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Все про:губернатор (485) дети (3376) Одесса (5927) пожар (3555) убийство (5185) Степанов Максим (31)

 То, что произошло в "Виктории" - однозначно преступление. С рук это не сойдет никому, - одесский губернатор Степанов

пожар

Глава Одесской ОГА пообещал наказать виновных.

Как передает Цензор.НЕТ, губернатор Одесской области Максим Степанов написал на своей странице в Фейсбук, что пожар в детском лагере "Виктория" не сойдет с рук виновникам.

"То, что произошло в "Виктории" - однозначно преступление. И речь идет не о хищении денег, не о халатности... Об убийстве. "Гидранты и сигнализация есть, но их не подключили"! Это ни о чем.
О комиссии, поручениях, предписаниях и невыполненных требованиях говорить сейчас уже тоже нет смысла. Время наказания. Всех без исключения лиц, чьи действия / бездействие привели к этой трагедии. С рук это не сойдет!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД гарантирует объективное расследование трагических событий, которые произошли в одесском детском лагере "Виктория"

Напомним, прошлой ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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Невже мера Одеси, Труханова, який чотири роки списував гроші на Вікторію, посадять?
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Пожежа у «Вікторії» - нещасний випадок чи запланований спосіб розпилу бюджету?
Пожежа, яка спалахнула у дитячому оздоровчо-спортивному комплексі «Вікторія» в ніч на 16 вересня 2017 року та унесла життя дітей - сколихнула майже усю Одесу. Поки одні люди реагують емоційно про злочинну владу - а як ще можна назвати владу, яка нічого взагалі не зробила, щоб хоч якось відвернути таку катастрофу; інші, як не прикро про це писати - потирають руки, відчуваючи мільйонні контракти.
І якщо про першу частину написано вже багато, то про другу - фінансову складову, чогось майже нема ніякої інформації. Де-ні-де мелькає сума у 33 мільйона, яка була витрачена на дитячий табір «Вікторія» у минули роки. І все. Спробуємо розібратися в другій частині.
Проаналізуємо капітальні видатки міського бюджету на оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія», які прописані у додатках до міського бюджету за 2014-2017 роки в частині запланованих видатків до бюджету розвитку. Тим більш, що відповідно до норм Бюджетного кодексу України, видатки по бюджету розвитку повинні бути розписані пооб'єктно. Що і відображено у рішеннях про бюджет м. Одеса.
2014 рік.
У 2014 році на «Вікторію» передбачалися гроші, які виділялися через головного розпорядника «Управління капітального будівництва Одеської міської ради», а саме на:
1. Проектування та капітальний ремонт будівлі міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованї за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
Рішенням від 13 лютого передбачено 2 500, 0 тис. грн., при цьому рішенням 24 грудня сума зменшена на 2 498, 0 тис. грн. Тобто, по цій статті видатків залишилося лише 2, 0 тис. грн.
2. Проектування та реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
Рішенням від 24 грудня передбачено 145, 0 тис. грн.
Висновок. Всього передбачено капітальних видатків у сумі 147, 0 тис. грн.
2015 рік.
У 2015 році на «Вікторію» передбачалися гроші, які виділялися через головного розпорядника «Управління капітального будівництва Одеської міської ради», а саме на:
1. Першочерговим рішенням передбачено на «Погашення кредиторської заборгованості по статті видатків «Проектування та реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93» у сумі 644, 4 тис. грн., при тому, що як можна побачити, у 2014 році на ці цілі передбачалося 145, 0 тис. грн. Звідки взялося ще майже півмільйона - невідомо, рішення про бюджет про це мовчить.
2. Проектування та реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
На ці цілі виділялося:
рішення від 25 лютого - 2 000, 0 тис. грн.
рішення від 28 липня - 6 000, 0 тис. грн.
рішення 10 вересня - 1 000 тис. грн.
рішенням 16 грудня - - 3 000, 0 тис. грн.
Всього - 6 000, 0 тис. грн.
3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
На ці цілі передбачено 10 500, 0 тис. грн., що відображено у рішенні від 16 грудня.
Висновок. Всього передбачено капітальних видатків, з урахуванням погашення кредиторської заборгованості у сумі 17 144, 4 тис. грн.
2016 рік.
У 2016 році на «Вікторію» передбачалися гроші, які виділялися через декількох головних розпорядників на різні цілі. Перелічимо їх:
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Рішенням від 16 березня передбачено капітальні вкладення у сумі 1 400, 0 тис. грн.
Управління капітального будівництва Одеської міської ради:
1. Проектування та реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
рішення від 3 лютого - 3 000, 0 тис. грн.
рішення від 16 березня - 1 700, 0 тис. грн.
рішення від 27 квітня - 13 000, 0 тис. грн.
рішення від 30 червня - -173, 0 тис. грн.
Всього 17 527, 0 тис. грн.
2. Проектування та капітальний ремонт стадіону та елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
рішення від 16 березня - 5 000, 0 тис. грн.
рішення від 30 червня - -1 000, 0 тис. грн.
рішення від 7 грудня - -3 500, 0 тис. грн.
Всього 500, 0 тис. грн.
3. Проектування та реконструкція корпусу для вихователів на території дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
рішення від 7 грудня - -200, 0 тис. грн.
Разом по головному розпоряднику 18 227, 0 тис. грн.
Управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради рішенням від 3 лютого передбачено кошти на роботи біля «Вікторії»:
Капітальне будівництво залізобетонних сходів для спуска на територію пляжа в районі оздоровчого табору «Вікторія» - 100, 0 тис. грн.
Капітальне будівництво дренажної площадки вздовж підпірної стінки між траверсами № 2 і № 3 ІІІ-ї черги берегозахисних споруд в районі дитячого оздоровчого табору «Вікторія» - 300, 0 тис. грн.
Капітальний ремонт тіньових навісів на підпірній стінці між траверсами № 2 та № 3 ІІІ-ї черги берегозахисних споруд в районі дитячого табору «Вікторія» - 200, 0 тис. грн.
Капітальний ремонт берегозахисної споруди у вигляді штучного піщаного пляжу (поповнення пляжу піском) між траверсами № 2 і № 3 Ш-ї черги БЗС в районі дитячого оздоровчого пляжу «Вікторія» - 300, 0 тис. грн. Всього 900, 0 тис. грн.
2017 рік (по 8.08.2017 р)
У 2017 році на «Вікторію» передбачалися гроші, які виділялися через головного розпорядника «Управління капітального будівництва Одеської міської ради», а саме на:
1. Проектування та реконструкція корпусу для вихователів на території дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
рішення від 8 лютого - 1 000, 0 тис. грн.
2. Проектування та реконструкція кабельних ліній 10 кВ, трансформаторної підстанції по вул. Дача Ковалевського, 93 у м. Одесі
рішення від 26 липня - 1 700, 0 тис. грн.
P.S. Продолжение- «Вікторія» та кредитний мільярд» читайте в следующем блоге.
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Вот так вот и плодятся фэйки. Вне зависимости будь то распятый мальчик в Славянске или вчера произошедшее. Едино одно －это плод больной фантазии.
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Будем надіятись, що дійсно - не зійде.................. нікому...............
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нє,
віновных назначат на форуме Цензора
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Саакашвили: Киев Труханова не тронет, так как он сепаратист, который умеет делиться с киевскими чиновниками
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ну саака конечно ща лидер общественного мнения
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он называет вещи своими именами..в отличии от порошенко..который сказал..что у труханова большое политическое будущее..
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пэця пусть на своё политическое будущее смотрит. Да и вообще на будущее.
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обязательно передам ему твои слова.
как же ему без них ?
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кстати..хорошо..что саакашвили уже не одесский глава администрации..ато бы из него сделали козла отпущения..
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нельзя..только это не понимают клоуны украинской политики..
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А хто зараз лідер громадської думки? Невже брехливий будівельник собачих будок? Тому, що безальтернатівец?
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нє, лідєр січас строітєль чесної прокуратури і чєсних судів.
настільки чесних, шо даже сам строітєль сцить пєрєд німи прєдстать
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Ти напевно тільки що вийшов із запою, оскільки вся Україна крім тебе знає, що судову реформу побудував будівельник собачих будок порошенко, він же і закон підписав.
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Слухай, у тебе що-туалет закритий на замок, що тут свою нужду справляєш?
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и еще лимонов 50 на ремонт кабмин попросить?????????????? да???
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І кому ж це так грозиться губернатор? Його повноважень може і не вистачити для цього.
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И только президент Украины ни слова не сказал безутешным родителям, потерявшим в страшном огне по чьей-то халатности своих детей. Не сказал он ничего и чиновникам, которые сегодня с самого утра ищут стрелочников.
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и только кацапские сми об этом трубят...
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Главное в России - удачно жениться. Что ни губер, то альфонс какой-то.


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Цензор не трубит о том, что президент не выразил соболезнования.
Нах ты приплетаешь свой бред к реальности ?
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не самоназвание, а кацапоназвание
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Dmytro Gnap
September 15 at 7:12pm ·

3 розбійних напади. 7 жертв пограбувань. Це "бойовий шлях" нардепа від "Народного Фронту" Євгена Дейдея до потрапляння в Раду. Здавалося б, після Януковича в українській політиці вже не буде людей з грабіжницьким минулим. Але ні. Дейдей потрапив з великої дороги у велику політику. Про нього вже писали, що до обрання депутатом він був засуджений за розбій. Тепер ми підтвердили це офіційно. Olena Kozachenko поїхала в Одесу, де речниця Суворівського райсуду розповіла, що Дейдейразом із приятелем були засуджені за три випадки розбійного пограбування перехожих в 2011-му році. Обидва вину на суді визнали. А буквально за місяць до виборів Дейдей домогіся того, що апеляція відправила справу на повторний розгляд. Де справа застрягла і припадає пилюкою вже три роки. Але ми знайшли ще й постраждалих від пограбувань Дейдея. Люди кажуть, здогадувалися, що соціальні ліфти у нас працюють дуже швидко. Але щоб той, хто вчора бив по голові і забирав гроші, сьогодні став нардепом - таке може вразити будь-кого. "Не треба займатися провокаціями!" - каже міністр Аваков і за сумісництвом - партійний бос Дейдея, відповідаючи на питання чи відомо йому про кримінальне минуле нардепа. "Я цих фактів не знаю" - додає Arsen Avakov. Ну подивіться розслідування, пане Аваков. Звідки вам знати? Ви ж всього лише міністр внутрішніх справ.
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Евге́ний Серге́евич Дейде́й (укр. Євген Сергійович Дейдей; род. 12 июля 1987, Рени, Одесская область) - украинский политический деятель, координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения «Киев-1» Главного управления МВД Украины в Киеве. Депутат Верховной рады Украины с 27 ноября 2014 года. В 2012 году был осужден на пять лет за разбойное нападение.
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За Лузановку, где я на днях расслаблялся, пускай только не вспоминают. А то как бы не прикрыли по причине ПБ. А там весь берег внимания требует.
Да что Лузановка или "Аркадия", к примеру?
Попробуй найди безопасное в пожарном отношении место. И так было всегда...
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детей жаль... много в нашей стране происходит бед от этого "подешевше" - сэкономили на проводке, на обогревателях, на негорючей отделке помещения, на пожарной сигналиации, на пожарной инспекцыи (при сдаче обекта) - результат дети гибнут.....
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Не царское это дело по такому поводу на публике выступать. Петя позвонил гросе, грося вслух сказал осудительно. Теперь все по ранжиру сверху до низу станут гневно осуждать.
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С рук не сойдет ... а по сути и чиновника области ответственность за бардак и жертвы в регионе.
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Прошу прощения - у губернаторов есть полномочия кого-то наказывать? Прокуратура и мусора уже свою работу выполнили? Арестован директор лагеря, директор строительной конторы и начальник пожарной инспекции?
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від гаранта а ні пари з вуст,на якого біса Україні потрібне таке нащастя...
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То, что произошло в "Виктории" - однозначно преступление. С рук это не сойдет никому, - одесский губернатор Степанов

Так ты ж Степанов и виноват в первую очередь, что в Одессе бардак!
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У кожного свої повноваження. Губернатор не керує мерією, а лише областю. А гроші виділяють і не перевіряють їх використання в мерії. Одесити противляться, коли не одесит лізе в їхні діла. Тому як реагувати на те, що сталося по-суті вбивство, є справою одеситів. А правоохоронці зможуть зробити, не більше ніж їм дозволять.
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Главное пообещать как президент и все, дело сделано.
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Интересно как он сам себя будет наказивать?
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Дітей не вернеш. А за цю трагедію відповідать повинен стєпанов з трухановим.
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Пеця тоже виноват что не только в Одессе, а по всей Украине коррупция, бепредел и бардак. Уж лучше б Овощ был. При нем хотя бы гривна была 8 к 1
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чем лучше, коррупции бы не было?
Забыли уже обрушение санатория в Крыму с гибелью детей?
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О! Виновные уже найдены! Чем страшнее ложь , тем выглядит она правдивее - Сталин


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та да, господа соврамши...
1. Пожарный надзор - подчинение МНС, а не МВД.
2. Тендера проводила мэрия, где мэром Труханов. БПП приложил к этому руку. А Облдержадминистрация к этому отношения не имела
3. Саакашвили уже давно не губернатор, а оказывается ответственность за проверку в конце июня этого года все равно несет бывший чиновник.
4. Саакашвили и его команда давно говорил про Труханова, но опять виноват Саакашвили.
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сойдет с рук. Через полгода прочитаем,что дело "потерялось" или застряло в каком-нибудь суде, дело вернули на доработку... и так далее.
Запомните этот твитт
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botoks - а чего тут запоминать? - так и будет....Система своих не сдает.., а то посыпется... (вожака уважают, пока защищает свою стаю) ... Посадят пешку какую нибудь...
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да посадят какого-нибудь сторожа, зама, условно - директора лагеря...
Думаю максимум.
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Боже мой,какой ужас пережили дети,площадь пожара составила около 450 м кв.-єто же стена из огня, ад, на время пожара в доме находилось 42 ребенка....
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Естественно, ни Труханов, ни Степанов не виновны, и никогда не будут такими, пока при власти гарант, вот если бы подобное случилось во Львове (не дай Бог), то первым подозреваемым был бы Садовой.
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Кстати - да, если помнится югик обвинял в пожаре на львовской свалке садового, что-то не слышно по поводу таких обвинений в адрес труханова?
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По его словам, поскольку экспертиза установила, что пожар на свалке начался из-за самовозгорания, стоит вопрос об ответственности за халатность должностных лиц Львовского горсовета.
"Я не исключаю, что им может быть и городской голова Львова и его заместители, и другие должностные лица", - отметил Луценко, опровергнув политический аспект этого "мусорного дела".

югик, детский лагерь - ведь не свалка - ты уже вручил подозрение труханову?
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качественная электропроводка важнее понтов...
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Лучше подать для начала в отставку,а не сотрясать воздух
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За бардак, який твориться в країні, відповідає президент. В першу чергу. Він призначає кадри на ключові пости, а кадри вирішують все.
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Вот эти самые загребущие руки , которые растянули деньги выделенные на пожарную сигнализацию и отрубить по самые локти , чтоб другим рукам неповадно было.
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Время наказания. Всех без исключения лиц, чьи действия / бездействие привели к этой трагедии. С рук это не сойдет!-гидрант в Киеве,пожарный шланг -Зубко.ствол к пожарному шлангу- Степанов....а давление и вода в магистралях- пожарный надзор на местах....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТо, что произошло в "Виктории" - однозначно преступление. С рук это не сойдет никому, - одесский губернатор Степанов
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