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 Выплаты семьям погибших в одесском лагере детей составят 200 тыс. грн

одесса пожар штурм мэрия

Семьи пострадавших получат по 100 тыс. грн. Семьи других детей, которые отдыхали в сгоревшем корпусе, получат по 20 тыс. грн.

Семьи погибших от пожара в детском лагере "Виктория" получат по 200 тыс. грн, также им компенсируют все расходы на похороны.. Об этом сообщил во время встречи с родителями детей мэр Одессы Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом мэр отметил, что к нему обратилось большое количество предпринимателей города, что предложили свою помощь. И если детям или семьям в дальнейшем потребуется какая-то реабилитация или специальная помощь, ее тоже сделают.

Кроме того, Труханов пообещал независимое и объективное расследование инцидента и ответственность для всех причастных. "Должны понести наказание абсолютно все", - заявил он, добавив, что не снимает ответственности и с себя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы "шабашники" - нет документов о нашей работе в "Виктории", - СМИ нашли подрядчиков, строивших сгоревший лагерь

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, двое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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"Должны понести наказание абсолютно все", - заявил он ...- С тебя и начать надо,мразь!
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- Власти оценили жизнь ребёнка в 8 тысяч у.е. .
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Барыга,падла,дай людям денег,а не эти копейки.Сучара.
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Чому родиман мусорім по 700 тис., а родинам дитин тільки по 200 тис. Дитяче життя, воно, що дешевше цінується?
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Из разных источников. За мусоров деньги от страны, за детей от города. Как-то так.
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Зрозуміло, це робить Труханова ще більш мерзенним, тому, що життя людини міг би оцінити хоча би по державним стандартам.
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распелили 11 милионов гривен а откупица 600 тысячями хотят - МРАЗИ ебучие ....
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Країна крадіїв. Якщо ти щось не вкрав, то ти лох.
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Апуеть!!!!
Типа: нате вам, не скулите...
Надо потерпевшим подавать в иски в европейские суды или как там правильно сделать, чтобы миновать НАШИ суды...
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Сук@ зла нехватает. Эти мрази 6000 евро только на пару походов побухать тратят.
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Труханов в очередной раз показал свое истинное лицо.
Эта мразь пришла не законно к власти и по всем законам сама сейчас уйти должна бы...
Но это не тот случай: по 200тыс из БЮДЖЕТА, и все на кислород.
Распил бюджетных денег на строительстве - по своим карманам, а компенсации пострадавшим от этого распила - из общего.
Тварь, другого слова не нахожу...
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мрази зажравшиеся ! Чтоб вашей кодле все слёзы сторицей вернулись!
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Кстати, кто знает, что сейчас у Думской происходит?
Собираюсь ехать туда, но в новостях тишина, как будто дано распоряжение молчать.
А ведь вроде бы вече намечалось. Скиньте ссылку на онлайн, если у кого есть...
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А чому ви сумніваєтесь,що є команда мовчати?
Якби люди в інтернеті не розказали,що не було води при гасінні пожежі,що тягнули шланги за 1200 метрів,що була виключена сигналізація,що дітей замикали,що било струмом і т.д.,то офіційні ЗМІ І СЛОВА ПРО ЦЕ НЕ СКАЗАЛИ!!!!!!
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мразі тільки на одну сходку бариги та КО на Конча-Заспі на застіллі витрачають в десятки разів більше!!!
ВИРОДКИ КОНЧЕНІ!!!!!!!
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8000$ столько стоит детская жизнь в Украине.
Озопулос снова окажется безнаказанным. На банковой его крышует Свинья.
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Тепер порахуйте,скільки у виродків з Банкової,Грушевського та їх торгових партнерів "життів дітей" під матрасами та на офшорних рахунках!!!!!!!!!

ВСЯ УКРАЇНА,ЯК МІНІМУМ!!!!!!!
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я согласен, что гос-во обязано помочь родителям пострадавших и погибших детей.
но разве это помощь? это - знущання!
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Месячная зарплата ублюдков в Нафтогазе 3 000 000 гривен .премия чиновников минюсте 7 000 000
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Бесценные жизни ТРЕХ деток Труха оценил в денежном эквиваленте, НИКТО наказан не будет и ВСЕ Одесситы свободны!.. Ну что Одесситы ? кушать подано - жрите не обляпайтесь..
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Дети-заложники
По муниципальному лагерю "Виктория", где погибли дети, всплыли факты, которые сделали этот пожар предсказуемым и закономерным.
Если в цивилизованных странах дети в подобных лагерях гибнут разве что от рук отморозков-террористов, то у нас от рук воров, распиливших бюджетные деньги. Тоже отморозки-террористы, если задуматься.
На лагерь "Виктория" потратили 60 миллионов бюджетных гривен. За эти деньги возвели горючие срубы, установили неработающую пожарную сигнализацию и неработающие пожарные гидранты. Вернее, деньги украли.
Причем, воры радостно попиарились на будущих детских могилах - как Труханов, так и Порошенко.
Система образования нашей страны - советская и террористическая.
Средства борьбы с терроризмом известны:
1. Не договариваться, не сотрудничать.
2. Ликвидировать.
И я хотел бы еще раз напомнить о более вопиющей ситуации, чем гибель детей в "Виктории". На Донбассе не эвакуируют школы, которые находятся у линии фронта и регулярно подвергаются обстрелам. На эти школы тратят (пилят) бюджетные деньги, заделывают пробоины в стенах и продолжают обучать там детей.
Не эвакуируют и малышей, дошкольников.
Это - намного страшнее и практически никто об этом не говорит.
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да ваша украина просто до самого дня прогнившее болото,из которого то там ,то здесь доностся крики детей,сбитых насмерть на пешеходных переходах,утонувших на водоёмах,сгоревших в пожарах...и дела никому из вас до этих криков нет,каждое само барахтается в этой гнилой трясине,ибо хата скраю...а цензор ваше всё ....единственное место,где можно попускать ваши гневные бульбашки в воду...
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труха пообещал. через палыцю с волыни лесоматериалы прокрутил, а теперь объективно себя и палыцю будет расследовать.
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Украиной правят подонки - уже более двух десятилетий. Я элементарно сейчас докажу справедливость данного тезиса. А это, в свою очередь, позволит найти правильный ответ на разгоревшийся ныне спор в СМИ насчет того, кто больше виновен в детских смертях в Одессе - местные жулики-чиновники во главе с Трухановым, или президент Порошенко, благодаря которому они и им подобные правят бал в регионах Украины.
https://goo.gl/xE4R2Q
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Україною правлять ті , кому народ ДОЗВОЛЯЄ собою керувати !
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Андрію на теренах екссовка людське життя не не належало і не належить його власнику. Воно безкоштовне, як повітря, яким "дихають" ті, для кого воно є безкоштовним ресурсом і не більше.
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100% ...
200 000 - це ще пощастило , бо зазвичай і того не дають ...
От цікаво - чи хтось з родичів загиблих відмовиться від цих грошей ?!
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нет, только ребенка, взрослый стоит в разы меньше...
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Всі більше українців вважають Петра Порошенка ворогом №1 для України.
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ЖИЗНЬ ребёнка=цене конченной коммуналки ... три светлые и невинные души оценило грёбаное лысое у@бище!
Бог-ты есть вообще? Ты видишь всё это?
А теперь прикиньте сколько стоят только километры "егозы" накрученные к прорыву Михи.. не считая топлива, командировочных, кормёжки и прочего довольствия потраченного на несколько сотен задействованных мусоров....прикинули? правда? озвучьте сами себе. озвучили? вслух?
всё!!!! попалились агенты кремля!
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СЖЕЧЬ НЕСКОЛЬКО ДЕПУТАТОВ, ТРУХАНОВА И СЕМЬЯМ ВЫДАТЬ ПО 200 ТЫСЯЧ
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Пусть засунут эти бабки себе в жопу! В цивилизованной стране в отставку уходят все причастные! А потом в тюрягу
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Гниды, дайте людям нормальные деньги, а не это издевательство. На Майдане все ответите за эту коррупцию.
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Включила тв, шо сказать! Блядство, пардон. Вроде ничего не случилось, блядь! А сколько подобных "Викторий" по стране...
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Почувствуйте разницу
Геращенко: Семьи погибших в Княжичах полицейских получат денежную компенсацию
Закон предусматривает, что в случае, если правоохранитель погиб во время исполнения своих обязанностей (а здесь получилось так, что все три представителя служб МВД соблюдали свои должностные обязанности), им будет выдана компенсация. Она составляет, если мне не изменяет память, около 700 тыс. грн", - сообщил он.
"Я думаю, также будет рассмотрен и позитивно решен вопрос - если у кого-то из семей нет квартир, им выделят квартиру", - добавил советник главы МВД.
Напомним, ночью с 3 на 4 декабря в селе Княжичи Броварского района в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны, КОРДа и полицейскими погибли 5 правоохранителей.
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Те кто при власти в Украине - считают что у ребенка есть цена- жизнь оценили в 200 тис гривень. Уму не постижимо...какой цинизм ...ТВАРИ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВыплаты семьям погибших в одесском лагере детей составят 200 тыс. грн
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