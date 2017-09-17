 Кучма: "Миссия ОБСЕ должна работать в Крыму"

Об этом бывший президент Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма напомнил на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Есть решение ОБСЕ о том, что Специальная миссия ОБСЕ имеет возможность ездить по всей территории Украины без ограничений. Мы же считаем, что Крым - это наша территория, и всегда ставим вопрос: слушайте, давайте пускайте миссию ОБСЕ. Нет. И все", - отметил Кучма, комментируя вопрос о том, как решается проблема освобождения крымских заключенных и на какой площадке она обсуждается.
Кучма добавил, что вопрос о допуске СММ ОБСЕ украинская сторона поднимает всегда.
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именно он заложил основы того, что мы сейчас пожинаем: коррупцию, воровсво, кумовство и т.д. и т.п.
а Украина тогда поднялась не благодаря, а вопреки...
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Об этом сообщает сайт "Апостроф" со ссылкой на источник в украинской власти, знакомый с ситуацией.
"Ответственным за "дунайское" направление в команде Путина, как ожидается, в ближайшее время станет бизнесмен Союн Садыков (человек главы "Роснефти" Игоря Сечина, в свое время в статусе доверенного лица Путина решил вопрос присутствия "Роснефти" в Азербайджане)", - отметил источник издания.
Также вопросами венгерского сепаратизма на Закарпатье будет заниматься заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Контакт с Россией осуществляется посредством венгерских олигархов Арпада Хабоня (ближайший советник венгерского премьера Виктора Орбана) и Иштвана Тиборца (зять Орбана)", - резюмировал источник.
В публикации также отмечается, что Владимир Путин уже долгое время поддерживает "Йоббик" ("Движение за лучшую Венгрию") - ультраправую националистическую партию, ряд представителей которой учились в Москве, и которая начала открывать представительства в Берегово и других городах Закарпатья.
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п.с. Проблему слід вирішувати, а не робити вигляд, що на Закарпатті відсутня "кремлівсько-путінська камарілія", яка веде підтривну діяльність.
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Як не дивно, Кучма є українським націоналістом. Так, зажерливим до грошей, ненависть до "некористних нам інородців", хитрим (дочку за мовчазного єврея + бабло в придане)- типовим націоналістом. "Україна не Росія" - його книга, видана в 2003 році. Цитати з неї:
"Серед росіян я частіше, ніж серед українців, зустрічав людей, які тяготилися своєю справою й тому робили її погано..."
"Довге життя під дахом однієї імперії, де русскій чоловік жив з відчуттям, що вся вона його батьківщина, призвела до сумного фіналу: з усіх націй колишнього СРСР титульна виявилася самою «необщінною». А в кінцевому рахунку і менш оптимістичною, ніж ті ж українці."
«Якщо Хмельницький - символ тяглості української державності від Київської Русі до наших днів, то Іван Мазепа уособлює для нас Альтернативу. В очах багатьох він врівноважує Хмельницького, виправляє крен. Ставлення до Мазепи як зрадника в наші дні - це анахронізм. Це може свідчити про деяку душевну незрілість. Добре, що наш Національний банк, з яким я часто буваю не згоден з інших приводів, помістив портрети двох цих людей на гривні. У нас люди все ще ведуть боротьбу проти пам'ятників і портретів. Але гроші ніхто рвати на знак протесту не буде."
Підводячи підсумки, Леонід Кучма стверджує, що у двох країн різні історичні долі, різний національний досвід, різне самовідчуття, несхожі культурно-мовні ситуації, принципово різні відносини з географічним та геополітичним простором, неоднакова ресурсна база, різна політична вага у світі, несумірні можливості для взаємовпливу
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