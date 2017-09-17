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 На Донбассе нет гражданской войны, поэтому никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер

волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер констатирует, что на Донбассе нет гражданской войны, и заявляет, что вести переговоры с боевиками ОРДЛО никто не будет, поскольку они ничего не решают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Мы не говорим с "властями" Абхазии или Южной Осетии... надо понимать, что это (конфликт на Донбассе - Ред.) не является независимым этническим восстанием или гражданской войной, это не так. Поэтому есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население в качестве прикрытия для того, чтобы создать такую ситуацию", - сказал Волкер в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о возможности прямого диалога с главами т.наз. "ДНР"/"ЛНР" А.Захарченко и И.Плотницким.

"Они (Россия - Ред.) хотят от нас того, что вы говорите (вести переговоры с боевиками на Донбассе - Ред.), поскольку это освобождает Россию от какой-либо ответственности и хотят сделать так, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают, но нам нужны стратегические решения", - подчеркнул Волкер.

В то же время К.Волкер указал, что намерен разговаривать с Россией для смены принятия стратегических решений со стороны ее руководства, таких как оккупация украинских территорий, сообщает Интерфакс-Украина.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Путин будет выдвигать много условий при обсуждении миротворцев на Донбассе, - Зеркаль. ВИДЕО

"Моя работа заключается в том, чтобы показать России, что они не достигли того, чего хотели, и если нам это удастся, то мы сможем принять некоторые решения на стратегическом уровне, речь идет и об оккупации, и о освобождении … У нас есть определенный набор инструментов, который мы сейчас применяем и надеемся, что Россия придет к решению на высоком уровне, что нужно делать что-то другое", - рассказал спецпредставитель Госдепа.

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Бедные украинские президенты. Им достался бракованный советский народ. Он вечно требует какой-то херни, типа справедливых судов, честных подсчетов при выборах и равных прав.
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Они хотят чуда, а сами ничего не хотят делать.
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Они просто хотят справедливости и прозрачности
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Дорогой.... ты просто дурак, или ольгинский ?
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слова Держдепа США, який Волкер представляє.
Ну шо, хтось іще бажає ымпычменту для Трампа?
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Что такое грязный нечистоплотный обрыганный порохобот? Оказывается, за пожар в Виктории виновен... Саакашвиили!

На Донбассе нет гражданской войны, поэтому вести переговоры с боевиками "ЛДНР" никто не будет, - Волкер - Цензор.НЕТ 3547
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та да, господа соврамши...
1. Пожарный надзор - подчинение МНС, а не МВД.
2. Тендера проводила мэрия, где мэром Труханов. БПП приложил к этому руку. А Облдержадминистрация к этому отношения не имела
3. Саакашвили уже давно не губернатор, а оказывается ответственность за проверку в конце июня этого года все равно несет бывший чиновник.
4. Саакашвили и его команда давно говорил про Труханова, но опять виноват Саакашвили.
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Пшел на фиг, во\атное чмо


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А порошенко вже який рік з ними переговори веде, може порошенко тупий та цього не розуміє?
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Порошено с ними переговоры не ведет, это ты тупой.
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Веде, за допомогою своїх представників, це ти тупий, або представників на переговорах від порошенко з бойовиками немає та кучма з геращенко зі своїй інніціатіве переговори ведуть?
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Это НЕ государстывенные представители для освобождеия заложников
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Ти почитай які ще питання вони крім звільнення заручників піднімають та обговорюють, про це вони самі не раз заявляли, та в інтернеті повно інформаці про різні підгрупи, які входять в цю групу, до речі з приводу заручників, скільки заручників за допомогою цієї групи було звільнено в цього року?
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Они решают ВСЕ вопрсы для освобожения наших заложников. Этим занимиютя кум Путина и пенсионер Кучма!! При чемтут тут Петя?
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Геращенко теж кума пуйла, або вона дочка пенсіонера кучми? Вона представник презідента порошенко.
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Ось тобі приклад. "21 червня тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі підтримала дотримання режиму тиші на час збирання врожаю, починаючи з 24 червня". Про заручников ні слова, коли у тебе закінчилися аргументи, ти перейшов на мокшанській мат.
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Геращенко входить в цю групу, а вона представник президента Украины порошенко.

Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко наголошує на важливості вирішення екологічних проблем і проведення ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури на Донбасі в разі дотримання умов перемир'я з 24 червня.

https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3445949-gerashhenko-peremirie-pozvolit-provesti-remontnyie-rabotyi-na-ryade-obektov-na-donbasse.html
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Бред какой то.
У ОРДЛО спрашивать никто не будет, РФ "их там нет".
Получается США и ЕС не хотят вводить миротворцев!
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Соломонович, не переживайте так за Путина. Он уже и так десять раз пожалел о своей "инициативе" по миротворцам.
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Интересно, почему путин и рф упоминаются на форуме чаще, чем Президент Украины или Кабинет Министров, даже чаще чем Министр обороны Украины?
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Та тому, що х*ло і кацапстан - головна проблема України і світу. А на форумі проблеми і обговорюють, особливо основні.
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тому шо більшість українців бажають йому здохнути.
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Остается одна только Украина которой дают карт-бланщ на безоговорочное распоряжение ОТсОСинвскими территориями.будет установлен режим (правовой)
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Волкер исключил суркова с лугандоном из этой цепочки это прямой вопрос туПину - емеля харош киздеть, чё делать будем?
лугандон исчезает в брлящей воде унитаза, занавес....
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Этот Волкер красава, лупит четко по теме. Молодец Трамп, что такого спеца нам подкинул, не то что Обама со своей постоянной озабочнностью.
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Конечно. Просто чувак четко знает, о чем говорит - внешнее влияние на всякие ИракоСирииЛивии никогда не скрывали.
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А на твою страну никто не влияет, гордый, независимый человек?
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Однозначної відповіді щодо громадянської не можу дати.
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Жора. Если люди с паспортами ОДНОЙ СТРАНЫ воюют друг с другом , то это и называется МЕЖУСОБИЦЬІ(а не гражданская война) .Если Порошенко говорит,а он всегда,как мьі знаем врёт, что там проживает НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ, то он воюет с КОНКУРЕНТАМИ его РАШЕН,где разного рода ТЕРРОРИСТОВ полно с обеих сторон . Так что - не надо ЛЯ-ЛЯ! Господин Волкер-спец по КОНВЕНЦИЯМ,где записано-"На оккупированьіх териториях есть КОМБАТАНТЬІ(сопротивляющиеся оккупации) и НЕКОМБАТАНТЬІ(несопротивляющиеся оккупации)!На таких териториях после деокупации могут возникнуть МЕЖУСОБНЬІЕ ВОЙНЬІ!Во избежание єтого и нужно всем НЕКОМБАТАНТАМ,вовлечённьім в ПРЕСТУПНЬІЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАНТА уйти с ОККУПАНТОМ на територию ОККУПАНТА!
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Если люди с захватили огроммную территорию с чужими паспортами ОДНОЙ СТРАНЫ, им ничего не стоит их использовать дляз ахвата другой территории.
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та естественно - просто торгует нефтепродуктами из рашкованской нефти, техникой для ВСУ, похищает наших граждан, голосует против Украины в ООН, а так "дружественная страна"...
И торговые партнеры "Рошен" и "Богдан".
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Повна блокада захоплених Росією територій Донбасу і Криму, недопущення надання їм "особливого статусу" та жодних виборів до повної деокупації. Після звільнення від московських окупантів - перепаспортизація населення, перевірка на співпрацю з окупантами, суди над зрадниками і позбавлення громадянства України колаборантів, конфіскація награбованого і захист прав переселенців, які повертаються додому. Це головні тези "свободівського" плану відновлення територіальної цілісності України та звільнення від окупації Донбасу і Криму. Його прописано в оновленій партійній програмі захисту українців, затвердженій під час з'їзду ВО "Свобода" у Києві 16 вересня 2017 року.

https://gazeta.ua/articles/politics/_tyagnibok-predstaviv-plan-deokupaciyi-donbasu/793227
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він всього лише озвучує позицію Держдепу США. Від держдепу часів бабами такого спецпредставника хрін би отримали.
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Сумна новина для украинцев
Власти ДНР запретили ввоз сала и любой другой продукции из мяса свинины, произведенных на территории Украины. Запрет касается в том числе и завоза этих продуктов в ручной клади для собственных нужд


Данный шаг ведомство объясняет ухудшающейся эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Украины. Запрет касается и провоза данной продукции в ручной клади для собственных нужд, уточняет министерство.

http://www.rbc.ru/society/17/09/2017/59bdb8549a794731e94999ca?from=main
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уже давно... сало и колбасу содержащую свинину, у бабок забирают чуть ли не год...
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Нужно сказать спасибо Путину, что помгг Трампу на выборах, кортоый дал нам такого Волкера. А то Клинонша была только озабочена...
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А я повременю с оценкой, бо пока никаких существенных сдвигов. Да, и пол года маловато, шобы чел разобрался во всех внутренних и внешних вызовах.
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как же нет, когда хуйло уже поплыл. Полез в ООН договариться и "гуманитарку" бандитам прекратил.
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Но это может быть и показушной многоходовочкой муйлуши... Будет рузульт, тогда и скажу ГОП (это насчет вывода ааленей с терриконов Донбасса на историческое заполярье... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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не факт шо хуйло своїм втручанням допомагав саме Трампу, а не клінтонші.
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Усе вірно, тільки треба додати - а всіх пійманих кацапів - на КІЛ!
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он забыл добавить, что гражданская война идет в Рссии на Кавказе, уже больше 20 лет!
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там не гражданская война, а война коренного народа с оккупантом
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вообще-то, если вникнуть в историю конфликта - в Чеченской республики был референдум о независимости, санкционированный центральной властью РФ...
Так что "граждане" они против свое воли.
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Тю , у них гражданская война не закончилась со времен 1917-года... Сейчас, просто, ответка - цветные революции , нет , не центробежных сил, ... тангенциальных,которые мало того, шо устремлены от центра, но еще и норовят сорваться с орбиты шовинистического роис спутника... Да , и ВОВ на рабсии еще не закончилась, бо не подписан с Японией мирный договор... Одним словом, можно подосвиданькаться с Курилами... А ведь было все так прекрасно не влезь бовдур-недопалок в Крым и Донбасс... Еще и контрибуцию будет платить...за разрушенную узкоколейку на Сахалине...
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Если нормальньій человек смотрит телевизор-ето не значит,что он не может заглянуть и в холодильник.Конешно,если он не петюшня. Вот для того Трамп и будет встречаться с Пецей,чтобьі тот вьібрал наконец-или Трибунал или смена Системьі,а не в кошки-мишки играл.За бугром хронология разводняка украинского народа такая:Венский апрель 2014 (Австрийский прокурор свидетель),однотур,лажа с 1000 гривен в день и лимон страховки для бойцов,перемирие (с тяжёлой техникой от х"ла), приятньій пропуск гиркина в Донецк,котёл Иловайска с"кровавьім коридором",отказ от ассоциации в 15-м и перенос на 16-й (так требовал кремль,чтобьі пропихнуть Минск, не как враг , а наблюдатель),оффшорьі, убийство под Радой чтобы протащить особьій статус, война- не названа войной (к делу не пришьешь),гольій запрос в Евро суд ,здача Дебальцево(из штаба пришёл приказ выйти из Лутугино - и кольцо замкнулось), закрытие дел в интерполе и освобождение счетов, торговля с врагом,предприятия ,отчисляющие в бюджет мордора,тьісячи личьіх бизнесов "власть имущих",ликвидация общих с московитами врагов, травля Михо с нарушением Конституции.П.С.На Гаагу недостает одного пустяка-лишение "властного" имунитета украинским народом,которому гибель 10-и тьісячь своих братьев и сестёр ещё болит!Оттого и большей крови не хочется никому,кроме оккупанта х"ла и его пособников-барьіг!
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Не выдумывай Тимохины сказки. Трампу глбуоко насрсь на наши внутренние проблемы. НЕ для этого он собирает лидеров Турции, Афганистана, Японии, ЮжноКореи и Украины, а что бы надаать заницу паРаше и КНДР
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Если не хотите спамить, то хоть не эти настырно-унылые пасквили...ХМЫ...
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ЗЫ... пардоньте ...то хоть не читайте эти уныло-настырные пасквили....
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Трампу далеко не насрати - щоб Україна могла ефективно провадити проамериканську політику в ойропі порося разом із його угодовсько-пораженицькою політикою по відношенню до окупанта та потаканням корупції йому не підходить.
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Сказка вся.Да в ней намёк-Из чего тот петюшок?
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Хоть кто то называет вещи своими именами, чётко и понятно! Спасибо!
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ну если у "главнокомандующего" смелости не хватает...
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Уманець Дмитро Іларіонович Голова Наглядової Ради

"Украинская военная техника оказалось полным отстоем"

https://www.youtube.com/watch?v=4Zj6RnWMWwo
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Заявления Госдепа и шаткая, но абсолютно новая позиция Меркель с одной стороны напрягает, т.к. не разглашается план решений и конечный итог для Украины, с другой стороны вселяет надежду на сер&езные и жёсткие меры, в подавлении фашистко-пропуйловского режима. Больше всего хочется, что бы решения принятые для Украины, имели человеческую основу, не допускающие смерть и ненависть украинцев
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в следующее воскресенье в Германии выборы. Посмотрим потом позицию новой власти Германии.
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Нет гражданской войны. Есть агрессия РФ против Украины. На стороне агрессора воюют предатели Украины.Все просто. Кацапчики, когда на стороне Германии воевало власовское РОА вы же не вопели о гражданской войне.
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Замечательные слова. Все абсолютно ясно, без возможности двойного толкования. Наконец-то дипломатия достигла этого уровня и это стало возможно благодаря уверенности американцев в том, что Украина выстоит во что бы то не стало, и что пришла пора не боятся Путина и на него серьезно надавить.
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не тільки на хуйла будуть давити, а й на його торгового партньора - баригу ліпецького.
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На Донбассе нет гражданской войны, там естЪ повышение гумус земля... Муйло как в воду смотрел , шобы подальше от позора, посрывал с формы у зелчелов все знаки различия...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа Донбассе нет гражданской войны, поэтому никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер
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