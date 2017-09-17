 Выплаты семьям погибших в одесском лагере детей составят 200 тыс. грн

Семьи погибших от пожара в детском лагере "Виктория" получат по 200 тыс. грн, также им компенсируют все расходы на похороны.. Об этом сообщил во время встречи с родителями детей мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
При этом мэр отметил, что к нему обратилось большое количество предпринимателей города, что предложили свою помощь. И если детям или семьям в дальнейшем потребуется какая-то реабилитация или специальная помощь, ее тоже сделают.
Кроме того, Труханов пообещал независимое и объективное расследование инцидента и ответственность для всех причастных. "Должны понести наказание абсолютно все", - заявил он, добавив, что не снимает ответственности и с себя.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, двое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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Типа: нате вам, не скулите...
Надо потерпевшим подавать в иски в европейские суды или как там правильно сделать, чтобы миновать НАШИ суды...
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Эта мразь пришла не законно к власти и по всем законам сама сейчас уйти должна бы...
Но это не тот случай: по 200тыс из БЮДЖЕТА, и все на кислород.
Распил бюджетных денег на строительстве - по своим карманам, а компенсации пострадавшим от этого распила - из общего.
Тварь, другого слова не нахожу...
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Собираюсь ехать туда, но в новостях тишина, как будто дано распоряжение молчать.
А ведь вроде бы вече намечалось. Скиньте ссылку на онлайн, если у кого есть...
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Якби люди в інтернеті не розказали,що не було води при гасінні пожежі,що тягнули шланги за 1200 метрів,що була виключена сигналізація,що дітей замикали,що било струмом і т.д.,то офіційні ЗМІ І СЛОВА ПРО ЦЕ НЕ СКАЗАЛИ!!!!!!
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ВИРОДКИ КОНЧЕНІ!!!!!!!
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Озопулос снова окажется безнаказанным. На банковой его крышует Свинья.
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ВСЯ УКРАЇНА,ЯК МІНІМУМ!!!!!!!
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но разве это помощь? это - знущання!
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По муниципальному лагерю "Виктория", где погибли дети, всплыли факты, которые сделали этот пожар предсказуемым и закономерным.
Если в цивилизованных странах дети в подобных лагерях гибнут разве что от рук отморозков-террористов, то у нас от рук воров, распиливших бюджетные деньги. Тоже отморозки-террористы, если задуматься.
На лагерь "Виктория" потратили 60 миллионов бюджетных гривен. За эти деньги возвели горючие срубы, установили неработающую пожарную сигнализацию и неработающие пожарные гидранты. Вернее, деньги украли.
Причем, воры радостно попиарились на будущих детских могилах - как Труханов, так и Порошенко.
Система образования нашей страны - советская и террористическая.
Средства борьбы с терроризмом известны:
1. Не договариваться, не сотрудничать.
2. Ликвидировать.
И я хотел бы еще раз напомнить о более вопиющей ситуации, чем гибель детей в "Виктории". На Донбассе не эвакуируют школы, которые находятся у линии фронта и регулярно подвергаются обстрелам. На эти школы тратят (пилят) бюджетные деньги, заделывают пробоины в стенах и продолжают обучать там детей.
Не эвакуируют и малышей, дошкольников.
Это - намного страшнее и практически никто об этом не говорит.
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https://goo.gl/xE4R2Q
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200 000 - це ще пощастило , бо зазвичай і того не дають ...
От цікаво - чи хтось з родичів загиблих відмовиться від цих грошей ?!
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Бог-ты есть вообще? Ты видишь всё это?
А теперь прикиньте сколько стоят только километры "егозы" накрученные к прорыву Михи.. не считая топлива, командировочных, кормёжки и прочего довольствия потраченного на несколько сотен задействованных мусоров....прикинули? правда? озвучьте сами себе. озвучили? вслух?
всё!!!! попалились агенты кремля!
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Коррупция убивает !!!!!
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Геращенко: Семьи погибших в Княжичах полицейских получат денежную компенсацию
Закон предусматривает, что в случае, если правоохранитель погиб во время исполнения своих обязанностей (а здесь получилось так, что все три представителя служб МВД соблюдали свои должностные обязанности), им будет выдана компенсация. Она составляет, если мне не изменяет память, около 700 тыс. грн", - сообщил он.
"Я думаю, также будет рассмотрен и позитивно решен вопрос - если у кого-то из семей нет квартир, им выделят квартиру", - добавил советник главы МВД.
Напомним, ночью с 3 на 4 декабря в селе Княжичи Броварского района в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны, КОРДа и полицейскими погибли 5 правоохранителей.
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