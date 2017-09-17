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Все про:Беларусь (2766) НАТО (5740) учения (2062)

 "Запад-2017". В НАТО опасаются случайных инцидентов, которые могут перерасти в конфликт с РФ

нато павел

В НАТО опасаются непреднамеренных инцидентов, связанных с человеческими ошибками, которые могут перерасти в конфликт.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом 16 сентября заявил в интервью Associated Press председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

Он отметил, что в Москве не предоставляют объективной информации об учениях, несмотря на заверения, что "НАТО не считается врагом" и что учения не направлены против НАТО.
Павел обращает внимание на несоответствие официально озвученного количества войск, принимающего участие в "Запад-2017", с фактическим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о 100 тыс. военных на учениях "Запад-2017" не соответствует действительности, - Минобороны Беларуси

По словам генерала, сами по себе учения с участием РФ не вызывают беспокойства, но когда смотреть на "общую картину", причины для волнения есть, потому что "Россия непрозрачна".

Он сообщил, что две недели назад лично встречался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Павел отметил, что из-за высокой концентрации войск НАТО в районе Балтийского и Черного морей возможны инциденты, связанные с человеческими ошибками. Генерал выразил опасения, что непреднамеренный инцидент может перерасти в конфликт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американский генерал об учениях "Запад-2017": "Россия демонстрирует США и НАТО свою готовность к войне"

14 сентября в Беларуси стартовали учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября. В Минобороны Беларуси сообщили, что на территории их страны задействовано около 10 200 человек (от Республики Беларусь - более 7 тыс., от Российской Федерации - около 3 тыс.), а также 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

Согласно замыслу учений, Беларусь стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.


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На провокації німців не відповівати.
Ітог- Друга світова війна!
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Це брехня.Насправді був просто бардак в армії,тому німці дійшли аж до Кавказу
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Вспомни Финляндию в 1940 году , и скажи чесно , что с русского солдата вояка , как их говна пуля , а не спихивать на бардак .
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Але перемогли і Фінляндію(формально).і Німеччину
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Потери 1 немецкий солдат к 16 советским , и это ты называешь победой ?называть это победой , это как миннимум лецимерство!
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Откуда такие данные ? В Госдепии на весь мир орут, что это они победили Гитлера. Так что, во всякую шнягу верить надо. Такие потери были в начале войны, после Сталинграда и Курской Дуги, картина очень даже поменялась. Это тоже факт.
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За одного финна, по 150 красноармейских голов ложили. Ничего, бабы ещё нарожали. И это победа?
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Это хваленая совковая тактика, воплотившаяся в полной мере в мяснике Жукове.
Если в магазине финского солдата было 10 патронов, то у 11-го совкового солдата появлялся шанс, пока финн заменял магазин. Если шанс не удавалось использовать, то шанс светил уже 21-му.
А что - деды навоюют, бабы нарожают.
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Знаешь ли, почему в ППШ 71 патрон? Потому, как в финском Суоми - 69!
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не той случай..противник слишком сильный..
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Перевожу с дипломатического языка: кацапы не выёбывайетсь, а то пестюлей получите по самые немогу!
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От кого это они получат, интересно узнать ? Они уже сами раздают там, где считают нужным. А светоч демократии, наложил в штаны и только через СМИ подгавкивает. Из Сирии их попёрли, этих вояк, а Турция поняла, что вся их "военная мощь" , это пузырь. Пиндосы, это торговцы оружием, и совсем не вояки. Даже Ким положил на них, и пуляет ракетами. Так и с ним та же песня, говорят, щёки надувают, и всё ...
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А что в то время только Финляндия была? Но и те итоги, хоть и не были победными, но границу отодвинули на расстояние, которое в последствии и не дало сходу захватить Ленинград.Ну а вообще, можно вспомнить весь результат тех годов, в 45-м )
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Сходу захватить Ленинград кому? Финнам? Не будь идиотом!
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...Подал знак кому-то - значит Фельдшер вырвет провода.
И что ж, нам осталось уколоться,
И упасть на дно колодца,
И там пропасть, на дне колодца,
Как в Бермудах, навсегда...
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Ну да. А кацапы вояки, сами с собой. За первые 2 дня "войны" с Вейшнорией, минус 2 самолёта. Министерство обороны Вейшнории в шоке! Что будет если личному составу республики оружие раздадут?
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Звісно роздають, як уявлю що при СРСР когось на кшалт Рогозіна румуни послали в дупу, аж реготати хочеться з кацапів, також непогано виглядає перенос занятть з першого вересня бо в мусульман свято, і це в країні, котра колись вважалась православною .
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Прикольно здесь ))) Вроде Цензор Нет, а здесь Цензор Есть ))) Да ещё какой )))
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Что-то ни одного ответа, кто же дасть Русне по морде ??? )))
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Олексій, годувати кадетів хробаками це велич, правда?
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Лишнехромосомный ты смешной. Вопрос должен быть "кто еще не давал сраиSSе по морде сцаными тряпками".
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То есть вам пару раз подряд смачно плюнут в лицо...
а вы??? будете мило улыбаться?
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касаб понимает только пинок под зад!!!
это его язык дипломатии
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Не понятна воинственность здешних коментов ... Чего говорить, идите и дайте пинка Русне. Чего волны на заднице запускать. Только потом не сильно расстраивайтесь, если вам ноги оторвут.
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Русня как трусливый гопник, провоцирует пока по морде не получает
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можете кидаться какашками, но я хочу чтоб рашка устроила какую-то военную гадость Европе. чтоб эти балаболы меркели-штанмайеры-макроны проснулись наконец-то..
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наоборот. рашка потянется к прибалтике и ей будет не до Украины. так можно под шумок и Донбасс освобоить. у рашки сил не хватит на три фронта пахать
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Просто не надо надеяться на добрых саморитянинов. Надо брать ситуацию в свои руки и решать своими силами
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добрых САМОРИТЯН!!!
САМОРИТЯТЯТЯТИН - это ты АЛЕША)))
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какой замес???))))))
все бабло и дети руцких АЛИГАТОРОВ (включая дочурок ХУ*ЛА) живут в ситой и теплой Европе и США))))
Брязканье оружием для ЛОХЬЯ-ВАНЬКОВ
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А тут я смотрю, у нас всё в казну идёт, никто не ворует, соевый сдержал обещание убрать всех алигархов =))

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у нас???
вот ты и спалился АЛЕША)))))))
Если ты постишь под прокси это еще не значит шо ты НАШ)))
Обычно под прокси на Цензоре ху..сят ольгинские шалавы и руцка педриоты))))
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Алёша у тебя в штанах я переехал в Стокгольм когда еще великий финансист-математик Ющенко пришел ко власти, уже тогда было понятно, что всё обреченно =) Щас 2017й год, щас хоть зимбавские айпи можно найти, спрячься дятел, а лучше занимай очередь за субсидиями, скоро придет счет за комуналку
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Тобто втік від труднощів, а тепер вчиш людей як тут жити ?
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Каждый сам имеет выбор как и где ему прожить жизнь
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Тут питаннь нема, безумовно, а от вчити тих кто не зрадив Україну йому зась .
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Ольгинское, пугать нас приперлось, все не как не дойдет ,что мы разной крови с трусливой кацапней.
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Запросто. Увімкнуть дурня і скажуть ані заблуділісь.
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Зарубежные СМИ сообщили подробности произошедшего в понедельник, 21 августа, столкновения американского эсминца «Джон Маккейн» с торговым судном Alnic MC в Малаккском проливе неподалеку от Сингапура.
Так, судя по картам с сайта по отслеживанию перемещения гражданских судов VesselFinder, перед столкновением с кораблем танкер внезапно сменил курс. Причем западные СМИ не исключают, что в этом могут быть виновны хакеры.
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)))ольгинцы в экстазе исходят спермой))))
трепещи ОМЕРИГА!!!
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Вітаю, нарешті американці з того корабля не будуть хробаків кадетам в Томську підкидати .
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А в это время Саакашвили готовит удар изнутри...
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они таки идиоты!
Чем больше Запад опасается (по простому боится) тем это больше стимулирует РФ продолжать в тот же духе! И вызывает восторг у её населения!

а вот и результат:

граждан РФ спрашивали, боятся ли их страну за рубежом. 86% ответили «да», 7% - «нет». Год назад голоса распределились несколько иначе - 82% и 9% соответственно. При этом 75% положительно относятся к тому, что их родина вызывает у других страх. 12%, напротив, считают, что бояться России - плохо.
Больше половины опрошенных - 67% - считают, что влияние России в мире в последние годы растет, причем, с точки зрения 14% россиян, это происходит в первую очередь из-за страха перед ней и ее военной мощью. 11% считают, что основная причина роста влияния - в правильной и независимой внешней политике. 7% полагают, что это заслуга лично Владимира Путина.
В то же время больше половины опрошенных - 51% - считают, что к России в мире в целом относятся необъективно.
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Не знаю, правда или нет но в военном училище пугали. На паппаратуре телекода лупанул вместо "перехвачен" код - "атакован". Вот и представтье. Уточняю было "за Углом" - район Норвегии.
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Чехи белены объелись?
Конфликт "из-за высокой концентрации войск НАТО в районе Балтийского и Черного морей".
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Запад-2017". В НАТО опасаются случайных инцидентов, которые могут перерасти в конфликт с РФ.

А вот я , хоть и в Менске , но наоборот надеюсь , НАТО, приди ! введи! До Дроздов всего-то 180 км.)))))))))))))))))))) :
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Я за нас не переживаю, конфликт невозможендаже если танковая дивизия бурятов покатается до Ровно например, говнокомандующий и поллитрак скажут "ихтамнет" как "ихтамнелетало" вертолёта на херсонщине...пошлют пару батальонов срочников с вениками, заметать следы от траков или вообще скажут что это наши...
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У вас случайные инциденты на учениях были?

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Будапештский меморандум, говорите? Не, не слыхал:

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А зачем там настольная лампа? Томагавкам цель подсвечивать?
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а представте, що діється на протилежній стороні)
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Выходит НАТО не оценило цирк от путлера, а опарыш так старался что НАТО поймет- он страшный и беспощадный и у него много железяк которые иногда стреляют.
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сидите там тихо в своем нато. Это поможет вам избежать эскалации. А с другой стороны, даже если рашка кинет бомбу на страну нато, то нато всегда предпочтет диалог. Поэтому конфликта не будет
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Инцидентов ещё нет, но памперсы НАТО уже готовит - председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр ПавелИсточник:https://censor.net.ua/n4556
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Да не опасаться надо, а херачить на поражение. Сразу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Запад-2017". В НАТО опасаются случайных инцидентов, которые могут перерасти в конфликт с РФ
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