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Все про:Китай (996) Россия (72294)

 Россия проведет совместные военные учения с Китаем

ВМФ России и ВМС Китая проведут с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота военные учения "Морское взаимодействие-2017", где задействуют 11 надводных кораблей и 2 подлодки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ.

Во втором этапе международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017" будет задействовано 11 надводных кораблей, 2 подводные лодки, 2 глубоководных спасательных аппарата, 4 противолодочных самолета и 4 корабельных вертолета.

Международное учение "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Учение включит в себя два этапа - береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота "Горностай" пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

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Вспомнилось как ссср в 1939 в Бресте совместный парад с нацистами проводило, а через полтора года выгребло от них. Надеюсь с китайцами будет аналогично
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Польша в сентябре 1938 совместно с Германией захватила и разделила Чехословакию. Надолго ей это помогло?
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Так, андруша смицький - істерія кацапів досягла свого апогею..
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Новый анекдот : Рузкий солдат и 1000 китайцев .
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Вот к чему эта новость непонятно или цензор уже стал российским сайтом.
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Нет, просто рашку готовят лечь под Китай, по-этому для удобства китайских офицеров привезут во Владивосток посмотреть на будущие земли Китая, а заодно для оценки плавающих корыт рашки
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Ну допустим но почему тогда нет ни слова об учениях например в Индии.
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Почему-то эта новость мне напомнила совместные учения ссср и германии...
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Китай стратегически мыслит.Убить двух зайцев,а именно.Посчмотреть что реально имеют в арсенале кацапы и уровень их подготовки.Заодно подготовится к "освоению"Дальнего Востока" и напустить туману в глаза кацапским ублюдкам.Китайцы понимают,что они переросли Дупостан по всем показателям и вряд ли откажутся от возможности стать региональным лидером а за одно и опустить мордор,прихватив природные ресурсы засрашки.Неужели кто то верит в альтруизм Поднебесной???
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Просто две новости рядом:

1) В Вооруженных Силах Украины отрицают нарушение российским боевым вертолетом Ка-52 украинской границы в Херсонской области.
Об этом заявил начальник пресс-центра командования Воздушных Сил ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2".

2) Аналитический центр США: вертолет ВВС России вторгся на территорию Украины
Американский аналитический центр Atlantic Council подтвердил, что российский разведывательно-боевой вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" вторгся в воздушное пространство Украины и летал над селом Павловка Херсонской области.

Кому давать Джавелины, если наше МО не видит вторжения? Там через одного брат-сват парашинских вояк, вместе учились в совковых военных вузах и т.д.
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а затеи пусть проведут совместные учения на суще....По сценарю некая азиатская страна оккупировала Сибирь и Дальний восток,а "самая крутая в мире русская армия" начинает пытаься освобождать территорию спревосходящими силами врага...время учения не ограничено. )
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Тю. Так михалков уже и сценарий таких учений написал - Сценарий нападения учений Китая с расеюшкой. По сценарию, Китай учения выигрывает
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Гитлер тоже со Сталиным проводили учения и парады.........
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ага, проводит. Тысяча китайских надсмотрщиков контролируют десять тысяч ордынских вояк, который в шелковых трусиках лазают по эбонитовой палочке и вырабатывают электирический ток трением для "Адмирала Кизнецова", чтобы больше не дымил. Москале-китайское ноу-хау, почти как ё-мобиль и йота-фон, но работает благодаря вкладу китайцев.
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Людоед сталин с людоедом Гитлером тоже учения проводил, а потом запричитал голосом левитана: без объявления войны (кстати, ложь) и т.п.
Тут тоже коммунист к коммунисту тянется, но нутро у них одно - людоедское. И кто кого сожрет скоро - не трудно догадаться.
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Это следующий этап специальных учений, отрабатывающий все этапы эвакуации Путина в Китай. Когда на территории бывшей России "начнётся", Путин, Шойгу и т.д попытаются сбежать в Китай, заплатив за это китайцам территорией до Урала. Если воздушное пространство будет закрыто, то остаётся подводная лодка из любого морского порта Дальнего Востока, или через тайгу в Китай...
Персонально с Путиным и Шойгу на первом этапе уже были проведены учения по выживанию в тайге в автономных условиях, цитата из путинско-фашистских СМИ:
"...побывал в труднодоступной тайге. Там он рыбачил на горных озерах, ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком.
В поездке президента России сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, а также глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин. По просьбе журналистов он рассказал, чем они питались во время этого "дикого" отдыха.
Они питались тем, что добывали в реке..."
Посмотрите на карте, где Хакасия (верхняя карта) и Тува (нижняя карта).
Россия проведет совместные военные учения с Китаем - Цензор.НЕТ 4370

Россия проведет совместные военные учения с Китаем - Цензор.НЕТ 2339
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Якось по російському телебаченню уже показували такі навчання. Класно китайози висаджувались на російський берег!
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Скільки ватольотів планується втопити в морі?
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они тоже проводили совместние учения и паради
Китай умеет ждат
Я хорошо помню встречу с Дэн Сяопином

Дэн Сяопин долго обходил проблему территорий, но, наконец, сказал: "Китаю принадлежат обширные земли, от трех до четырех миллионов квадратных километров, и я убежден, что будущие поколения займутся этой проблемой. Кому будет сопутствовать удача, сейчас невозможно предвидеть. Китайцы умеют терпеливо ждать".
http://naukarus.com/rossiya-i-kitay-pora-izzhivat-ostatki-staryh-territorialnyh-mifov

Россия проведет совместные военные учения с Китаем - Цензор.НЕТ 3238
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Глупо в Китай Украина продала крейсер ТАКР "Варяг " за 20 млн$, китайцы его достроили и это теперь китайский авианосец "Ляонин". Пример того как не нужно продавать за дешево по цене металлолома.
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Даёшь Российско-Китайские учения "Урал-2017"!
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Китай будет держаться,пока есть,що поглотить у Рашки.Коли Китай расспухнет в границах,за счёт Рашки,в нем самом начнутся провинциальные войны.Як це завжы це було в Китае
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Дешево Украина продала в Китай свой крейсер авианесущий ТАКР "Варяг" за 20 млн $, китайцы его достроили и теперь это авианосец "Ляонин" КНР, там уже и палубная авиация есть и всё остальное. Глупо продавать кооабли по цене металлолома.
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Не сомневайтесь - это был договорняк с солидными откатами нашим людям.
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Просто китайцы, с помощью параши, отработают операцию по высадке и защите своего десанта при дальнейшем закреплении за собой дальневосточных территорий параши. Заодно и изучат, как крембляди будут им пытаться противодействовать.
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Повернення Сибіру Китаю... Китайський парад на червоній площі...

Таке враження, що Китай потроху приймає країну від молі. Стадо як завжди мовчки спостерігає.
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китайцам понять все военные недостатки противника помогут лишь совместные учения с ним (самим желательно на них представить не военную элиту , а новобранцев).
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