"Украинские разработчики представили гидбрид мотоцикла и горного велосипеда - Delfast Ebike. Уже скоро его можно будет увидеть на Interbike International Expo в Лас-Вегасе. Уникальным проект делает запас хода в 380 км, больше, чем в электрокаре Tesla, - пишет премьер. - Уверен, такой экологический и мощный транспорт оценят во всем мире! Желаю разработчикам успеха и покорения новых вершин!"
Гройсман похвалил украинский стартап по производству электробайков
Владимир Гройсман рассказал о новой разработке украинских инженеров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук.
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О-о.Даже Гросю проняло.
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.Илон МАСК
предлагал Украине Д А Р О М свою Л И Ц Е Н З И Ю .на производство бюджетных электромобилей т.е(безоплатно) .
-Сами будем ездить на возах .Но Васадзе и кагал с гордость отвергли это предложение.
Приближая Украину к странам т р е т ь е г о Мира ....
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Премьер как всегда не в курсах ... Лишь бы ляпнуть...Электровелосипеды Китая .
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Достаточно просто ознакомиться с описанием, чтобы понять - это реально удачная разработка, в первую очередь, для тех кто любит путешествовать на дальние расстояния, в том числе и по пересечённой местности. То на что, даёт ссылку существо с ником Дегтярева Людмила, годно лишь для поездок за продуктами в соседний супермаркет...
https://finance.yahoo.com/news/delfast-ebike-goes-distance-record-123959448.html
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Но технический прогресс еще н и к о м у не удавалось остановить даже африканскому лидеру-
Жану Бедель Бокасса.
Илон МАСКTesla представляет систему автопилота...
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С остальным в принципе согласен.
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на 5 лет, и они завалят Европу этими супербайками.
И тогда будет ясно, что Украина - страна хайтека.
Но это как-то не по-винницки, не по-кабминовски - делать из Украины страну хайтека. .
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а в Америке им предложат инвестиции и совместный бизнес.
Все, что не пахнет откатом, гнойсману не интересно - это не по-винницки..
Так что мы будем покупать эти супербайки у американцев, а потом у китайцев.
Пусть наши светлые головы станут в США миллионерами, а потом и миллиардерами.
Потому что в Украине им при гносманах такое не светит.
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Найбільший виробник комплектуючих до електробайків - Китай. Єдине, що доцільно робити в Україні - це робити раму і збиоати все з тих же китайських комплектуючих. Але в цьому немає ніякого сенсу, бо попит на електробайки - ніякий, люди не мають грошей, ті що мають можуть замовити кастомний електробайк на свій смак. Єдиним стартатопом, яким можна би похвалитися Гнойсману був би скажем електроланос за 7000$, це зробити реально , але простіше хвалитися чужим ровером на батарейках.
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Стелс электрик байк эдинственная на сегодня модель выжившая с чартов 2012 года
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This Canadian made bike is made up of top components including a light and strong carbon fiber frame. It has all the makings of a super bike…
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LA eBikes is a relatively new player in the game whose specialty is ultra-high powered ebikes. Based on the Electric Enduro frame, the LA eBikes Pro Edge uses a high power hub motor (read on it here) and a big 72v battery…a easy recipe for 45-mph performance.
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это от так их культурно отшил? или все же ...
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СПАСИБО, НЕ НАДО.
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