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 Политика Украины
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 Кучма: "Миссия ОБСЕ должна работать в Крыму"

кучма

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна присутствовать и в аннексированном Крыму, однако Россия препятствует доступу наблюдателей на полуостров.

Об этом бывший президент Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма напомнил на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Есть решение ОБСЕ о том, что Специальная миссия ОБСЕ имеет возможность ездить по всей территории Украины без ограничений. Мы же считаем, что Крым - это наша территория, и всегда ставим вопрос: слушайте, давайте пускайте миссию ОБСЕ. Нет. И все", - отметил Кучма, комментируя вопрос о том, как решается проблема освобождения крымских заключенных и на какой площадке она обсуждается.

Кучма добавил, что вопрос о допуске СММ ОБСЕ украинская сторона поднимает всегда.

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Никогда не был сторонником чучмы, но нужно ему отдать должное, после экономического шока развала совка Украина свалилась в такую пропасть, что сейчас это даже жутко вспомнить, а вытянул ее оттуда именно он...
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что за бред?
именно он заложил основы того, что мы сейчас пожинаем: коррупцию, воровсво, кумовство и т.д. и т.п.
а Украина тогда поднялась не благодаря, а вопреки...
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Прывітанне!, "вперде", спадзяюся без крыўд за наш ўчорашні батл, дзяліць нам няма чаго, прабач, калі што, завёўся крыху, усяго табе добрага, дружа!
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Это глупая иллюстрация для неумных людей. Политика - искусство возможного, это прежде всего умение находить баланс интересов. К тому же Кучма, Луценко и все прочие - они были избраны украинским народом.
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Россия с помощью ориентированных на Кремль венгерских политических движений намерена предпринять попытку "оторвать" у Украины часть Закарпатья в пользу Венгрии.
Об этом сообщает сайт "Апостроф" со ссылкой на источник в украинской власти, знакомый с ситуацией.
"Ответственным за "дунайское" направление в команде Путина, как ожидается, в ближайшее время станет бизнесмен Союн Садыков (человек главы "Роснефти" Игоря Сечина, в свое время в статусе доверенного лица Путина решил вопрос присутствия "Роснефти" в Азербайджане)", - отметил источник издания.
Также вопросами венгерского сепаратизма на Закарпатье будет заниматься заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Контакт с Россией осуществляется посредством венгерских олигархов Арпада Хабоня (ближайший советник венгерского премьера Виктора Орбана) и Иштвана Тиборца (зять Орбана)", - резюмировал источник.
В публикации также отмечается, что Владимир Путин уже долгое время поддерживает "Йоббик" ("Движение за лучшую Венгрию") - ультраправую националистическую партию, ряд представителей которой учились в Москве, и которая начала открывать представительства в Берегово и других городах Закарпатья.
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и такой бред в ольгино изобретают? или сам придумал?
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Путин разжигает сепаратизм еще в одном регионе Украины и уже выбрал союзника https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2017-09-16/putin-razjigaet-separatizm-esche-v-odnom-regione-ukrainyi-i-uje-vyibral-soyuznika/14421



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Скажи своим работодателям, что оттяпать, забрать, с3,14здить это удел кацапсячей орды. В цивилизованном мире, а ЕС является таким вопросы границ как таковых уже давным давно не стоит. Все решает экономика, это у кацапсин еще решают все вопросы с помощью оружия...
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"Поверненням часів Сталіна" назвала закон про освіту ректор угорського вишу на Закарпатті Ілдика Орос http://www.mukachevo.net/ua/news/view/240694



п.с. Проблему слід вирішувати, а не робити вигляд, що на Закарпатті відсутня "кремлівсько-путінська камарілія", яка веде підтривну діяльність.
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За Гонгадзе отсидишь, тогда и пиздеть будешь, миротворец хренов.
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Хе-хе. Так кацапи і пустять їх туди, ага. Їм на Бамбасі не всюди дозволяють дивитись, а він про Крим.
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а если касабов мыролюбством и безальтернативностью бабахнуть? И сверху еще озабоченностью .
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Рудий тут має рацію в тому сенсі, що кацапам як тому шулеру в картах, треба давати кожного разу по рукам за такі "ініціативи про миротворців на Донбасі", та періодично нагадувати їхню роль та вину у всьому що сталося з Донбасом, та Кримом як першопричиною війни на Донбасі. Нагадувати їм хто вони взагалі в цьому конфлікті і що кому кому, а не їм подавати "мирні ініціативи". А то диви, як хутко побігли кацапи зі своєю "мирною ініциативою" та резолюцію в ООН подавати, знову "многоходовочку" грати у стилі "всех переиграл". Тому правильно рудий каже, що на такі "ініціативи" хуйла зі сторони всього світу повинна бути консолідована відповідь і в сотий раз публічна вказівка шулеру на те, що світ розглядає проблему Донбасу не окремо, а разом з Кримом. І якщо хуйло вирішило проявити "миротворчу ініціативу", то ок, даваймо ОБСЄ та миротворців не тільки на Донбас, а й на Крим, тому що світ розглядає Крим як окуповану кацапією територію України. Тільки так треба усім світом завжди відповідати на "ініціативи" хуйла. Тоді у нього жага до "многоходовочок" та "мирних ініціатив" може трохи на спад піде.
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еслиб у нас былабы действительно радикальная партия то этого кучмавоза давнобы выкинули в канаву с проломленрй головой
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"Кучма - строитель системы государственной коррупции. Вместо того, чтобы давать показания о своем зяте, о приватизации, о газовых оборотках, об убийстве Гонгадзе, этот персонаж решает судьбу моей родины..." (Г.Тука, когда он еще был волонтером, а не...).
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К чему? К возобновлению движения росхеновских фур с продуктами на крысм?
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конечно возобновится...потому что надо крым реинтегрировать
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возвращение на крысма в шыкаладный цех..... прекрасно.
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Хіба що після нанесення масованого ракетного-бомбоаого удару по кацапському флоту...
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еще проще. просто нужно отключить подачу электрики и газа на крысм. И все само по себе закончится.
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Вот эта сука рыжая виновата в сегодняшней ситуации,самый главный вор и убийца
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А ты джуди здесь http://natribu.org/ua/ давно был? Зайди ждут.
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ты удмуртъ и не умеешь заголовков читать?
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Кучма бздит,что Саакашвили к власти подбирается. По приходу которого, ему конец. Начал правильные слова подбирать в надежде,что народ его простит за прошлые грехи.
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Он уже прогнал мусоров из нашей новой полиции - очьень важьно, с помощью двух чурчхел, которые бабло подняли и свалили.
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Ага )) Литовец и еще куча реформаторов,тоже Саакашвили заставил свалить ) Ну,ты чудишь без гармошки ))
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Если ты про Михаила. Сцакашвили не знаю. Спроси у своих друзей.
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и че там обсе будет маниторить?????? за чкистами смотреть???? хрена за ЧМ?? хрена за паромами смотреть????? та пох !!!! ах да за правами чилавека наблюдять так там чилавекаф 460 тыщь в адном ватостополе за всеми неуследиш......... писдануло шоб значимость свою поднять
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Здесь, конечно, прав Данилыч, да и высказался вовремя.
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да ну это как в шахматы играть, хороший ход достоин похвалы.
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Щас будєт шок.
Як не дивно, Кучма є українським націоналістом. Так, зажерливим до грошей, ненависть до "некористних нам інородців", хитрим (дочку за мовчазного єврея + бабло в придане)- типовим націоналістом. "Україна не Росія" - його книга, видана в 2003 році. Цитати з неї:

"Серед росіян я частіше, ніж серед українців, зустрічав людей, які тяготилися своєю справою й тому робили її погано..."

"Довге життя під дахом однієї імперії, де русскій чоловік жив з відчуттям, що вся вона його батьківщина, призвела до сумного фіналу: з усіх націй колишнього СРСР титульна виявилася самою «необщінною». А в кінцевому рахунку і менш оптимістичною, ніж ті ж українці."

«Якщо Хмельницький - символ тяглості української державності від Київської Русі до наших днів, то Іван Мазепа уособлює для нас Альтернативу. В очах багатьох він врівноважує Хмельницького, виправляє крен. Ставлення до Мазепи як зрадника в наші дні - це анахронізм. Це може свідчити про деяку душевну незрілість. Добре, що наш Національний банк, з яким я часто буваю не згоден з інших приводів, помістив портрети двох цих людей на гривні. У нас люди все ще ведуть боротьбу проти пам'ятників і портретів. Але гроші ніхто рвати на знак протесту не буде."

Підводячи підсумки, Леонід Кучма стверджує, що у двох країн різні історичні долі, різний національний досвід, різне самовідчуття, несхожі культурно-мовні ситуації, принципово різні відносини з географічним та геополітичним простором, неоднакова ресурсна база, різна політична вага у світі, несумірні можливості для взаємовпливу
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Слова Кучмы и желания ОБСЕ должны подкрепляться делами по удалению россии из монитарных систем типа Свифта, перекрытию проливов- Гибралтара, Босфора, и Эрсунн. Тогда цена за Крым и Донбасс для рашки поднимется на несколько порядков. А так это просто слова человека ответственного за не исполнение Будапештских соглашений всеми его подписантами.
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А что это Цензор так Кучму всё время проталкивает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКучма: "Миссия ОБСЕ должна работать в Крыму"
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