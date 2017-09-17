 "Вопрос очень серьезно рассматривается", - Волкер о летальном оружии для Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.реалии.
"Каждая страна имеет право на самозащиту. И думаю, секретарь (министр обороны США - ред.) Маттис, когда был здесь несколько недель назад, четко дал понять: страна, которая защищает свою территорию, не представляет никому опасности. Разве что она агрессор. Пока не нападают на других - ты безопасен. Поэтому естественно, что украинцы хотят иметь как можно лучшее оружие для защиты. Я не могу сказать ничего нового, кроме того, что Маттис уже говорил: это вопрос очень серьезно рассматривается", - сказал Волкер, отвечая на вопрос журналистов, аккредитованных на встрече "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве.
Министр обороны США Джим Маттис после встречи с президентом Украины Петром Порошенко 24 августа заявил, что активно изучает возможность пересмотра вопроса о предоставлении США летального вооружения Украине.
"Понятно, что Украина не является агрессором. Она защищает свою территорию", - сказал Маттис.
В последние недели администрация президента США Дональда Трампа, по сообщениям, рассматривает возможность изменить нынешнюю позицию относительно предоставления Украине оборонительных вооружений летального действия. Пентагон и Государственный департамент выступили за такой шаг. Но пока еще сохраняется ситуация со времен администрации предыдущего президента Барака Обамы, который выступил против такого предоставления.
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"Бахнем обязательно,но не сейчас".
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Слава Степану Бандере !
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Слава Украине.
Позор и забвение проклятой России....
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Эта выгода даже выше, чем потери от санкций.
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https://www.youtube.com/watch?v=988h3AxFdMY
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Журналистка сообщила, что после суда над исполнителями, заказчики все еще остаются безнаказанными. Кучма за безнаказанность с платил Януковичу 1 млрд долларов для потех... теперь пусть Кучма передаст государству 3 млрд долларов на закупку в американском военторге летального оружие
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Хунта запускает против дамбасов бронированные воздушные шарики:
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(по крайней мере в ближайшее время ).
Только сопутствующие войне товары двойного назначения - хранившиеся на складах "НЗ" и
требующие обновления .
Пока Украинские нувориши ( ощутив начало конца) не приступят к производству систем разработанных в Украине никто оружием не поможет для разжигания войны.
На встрече Президента USA Дональда ТРАМПА и Порошенко - Д.ТРАМП наверняка поставит у с л о в и я согласованные с оппозицией и другом Михо СААКАШВИЛИ .
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Летательное оружие Украины - 2014 КБ " ЛУЧ" а воз и ныне ... (
«Корсары», «Скифы», «Цветники»… Новое украинское оружие не уступает мировым образцам.
Х - 55СН
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