 На будущей неделе Порошенко посетит Канаду, где встретится с Трюдо и Фриланд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
"Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - указано в сообщении.
Также глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать и национальная сборная Украины.
Планируется также встреча главы государства с представителями украинских организаций Канады.
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Ну нарешті ти видав чудовий, незвичайний, не схожий на свої інші виперди черговий виперд!
А то все тиснеш "нравицца" та й усе.
Як ся маєш, голубок пасивний?
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А взагалі-то це наше завдання - говорити владі в очі, що ми про неї думаємо. І не тільки говорити.
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В Індії майже тиждень сиділо...😸😸
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Это бы решило много проблем , а у Украины , наконец-то , появилась бы переспектива .
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Мир -БАРДАК . путин-куйло
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