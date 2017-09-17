 На Донбассе нет гражданской войны, поэтому никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы не говорим с "властями" Абхазии или Южной Осетии... надо понимать, что это (конфликт на Донбассе - Ред.) не является независимым этническим восстанием или гражданской войной, это не так. Поэтому есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население в качестве прикрытия для того, чтобы создать такую ситуацию", - сказал Волкер в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о возможности прямого диалога с главами т.наз. "ДНР"/"ЛНР" А.Захарченко и И.Плотницким.
"Они (Россия - Ред.) хотят от нас того, что вы говорите (вести переговоры с боевиками на Донбассе - Ред.), поскольку это освобождает Россию от какой-либо ответственности и хотят сделать так, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают, но нам нужны стратегические решения", - подчеркнул Волкер.
В то же время К.Волкер указал, что намерен разговаривать с Россией для смены принятия стратегических решений со стороны ее руководства, таких как оккупация украинских территорий, сообщает Интерфакс-Украина.
"Моя работа заключается в том, чтобы показать России, что они не достигли того, чего хотели, и если нам это удастся, то мы сможем принять некоторые решения на стратегическом уровне, речь идет и об оккупации, и о освобождении … У нас есть определенный набор инструментов, который мы сейчас применяем и надеемся, что Россия придет к решению на высоком уровне, что нужно делать что-то другое", - рассказал спецпредставитель Госдепа.
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Ну шо, хтось іще бажає ымпычменту для Трампа?
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1. Пожарный надзор - подчинение МНС, а не МВД.
2. Тендера проводила мэрия, где мэром Труханов. БПП приложил к этому руку. А Облдержадминистрация к этому отношения не имела
3. Саакашвили уже давно не губернатор, а оказывается ответственность за проверку в конце июня этого года все равно несет бывший чиновник.
4. Саакашвили и его команда давно говорил про Труханова, но опять виноват Саакашвили.
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Представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко наголошує на важливості вирішення екологічних проблем і проведення ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури на Донбасі в разі дотримання умов перемир'я з 24 червня.
https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3445949-gerashhenko-peremirie-pozvolit-provesti-remontnyie-rabotyi-na-ryade-obektov-na-donbasse.html
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У ОРДЛО спрашивать никто не будет, РФ "их там нет".
Получается США и ЕС не хотят вводить миротворцев!
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лугандон исчезает в брлящей воде унитаза, занавес....
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И торговые партнеры "Рошен" и "Богдан".
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https://gazeta.ua/articles/politics/_tyagnibok-predstaviv-plan-deokupaciyi-donbasu/793227
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Власти ДНР запретили ввоз сала и любой другой продукции из мяса свинины, произведенных на территории Украины. Запрет касается в том числе и завоза этих продуктов в ручной клади для собственных нужд
Данный шаг ведомство объясняет ухудшающейся эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на территории Украины. Запрет касается и провоза данной продукции в ручной клади для собственных нужд, уточняет министерство.
http://www.rbc.ru/society/17/09/2017/59bdb8549a794731e94999ca?from=main
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Так что "граждане" они против свое воли.
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"Украинская военная техника оказалось полным отстоем"
https://www.youtube.com/watch?v=4Zj6RnWMWwo
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