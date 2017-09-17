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 Пожар в одесском детском лагере: двум подозреваемым сегодня изберут меру пресечения

пожар

По словам советника главы полиции в области, состояние двух пострадавших детей удовлетворительное.

Меру пресечения двум лицам, которым объявили о подозрении по делу о масштабном пожаре в детском лагере Одессы, изберут, скорее всего, сегодня, 17 сентября, передает Цензор.НЕТ. Об этом "112 Украина" заявил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"На сегодня двум лицам объявлено о подозрении. Это директор лагеря и его помощник, который отвечал за противопожарное состояние", - отметил он.

По его словам, следственные действия продолжаются.

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Он отметил, что несмотря на выходные, вчера эксперты вышли на работу для проведения судебно-медицинских, генетических экспертиз.

"Круг лиц, причастных к этой проблеме, будет шире, и все лица, причастные к эксплуатации, а также те, которые имеют признаки халатного отношения или нарушений противопожарной безопасности, будут привлекаться к ответственности", - подчеркнул Форостяк.

Советник председателя Нацполиции в области сообщил, что состояние двух пострадавших детей удовлетворительное. Одну из девочек родители собираются забрать сегодня домой, другая еще будет находиться на стационарном лечении.

Он также сообщил, что вчера в помещении Одесской облгосадминистрации председатель ОГА собрал всех силовиков, экспертов и заслушал состояние дел относительно трагедии. Каждый из руководителей соответствующих подразделений доложил о плане действий.

Комментируя ситуацию под Одесской мэрией, Форостяк отметил, что вчера все закончилось "более-менее мирно, несмотря на толкотню". По его словам, родители пострадавших детей договорились на сегодня о встрече с председателем ОГА и другими чиновниками.

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Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Также известно о пострадавших из-за продуктов горения. Огонь практически полностью уничтожил корпус , где находились 42 ребенка. В результате пожара погибли трое детей, двое детей госпитализированы.

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Саакашвили: Киев Труханова не тронет, так как он сепаратист, который умеет делиться с киевскими чиновниками
Пожар в одесском детском лагере: двум подозреваемым сегодня изберут меру пресечения - Цензор.НЕТ 5354
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Мэра Одессы трогать должны одесситы, они его выбрали, но похоже ситуацию с одесситами можно назвать так, как назвал герой одного фильма - "Бздилы".
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Посадят директора лагеря? А вы его фамилию знаете?
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А електрика посадить теж потрібно? І сантехніка заодно. Як дивитися в очі батькам загиблих дітей? Сволота ненажерлива.
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Само собою. Громовідвід знайдуть щоб їх не шарахнуло.
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Черговий переполох в середовищі чиновницької братії.
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Та невже.. тих , хто стрічку кромсав -пєцу і обтруханова???
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Там відповідальних з десяток набереться, якщо все робити правильно. Хто гроші перераховував і не контролював, як їх освоюють. Хто гроші списував, хто проводки робив, хто все це не повинен був допустити, хто кришував і вже точно - директор санаторію.
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Труханопулос непотопляемый. Видимо в Киев заносит хорошо.
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Он отметил, что несмотря на выходные, вчера эксперты вышли на работу для проведения судебно-медицинских, генетических экспертиз. Источник: https://censor.net.ua/n455632
--
это подвиг
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Та посадят стрелочников. А виновные убегут куда не будь. Или вообще спустят все на тормоза, как это зачастую продолжается и при жыды по новому.
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В первую очередь посадить прораба,архитектора и тех,кто принял ремонт
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А где пожарный инспектор который дал разрешение на работу лагеря?
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Да, Труханова даже пальцем не тронет шокорылый гидрант.... а он реальный хозяин города, и все что там происходит - только с его ведома! И он за все в ответе!
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Кстати, я два раза поставлял металл (трубы и арматуру) в конце 2011 на строящийся стадион Олимпийский, к открытию евро 2012.
Чо хочу сказать - еще лет 7-10 и все. на стадио ходить не рекомендую, если его не начнут заново реконструировать. Арматуры там в разы меньше чем требует ДБН, а трубы для колонн едва не в 2 раза тоньше пложенного.
Отказалась фирма дальше сотрудничать с субподрядчиками ибо там требуют исключительно фальшивые накладные, по которым товара где-то в 2,5 раза поставлено больше реального.

Генподрядчик КГС (киевгорстрой), но он дает неадекватные цены. Наример звонит мне субподрядчик и грит: нужна труба 219-я. Я грю 14 тысяч тонна, он кричит: ты ипанись! КГС платит 11 тысяч! Я грю - нереально, она с завода новая по оптовой цене 13800. Ну тогда грит вези мне трубу и фальшивые накладные. Мы решили что ну его нах такой бизнес-партнер.

Но ведь стадион отреконструирован? А ведь других вариантов там не могло быть...
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Сейчас только нужно понять, директор всё на себя возьмёт или сдаст всех с потрохами?
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Там доказом будуть реальність, екпертизи, інветарізації, ревізії! Директор- не випадкова людина! Стосовно вини центральної влади, то потрібно думати не про майбутні вибори, і не про " необхідних людей" під час виборів, усе, час другий! НЕ ПРОКАТИТ! Чим закінчив Янукович!?
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Все, что случилось в Одессе должно было случиться так или иначе, в том или другом месте. Все это - результат действий или бездействия верхушки власти страны. Следствием всего это должна стать добровольная отставка президента Порошенко и всех его назначенцев, а также роспуск Рады, досрочные выборы Президента и Рады. Все эти люди виноваты в происходящем в стране.
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Зрозуміла логіка слідства, директор може бути винен. А коли склади з боєприпасами згоріли, директора ВСУ Полторака посадили або хоча би взяли під варту?
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Плеяда нарушений - триумф коррупции.
Мэра к ответу!
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