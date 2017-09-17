 Гройсман похвалил украинский стартап по производству электробайков

"Украинские разработчики представили гидбрид мотоцикла и горного велосипеда - Delfast Ebike. Уже скоро его можно будет увидеть на Interbike International Expo в Лас-Вегасе. Уникальным проект делает запас хода в 380 км, больше, чем в электрокаре Tesla, - пишет премьер. - У верен, такой экологический и мощный транспорт оценят во всем мире! Желаю разработчикам успеха и покорения новых вершин!"

Как передает Цензор.НЕТ , об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук