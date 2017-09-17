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 Политика Украины
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Все про:Лавров (1492) переговоры (3473) Сирия (2513) Донбасс (16095) Тиллерсон (158)

 Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Украине и Сирии

россия сша

Переговоры прошли по американской инициативе.

В субботу, 16 сентября, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Ричардом Тиллерсоном, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает МИД РФ на своей странице в Facebook.

известно, что переговоры инициировала американская сторона.

"Обсуждалась текущая ситуация по сирийскому урегулированию, включая задачи антитеррористической борьбы "на земле", реализации решений Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября с.г. и подготовки к очередному раунду политического процесса в Женеве", - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что затрагивалась также тема "необходимости активизации усилий по выполнению Минских договоренностей по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе нет гражданской войны, поэтому никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер
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Свинособаки возомнили себя властителями мира)))
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Загордились опять.. опять свиней уговаривали вести себя прилично...
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***
Алло, алло?
Джем какие вести?
Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну как идут у нас дела?
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело,
кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо !!!!
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Ясно видящий:
Сентябрь 15, 2017 в 08:19
Видать не так подал материал …В Москве повесили редактора "Интерфакс" Одним словом доп@@делся.
В России найден мертвым сотрудник известного СМИ
Четверг, 14 сентября 2017, 11:41
В Подмосковье найден мертвым редактор агентства «Интерфакс» Юрий Никифоров.
По предварительной информации, тело журналиста обнаружила его супруга. Отмечается, что тело было повешенным во дворе их дома. Причины смерти Юрия Никифорова на данный момент остаются неизвестными.
https://apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2017-09-14/v-rossii-nayden-mertvyim-sotrudnik-izvestnogo-smi/107145
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Юрий Никифоров... что-то знакомое. Это не защитник столичного Газмяс?
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вот честно, даже не в курсах, просто порадовал коммент на другом ресурсе, решил поделится
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Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Украине и СирииПереговоры прошли по американской инициативе.... не могут Американцы первые звонить! ватная пропоганда!
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я скажу еще больше, тиллерсонишка, стоял на коленях, разговаривая по телефону с господином Лавровым Сергеем Викторовичем...
но укроСМИ, конечно же, этого не расскажут!...((
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Такой бред могут сказать только соловьиные пометосми парашки..
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Похоже на то что в Сирии и Ираке начнется новая заворушка уже с курдскими коммунистами . Вчера их бомбили россияни. Новые турецкие войска вошли в Сирию. Похоже на то, что никто не допустит никакого референдума по курскому государству, о котором YPG обьявила на 25 сентября
Новые турецкие части вошли в Сирию


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Бомбили цапы! Эти любят людей убивать.. миротворцы- убийцы.да референдумы фековые организовывать..а у себя когда проведёте?
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Лавров на встрече со своими партнерами Видео не новое. Тем приятней вспомнить. 2:20Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Украине и Сирии - Цензор.НЕТ 517:37 дп · 15 вер. 2017
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ааааахххахахааа - не знаю как выразить, первый раз вижу!.... я не верю честно, это все пропаганда!...
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А выражение лица унылой лошади , заметил ? Он подумал , что его сожгут на костре и сожрут
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Джапанци з кацапами офіційно в стані війни, але не воюють. У нас з кацапами офіційно мир, але йде війна. В штатів з кацапами партнерські відносини по забезпеченню териториальної цілісності України в межах на 1991 рік, але схоже, що кацапи не хочуть бути країною взагалі. Буде у нас на одного гаранта менше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию в Украине и Сирии
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