,куме.
-Так.А яка мова спiвуча,кухня пахуча.У воякiв доблесть решуча,москалiв в землю кладуча
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В моей родне и в капелле, где я пою, бью барабан, танцую и веду концерты - Все за Украину ( и в ЕС, и в НАТО), если украинцы тоже этого хотят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины58% европейцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос
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