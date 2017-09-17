 "Вопрос освобождения украинских заложников будет ключевым на сессии ООН", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Фейсбук Президент Украины Петр Порошенко.
"Ровно год назад мы освободили нашего Героя Владимира Жемчугова, - пишет он. - Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время моего визита в США на семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН".
Напомним, в период с 28 декабря 2014-го по 24 сентября 2015 года Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. Среди проведенных спецопераций - повреждения девяти участков железнодорожного полотна, которые использовались противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей; вывод из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станций и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований.
29 сентября 2015 года во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником Жемчугов принял решение подорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял обе руки и зрение. В бессознательном состоянии он был захвачен боевиками.
Он долгое время содержался в Луганском СИЗО. Однако во время допросов контрразведывательных органов противника вел себя мужественно.
17 сентября 2016 года при непосредственном участии Президента Петра Порошенко Владимир Жемчугов был освобожден из плена боевиков.
457 44
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Требуем безотлагательно допустить украинских врачей к похищенному Грибу, содержащемуся в СИЗО Красондара, - МИД(16)
У украинского политзаключенного Балуха начались проблемы с сердцем в симферопольском СИЗО, - правозащитники(14)
Похищенный ФСБ украинец Гриб получил в российском СИЗО продукты и вещи: вопрос с лекарствами в процессе решения, - адвокат(6)
Неуместно использовать дело пропавшего украинца Гриба для публичных угроз Беларуси, - пресс-секретарь МИД Мирончик(98)
Колишній бранець російських окупантів повернувся додому по двомісячному лікуванню в Німеччині. ФОТО(0)
Митинг в поддержку осужденного оккупантами Чийгоза и других политзаключенных Крыма прошел на Майдане. ВИДЕО(84)
ОБСЕ требует от России освободить украинских журналистов Сущенко, Семену и Асеева(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь ходят по вагонам и бабло с золотишком собирают. Коррупционеры проклятые. Уххххххх!!!!
Ответить
Ответить
"Зачем корпорация Богдан получила в суде до 2024 года рассрочку на выплату государственному Уркэксимбанку всего 150 тысяч гривен? Это же всего 4700 евро. Может у Вас проблемы с деньгами и я могу Вам чем-то помочь?" - спрашивает бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов, и добавляет: "Если так не подходит и у меня брать деньги Вам неудобно, то можете продать по обычаю любое уголовное дело и за вырученные деньги погасить долг государственному банку".
В сети активно комментируют рассрочку копеечного (для столь обеспеченного человека) долга на семь лет.
"Патологическое, феноменальное жлобство, тупая и мелочная жадность, которую удовлетворяют за наш счет", - это далеко не все эпитеты, прозвучавшие в адрес Порошенко.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вчера между прочим трагически погибли дети.
ты хоть на пару фальшивых слов соболезнования сподобилось?
Ответить
Ответить
Ответить