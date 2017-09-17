 На Донбассе нет гражданской войны, никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы не говорим с "властями" Абхазии или Южной Осетии... надо понимать, что это (конфликт на Донбассе - Ред.) не является независимым этническим восстанием или гражданской войной, это не так. Поэтому есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население в качестве прикрытия для того, чтобы создать такую ситуацию", - сказал Волкер в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о возможности прямого диалога с главами т.наз. "ДНР"/"ЛНР" А.Захарченко и И.Плотницким.
"Они (Россия - Ред.) хотят от нас того, что вы говорите (вести переговоры с боевиками на Донбассе - Ред.), поскольку это освобождает Россию от какой-либо ответственности и хотят сделать так, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают, но нам нужны стратегические решения", - подчеркнул Волкер.
В то же время К.Волкер указал, что намерен разговаривать с Россией для смены принятия стратегических решений со стороны ее руководства, таких как оккупация украинских территорий, сообщает Интерфакс-Украина.
"Моя работа заключается в том, чтобы показать России, что они не достигли того, чего хотели, и если нам это удастся, то мы сможем принять некоторые решения на стратегическом уровне, речь идет и об оккупации, и о освобождении … У нас есть определенный набор инструментов, который мы сейчас применяем и надеемся, что Россия придет к решению на высоком уровне, что нужно делать что-то другое", - рассказал спецпредставитель Госдепа.
32369 674
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Волкер планирует встретиться с Сурковым в октябре и обсудить вопросы безопасности и территориальной целостности Украины(58)
Волкер: Миротворцы должны обеспечивать безопасность на всей территории ОРДЛО, контролировать границу с РФ и мониторить тяжелое вооружение(111)
Российская резолюция о миротворцах на Донбассе - это политическая ловушка, - Яценюк(172)
Россия вряд ли согласится на миротворческую миссию ООН на всей оккупированной части Донбасса, - экс-посол США в Украине Пайфер(136)
Спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер посетил Донбасс(0)
"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям", - Тиллерсон(79)
Количество нарушений с применением легкого и стрелкового вооружения в зоне АТО возросло на 30%, - ОБСЕ(4)
Ответить
Слова правильные, посмотрим на результат.
Ответить
Ответить
Ответить
Тебя не смущает что Британия уж давно покупает уголь за границей? Карл...
Ответить
Ответить
Ответить
Запасы шахт Львовского бассейна соответствуют около 110 млн т в существующих шахтах и 205 млн т в шахтах, которые предстоит построить (с)Wiki - теперь уже, видимо, не предстоит.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нет, ну это же надо - "бульбаши" бульбу импортируют!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Начинается массовое изъятие барыг всех мастей из власти,начиная от президента и до поселковых советов.От Кабмина,во главе с гнойсманом, и до мэрии всех городов.Изымаются барыги из МО,МВД,ГШ,СБУ.Тюрем,естественно,не хватает,но это не беда.Строим концлагеря под открытым небом.Свободные вакансии заполняются атошниками и известными людьми,которым доверяет народ.10млрд.дол.,которые ежегодно утекают в оффшоры,плывут в бюджет + 10млрд.дол.,которые ежегодно оседают в карманах украинских барыг на местах. Украина отказывается от кредитов МВФ и через год может давать кредиты тому же МВФ.Армия оснащается новейшим вооружением.МВД,СБУ,налоговая перестаёт терзать бизнюков и занимается тем,что ей положено.Коррупция исчезла,уголовнаяпреступность уменьшилась. Имидж Украины растёт и её ждут с распростёртыми объятиями в ЕС и НАТО,мы уже можем покочеврыжиться и выставить свои какие-нить дополнительные условия.Эх,мечты,мечты,но помечтать не вредно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Остальное... фантазируйте сколько угодно, но признайтесь, что у вас нет ответа, когда украинцы заживут лучше белорусов и заживут ли. А насчёт когда заживут лучше россиян ответ один - когда рашка развалится. Т.е. от вас и Европы мало зависит, правда?
Ответить
Ответить
Сразу после того, как Путин перстанет вас кормть! Это уже скоро, судя по тому как он кинул Донбас и Крым.
Ответить
херсонская телевышка их убедитукраинцы заживут лучше ваты. А когда украинцы заживут лучше ваты? А когда война закончитсярасея развалится.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скажите: бывают войны недурные? Ну, такие, на которых не жалко уничтожать украинцев?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нет, кушай сам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Эти требования для власти, которая должна их выполнять: по сути, власть должна переложить накопленные долги на простых граждан. Что мы и видим.
Сейчас МВФ (американцы) дадут миллиард, за "прекрасную"пенсионную реформу, и еще миллиард, позже, потребовав отмену моратория, а потом БАХ, и не дадут. Украине в 2018019 году отдавать 25 миллиардов долларов.
Задумайся кто руки выкручивает больше. Посмотри опрос на сайте антикор, далеко не прокремлевком.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот для того Трамп и будет встречаться с Пецей,чтобьі тот вьібрал наконец-или Трибунал или смена Системьі,а не в кошки-мишки играл.За бугром хронология разводняка украинского народа такая:
Венский апрель 2014 (Австрийский прокурор свидетель),однотур,лажа с 1000 гривен в день и лимон страховки для бойцов,перемирие (с тяжёлой техникой от х"ла), приятньій пропуск гиркина в Донецк,котёл Иловайска с"кровавьім коридором",отказ от ассоциации в 15-м и перенос на 16-й (так требовал кремль,чтобьі пропихнуть Минск, не как враг , а наблюдатель),оффшорьі, убийство под Радой чтобы протащить особьій статус, война- не названа войной (к делу не пришьешь),гольій запрос в Евро суд ,здача Дебальцево(из штаба пришёл приказ выйти из Лутугино - и кольцо замкнулось), закрытие дел в интерполе и освобождение счетов, торговля с врагом,предприятия ,отчисляющие в бюджет мордора,тьісячи личьіх бизнесов "власть имущих",ликвидация общих с московитами врагов, травля Михо с нарушением Конституции.
П.С.На Гаагу недостает одного пустяка-лишение "властного" имунитета украинским народом,которому гибель 10-и тьісячь своих братьев и сестёр ещё болит!Оттого и большей крови не хочется никому,кроме оккупанта х"ла и его пособников-барьіг!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить