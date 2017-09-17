EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 За рубежом
  398  8
Все про:бомба (218) вооружение (3504) Иран (456)

 В Иране заявили о создании "отца всех бомб"

иран

Иран выпустил десятитонную бомбу собственного производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

Он назвал бомбу "отцом всех бомб" и отметил, что она затмевает самое мощное неядерное оружие США.

"Следуя поручению Воздушно-космических сил организация оборонной промышленности выпустила 10-тонную бомбу. Эти бомбы есть в нашем распоряжении. Они могут быть запущены из самолетов "Ильюшина", и они очень разрушительны", - заявил Амир Али Хаджизаде.

Он вспомнил формулировку "отец всех бомб" по аналогии с американской бомбой GBU-43, которая известна как "мать всех бомб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран поставляет оружие в Россию вопреки санкциям ООН, - Die Welt
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
як маленькі діти ,
до америки ще треба долетіти
 показать весь комментарий
Ответить
 
а хто народиться від такого татуся і такої мамані?Ну хоч Хуйла діточки вб'ють?
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот пример когда кацапская империя зла делает зло чужими руками ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тепер Ірану потрібно випустити повітряну кулю, щоб міг цю бомбу підняти та доставити. .
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Военно-космические силы","промышленность","из самолетов "Ильюшина" - ничего не напоминает?Похоже Иран к этой бомбе вообще отношения не имеет.А кацапы ни разу не палятся.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Иране заявили о создании "отца всех бомб"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти