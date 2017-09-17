 "Мы "шабашники" - нет документов о нашей работе в "Виктории", - СМИ нашли подрядчиков, строивших сгоревший лагерь

Как передает Цензор.НЕТ, редакции "Думской" удалось связаться с одним из строителей, который принимал участие в реконструкции детского лагеря "Виктория" как субподрядчик.
"Да, фактически мы были субподрядчиками, выполняли свою часть работы, - рассказал он. - Но скорее нас можно назвать "шабашниками" - никаких документальных свидетельств нашей работы на этом объекте нет. Платили по минимуму. Многие исполнители возмущались тем, что ради экономии денег и времени их заставляют отступать от технологии.
Он сообщил, что внешние стены строили опытные специалисты, не из Одессы. Они рассказывали, что для окончательной усадки дерева здание должно отстояться не меньше года - перенести все сезоны, весь диапазон температур и параметров влажности воздуха. Специалисты возмущались тем, что их заставили сделать всю работу за четыре месяца. В результате они отказались от каких-либо гарантий и уехали, так и не подписав ни единого документа.
По его словам, противопожарную пропитку бруса, из которого собирали внешние стены, проводили прямо на стройплощадке. Никакого специального оборудования: прямо во время шлифовки дерево покрывают специальным огнеупорным составом, который проникает на 1-2 сантиметра и вроде как должен защитить от открытого огня снаружи.
"Вообще, всех строителей на этом объекте очень сильно торопили, а деньги - это вообще разговор отдельный. По моим подсчетам, цены были "загнуты" минимум в три-четыре раза, а работы проводили в самом "экономичном" режиме. Мы работали - жить-то надо, старались по возможности делать все по-человечески, - рассказявает он. - Думаю, пожар, действительно, начался с электропроводки - говорят, там было много проблем. Экономили" на всем, от сечения проводов до качества монтажа. И то, что сигнализация не работала, как положено, меня тоже не удивляет…".
Всего на реконструкцию "Виктории" ушло больше 60 млн грн (если считать вместе со спорткомплексом). Подрядчиком была компания "Юг-Укрстрой", победившая на тендере компанию "Монолит".
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, двое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на улицу Вильямса (1200 метров), что существенно затруднило процесс ликвидации возгорания.
Дети погибли... выпрыгивали из окон... сигнализация не сработала...
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