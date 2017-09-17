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 Трагедия в детском лагере Одессы: Зубко завтра созывает штаб ГосЧС

зубко

В понедельник, 18 сентября, под председательством вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко в Одессе состоится заседание оперативного штаба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минрегиона.

Отмечается, что 18 сентября Геннадий Зубко будет находиться с рабочей поездкой в Одессе

Так, в 15:00 под его председательством состоится заседание оперативного штаба ГосЧС о пожаре в муниципальном детском лагере "Виктория".

В Минрегионе отметили, что штаб будет проведен по результатам заседания двух местных штабов, которые уже состоялись, и по результатам осуществления экспертизы относительно пожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детский лагерь "Виктория" в Одессе в июне получил предписания по обеспечению мер безопасности, - Зубко

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.

Также читайте: МВД гарантирует объективное расследование трагических событий, которые произошли в одесском детском лагере "Виктория"

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Когда соберут, приедет шоколадный предводитель, ленточку перерезать.
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Допонтовались с пиарами для чиколатки, теперь ждите что кто нибудь провалится в компостную яму после открытия чиколатом общественного туалета.
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Имея такое правительство...А соответственно и таких служебных исполнителей. То в этой стране небезопасно жить не только взрослым ,но и детям !
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Порошенко лично пиарился на сгоревшем в Одессе детском лагере. Он виновен в смерти детей
https://goo.gl/NhXprP
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С помощью соевых добились первого места по коррупции,города стали самыми опасными,аварийность на дорогах самая высокая,продолжительность жизни самая низкая,зарплаты у людей самые низкие,что там ещё...?
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Да мне кажется - поздно, лагерь уже догорел...
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А почему завтра? Ах, да, выходной же. Ну, не твари?
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ну да, чудовищная гибель детей в результате дикого воровства - это уровень зубка.... это не саакашвили в украину вернулся, когда вся власть с гарантом, прокурором, главой сбу и министром мвд сутками взахлеб выступали
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Да и экспертиза тоже как-то доверия не вызывает.
Скорее всего в акте напишут то, что скажут...
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Кому он теперь нужен этот штаб - люди погибли и нужно понимать что на упреждение подобные штабы не работают а мероприятие чтоб прикрыть задницу.
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может они детяй воскресят? штаб этот? другой причины собирать каких-то бездельников и воров, вроде, как бы нет
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Як вже крембляді задрали, порох і за пожежний стан відповідає! Доводжу до відома читачів цензора, інфою володію на всі 100 (маю досвід, працював водієм в пожежній частині) Те, що сталося це закономірність, стан речей настільки жахливий, що ви і не уявляєте. По перше замилювання очей у всьому абсолютно, бензин який видається для повсякденних тренувань розрахунків тупо 3,14здеця, водіїв змушують мотати спідометри, замість тренувань прибирання території або накази вчити. На ПЗ в наявності карти пожежогасіння в яких зазначені схеми евакуації та водозабору ( лікарні, школи, садочки і т д) так от наприклад в нашому районі в селі знаходиться психлікарня так жоден з водіїв не знав де вона знаходиться-звісно ми ж туди на тренування виїжджали на папері, я мовчу про те, що ми повинні були на таких об'єктах без плана в приміщеннях орієнтуватись. В районі як, що не зраджує пам'ять 84 гідранта, при мені писали, що в робочому стані 66, а на справді робочих було лише 14. Перед звільненням я особисто підняв бучу з цього приводу, і щоб мене заткнути наш 1й розрахунок таки виїхав до ЦРЛ- 3 водоймища, що на території лікарні пусті абсолютно, із 4 гідрантів жоден не працює, запасні пожежні ходи заварені або закладені монолітною стіною. І це по всій Україні така ситуація, звісно ПОРОХ ВИНЕН!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрагедия в детском лагере Одессы: Зубко завтра созывает штаб ГосЧС
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