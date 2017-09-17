 На Донбассе нет гражданской войны, поэтому вести переговоры с боевиками "ЛДНР" никто не будет, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы не говорим с "властями" Абхазии или Южной Осетии... надо понимать, что это (конфликт на Донбассе - Ред.) не является независимым этническим восстанием или гражданской войной, это не так. Поэтому есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население в качестве прикрытия для того, чтобы создать такую ситуацию", - сказал Волкер в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о возможности прямого диалога с главами т.наз. "ДНР"/"ЛНР" А.Захарченко и И.Плотницким.
"Они (Россия - Ред.) хотят от нас того, что вы говорите (вести переговоры с боевиками на Донбассе - Ред.), поскольку это освобождает Россию от какой-либо ответственности и хотят сделать так, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают, но нам нужны стратегические решения", - подчеркнул Волкер.
В то же время К.Волкер указал, что намерен разговаривать с Россией для смены принятия стратегических решений со стороны ее руководства, таких как оккупация украинских территорий, сообщает Интерфакс-Украина.
"Моя работа заключается в том, чтобы показать России, что они не достигли того, чего хотели, и если нам это удастся, то мы сможем принять некоторые решения на стратегическом уровне, речь идет и об оккупации, и о освобождении … У нас есть определенный набор инструментов, который мы сейчас применяем и надеемся, что Россия придет к решению на высоком уровне, что нужно делать что-то другое", - рассказал спецпредставитель Госдепа.
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Я знаю тільки двох політиків,які в повній мірі та всіма руками за мінські домовленості : Вовка кремлівський та Петро Панамський!
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Так що,Петрику?Медведчук в Мінську фсьооо???Чи Петро не поведеться на повідку агента кремля Курта Волкера???
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І Пеця саме тому на кожному кроці про мінські домовленості щебече.А про перемир'я хлібне та шкільне,як перемогу (при тому,що обстріли не припинились) чи не Петро галасує?І чи не в мінську узгоджувалось псевдоперемир'я?
А те,що дефакто в Мінську представляється РФ з обох боків мінських домовленостей,і їздять не українці туди,щоб представляти Україну,а консерви з РФ,то немає сумнівів!!!
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