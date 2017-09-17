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 Политика Украины
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Все про:оружие (4116) помощь (3416) США (13414) Волкер Курт (77)

 "Вопрос очень серьезно рассматривается", - Волкер о летальном оружии для Украины

волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил 16 сентября, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия для защиты от российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.реалии.

"Каждая страна имеет право на самозащиту. И думаю, секретарь (министр обороны США - ред.) Маттис, когда был здесь несколько недель назад, четко дал понять: страна, которая защищает свою территорию, не представляет никому опасности. Разве что она агрессор. Пока не нападают на других - ты безопасен. Поэтому естественно, что украинцы хотят иметь как можно лучшее оружие для защиты. Я не могу сказать ничего нового, кроме того, что Маттис уже говорил: это вопрос очень серьезно рассматривается", - сказал Волкер, отвечая на вопрос журналистов, аккредитованных на встрече "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе нет гражданской войны, поэтому никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер

Министр обороны США Джим Маттис после встречи с президентом Украины Петром Порошенко 24 августа заявил, что активно изучает возможность пересмотра вопроса о предоставлении США летального вооружения Украине.

"Понятно, что Украина не является агрессором. Она защищает свою территорию", - сказал Маттис.

В последние недели администрация президента США Дональда Трампа, по сообщениям, рассматривает возможность изменить нынешнюю позицию относительно предоставления Украине оборонительных вооружений летального действия. Пентагон и Государственный департамент выступили за такой шаг. Но пока еще сохраняется ситуация со времен администрации предыдущего президента Барака Обамы, который выступил против такого предоставления.
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Как выгоним барыгу, так и дадут, премьеру Саакашвили.
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а как с тем что не может избираться и быть избранным без гражданства Украины? Ведь только Луценко ждет что документы подадутся в суд, а Саакашвили только путешествует из ....в....
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Не расставайся с мечтой, а ломай голову!
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не думаю, что барыге на сегодня что то реально угрожает..(
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а ты 3 года лижешь ему жопу, никак не налижешся)))
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Он там круглосуточно полезные ископаемые извлекает. Какао, сахар, печеньки...
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Придётся ополченцам скоро новые образцы импортные осваивать.. что то продадут воины света, что то потеряют на поле боя..
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Все, что вы можете освоить, это петуха из говна лепить.
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Тобто замість вирішення питання про введення миротворців - вирішують питання постачання зброї..................... "Цікавий" варіант припинення кровавої бійні на Донбасі................
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до зубів озброєнна армія зовсім не буде перепоною для озброєнних до зубів миротворців ООН на Донбассі..і якщо "донецькие шахтеры" в шахТах сохраняют танки и грады от рашиста,то почему Украина не должна иметь оружие от НАТО.,для защиты или уничтожения этого оружия...?
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поражаюсь я глубиной ваших глубин.
"Бахнем обязательно,но не сейчас".
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как ты за своих ихтамнетов распереживался...\и правильно переживаешь...\
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москва будет разрушена !
Слава Степану Бандере !
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Иногда оружие -хороший аргумент решать вопросы войны дипломатически.
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"Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу." Аль Капоне.
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Ага.. а он как пойдёт прорывать границу... так галстук и съест.
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Розглядати потрібно зображення в дзеркалі, або дівчину на пляжі, а питання потрібно ВИРІШУВАТИ! І то ще позавчора.
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єдина причина чому Україні не надали летальну зброю - в особі її гідранта.
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Розумієте, НЕМАЄ такої людини, яка б уособлювала собою весь чи то істеблішмент, чи то еліту, чи то будь-який клас. НЕ ВТІЛЮЄ ОДИН ПОРОШЕНКО всю правлячу еліту. Штати розуміють, що заміна Порошенка на Ющенка, на Тимошенко, на Шкіряка з Аваковим НІЧОГО не дасть, при владі умовно все рівно залишиться колективний Ахметов-Коломойський (при реальній владі). Тому Штати тиснуть через Порошенка (Кучму, Ляшка, Гриценка. тут можна сміливо ставити пусте місце і за бажанням записати будь-кого) на український олігархат, змушуючи його набувати все більш цивілізованих і відповідальних за народ та країну форм. Процес іде. Повільно, правда, зате контрольовано і незворотньо. Прискорення цього процесу шляхом революції може винести наверх силу. яку контролювати буде неможливо (щось типу пупса Ина), Так сталося, що продати противнику зброю, яку нам можуть поставити Штати може не лише Порошенко, а навіть простий полковник, командир полігону, де ця зброя буде тестуватись. То ж Ваше твердження - не вірне. "Гідрант" - наше колективне уособлення. Образно кажучи. перестанемо красти ми, не будемо обирати злодіїв у владу.
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Степень их серьёзности исчисляется уже годами.
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конечно..
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Слава Украине.

Позор и забвение проклятой России....
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разом із мінстецевими прокладками
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серйозність світової брехні ,по відношенню до України, вимірянна Будапештом...
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втрата територіальної цілосності України,котру гарантували в Будапешті(не здається),а однозначно реальність підписанна(без здається) ,кровью українського народу...
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Знов за рибу гроші... Чому був створений цей Меморандум? Тому що Україна віддала свій ядерний потенціал. Підписанти гарантували нам захист при застосуванні агресором ядерної зброї, оскільки Україна не змогла б дати адекватної відповіді. В цьому і є суть Меморандуму. Про інші військові дії там не сказано. Читай пункт 4 Меморандуму.
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ні риба ні гроші...меморандум був створений для того,щоб відібрати в України і ядерну зброю і територію і десятки тисяч життів українців,та калік...і скільки б не читав ти пункти і меморандуми-реальність вона така...
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мумрандум - документ юридично нікчемний, там прописані норми які країни, що поважають міжнародне право і так мають дотримуватись без усяких мумурандумів.
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Серьёзно значит долго?
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Курт не в курсе, наверное, что у пэти школьное пэрэмырря идет. Зачем оружие?
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Напряжённость в отношениях между Украиной и рассеей многим выгодна.
Эта выгода даже выше, чем потери от санкций.
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Естественно,получить 50-миллионный рынок все хотят.
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убийство украинцев расеянами ты называешь напряженностью?ты в своем уме?
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А что, у нас - война с рассеей или ато, или гражданская война?
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Ну, так что у нас с рассеей?
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а для кремлевских бандитов других аргументов не существует-там ни законности ни совести ни чести:бандит он и есть бандит понимает только дубинку и наручники
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Давйте скорее-чего тянуть кiта за хвост?
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Наше летальное оружие - это избавиться от жидовской гидры во власти и политике.
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Как выгоним барыгу, так и дадут, премьеру Саакашвили.
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Обязательно! Догонят и ещё раз дадут! Так что, не устыдись мыслей своих!
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Вдова убитого украинского журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава в 17 годовщину исчезновения мужа выступила с обращением к властям Украины.
Журналистка сообщила, что после суда над исполнителями, заказчики все еще остаются безнаказанными. Кучма за безнаказанность с платил Януковичу 1 млрд долларов для потех... теперь пусть Кучма передаст государству 3 млрд долларов на закупку в американском военторге летального оружие
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В Украине нет ни одного Антикоррупционного суда, все суды работают в коррупционной завязке, и у этой цепи должна быть голова в виде кумовской ПАЛАТЫ
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Согласно международной экспертизе, экс-президент Янукович украл у Украины 40 млрд долларов США. Это годовой бюджет страны.
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Издеваются над казляндцами, как хотят
Хунта запускает против дамбасов бронированные воздушные шарики:

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Не надо его розглядать, треба просто дать ту зброю. А вообще Волкер конечно такие вопросы не решает.
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Ніякої зброї ніхто Україні не дасть, вона їй і не потрібна. При такій внутрішній ситуації, в якій знаходиться Україна, рішення надати зброю було б небезпечним і не раціональним. Моральний дух української армії є таємницею, по суті, вона не воює, а тільки ловить міни і снаряди в окопах і бліндажах, тобто є живою мішенню для тренувань збройних формувань, що перебувають на непідконтрольній території. Закордонні "партнери" України, скоріше за все, достатньо поінформовані про характер діяльності, яка протікає в середовищі української влади і її практичні результати і яка, навряд, чи вселяє їм якийсь оптимізм. Наприклад, не підлягає жодному сумніву, що значна частина населення від цієї діяльності не в захваті і це вже настільки напружує правлячу кліку, що вона все більше покладається на пропагандистську машину і репресивний апарат, тому що не в її силах змінити свою власну природу. Є багато сценаріїв того, що станеться зі зброєю, яка може бути надана. В результаті реалізації більшості з них ця зброя опиниться в третьої сторони і її треба буде викуповувати, як це було зі Стінгерами.
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Никакого летательного оружия не будет поставлено
(по крайней мере в ближайшее время ).

Только сопутствующие войне товары двойного назначения - хранившиеся на складах "НЗ" и
требующие обновления .
Пока Украинские нувориши ( ощутив начало конца) не приступят к производству систем разработанных в Украине никто оружием не поможет для разжигания войны.
На встрече Президента USA Дональда ТРАМПА и Порошенко - Д.ТРАМП наверняка поставит у с л о в и я согласованные с оппозицией и другом Михо СААКАШВИЛИ .
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http://argumentua.com/stati/korsary-skify-tsvetniki-novoe-ukrainskoe-oruzhie-ne-ustupaet-mirovym-obraztsam

Летательное оружие Украины - 2014 КБ " ЛУЧ" а воз и ныне ... (

«Корсары», «Скифы», «Цветники»… Новое украинское оружие не уступает мировым образцам.
Х - 55СН
"Вопрос очень серьезно рассматривается", - Волкер о летальном оружии для Украины - Цензор.НЕТ 4706
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вопрос очень серьезно рассматривается", - Волкер о летальном оружии для Украины
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