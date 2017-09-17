 Россия проведет совместные военные учения с Китаем

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны РФ.
Во втором этапе международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017" будет задействовано 11 надводных кораблей, 2 подводные лодки, 2 глубоководных спасательных аппарата, 4 противолодочных самолета и 4 корабельных вертолета.
Международное учение "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Учение включит в себя два этапа - береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота "Горностай" пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.
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1) В Вооруженных Силах Украины отрицают нарушение российским боевым вертолетом Ка-52 украинской границы в Херсонской области.
Об этом заявил начальник пресс-центра командования Воздушных Сил ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2".
2) Аналитический центр США: вертолет ВВС России вторгся на территорию Украины
Американский аналитический центр Atlantic Council подтвердил, что российский разведывательно-боевой вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" вторгся в воздушное пространство Украины и летал над селом Павловка Херсонской области.
Кому давать Джавелины, если наше МО не видит вторжения? Там через одного брат-сват парашинских вояк, вместе учились в совковых военных вузах и т.д.
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нападенияучений Китая с расеюшкой. По сценарию, Китай учения выигрывает
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Тут тоже коммунист к коммунисту тянется, но нутро у них одно - людоедское. И кто кого сожрет скоро - не трудно догадаться.
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Персонально с Путиным и Шойгу на первом этапе уже были проведены учения по выживанию в тайге в автономных условиях, цитата из путинско-фашистских СМИ:
"...побывал в труднодоступной тайге. Там он рыбачил на горных озерах, ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком.
В поездке президента России сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, а также глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин. По просьбе журналистов он рассказал, чем они питались во время этого "дикого" отдыха.
Они питались тем, что добывали в реке..."
Посмотрите на карте, где Хакасия (верхняя карта) и Тува (нижняя карта).
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Китай умеет ждат
Я хорошо помню встречу с Дэн Сяопином
Дэн Сяопин долго обходил проблему территорий, но, наконец, сказал: "Китаю принадлежат обширные земли, от трех до четырех миллионов квадратных километров, и я убежден, что будущие поколения займутся этой проблемой. Кому будет сопутствовать удача, сейчас невозможно предвидеть. Китайцы умеют терпеливо ждать".
http://naukarus.com/rossiya-i-kitay-pora-izzhivat-ostatki-staryh-territorialnyh-mifov
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Таке враження, що Китай потроху приймає країну від молі. Стадо як завжди мовчки спостерігає.
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