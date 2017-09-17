 "Запад-2017". В НАТО опасаются случайных инцидентов, которые могут перерасти в конфликт с РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом 16 сентября заявил в интервью Associated Press председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.
Он отметил, что в Москве не предоставляют объективной информации об учениях, несмотря на заверения, что "НАТО не считается врагом" и что учения не направлены против НАТО.
Павел обращает внимание на несоответствие официально озвученного количества войск, принимающего участие в "Запад-2017", с фактическим.
По словам генерала, сами по себе учения с участием РФ не вызывают беспокойства, но когда смотреть на "общую картину", причины для волнения есть, потому что "Россия непрозрачна".
Он сообщил, что две недели назад лично встречался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Павел отметил, что из-за высокой концентрации войск НАТО в районе Балтийского и Черного морей возможны инциденты, связанные с человеческими ошибками. Генерал выразил опасения, что непреднамеренный инцидент может перерасти в конфликт.
14 сентября в Беларуси стартовали учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября. В Минобороны Беларуси сообщили, что на территории их страны задействовано около 10 200 человек (от Республики Беларусь - более 7 тыс., от Российской Федерации - около 3 тыс.), а также 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.
Согласно замыслу учений, Беларусь стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.
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Ітог- Друга світова війна!
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Если в магазине финского солдата было 10 патронов, то у 11-го совкового солдата появлялся шанс, пока финн заменял магазин. Если шанс не удавалось использовать, то шанс светил уже 21-му.
А что - деды навоюют, бабы нарожают.
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И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда...
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а вы??? будете мило улыбаться?
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это его язык дипломатии
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САМОРИТЯТЯТЯТИН - это ты АЛЕША)))
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все бабло и дети руцких АЛИГАТОРОВ (включая дочурок ХУ*ЛА) живут в ситой и теплой Европе и США))))
Брязканье оружием для ЛОХЬЯ-ВАНЬКОВ
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вот ты и спалился АЛЕША)))))))
Если ты постишь под прокси это еще не значит шо ты НАШ)))
Обычно под прокси на Цензоре ху..сят ольгинские шалавы и руцка педриоты))))
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Так, судя по картам с сайта по отслеживанию перемещения гражданских судов VesselFinder, перед столкновением с кораблем танкер внезапно сменил курс. Причем западные СМИ не исключают, что в этом могут быть виновны хакеры.
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трепещи ОМЕРИГА!!!
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Чем больше Запад опасается (по простому боится) тем это больше стимулирует РФ продолжать в тот же духе! И вызывает восторг у её населения!
а вот и результат:
граждан РФ спрашивали, боятся ли их страну за рубежом. 86% ответили «да», 7% - «нет». Год назад голоса распределились несколько иначе - 82% и 9% соответственно. При этом 75% положительно относятся к тому, что их родина вызывает у других страх. 12%, напротив, считают, что бояться России - плохо.
Больше половины опрошенных - 67% - считают, что влияние России в мире в последние годы растет, причем, с точки зрения 14% россиян, это происходит в первую очередь из-за страха перед ней и ее военной мощью. 11% считают, что основная причина роста влияния - в правильной и независимой внешней политике. 7% полагают, что это заслуга лично Владимира Путина.
В то же время больше половины опрошенных - 51% - считают, что к России в мире в целом относятся необъективно.
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Конфликт "из-за высокой концентрации войск НАТО в районе Балтийского и Черного морей".
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А вот я , хоть и в Менске , но наоборот надеюсь , НАТО, приди ! введи! До Дроздов всего-то 180 км.)))))))))))))))))))) :
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