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 На Донбассе нет гражданской войны, поэтому вести переговоры с боевиками "ЛДНР" никто не будет, - Волкер

волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер констатирует, что на Донбассе нет гражданской войны, и заявляет, что вести переговоры с боевиками ОРДЛО никто не будет, поскольку они ничего не решают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Мы не говорим с "властями" Абхазии или Южной Осетии... надо понимать, что это (конфликт на Донбассе - Ред.) не является независимым этническим восстанием или гражданской войной, это не так. Поэтому есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население в качестве прикрытия для того, чтобы создать такую ситуацию", - сказал Волкер в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о возможности прямого диалога с главами т.наз. "ДНР"/"ЛНР" А.Захарченко и И.Плотницким.

"Они (Россия - Ред.) хотят от нас того, что вы говорите (вести переговоры с боевиками на Донбассе - Ред.), поскольку это освобождает Россию от какой-либо ответственности и хотят сделать так, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают, но нам нужны стратегические решения", - подчеркнул Волкер.

В то же время К.Волкер указал, что намерен разговаривать с Россией для смены принятия стратегических решений со стороны ее руководства, таких как оккупация украинских территорий, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Моя работа заключается в том, чтобы показать России, что они не достигли того, чего хотели, и если нам это удастся, то мы сможем принять некоторые решения на стратегическом уровне, речь идет и об оккупации, и о освобождении … У нас есть определенный набор инструментов, который мы сейчас применяем и надеемся, что Россия придет к решению на высоком уровне, что нужно делать что-то другое", - рассказал спецпредставитель Госдепа.

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Надо верить не словам,а делам. Жду действий, а говорильни уже и так достаточно.
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А теперь расскажи все это самое Меркель и Макрону. А то они уже забодали со своими "минскими договоренностями".
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Меркель останнім часом похолодала до Вовки кремлівського,мабуть притиснули її в Німеччині за свою недалекоглядну політику!А Макрон хіба є прихильником Мінська?

Я знаю тільки двох політиків,які в повній мірі та всіма руками за мінські домовленості : Вовка кремлівський та Петро Панамський!
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А,як,же, нашім владним казнокрадам виживати???
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в этом доме Донецка зафиксированы оккупанты! 14.06.15 Обстрел героями Донецка, снаряд прилетел на 8-й этаж многоквартирного жилого дома.
На Донбассе нет гражданской войны, поэтому вести переговоры с боевиками "ЛДНР" никто не будет, - Волкер - Цензор.НЕТ 6701
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Ой,який удар по політиці Петра...

Так що,Петрику?Медведчук в Мінську фсьооо???Чи Петро не поведеться на повідку агента кремля Курта Волкера???
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А де ви бачили в Мінську Пецю, крім зустрічи з Хуйлом? В Мінську взагалі держава Україна не представлена. Там тільки приватна особа Кучма.
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Ага,вони ж без згоди Петра з Медведчуком туди їздять)
І Пеця саме тому на кожному кроці про мінські домовленості щебече.А про перемир'я хлібне та шкільне,як перемогу (при тому,що обстріли не припинились) чи не Петро галасує?І чи не в мінську узгоджувалось псевдоперемир'я?

А те,що дефакто в Мінську представляється РФ з обох боків мінських домовленостей,і їздять не українці туди,щоб представляти Україну,а консерви з РФ,то немає сумнівів!!!
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Если США так считает, то это серьёзно. Это мнение покрывает всё, как бык овцу (по Жванецкому).
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Малодца мужик, единственный каторый всё назвал сваими именами
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа Донбассе нет гражданской войны, поэтому вести переговоры с боевиками "ЛДНР" никто не будет, - Волкер
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