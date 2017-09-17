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 Политика Украины
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Все про:визит (2276) Канада (981) Порошенко (13815)

 На будущей неделе Порошенко с официальным визитом посетит Канаду

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко совершит рабочий визит в Канаду 22-23 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

"Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - указано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко 18-21 сентября посетит в США для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН

Также глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать и национальная сборная Украины.

Планируется также встреча главы государства с представителями украинских организаций Канады.
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А в Одессу не бажає в той санаторій, що недавно відкривав, після розпилу.
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а чего в подмосковной ордынской избушке-то, сообщили-то, что визит в Канаду?
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видать ты той водички напился через чур, раз у тебя такие впечатления, доходяга
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а ты потявкай еще как раньше тявкал, жестами передавать свое состояние не надо, не дома ж в дурке
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Хрыстя, расскажите этому ... , все что вы о нем думаете.
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Не думаю,что канадцы заблуждаются по поводу парашенки. Но все же терпят из-за самих украинцев.Негодуя в душе,что позволяют себя так долго дурачить.
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Хрыстя и Джастин не дураки. Думаю пэте мало не покажется.
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ну надо же, оно еще и думает, это существо недоразвитое, чемпион по вони дерьмом. Шо умного-то за всю свою убогую житуху беспросветную надумал-то, николышка? Поделись достижениями ынтиллекта чемпиона вони среди всех народов, подтверди заявку-то)))
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О а вот и голос глиста, с пэтиных глубин, как там чистота и порядок?
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а что за пэтя как и я идею украинского народа популяризирующий расскажешь, или снова только то и делать будешь, что своим горлом фонтан дерьма пускать? Давай, нее стесняйся, раз слово взял, расскажи всем, как пэтя народную идею для народа Украины продвигает, раз новость эту придумал, тем и покажешь, кто здесь глиста на самом деле
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Забійся головою апстєну. Це особиста повага західного світу до нашого президента, бо саме його вони бачуть, його чують, а не тебе, українську гниду (за Петлюрою)
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Перестань раскачивать яхту ! Рошенко - наш выбор . Гыгля подтвердит
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это бандеровцы так качнули, что будка перевернулась, а зверек в Канаду залетел.
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везет ему все-таки, заграничные командировки, колбасу канадскую попробует
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нет же, чисто бизнесовая поездка - стырить рецепт сиропа и через месяц - по всей сести парить
На будущей неделе Порошенко с официальным визитом посетит Канаду - Цензор.НЕТ 8503
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Так робочий це візит або офіційний? Може він взагалі в Гондурас зібрався летіти.
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президент Мира говоришь!? Почему не Вселенной, скромняга? Или сразу на Апостола претендуешь?
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Чи встигне Петро до свого від'їзду поспівчувати родинам загиблих в Одесі діточок? Чи знову промовчить, як і в випадках загибелі воїнів ЗСУ на передовій?
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Якби це десь у Франції чи Німеччині сталося, то в перших рядах уже брехливі промови штовхав.
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РЕФОРМИ це чесні конкурси на посади та чесні тендери на закупки а також справедливий суд , чому нічого не роблять з суддями які саботують корупційні справи , але якщо скажуть з банкової то і в ніч собираються щоб кого треба баригі засудити
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа будущей неделе Порошенко с официальным визитом посетит Канаду
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