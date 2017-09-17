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Все про:гадалки (17) Житомир (511) мошенничество (726)

 Гадалки-мошенницы вынесли из дома пенсионерки в Житомире 100 тыс. гривен

гадалки

В Житомире гадалки обманули 77-летнюю пенсионерку и вынесли более 100 тысяч гривен из ее дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции в Житомирской области.

Отмечается, что пенсионерка пожаловалась правоохранителям на двух незнакомок, которых она пустила в свой дом. По словам заявительницы, женщины напугали ее якобы наведением порчи и предложили помочь ее снять.

Сообщается, что из квартиры гадалки вынесли более 100 000 гривен. Полиция квалифицировала произошедшее по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса. В рамках начатого досудебного расследования правоохранители устанавливают личности мошенниц и принимают меры по установлению их местонахождения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Группа мошенников, "заработавшая" 2,5 млн грн на "снятии порчи", попалась в Хмельницкой области. ВИДЕО
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С(р)аакашвили!
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Гарно живуть пенси в Житомирі. Аж завидки беруть.
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за 22 роки з пенсії, харчуючись 2 картоплинами на день і чаєм з гілочок малини, запросто назбирала. після такого життя з"явилися проблеми з психікою, що побачили спостережливі та направили до бабці ворожбиток.
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Не гадалки-мошенницы, а просто мошенницы. Потому что других гадалок не бывает.
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та не! эти точно - гадалки!
это ж надо было так вгадать куда идти...
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Значит судьба такая. Не в том секторе зодиака Альдебаран был. Нада смириться..😎
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"..и будет тебе, пенсионерка(пенсионер), сильная потеря, а потом слава на весь форум..." без лоха жизнь плоха...
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Прогуляю Вашу собаку, дачу, квартиру. Тел. 0981112234. Зоя.
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Ця бабця мабуть з 55-річного віку не купляла одягу й взуття, їла одну бульбу та купляла буханку хліба на тиждень.
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Меня всегда интересовал вопрос-до 16 лет голосовать ниЗя, бо" дитя ще неразумное". а после 75 моНо, хотя любой суд в таком возрасте запросто наложет опеку на "подобный божий одуванчик".
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Так все налогоплательщики, поскольку в любой товар заложены налоги, а 99,99999% людей покупатели.
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дивно. Звідки в бабусі такі гроші?
А ще говорять, що на пенсію в Україні прожити неможливо...
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Та прожити можливо. А після цього закінчити,як ця авітамінозна бабця.
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мошенников и воров на виселицу, в будущее не должны попадать такие
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Жалко бабушку . А что гадать то в 77 лет ? Хотя они в этом возрасте как дети рассуждают и способности мыслить притупляются .
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Не треба! Моїй тьоті 94-ий, а вона "шикує" Черкаську міськраду, виконком,, його підрозділи, мера, депутатів по кілька разів на місяць. Вона вчителька хімії, біології при повній, майже абсолютній, пам'яті, бездоганній логіці і напорі р. Амазонка.
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Неизвестно по конкретно этой бабке, но вот в общем такие бабки-дедки почему-то верят запросто всяким гадалкам, экстрасенсам, сракам-саакам и т.д. Я им поражаюсь, 21 век надворе и обо всяких мошенниках уже говорено-переговорено миллион раз.
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Конечно пенсионерку жалко, но кто мне подскажет где живут такие пенсионеры и адрес укажите! Я думаю что НАШ пенсионер только услышав о подобной сумме оказался бы в реанимации.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГадалки-мошенницы вынесли из дома пенсионерки в Житомире 100 тыс. гривен
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