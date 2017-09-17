 Сутки в АТО: 35 раз террористы совершали обстрелы, потерь в рядах ВСУ нет, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. В ходе почти половины обстрелов наших позиций силы АТО открывали огонь. Потерь среди украинских военных нет.я
После 18 часов российские оккупанты активизировали обстрелы наших позиций одиночно используя при этом минометы различных калибров.
Так, вечером боевики трижды с миномета калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия били по нашим защитникам в районе Авдеевской промзоны. Также на Донецком направлении под вражеский обстрел попали укрепления сил АТО у Майорского и Песков.
На Приморском направлении из 82-миллиметровых минометов враг открывал огонь на подступах к Широкино и Павлополю. А факты применения противником гранатометов зафиксированы у Богдановки, Водяного, Старогнатовки .
Также неспокойно было и на Луганском направлении. Здесь вечером и ночью боевики трижды били из минометов различных калибров по нашим укреплениям в окрестностях Крымского. Минометы калибра 120 и 82 миллиметра оккупанты применяли и в Новотошковском.
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