 Нет сомнений, что Россия уйдет из Крыма, - Чубаров

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нет сомнений, что Россия уйдет из Крыма. И здесь главное: что мы предлагаем тем людям - а их более 2 миллионов, которые живут в Крыму? Сегодня работает Конституционная комиссия относительно статуса АР Крым. В конце сентября мы должны уже предоставить наработанные предложения Президенту и надеюсь он их внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины. Мы плодотворно работаем и, думаю, мы успеваем", - сказал он.
По словам Чубарова, комиссия должна предложить "такую формулу развития Крыма в составе Украинского государства, которая бы приветствовалась и украинским обществом, и нашими партнерами".
"В этой формуле мы учитываем абсолютное право крымскотатарского народа как коренного народа Крыма на самоопределение на своей земле. И при этом мы максимально взаимосвязываем права и обязанности всех этнических сообществ, включая крымских татар, живущих в Крыму", - добавил он.
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