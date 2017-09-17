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 Политика Украины
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 "Вопрос освобождения украинских заложников будет ключевым на сессии ООН", - Порошенко

жемчугов

Сегодня исполнился год после освобождения Владимира Жемчугова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Фейсбук Президент Украины Петр Порошенко.

"Ровно год назад мы освободили нашего Героя Владимира Жемчугова, - пишет он. - Вопрос освобождения украинских заложников и политзаключенных будет одним из ключевых во время моего визита в США на семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН".

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Напомним, в период с 28 декабря 2014-го по 24 сентября 2015 года Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. Среди проведенных спецопераций - повреждения девяти участков железнодорожного полотна, которые использовались противником для транспортировки вооружения, военной техники и боеприпасов с территории РФ во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей; вывод из строя четырех линий электропередач, трех газораспределительных станций и трансформаторной подстанции; уничтожение военной автомобильной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований.

29 сентября 2015 года во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником Жемчугов принял решение подорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения - потерял обе руки и зрение. В бессознательном состоянии он был захвачен боевиками.

Он долгое время содержался в Луганском СИЗО. Однако во время допросов контрразведывательных органов противника вел себя мужественно.

17 сентября 2016 года при непосредственном участии Президента Петра Порошенко Владимир Жемчугов был освобожден из плена боевиков.


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бла-бла-бла-бла.. ООН- сборище балаболов- импотентов
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Вот потому, он туда и обращается.
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У тебя вся Украина в заложниках,мразь ! Не намного лучше.
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та то понятно,что тебе хотелось бы ,шо Украина была в заложниках у хуйла...но не срослось
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кацапа,а тебе не стыдно штатовский бомбардировщик в качестве ника использовать?чем тебе ту-95 не угодил?
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Юродствуй дальше. Тебя уже кроме как клоуна, никто не воспринимает. Я изгнан хуйлом из Донецка. И у меня с ним особые счеты.
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Хватит пургу мести.
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Хотелось бы, чтобы Украина не была в заложника. Ни у хуйла, ни у кондитера
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Лучше бы тебя там кто нибудь в заложники взял.
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И пальцы отрезанные присылал. А потом нахер убил. Потому как он никому не нужен.
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Панам Оффшорыч))А когда ты отпустишь деньги шо удерживаешь в заложниках на Панаме???
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ути какая кацапня появилась...а кто такой просто джуда?
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ну навіщо ти самому собі такі страшні побажання роздаєш?????
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На отношении людей к презу и к вр можно объединить Украину.
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й вы там наверху, вашего там не будет, завидуйте молча
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Вот это доруководился, что как президента его ненавидит вся страна.
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Ему наплевать на то, как к нему относится поголовье рашки.
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ты зря так рискуешь...мало того что анонимизируешь-еще и обзываешься.хуйло может не понять
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шо ты сегодня один тут из стеця топиш? Где коллеги одноизвылинное?))
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право вето эрэфии в ООН на фоне того, что она причастна к шантажу заложниками, прямо скажем, не совместимые вещи.
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Кто то между прочим целый поезд интерсити в заложники взял. Интересно кто?
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И Юля.

Теперь ходят по вагонам и бабло с золотишком собирают. Коррупционеры проклятые. Уххххххх!!!!
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Корпорация "Богдан", аффилированная с президентом Украины Порошенко, через суд просит на 7 лет отсрочить выплату долга перед государственным Укрэксимбанком.
"Зачем корпорация Богдан получила в суде до 2024 года рассрочку на выплату государственному Уркэксимбанку всего 150 тысяч гривен? Это же всего 4700 евро. Может у Вас проблемы с деньгами и я могу Вам чем-то помочь?" - спрашивает бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов, и добавляет: "Если так не подходит и у меня брать деньги Вам неудобно, то можете продать по обычаю любое уголовное дело и за вырученные деньги погасить долг государственному банку".
В сети активно комментируют рассрочку копеечного (для столь обеспеченного человека) долга на семь лет.
"Патологическое, феноменальное жлобство, тупая и мелочная жадность, которую удовлетворяют за наш счет", - это далеко не все эпитеты, прозвучавшие в адрес Порошенко.
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А что такое значит "аффилированная"? Потому, что я не могу понять президентом Украины Порошенко хороший или плохой? И что мне делать даже не знаю?
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Хто-нить верит в то, что этот Кабан молдавский плямкает? Наверное, кроме его жены уже никто.
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да у тебя все ключевое.
Вчера между прочим трагически погибли дети.
ты хоть на пару фальшивых слов соболезнования сподобилось?
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А шо это за два питара тут трутся,среди форумчан,гыг и ещё одно?стоит им отвечать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вопрос освобождения украинских заложников будет ключевым на сессии ООН", - Порошенко
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