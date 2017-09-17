 В Иране заявили о создании "отца всех бомб"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.
Он назвал бомбу "отцом всех бомб" и отметил, что она затмевает самое мощное неядерное оружие США.
"Следуя поручению Воздушно-космических сил организация оборонной промышленности выпустила 10-тонную бомбу. Эти бомбы есть в нашем распоряжении. Они могут быть запущены из самолетов "Ильюшина", и они очень разрушительны", - заявил Амир Али Хаджизаде.
Он вспомнил формулировку "отец всех бомб" по аналогии с американской бомбой GBU-43, которая известна как "мать всех бомб".
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до америки ще треба долетіти
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