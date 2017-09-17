 Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Украине и Сирии

В субботу, 16 сентября, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Ричардом Тиллерсоном, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает МИД РФ на своей странице в Facebook.
известно, что переговоры инициировала американская сторона.
"Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле", реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября с.г. и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве", - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.
Сообщается, что затрагивалась также тема "необходимости активизации усилий по выполнению Минских договоренностей по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины".
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Китай и РФ должны заявить о своей нетерпимости к безответственным пускам ракет КНДР, - Тиллерсон(89)
Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях Генассамблеи ООН, - МИД РФ(102)
Путин о Тиллерсоне: "Судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает"(102)
Введение миссии ООН на Донбасс нужно согласовать со всеми сторонами конфликта, - Лавров(90)
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Лавров об отношениях РФ и США: Для танго нужно двое, а наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс(107)
США продолжат оказывать на Пхеньян "мирное давление", - Тиллерсон(78)
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Алло, алло?
Джем какие вести?
Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как идут у нас дела?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело,
кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо !!!!
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Путин думал, что все вокруг него - идиоты. Оказалось - наоборот. fb.me/1BGue7ZPp
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Сентябрь 15, 2017 в 08:19
Видать не так подал материал …В Москве повесили редактора "Интерфакс" Одним словом доп@@делся.
В России найден мертвым сотрудник известного СМИ
Четверг, 14 сентября 2017, 11:41
В Подмосковье найден мертвым редактор агентства «Интерфакс» Юрий Никифоров.
По предварительной информации, тело журналиста обнаружила его супруга. Отмечается, что тело было повешенным во дворе их дома. Причины смерти Юрия Никифорова на данный момент остаются неизвестными.
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2017-09-14/v-rossii-nayden-mertvyim-sotrudnik-izvestnogo-smi/107145
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но укроСМИ, конечно же, этого не расскажут!...((
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Новые турецкие части вошли в Сирию
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