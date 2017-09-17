 Гадалки-мошенницы вынесли из дома пенсионерки в Житомире 100 тыс. гривен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции в Житомирской области.
Отмечается, что пенсионерка пожаловалась правоохранителям на двух незнакомок, которых она пустила в свой дом. По словам заявительницы, женщины напугали ее якобы наведением порчи и предложили помочь ее снять.
Сообщается, что из квартиры гадалки вынесли более 100 000 гривен. Полиция квалифицировала произошедшее по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса. В рамках начатого досудебного расследования правоохранители устанавливают личности мошенниц и принимают меры по установлению их местонахождения.
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это ж надо было так вгадать куда идти...
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А ще говорять, що на пенсію в Україні прожити неможливо...
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