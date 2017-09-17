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 Гройсман похвалил украинский стартап по производству электробайков

байк

Владимир Гройсман рассказал о новой разработке украинских инженеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук.

"Украинские разработчики представили гидбрид мотоцикла и горного велосипеда - Delfast Ebike. Уже скоро его можно будет увидеть на Interbike International Expo в Лас-Вегасе. Уникальным проект делает запас хода в 380 км, больше, чем в электрокаре Tesla, - пишет премьер. - Уверен, такой экологический и мощный транспорт оценят во всем мире! Желаю разработчикам успеха и покорения новых вершин!"

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и еще похвалил пецю, от которого он нисколечки не зависит
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У пэти только детские крематории хорошо получаются.
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Знакомый хотел купить електромопед и уже в магазине узнал что на него нужны права и специальная категория, при том что категория В у него есть. Идите вы нах. со своими стартапами и Гнойсманом...
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да ладно, 50 кубов (или 150?) - не нужно же открывать категорию, а аккумуляторный мопед - нужно?) кто в теме, отпишитесь. минимально загуглил - так ничего и не понял.
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Та вже походу треба. Є категорія для скутерів.
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Права нужны и на електробайк, если движетель мощнее 3 кВт.
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На китайскую раму установили итяльянский электродвигатель и американскую батарею. Получился украинский стар тап. обалдеть. Я вчера китайский корпус поменял на своем смартфоне. оказывается я тоже украинский производитель стартапов))))
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Виробники телефонів теж не всі виробляють процесори та екрани
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барыги умеют пиариться на том, к чему не имеют никакого отношения
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Гениальный изобретатель USA и финансист 21 века -
.Илон МАСК
предлагал Украине Д А Р О М свою Л И Ц Е Н З И Ю .на производство бюджетных электромобилей т.е(безоплатно) .
-Сами будем ездить на возах .Но Васадзе и кагал с гордость отвергли это предложение.
Приближая Украину к странам т р е т ь е г о Мира ....
Гройсман похвалил украинский стартап по производству электробайков - Цензор.НЕТ 4660
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зачем нам бюджетные электромобили? с нас за бензин три шкуры дерут (нефть упала в 2 раза, а цена в долларом эквиваленте выросла) , а так глядишь еще и барыгины "богданы" перестанут покупать
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В ближайшие дни кипи страстью!
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Чтоб ты понюхал и схавал, кацап!
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Чем больше будет потреблятся электричества, тем скорее група Роттердам+, гройсман ренат алексеевич выйдут на лидирующие позиции мировых толстосумов.
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У меня знакомый уже шесть лет ездит на электровелосипеде по Киеву. А тут снова изобрели велосипед
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https://kupinatao.com/elektrovelosipedy-iz-kitaya.aspx
Премьер как всегда не в курсах ... Лишь бы ляпнуть...Электровелосипеды Китая .
Гройсман похвалил украинский стартап по производству электробайков - Цензор.НЕТ 6788
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Кремлёвские псинки, как всегда не в курсе или просто ленятся (видимо оклады урезали - санкции )
Достаточно просто ознакомиться с описанием, чтобы понять - это реально удачная разработка, в первую очередь, для тех кто любит путешествовать на дальние расстояния, в том числе и по пересечённой местности. То на что, даёт ссылку существо с ником Дегтярева Людмила, годно лишь для поездок за продуктами в соседний супермаркет...
https://finance.yahoo.com/news/delfast-ebike-goes-distance-record-123959448.html
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разработка в объёме аккумулятора и утяжелении шин? Так это городские варианты и им большие запасы не нужны им важна лёгкость конструкции и цена.
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100 % на любой китайский электровелик ставишь акб большей емкости и получаешь необходимый запас хода ! А с Теслой сравнивать пробег - это бред ! Пускай еще нагрузку сравнят и получится что на тесле за раз можно перевести в 100 раз больше чем на велосипеде - то есть на одном заряде ! )))
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Такие зпт как Вы и тянут Граждан Украины в т р я с и н у стран третьего Мира.
Но технический прогресс еще н и к о м у не удавалось остановить даже африканскому лидеру-
Жану Бедель Бокасса.
Илон МАСКTesla представляет систему автопилота...Гройсман похвалил украинский стартап по производству электробайков - Цензор.НЕТ 8379
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Это, безусловно, хорошо. Но еще лучше было бы, если бы этот очередной "праффесор" со своей "продвинутой" командой навел порядок на Азовмаше и подобных ему некогда продвинутых машиностроительных предприятиях востока Украины, дававших работу десяткам тысяч украинцев, пострадавших от "эффективного" менеджмента барыг разного происхождения, и, если хватит мозгов, наладил бы производство промышленных и бытовых ветровых электрогенераторов либо конкурентноспособного и экспортоориентированного городского электротранспорта, загрузил бы АзСРЗ заказами на постройку военных катеров для акватории Азовского моря, а "гарант", к примеру, восстановил бы деятельность мариупольской кондитерской фабрики. Глядишь, народ на востоке начал бы обращать свой взор в их сторону не только для того, что бы выматериться. Любителям рассказать, что этого нельзя делать под носом врага, рекомендую ознакомиться с деятельностью питерских предприятий во времена блокады. Хвалить чьи-либо достижения - не мешки ворочать.
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Ну будем откровенны данна влада справляется со всем вышеперечисленным на три с минусом. Но все же справляется. И ситуация с Саакашвили это все же прямое следствие принятия неверных решений Порошенко. Может быть то что его немного опустили с небес на землю, будет все же на пользу Украине.
С остальным в принципе согласен.
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Гройсман похвалил украинский стартап по производству электробайков. Казалось бы что сдесь такого. Ну похвалил, ну отметил. Нет, развезли вони и грязи на весь сайт. Промолчал бы - хреновый, похвалил - мудак. Вам не угодишь. Или из- за поребрика лишь бы гавкнуть. Свои 11-80 отрабатываете? У вас очередное недоразумение, которое тяжелее воздуха нае#нулось, а вы на украинских сайтай ошиваетесь.
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Надо на "хвалить", а давать ребятам производственные площади, налоговые льготы
на 5 лет, и они завалят Европу этими супербайками.
И тогда будет ясно, что Украина - страна хайтека.
Но это как-то не по-винницки, не по-кабминовски - делать из Украины страну хайтека. .
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Не переживайте. Если что то стоящее придумали то ребят обязательно подберут, обберут, обдерут еще и должны останутся. Будут тогда и льготы, и субсидии. И мопед нам в три дорога впарят.
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ты видать не из местных будешь. У нас если Гнойсман или кто то из его шоблы подымает какую то тему значь 100% или хочет залезть народу в карман или под шумок и аплодисменты урапатриотов скомуниздить неплохую сумму из бюджета. Типа как с субсидиями и *теплыми* кредитами.
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Гнойсман ребят щедро "похвалил",
а в Америке им предложат инвестиции и совместный бизнес.
Все, что не пахнет откатом, гнойсману не интересно - это не по-винницки..
Так что мы будем покупать эти супербайки у американцев, а потом у китайцев.
Пусть наши светлые головы станут в США миллионерами, а потом и миллиардерами.
Потому что в Украине им при гносманах такое не светит.
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Гройсман похвалил и...инвестировал в стартап крупную сумму из собственных накоплений (шутка)
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))) Виглядає похвала мЕрзко. В кожній країні є фонд підтримки стартапів. Деякі країни просто борються за нові розробки, дають громадянство і фінансування, а тут чинушка безтолкова пробєкала про стартап. Ну хоч слово таке воно знає. Не був би саакашвілі ідіотом я б за нього топив.
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Патенти Ілона Маска давно безкоштовні і доступні.
Найбільший виробник комплектуючих до електробайків - Китай. Єдине, що доцільно робити в Україні - це робити раму і збиоати все з тих же китайських комплектуючих. Але в цьому немає ніякого сенсу, бо попит на електробайки - ніякий, люди не мають грошей, ті що мають можуть замовити кастомний електробайк на свій смак. Єдиним стартатопом, яким можна би похвалитися Гнойсману був би скажем електроланос за 7000$, це зробити реально , але простіше хвалитися чужим ровером на батарейках.
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Проблема не в том, плох или хорош данный старт-ап, а в том, что всех уже харит от Гнойсмана. Украинские чиновники как царь Мидас, только всё чему прикасаются украинские чиновники в отличии от Мидаса превращается в говно.
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Nyx Bike
This Canadian made bike is made up of top components including a light and strong carbon fiber frame. It has all the makings of a super bike…
Гройсман похвалил украинский стартап по производству электробайков - Цензор.НЕТ 5313
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LA Ebikes Edge Pro
LA eBikes is a relatively new player in the game whose specialty is ultra-high powered ebikes. Based on the Electric Enduro frame, the LA eBikes Pro Edge uses a high power hub motor (read on it here) and a big 72v battery…a easy recipe for 45-mph performance.
Гройсман похвалил украинский стартап по производству электробайков - Цензор.НЕТ 1447
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Желаю разработчикам успеха!
это от так их культурно отшил? или все же ...
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СТОИМОСТЬ ОТ ТРЁХ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ...?
СПАСИБО, НЕ НАДО.
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за 3 штуки баксов опель в хорошем состоянии в Германии купить можно))
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как я понимаю, 3 штуки зелени, это минимальная комплектация.
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