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 Сутки в АТО: 35 раз террористы совершали обстрелы, потерь в рядах ВСУ нет, - штаб

ато

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, однако оставалась контролируемой украинской армией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. В ходе почти половины обстрелов наших позиций силы АТО открывали огонь. Потерь среди украинских военных нет.я

После 18 часов российские оккупанты активизировали обстрелы наших позиций одиночно используя при этом минометы различных калибров.

Так, вечером боевики трижды с миномета калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия били по нашим защитникам в районе Авдеевской промзоны. Также на Донецком направлении под вражеский обстрел попали укрепления сил АТО у Майорского и Песков.

Также читайте: С начала суток наемники 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших защитников нет, - штаб АТО

На Приморском направлении из 82-миллиметровых минометов враг открывал огонь на подступах к Широкино и Павлополю. А факты применения противником гранатометов зафиксированы у Богдановки, Водяного, Старогнатовки .

Также неспокойно было и на Луганском направлении. Здесь вечером и ночью боевики трижды били из минометов различных калибров по нашим укреплениям в окрестностях Крымского. Минометы калибра 120 и 82 миллиметра оккупанты применяли и в Новотошковском.



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Добре, що наші хлопці живі.
Тримайтеся, рідненькі.
Віримо у вас, любимо, молимося.
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Ополчение очередной раз показало кастрюлеголовым фашикарателям где их место, хотя ничего удивительного, ведь наркомания и алкоголизм в "самой сильной армии еуропы" - это норма и больше ни на что вся эта шваль не способна, карая жителей Донбаса за конфетки порошенко.
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