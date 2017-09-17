 То, что произошло в "Виктории" - однозначно преступление. С рук это не сойдет никому, - одесский губернатор Степанов

Как передает Цензор.НЕТ, губернатор Одесской области Максим Степанов написал на своей странице в Фейсбук, что пожар в детском лагере "Виктория" не сойдет с рук виновникам.
"То, что произошло в "Виктории" - однозначно преступление. И речь идет не о хищении денег, не о халатности... Об убийстве. "Гидранты и сигнализация есть, но их не подключили"! Это ни о чем.
О комиссии, поручениях, предписаниях и невыполненных требованиях говорить сейчас уже тоже нет смысла. Время наказания. Всех без исключения лиц, чьи действия / бездействие привели к этой трагедии. С рук это не сойдет!"
Напомним, прошлой ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
2449 79
Материалы по теме: Пожар в одесском детском лагере
МВД гарантирует объективное расследование трагических событий, которые произошли в одесском детском лагере "Виктория"(39)
Информация о вручении подозрения руководителю творческого коллектива детского лагеря не соответствует действительности, - Нацполиция(32)
Худруку погибших в Одессе девочек сообщили о подозрении, пожар в "Виктории" начался в ее комнате, - "Думская"(175)
Активисты штурмовали мэрию Одессы из-за пожара в детском лагере: в ход пошли газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(271)
Лауреаты премии "Человек года-2015" в номинации "Менеджер года"(0)
Полиция задержала директора одесского детского лагеря "Виктория" Саркисяна(117)
Трагедия в детском лагере в Одессе: губернатор Степанов прервал командировку и созвал заседание в ОГА(29)
Ответить
Ответить
Ответить
Пожежа, яка спалахнула у дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» в ніч на 16 вересня 2017 року та унесла життя дітей - сколихнула майже усю Одесу. Поки одні люди реагують емоційно про злочинну владу - а як ще можна назвати владу, яка нічого взагалі не зробила, щоб хоч якось відвернути таку катастрофу; інші, як не прикро про це писати - потирають руки, відчуваючи мільйонні контракти.
І якщо про першу частину написано вже багато, то про другу - фінансову складову, чогось майже нема ніякої інформації. Де-ні-де мелькає сума у 33 мільйона, яка була витрачена на дитячий табір «Вікторія» у минули роки. І все. Спробуємо розібратися в другій частині.
Проаналізуємо капітальні видатки міського бюджету на оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», які прописані у додатках до міського бюджету за 2014-2017 роки в частині запланованих видатків до бюджету розвитку. Тим більш, що відповідно до норм Бюджетного кодексу України, видатки по бюджету розвитку повинні бути розписані пооб'єктно. Що і відображено у рішеннях про бюджет м. Одеса.
2014 рік.
У 2014 році на «Вікторію» передбачалися гроші, які виділялися через головного розпорядника «Управління капітального будівництва Одеської міської ради», а саме на:
1. Проектування та капітальний ремонт будівлі міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованї за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
Рішенням від 13 лютого передбачено 2 500, 0 тис. грн., при цьому рішенням 24 грудня сума зменшена на 2 498, 0 тис. грн. Тобто, по цій статті видатків залишилося лише 2, 0 тис. грн.
2. Проектування та реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
Рішенням від 24 грудня передбачено 145, 0 тис. грн.
Висновок. Всього передбачено капітальних видатків у сумі 147, 0 тис. грн.
2015 рік.
У 2015 році на «Вікторію» передбачалися гроші, які виділялися через головного розпорядника «Управління капітального будівництва Одеської міської ради», а саме на:
1. Першочерговим рішенням передбачено на «Погашення кредиторської заборгованості по статті видатків «Проектування та реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93» у сумі 644, 4 тис. грн., при тому, що як можна побачити, у 2014 році на ці цілі передбачалося 145, 0 тис. грн. Звідки взялося ще майже півмільйона - невідомо, рішення про бюджет про це мовчить.
2. Проектування та реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
На ці цілі виділялося:
рішення від 25 лютого - 2 000, 0 тис. грн.
рішення від 28 липня - 6 000, 0 тис. грн.
рішення 10 вересня - 1 000 тис. грн.
рішенням 16 грудня - - 3 000, 0 тис. грн.
Всього - 6 000, 0 тис. грн.
3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
На ці цілі передбачено 10 500, 0 тис. грн., що відображено у рішенні від 16 грудня.
Висновок. Всього передбачено капітальних видатків, з урахуванням погашення кредиторської заборгованості у сумі 17 144, 4 тис. грн.
2016 рік.
У 2016 році на «Вікторію» передбачалися гроші, які виділялися через декількох головних розпорядників на різні цілі. Перелічимо їх:
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Рішенням від 16 березня передбачено капітальні вкладення у сумі 1 400, 0 тис. грн.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради:
1. Проектування та реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
рішення від 3 лютого - 3 000, 0 тис. грн.
рішення від 16 березня - 1 700, 0 тис. грн.
рішення від 27 квітня - 13 000, 0 тис. грн.
рішення від 30 червня - -173, 0 тис. грн.
Всього 17 527, 0 тис. грн.
2. Проектування та капітальний ремонт стадіону та елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
рішення від 16 березня - 5 000, 0 тис. грн.
рішення від 30 червня - -1 000, 0 тис. грн.
рішення від 7 грудня - -3 500, 0 тис. грн.
Всього 500, 0 тис. грн.
3. Проектування та реконструкція корпусу для вихователів на території дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
рішення від 7 грудня - -200, 0 тис. грн.
Разом по головному розпоряднику 18 227, 0 тис. грн.
Управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради рішенням від 3 лютого передбачено кошти на роботи біля «Вікторії»:
Капітальне будівництво залізобетонних сходів для спуска на територію пляжа в районі оздоровчого табору «Вікторія» - 100, 0 тис. грн.
Капітальне будівництво дренажної площадки вздовж підпірної стінки між траверсами № 2 і № 3 ІІІ-ї черги берегозахисних споруд в районі дитячого оздоровчого табору «Вікторія» - 300, 0 тис. грн.
Капітальний ремонт тіньових навісів на підпірній стінці між траверсами № 2 та № 3 ІІІ-ї черги берегозахисних споруд в районі дитячого табору «Вікторія» - 200, 0 тис. грн.
Капітальний ремонт берегозахисної споруди у вигляді штучного піщаного пляжу (поповнення пляжу піском) між траверсами № 2 і № 3 Ш-ї черги БЗС в районі дитячого оздоровчого пляжу «Вікторія» - 300, 0 тис. грн. Всього 900, 0 тис. грн.
2017 рік (по 8.08.2017 р)
У 2017 році на «Вікторію» передбачалися гроші, які виділялися через головного розпорядника «Управління капітального будівництва Одеської міської ради», а саме на:
1. Проектування та реконструкція корпусу для вихователів на території дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
рішення від 8 лютого - 1 000, 0 тис. грн.
2. Проектування та реконструкція кабельних ліній 10 кВ, трансформаторної підстанції по вул. Дача Ковалевського, 93 у м. Одесі
рішення від 26 липня - 1 700, 0 тис. грн.
P.S. Продолжение- «Вікторія» та кредитний мільярд» читайте в следующем блоге.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
віновных назначат на форуме Цензора
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
как же ему без них ?
Ответить
Ответить
А других козлами делать можно?
Ответить
Ответить
Ответить
настільки чесних, шо даже сам строітєль сцить пєрєд німи прєдстать
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нах ты приплетаешь свой бред к реальности ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
September 15 at 7:12pm ·
3 розбійних напади. 7 жертв пограбувань. Це "бойовий шлях" нардепа від "Народного Фронту" Євгена Дейдея до потрапляння в Раду. Здавалося б, після Януковича в українській політиці вже не буде людей з грабіжницьким минулим. Але ні. Дейдей потрапив з великої дороги у велику політику. Про нього вже писали, що до обрання депутатом він був засуджений за розбій. Тепер ми підтвердили це офіційно. Olena Kozachenko поїхала в Одесу, де речниця Суворівського райсуду розповіла, що Дейдейразом із приятелем були засуджені за три випадки розбійного пограбування перехожих в 2011-му році. Обидва вину на суді визнали. А буквально за місяць до виборів Дейдей домогіся того, що апеляція відправила справу на повторний розгляд. Де справа застрягла і припадає пилюкою вже три роки. Але ми знайшли ще й постраждалих від пограбувань Дейдея. Люди кажуть, здогадувалися, що соціальні ліфти у нас працюють дуже швидко. Але щоб той, хто вчора бив по голові і забирав гроші, сьогодні став нардепом - таке може вразити будь-кого. "Не треба займатися провокаціями!" - каже міністр Аваков і за сумісництвом - партійний бос Дейдея, відповідаючи на питання чи відомо йому про кримінальне минуле нардепа. "Я цих фактів не знаю" - додає Arsen Avakov. Ну подивіться розслідування, пане Аваков. Звідки вам знати? Ви ж всього лише міністр внутрішніх справ.
Ответить
Ответить
Да что Лузановка или "Аркадия", к примеру?
Попробуй найди безопасное в пожарном отношении место. И так было всегда...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так ты ж Степанов и виноват в первую очередь, что в Одессе бардак!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Забыли уже обрушение санатория в Крыму с гибелью детей?
Ответить
Ответить
Ответить
1. Пожарный надзор - подчинение МНС, а не МВД.
2. Тендера проводила мэрия, где мэром Труханов. БПП приложил к этому руку. А Облдержадминистрация к этому отношения не имела
3. Саакашвили уже давно не губернатор, а оказывается ответственность за проверку в конце июня этого года все равно несет бывший чиновник.
4. Саакашвили и его команда давно говорил про Труханова, но опять виноват Саакашвили.
Ответить
Запомните этот твитт
Ответить
Ответить
Думаю максимум.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Я не исключаю, что им может быть и городской голова Львова и его заместители, и другие должностные лица", - отметил Луценко, опровергнув политический аспект этого "мусорного дела".
югик, детский лагерь - ведь не свалка - ты уже вручил подозрение труханову?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить