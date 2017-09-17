 Пожар в одесском детском лагере: двум подозреваемым сегодня изберут меру пресечения

Меру пресечения двум лицам, которым объявили о подозрении по делу о масштабном пожаре в детском лагере Одессы, изберут, скорее всего, сегодня, 17 сентября, передает Цензор.НЕТ. Об этом "112 Украина" заявил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.
"На сегодня двум лицам объявлено о подозрении. Это директор лагеря и его помощник, который отвечал за противопожарное состояние", - отметил он.
По его словам, следственные действия продолжаются.
Он отметил, что несмотря на выходные, вчера эксперты вышли на работу для проведения судебно-медицинских, генетических экспертиз.
"Круг лиц, причастных к этой проблеме, будет шире, и все лица, причастные к эксплуатации, а также те, которые имеют признаки халатного отношения или нарушений противопожарной безопасности, будут привлекаться к ответственности", - подчеркнул Форостяк.
Советник председателя Нацполиции в области сообщил, что состояние двух пострадавших детей удовлетворительное. Одну из девочек родители собираются забрать сегодня домой, другая еще будет находиться на стационарном лечении.
Он также сообщил, что вчера в помещении Одесской облгосадминистрации председатель ОГА собрал всех силовиков, экспертов и заслушал состояние дел относительно трагедии. Каждый из руководителей соответствующих подразделений доложил о плане действий.
Комментируя ситуацию под Одесской мэрией, Форостяк отметил, что вчера все закончилось "более-менее мирно, несмотря на толкотню". По его словам, родители пострадавших детей договорились на сегодня о встрече с председателем ОГА и другими чиновниками.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Также известно о пострадавших из-за продуктов горения. Огонь практически полностью уничтожил корпус , где находились 42 ребенка. В результате пожара погибли трое детей, двое детей госпитализированы.
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это подвиг
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Чо хочу сказать - еще лет 7-10 и все. на стадио ходить не рекомендую, если его не начнут заново реконструировать. Арматуры там в разы меньше чем требует ДБН, а трубы для колонн едва не в 2 раза тоньше пложенного.
Отказалась фирма дальше сотрудничать с субподрядчиками ибо там требуют исключительно фальшивые накладные, по которым товара где-то в 2,5 раза поставлено больше реального.
Генподрядчик КГС (киевгорстрой), но он дает неадекватные цены. Наример звонит мне субподрядчик и грит: нужна труба 219-я. Я грю 14 тысяч тонна, он кричит: ты ипанись! КГС платит 11 тысяч! Я грю - нереально, она с завода новая по оптовой цене 13800. Ну тогда грит вези мне трубу и фальшивые накладные. Мы решили что ну его нах такой бизнес-партнер.
Но ведь стадион отреконструирован? А ведь других вариантов там не могло быть...
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Мэра к ответу!
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