 Трагедия в детском лагере Одессы: Зубко завтра созывает штаб ГосЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минрегиона.
Отмечается, что 18 сентября Геннадий Зубко будет находиться с рабочей поездкой в Одессе
Так, в 15:00 под его председательством состоится заседание оперативного штаба ГосЧС о пожаре в муниципальном детском лагере "Виктория".
В Минрегионе отметили, что штаб будет проведен по результатам заседания двух местных штабов, которые уже состоялись, и по результатам осуществления экспертизы относительно пожара.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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Скорее всего в акте напишут то, что скажут...
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