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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАТО (5739) YES (55)

 НАТО придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины, - замгенсека Илдем

идлем

Североатлантический альянс придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом Таджан Илдем, заместитель Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, рассказал на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.

Он напомнил, что до сих пор действует решение Бухарестского саммита 2008 года - о том, что Украина станет членом НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк на YES: "Украина должна стать членом НАТО"

"Суверенная и независимая Украина имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности", - подчеркнул Илдем, добавив, что в НАТО никогда не признают аннексии Крыма.

По его словам, у Альянса есть доказательство того, что политика "открытых дверей" действует на практике. Таким доказательством служит присоединение Черногории к НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступление Черногории сигнализирует другим странам об открытости дверей НАТО, - Столтенберг
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Дверь открыта, только ров широкий выкопали перед дверью.
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В нарисованных джунглях нельзя заблудиться
И не съест никого нарисованный зверь
Только верю я, верю я что может открыться
Эта белая дверь
Эта белая, белая дверь....
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Просто никто не хочет впрягаться за воюющею страну, нафиг им отрывать свои пригретые задницы, если можно понаблюдать в сторонке, немного помочь необходимым, а когда закончиться война, тогда можно и в нато.
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давай до свидания1 день назад

Да вы что, в России только- только начинают памятники Сталину, Ленину восстанавливать, Ивану Грозному памятники ставить, а вы говорите ЭЛЕКТРОМОБИЛИ... У России свой -особый путь...﻿
НАТО придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины, - замгенсека Илдем - Цензор.НЕТ 9083

Георгий Иванов1 день назад

Я смотрю и плачу. Мне стыдно быть русским. Из за этой мрази лысой меня будут считать дауном. Мне стыдно за своё поколение из которых 86 % вата. Моё поколение умерло. Многие из моего класса в могиле много в тюрьме. Целый район стал пустым.﻿
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Ага, тільки шаКАЛад липкий.. дуже липкий...затримує...😬😬
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Осталось одно, Украина должна сбросить шоколадный балласт и дорога в НАТО открыта.
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ти і є цей баласт?Чи може,фірма"Дніпровські зорі"?
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А все начиналось вот так....
17 сентября
В Уфе в субботу прошел митинг в защиту башкирского языка. В мероприятии участвовали активисты национальных организаций «Башкорт», «Конгресс башкирского народа» из Уфы и других городов, а также районов республики. На митинге выступавшие требовали от властей обеспечить обязательное изучение в школах башкирского языка, как государственного и восстановить школьные часы, отводившиеся ранее на изучение башкирского языка и «незаконно сокращенные под давлением чиновников». Отдельным пунктом прозвучало требование «обеспечить использование башкирского языка в органах государственной власти и местного самоуправления, в государственных учреждениях и организациях наравне с русским языком».
https://flashvideo.rferl.org/Videoroot/Pangeavideo/2017/09/f/f9/f9111a06-03df-4ea0-8204-c25c23de77a6_manifest.mpd
После окончания митинга полиция попыталась задержать лидеров «Башкорта» Фаиля Алсынова и Руслана Габбасова, чтобы составить на них протокол за организацию несанкционированного публичного мероприятия, однако, их сторонники не дали полицейским этого сделать.
https://www.svoboda.org/a/28739405.html
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В зоне АТО упал российский беспилотик "Орлан"

Совсем недавно откопанный в шахте...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО придерживается политики "открытых дверей" в отношении Украины, - замгенсека Илдем
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