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 Политика Украины
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 Нет сомнений, что Россия уйдет из Крыма, - Чубаров

Конституционная комиссия должна подать наработки предложений изменений и дополнений в Основной закон по статусу Автономной Республики Крым до конца сентября.

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет сомнений, что Россия уйдет из Крыма. И здесь главное: что мы предлагаем тем людям - а их более 2 миллионов, которые живут в Крыму? Сегодня работает Конституционная комиссия относительно статуса АР Крым. В конце сентября мы должны уже предоставить наработанные предложения Президенту и надеюсь он их внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины. Мы плодотворно работаем и, думаю, мы успеваем", - сказал он.

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По словам Чубарова, комиссия должна предложить "такую формулу развития Крыма в составе Украинского государства, которая бы приветствовалась и украинским обществом, и нашими партнерами".

"В этой формуле мы учитываем абсолютное право крымскотатарского народа как коренного народа Крыма на самоопределение на своей земле. И при этом мы максимально взаимосвязываем права и обязанности всех этнических сообществ, включая крымских татар, живущих в Крыму", - добавил он.
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зато миллионы других украинцев покидают Украину...
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рыба ищет где глубже, а человек где лучше! Тебя это удивляет?
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выгонять можно по разному. Многие едут просто что бы выжить самому и семье.
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Но могут вернуться и Украина примет их как Родина.
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Надеюсь. Но вот Сашу Боровика, львовянина, гражданства лишили.
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Не нужно было Саше в свое время в КГБ крутиться.
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после подставы с подписью михо в его документах на гражданство, не удивлюсь и фальсификации по боровику...как давать ему гражданство никто претензий не имел...потом внезапно решили проверить, когда ссакашвили в опалу попал, и о чуда, нашли компромат)
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так я и говорю, ГДЕ ЛУЧШЕ!!! У нас СВОБОДА однако, а не СССР.
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ну хоть до этого не докатились. Власти выгодней, что бы недовольные уезжали, а не коломутили им воду.
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Власть мы выбираем сами. Слва богу не СССР.
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интресно, как долго ватаны будут над этим изречением смеятся?и понять их можно, пока не просматривается что может подвигнуть рашу на уход...не просматривается не развала раши, ни ее загибания от санкций, про что нам вышиватные ребята рассказывают
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Все равно Крым вернется в Украину, но отталкивая крымцев от себя процесс возврата может занять громадное время.
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да я вот выше написал уже, что какие то прапрапрапраправнуки может и проведут украинский парад в севастополе, но нам сейчас от этой фантазии ни холодно, ни жарко, как же как от бравурного заявления чубарова
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хуйло делает так, что в этом десятилетии его уже не будет в Крыму. Не переживай.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНет сомнений, что Россия уйдет из Крыма, - Чубаров
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