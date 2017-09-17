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 Политика Украины
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Все про:визит (2276) Канада (981) Порошенко (13816)

 На будущей неделе Порошенко посетит Канаду, где встретится с Трюдо и Фриланд

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко совершит рабочий визит в Канаду 22-23 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

"Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - указано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко 18-21 сентября посетит в США для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН

Также глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать и национальная сборная Украины.

Планируется также встреча главы государства с представителями украинских организаций Канады.
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А в Одессу не бажає в той санаторій, що недавно відкривав, після розпилу.
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не комільфо це йому...- он "пАбедитель та пАкращувач"...
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а чего в подмосковной ордынской избушке-то, сообщили-то, что визит в Канаду?
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видать ты той водички напился через чур, раз у тебя такие впечатления, доходяга
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а ты потявкай еще как раньше тявкал, жестами передавать свое состояние не надо, не дома ж в дурке
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Краще ти здохни, кацапчику, та не мучайся
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Зовсім скоро ви порохоботовское лайно всі поздихаете разом зі своїм шоколадним свином!
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А я пишаюся Президентом МОЄЇ УКРАЇНИ (хоч і не голосувала за нього) хоча б тому, що таких, як ви, від його імені холєра бере. А ще тому, що москалі ненавидять його так, як ненавидять Мазепу, Бандеру і Шухевича.Слава Україні! А таким як ви - скаженійте!
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порошенко-кончена падла. брехлива паскуда,рагіонал ндорізаний і опущене лайно. рак його дітям щоб вони виродки кровякою блювали! посру на могилу порошенка. якщо ти лижеш сраку владі- то ознака кацапських генів!
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Так Бандеру і поляки ненавидять, вони теж москалі?
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порошенка і "Укроп" ненавидить і "Карпатська січ" - вони теж мокалі? ..порохоботи-тупі йовбаки
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дуже пишаюсь нашим Порохом- реально за нього не соромно і його в усьому світі із задоволенням приймають. як згадаю як зек лише на педірацию їздив аж нудно стае
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О, привіт, Дениска Насралов!
Ну нарешті ти видав чудовий, незвичайний, не схожий на свої інші виперди черговий виперд!
А то все тиснеш "нравицца" та й усе.
Як ся маєш, голубок пасивний?

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Хрыстя, расскажите этому ... , все что вы о нем думаете.
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ніззя. дипломат - некомільфо. Хіба що подшофе.
А взагалі-то це наше завдання - говорити владі в очі, що ми про неї думаємо. І не тільки говорити.
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Не думаю,что канадцы заблуждаются по поводу парашенки. Но все же терпят из-за самих украинцев.Негодуя в душе,что позволяют себя так долго дурачить.
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Хрыстя и Джастин не дураки. Думаю пэте мало не покажется.
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ну надо же, оно еще и думает, это существо недоразвитое, чемпион по вони дерьмом. Шо умного-то за всю свою убогую житуху беспросветную надумал-то, николышка? Поделись достижениями ынтиллекта чемпиона вони среди всех народов, подтверди заявку-то)))
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О а вот и голос глиста, с пэтиных глубин, как там чистота и порядок?
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а что за пэтя как и я идею украинского народа популяризирующий расскажешь, или снова только то и делать будешь, что своим горлом фонтан дерьма пускать? Давай, нее стесняйся, раз слово взял, расскажи всем, как пэтя народную идею для народа Украины продвигает, раз новость эту придумал, тем и покажешь, кто здесь глиста на самом деле
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Я идиотов не понимаю, перестань лизать и выскажись понятней. А глиста это ты и тебе подобные ron ma.
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то есть про пэтины глубины это ты просто горлом своим перднул, ну как обычно, в свое лживой кликушеской манере людям наврал. Значит и про глисту наврал, подонок, вот та какой перед глазами у всех красивый, вони много, весь во лжи
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Думать это и выражать свою мысль, это не твое, нечем. Твое это лизать.
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было бы так я бы такой же как ты безыдейное шелудивой лживой зверушкой был, но Бог меня миловал и я человек с украинской национальной идеей в отличии от тебя, быдло вонючее)
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Забійся головою апстєну. Це особиста повага західного світу до нашого президента, бо саме його вони бачуть, його чують, а не тебе, українську гниду (за Петлюрою)
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Перестань раскачивать яхту ! Рошенко - наш выбор . Гыгля подтвердит
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это бандеровцы так качнули, что будка перевернулась, а зверек в Канаду залетел.
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везет ему все-таки, заграничные командировки, колбасу канадскую попробует
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нет же, чисто бизнесовая поездка - стырить рецепт сиропа и через месяц - по всей сести парить
На будущей неделе Порошенко с официальным визитом посетит Канаду - Цензор.НЕТ 8503
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Он за наши деньги уже чего только не перепробовал. Бесполезный вредный червяк.
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Так робочий це візит або офіційний? Може він взагалі в Гондурас зібрався летіти.
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президент Мира говоришь!? Почему не Вселенной, скромняга? Или сразу на Апостола претендуешь?
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Ты его послушай. Он и спасителем галактики назовется.
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Чи встигне Петро до свого від'їзду поспівчувати родинам загиблих в Одесі діточок? Чи знову промовчить, як і в випадках загибелі воїнів ЗСУ на передовій?
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Якби це десь у Франції чи Німеччині сталося, то в перших рядах уже брехливі промови штовхав.
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Лука понюхает,чтобы слезу выдавить. - Лохи вахуе от умопомрачительной заботы ))
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РЕФОРМИ це чесні конкурси на посади та чесні тендери на закупки а також справедливий суд , чому нічого не роблять з суддями які саботують корупційні справи , але якщо скажуть з банкової то і в ніч собираються щоб кого треба баригі засудити
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Хряк 1.0 теж завжи десь ховавля коли очечко жим-жим робило...
В Індії майже тиждень сиділо...😸😸
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этот легитимный все на праздниках жизни тусуется
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А твій недомірок невиїздний )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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недомірок твій трговий партнер, так що брись в будку порошенківський холуй
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Пусть его там гризли задерёт .
Это бы решило много проблем , а у Украины , наконец-то , появилась бы переспектива .
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Михаил Саакашвили пересёк границу Украины... Кондитерская корпорация "Рошен" объявила о выпуске новых конфет "Мишка на Западе".
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Ви хоч здохнете зрадофіли путєнські. Петро все одно виєбе вашого недомірка - хуйло. Санкції будуть продовжуватися та посилюватися. Україна отримає летальну зброю, якщо хуйло не піде з України. Він вже на тій дорожці, що веде вникуди. Слава Україні!
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Так ось звідки стільки протипрезидентських пердунів на "Цензорі" назбиралось! Мабуть дармового нажерлися.
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Почему не пишите о том что охрана вальцмана избила журналиста? Башляет вам вальцман, да?
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нерукопожатному офшорнику, ПРОВОДЯЩЕМУ ГЕНОЦИД НАД Украинской нацией ,весь Мир жмёт руку............А потому принимает в этом участие

Мир -БАРДАК . путин-куйло
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а в чем холивар? ну поедет, ну выступят с какой-нибудь декларацией. Ну расскажет педр про ништяковые отношения, приверженность, сотрудничество, потом приедет. А тут коррупция, популизм, Конституция в ..пе, судов нет...
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Петюне, треба продлить кредит довiри.Тому едет розповiдати байки
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Петро Алексеевич умный человек и ему будет лучше не вернутся из командировки, мало ли заболели зубы и поехал их лечить в Панаму или нашлись близкие родственники и пригласили в Мексику, или друзья в Аргентину пригласили, так что Петя хорошо подумай!
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У Петюни все активы туточки.Никуды вiн не денется
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа будущей неделе Порошенко посетит Канаду, где встретится с Трюдо и Фриланд
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