 "За год мы задержали в Украине 6931 взяточника", - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сказал на конференции Yalta European Strategy Генпрокурор Юрий Луценко.
"Я сегодня начал считать цифру и, честно говоря, сам удивился. На сегодняшний день, за год мы задержали в Украине 6931 взяточника. Из них 3934, по состоянию на сейчас, находятся в судах", - сказал Луценко.
По его мнению, это повод для гордости для "всей системы".
Вместе с тем Генпрокурор отметил, что украинцев больше интересуют приговоры судов по этим делам. "За всеми этими достижениями есть отсутствие судов с конкретными приговорами… Их, к сожалению, нет", - сказал Луценко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в августе в НАБУ заявили, что в судах не начато рассмотрение 22 из 81 производств, расследование которых завершили НАБУ и САП.
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