 Порошенко ввел в действие решение СНБО с предложениями в Госбюджет-2018 по обороне

Как передает

, об этом сообщает

Главы государства.

Как отмечается, соответствующим указом Глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО. Контроль за его выполнением возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров предусмотреть в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от ВВП для сектора безопасности и обороны. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны предусмотреть в объеме не менее 165 млрд 372,3 млн гривен, в том числе не менее 158 млрд 997, 3 млн гривен - из общего фонда Госбюджета Украины, 6 млрд 375 млн гривен - из специального фонда Госбюджета.

В частности, для Министерства обороны Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 81 млрд 689,2 млн гривен, а за счет средств спецфонда - в объеме 1 млрд 625,3 млн гривен.

На финансирование Нацгвардии: за счет средств общего фонда Госбюджета - в объеме 10 млрд 354 млн гривен, за счет средств спецфонда - 739 млн гривен.

Правительство должно предусмотреть также финансирование Нацполиции Украины в объеме 24 млрд 277,2 млн гривен за счет средств общего фонда Госбюджета и 90 млн гривен за счет средств спецфонда.

Администрации Госпогранслужбы Украины в 2018 году должно быть выделено финансирование в объеме 9 млрд 10,6 млн гривен за счет средств общего фонда Госбюджета и 33,2 млн - за счет средств спецфонда. Госслужбе по чрезвычайным ситуациям должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9 млрд 774,6 млн гривен из общего фонда и 969,4 млн гривен из спецфонда.

На финансирование Службы безопасности Украины в Госбюджете-2018 должно быть предусмотрено 7 млрд 491,1 млн гривен за счет средств общего фонда и 160,9 млн гривен - за счет средств спецфонда.

Правительству также поручено рассмотреть вопрос финансирования в 2018 году Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года и Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2021 года в объеме 0,5% от ВВП (но не менее 6 млрд гривен) сверх объема расходов на финансирование сектора безопасности и обороны, который определен Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 14 марта 2016 № 92.

Кабинет Министров также должен планировать каждый год расходы на финансирование органов сектора безопасности и обороны за счет специального фонда Госбюджета в соответствии с поданными ими обоснованными предложениями.

Начиная с 2018 года Правительство должно оставлять в полном объеме поступления в специальный фонд Госбюджета для финансирования потребностей органов сектора безопасности и обороны Украины, которые обеспечили такие поступления.

Также в 2018 году должны быть приняты меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по следующим приоритетным направлениям: усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины; реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016 - 2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью; проведение интенсивной боевой подготовки частей и подразделений ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований; обустройство государственной границы Украины; реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего увеличение в структуре денежного обеспечения военнослужащих удельного веса должностных окладов, окладов по воинскому званию.

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Правительству поручено подготовить в десятидневный срок после вступления в силу Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018 - 2020 годы и представить на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины.