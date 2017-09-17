 Ограничение движения в Киеве: из-за ремонта перекроют Дегтяревскую

С 20:00 17 сентября на участке улицы Дегтяревской от проспекта Победы до улицы Лагерной начнутся дорожные работы, которые продолжатся до 6:00 18 сентября. На это время движение транспорта в месте проведения ремонта полностью ограничат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
Напомним, в столице также перекрыто движение по главной улице страны. До 6:00 18 сентября ул. Крещатик закрыта для проезда транспорта от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской в связи с подготовкой и проведением Праздника благодарения.
172 4
Строительство платных дорог в Украине может начаться в 2018 году, - Омелян(116)
"Убери эту херню, а то поломаю, бл#дь", - водители 15 фур пытаются избежать контроля веса на трассе в Николаевской области. ВИДЕО(217)
В следующем году расходы на дороги вырастут до 40 млрд грн, - Гройсман. ВИДЕО(82)
18 станций скорой помощи, построенные в 60-80 годах прошлого века, отремонтируют в Киеве, - КГГА(18)
Лондон vs Киев: работа служб метрополитена, спасателей и медиков(0)
ГФС перечислила 8,14 млрд грн на ремонт дорог с начала года(27)
На части улицы Борщаговской в Киеве на полгода ограничили движение транспорта, - КГГА(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить