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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7452) Луценко (7116)

 "За год мы задержали в Украине 6931 взяточника", - Луценко

луценко

В 2017 году в Украине задержали 6931 подозреваемого в коррупции, 3934 производств находятся в судах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сказал на конференции Yalta European Strategy Генпрокурор Юрий Луценко.

"Я сегодня начал считать цифру и, честно говоря, сам удивился. На сегодняшний день, за год мы задержали в Украине 6931 взяточника. Из них 3934, по состоянию на сейчас, находятся в судах", - сказал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Не важно, будет создан Антикоррупционный суд или палата, главное - создать их быстрее

По его мнению, это повод для гордости для "всей системы".

Вместе с тем Генпрокурор отметил, что украинцев больше интересуют приговоры судов по этим делам. "За всеми этими достижениями есть отсутствие судов с конкретными приговорами… Их, к сожалению, нет", - сказал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дайте мне 50 антикоррупционных судей в этом году - и мы вернем страну к нормальной жизни, - Луценко

Как сообщал Цензор.НЕТ, в августе в НАБУ заявили, что в судах не начато рассмотрение 22 из 81 производств, расследование которых завершили НАБУ и САП.
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В очах двоїлося, троїлося... Луцику, годі бухати!!!!😁😁😁
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Та да! Задержали, подержали и отпустили. Охренительная работа!
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Ну задержал а потом за взятку же и отпустили, посадили единицы же.
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Мг хабарника з мильоном когда развиздели..на фейсе уже выпустили..и молчек..
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Кого вы там задерживали я не знаю, но только ваши хари я вижу каждый день!
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у этого Югика жена (я ей плачу зарплату, живет за мой счет) еще более ненормальная....
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Кто из нас ненормальнее, те кто получает зарплату или те кто её оплачивает ещё вопрос ....
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Сколько из 6931 дел прокуратура умышленно, с целью обогащения подавала в суды с процедурными или иными нарушениями, давая повод их развалить? Юрик озвучь статистику отказов в рассмотрении ?
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Задержали, и тут же выпустили под залог в размере 10% от взятки.
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Юрик, вообще-то, сегодня траур, так что твои шутки неуместные. В другое время посмеялся бы с удовольствием. Массовик-затейник, блин. Что за страна: клоун без юридического образвания работает генпрокурором. Цирк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"За год мы задержали в Украине 6931 взяточника", - Луценко
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