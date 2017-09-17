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 Ограничение движения в Киеве: из-за ремонта перекроют Дегтяревскую

дороги

Улицу закроют на участке от Лагерной до проспекта Победы.

С 20:00 17 сентября на участке улицы Дегтяревской от проспекта Победы до улицы Лагерной начнутся дорожные работы, которые продолжатся до 6:00 18 сентября. На это время движение транспорта в месте проведения ремонта полностью ограничат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

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Напомним, в столице также перекрыто движение по главной улице страны. До 6:00 18 сентября ул. Крещатик закрыта для проезда транспорта от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской в связи с подготовкой и проведением Праздника благодарения.
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Если кто не в еурсе, то это кусок метров аж двести улицы Дегтяревской
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