 Порошенко ввел в действие решение СНБО с предложениями в Госбюджет-2018 по обороне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Как отмечается, соответствующим указом Глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО. Контроль за его выполнением возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров предусмотреть в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от ВВП для сектора безопасности и обороны. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны предусмотреть в объеме не менее 165 млрд 372,3 млн гривен, в том числе не менее 158 млрд 997, 3 млн гривен - из общего фонда Госбюджета Украины, 6 млрд 375 млн гривен - из специального фонда Госбюджета.
В частности, для Министерства обороны Украины в 2018 году должно быть предусмотрено финансирование за счет средств общего фонда Госбюджета в объеме 81 млрд 689,2 млн гривен, а за счет средств спецфонда - в объеме 1 млрд 625,3 млн гривен.
На финансирование Нацгвардии: за счет средств общего фонда Госбюджета - в объеме 10 млрд 354 млн гривен, за счет средств спецфонда - 739 млн гривен.
Правительство должно предусмотреть также финансирование Нацполиции Украины в объеме 24 млрд 277,2 млн гривен за счет средств общего фонда Госбюджета и 90 млн гривен за счет средств спецфонда.
Администрации Госпогранслужбы Украины в 2018 году должно быть выделено финансирование в объеме 9 млрд 10,6 млн гривен за счет средств общего фонда Госбюджета и 33,2 млн - за счет средств спецфонда. Госслужбе по чрезвычайным ситуациям должно быть предусмотрено финансирование в объеме 9 млрд 774,6 млн гривен из общего фонда и 969,4 млн гривен из спецфонда.
На финансирование Службы безопасности Украины в Госбюджете-2018 должно быть предусмотрено 7 млрд 491,1 млн гривен за счет средств общего фонда и 160,9 млн гривен - за счет средств спецфонда.
Правительству также поручено рассмотреть вопрос финансирования в 2018 году Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года и Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2021 года в объеме 0,5% от ВВП (но не менее 6 млрд гривен) сверх объема расходов на финансирование сектора безопасности и обороны, который определен Концепцией развития сектора безопасности и обороны Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 14 марта 2016 № 92.
Кабинет Министров также должен планировать каждый год расходы на финансирование органов сектора безопасности и обороны за счет специального фонда Госбюджета в соответствии с поданными ими обоснованными предложениями.
Начиная с 2018 года Правительство должно оставлять в полном объеме поступления в специальный фонд Госбюджета для финансирования потребностей органов сектора безопасности и обороны Украины, которые обеспечили такие поступления.
Также в 2018 году должны быть приняты меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по следующим приоритетным направлениям: усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины; реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016 - 2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью; проведение интенсивной боевой подготовки частей и подразделений ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований; обустройство государственной границы Украины; реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего увеличение в структуре денежного обеспечения военнослужащих удельного веса должностных окладов, окладов по воинскому званию.
Правительству поручено подготовить в десятидневный срок после вступления в силу Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018 - 2020 годы и представить на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме того, Кабмин должен рассмотреть до 1 ноября 2017 вопрос введения механизма льготных ипотечных кредитов для обеспечения жильем военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и членов их семей.
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16 ч ·
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ВОРОВСКОЕ СКОТСТВО
Я сегодня с утра не могу прийти в себя от ужасной новости из Одессы. В лагере сгорел корпус, в котором размещались дети. Сорок детей в отремонтированном в прошлом году здании. В результате пожара 2 одиннадцатилетние девочки сгорели. Еще одна пропала без вести. Я думаю, мы все понимаем, что это значит. В здании, на реконструкцию которого потратили из бюджета 33 млн. гривен, искрилась проводка. Резервуара с водой не было, выхода для подключения пожарных гидрантов тоже.
А теперь скажите мне, сколько из 33 млн. гривен было украдено? Половина или больше? А почему бы и не украсть? Ведь все крадут. Президент Порошенко крадет, все его окружение крадет, практически весь Торговый Дом под названием Рада крадет.
Сейчас в Киеве проходит конференция "YES", ежегодно устраиваемая Пинчуком. Там вчера наш гарант речь толкал. Сказал, что в его царстве-государстве под названием Украина, все не только хорошо, все просто идеально! То, что он уже с ума сошел, это не обсуждается. Его окунула в теплую ванну полной отмороженности "стадия Януковича". То, что он нес вчера было "гребанным стыдом". Нет, речь не о нем, с ним все понятно. Речь о всех тех умных, опытных, обеспеченных, способных анализировать и предвидеть со всего мира, что съехались на эту конференцию. Это они подают руку и приветствуют президента-вора, который входит в десятку самых коррумпированных президентов мира. Они прекрасно знают, что он торгует с Россией, а они вынуждены продлевать санкции, они прекрасно знают, сколько он положил в карман на схеме "Роттердам +", они уже наверняка просчитали, на сколько он обогатится на сжиженном газе из России. Они устали от Украины? Так устаньте всерьез - перестаньте подавать президенту Порошенко руку!
Кто виноват в том, что он правит державой? Мы, народ, но и они, эти отполированные джентльмены со всего мира, которые поддерживали его кандидатуру. Они снова разочарованы? А как мы разочарованы! Может, общими усилиями что-то будем делать с нашим разочарованием?
Детские смерти в Одессе - прямой результат воровства президента и его клики. Очень жаль что никто не встал и не рассказал об этой трагедии этим джентльменам в галстуках. Если бы я там была, я бы это сделала на прекрасном английском языке, чтобы до всех дошло. Мне также жаль, что такие приглашенные журналисты, как Лещенко, которые еще вчера клеймили участие Порошенко в схемах сжиженного газа, сегодня уже, выходя с конференции, заявляют, что и с этим президентом можно при условии, что гражданские активисты будут давить на него. Да имел он вас всех в виду, гражданских активистов, а заодно, и все население Украины! Имел в виду, как и этих детей, сообщения о смерти которых у него даже нет на его ФБ странице! Они все плевали на нас!
Тут последнее время часто упоминают о том, что кому-то кажется, что Саакашвили - сбитый летчик. Да нет, у Саакашвили как раз все хорошо. Он в любой момент может начать читать лекции в престижных Университетах, зарабатывать приличные бабки и спокойно жить. Зачем он бьется в Украине за нас, я не понимаю. Сбитый летчик - это все мы, украинская нация, которая еле плетется по пустому полю с дырявым парашютом, волочащимся за нашей спиной. Нет, наша пост майдановская власть не приканчивает нас сразу, она постоянно снабжает нас дырявыми парашютами. С каждым разом мы грохаемся об землю все сильнее. На этот раз не только все хотелки отбило, но и все мозги. Потому что уже более трех лет терпим над собой вора в законе.
Петр Алексеич, все воры в нашей стране - это ваше продолжение, все воры - ваши прямые подчиненные, все воры - это ваша вертикаль! Воровство не имеет географии, в Украине оно тотальное. Смерти трех девчонок, сгоревших сегодня заживо в Одессе - на вашей совести.
Ваше воровство - это тепло и здоровье для наших детей, ваше воровство - это хлеб для наших стариков, ваше воровство - это жизни для наших солдат. Вот это и есть цена ваших вилл, яхт и корпораций с оффшорами. Ваших и вашего окружения.
Прошу вас, уйдите. Не доводите до греха. Сбитым летчикам терять, в общем-то, нечего, кроме своих дырявых парашютов. Уйдите, прошу вас. И всех ваших кремлевских б...й с собой прихватите, типа Труханова и Степанова... Список можно продолжить...
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