 На будущей неделе Порошенко с официальным визитом посетит Канаду

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
"Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - указано в сообщении.
Также глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать и национальная сборная Украины.
Планируется также встреча главы государства с представителями украинских организаций Канады.
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