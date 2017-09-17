 НАТО придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины, - замгенсека Илдем

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом Таджан Илдем, заместитель Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, рассказал на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.
Он напомнил, что до сих пор действует решение Бухарестского саммита 2008 года - о том, что Украина станет членом НАТО.
"Суверенная и независимая Украина имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности", - подчеркнул Илдем, добавив, что в НАТО никогда не признают аннексии Крыма.
По его словам, у Альянса есть доказательство того, что политика "открытых дверей" действует на практике. Таким доказательством служит присоединение Черногории к НАТО.
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В нарисованных джунглях нельзя заблудиться
И не съест никого нарисованный зверь
Только верю я, верю я что может открыться
Эта белая дверь
Эта белая, белая дверь....
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Да вы что, в России только- только начинают памятники Сталину, Ленину восстанавливать, Ивану Грозному памятники ставить, а вы говорите ЭЛЕКТРОМОБИЛИ... У России свой -особый путь...
Георгий Иванов1 день назад
Я смотрю и плачу. Мне стыдно быть русским. Из за этой мрази лысой меня будут считать дауном. Мне стыдно за своё поколение из которых 86 % вата. Моё поколение умерло. Многие из моего класса в могиле много в тюрьме. Целый район стал пустым.
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17 сентября
В Уфе в субботу прошел митинг в защиту башкирского языка. В мероприятии участвовали активисты национальных организаций «Башкорт», «Конгресс башкирского народа» из Уфы и других городов, а также районов республики. На митинге выступавшие требовали от властей обеспечить обязательное изучение в школах башкирского языка, как государственного и восстановить школьные часы, отводившиеся ранее на изучение башкирского языка и «незаконно сокращенные под давлением чиновников». Отдельным пунктом прозвучало требование «обеспечить использование башкирского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, в государственных учреждениях и организациях наравне с русским языком».
https://flashvideo.rferl.org/Videoroot/Pangeavideo/2017/09/f/f9/f9111a06-03df-4ea0-8204-c25c23de77a6_manifest.mpd
После окончания митинга полиция попыталась задержать лидеров «Башкорта» Фаиля Алсынова и Руслана Габбасова, чтобы составить на них протокол за организацию несанкционированного публичного мероприятия, однако, их сторонники не дали полицейским этого сделать.
https://www.svoboda.org/a/28739405.html
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Совсем недавно откопанный в шахте...
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