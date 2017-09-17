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 На Донбассе нет гражданской войны, никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер

волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер констатирует, что на Донбассе нет гражданской войны, и заявляет, что вести переговоры с боевиками ОРДЛО никто не будет, поскольку они ничего не решают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Мы не говорим с "властями" Абхазии или Южной Осетии... надо понимать, что это (конфликт на Донбассе - Ред.) не является независимым этническим восстанием или гражданской войной, это не так. Поэтому есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население в качестве прикрытия для того, чтобы создать такую ситуацию", - сказал Волкер в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о возможности прямого диалога с главами т.наз. "ДНР"/"ЛНР" А.Захарченко и И.Плотницким.

"Они (Россия - Ред.) хотят от нас того, что вы говорите (вести переговоры с боевиками на Донбассе - Ред.), поскольку это освобождает Россию от какой-либо ответственности и хотят сделать так, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают, но нам нужны стратегические решения", - подчеркнул Волкер.

В то же время К.Волкер указал, что намерен разговаривать с Россией для смены принятия стратегических решений со стороны ее руководства, таких как оккупация украинских территорий, сообщает Интерфакс-Украина.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Путин будет выдвигать много условий при обсуждении миротворцев на Донбассе, - Зеркаль. ВИДЕО

"Моя работа заключается в том, чтобы показать России, что они не достигли того, чего хотели, и если нам это удастся, то мы сможем принять некоторые решения на стратегическом уровне, речь идет и об оккупации, и о освобождении … У нас есть определенный набор инструментов, который мы сейчас применяем и надеемся, что Россия придет к решению на высоком уровне, что нужно делать что-то другое", - рассказал спецпредставитель Госдепа.

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" У нас есть определенный набор инструментов, который мы сейчас применяем и надеемся, что Россия придет к решению на высоком уровне, что нужно делать что-то другое"

Слова правильные, посмотрим на результат.
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Курт Волкер - единственный чиновник мирового уровня, который открыто называет агрессию паРаши войной против Украины. Такое под силу далеко не каждому. Такой союзник , как Волкер, стоит сотни европейских "союзников". Исключением является Даля Грибаускайте. В европе - она одна такая адекватная и принципиальная. Меня удивляет публикая , читающая на Цензоре эту новость. Неужели только каждый двадцатый согласен с высказываниями Курта Волкера? Получается, что 80% читателей - вата?
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Под эту дипломатию Украина покупает уголь в США. Украина (!) уголь (!), Карл. Это вам не вестингауз. Курт Волкер - единственный чиновник, который решил задачу, аналогичную продаже нефти шейхам или льда эскимосам. Порадуемся же за молодца (и за овец).
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"Украина (!) уголь (!), Карл."

Тебя не смущает что Британия уж давно покупает уголь за границей? Карл...
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Меня не смущает. Степень выработки месторождений и зарплаты шахтёров в Украине и Британии немного разные. И доли угля в генерации энергии разные: в Британии за крайние 5 лет использование угля сократилось в 6 раз (!), Карл. В Украине аналогично??
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Как у вас там, все запущено. Уголь Донбаса был выбран еще при СССР и только потому он еше оствался, что перстали строить дурные танки с ракетами, Путин это добил. Спасибо ему за это, потому что в свое время Маргарет Тетчер потрила очень много денег британцев, что бы переквалифицировать своих шахтов с убыточных шахт. А у нас оно само рассосалось. "Русский мир" помог...
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Угу. Так выработан, что примитивные, как в XVIII веке, копанки приносили доход. А ведь Донбасс - не единственный бассейн каменного угля в Украине. Каменного, Карл. Белорусы добывают бурые угли и чавой-то на пенсильванский уголёк не глядят.

Запасы шахт Львовского бассейна соответствуют около 110 млн т в существующих шахтах и 205 млн т в шахтах, которые предстоит построить (с)Wiki - теперь уже, видимо, не предстоит.
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в том то и дело, что остались примитивне копанки, которые приосили доход только что бы забухать.
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не смеши!!добыча угля мало рентабельна(за некоторыми исключениями)не убеждай меня что дойчланд не высокотехнологичная страна и ему (дойчланду)невыгодна добыча при том что это единственный вид топлива имеющийся в достатке.
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Вы, похоже, ошиблись адресатом: вы ведь Игорю Д хотели адресовать ваше "не убеждай"?
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"Борборис", ну, мы уже давно Беларуси не удивляемся... Нет, не тому, что она со своими торговыми марками креветки, сельдь, лососей, ананасы и даже бананы России "впаривает, как свои собственные товары... Мы хохочем от того, что Беларусь в Украине и Молдове покупает яблоки... Но особенный, гомерический хохот вызывает известие о том, что Беларусь в Украине покупает картошку! Беларусь (!!!) картошку (!!!), Карл. Это вам не вестингауз. Порошенко - единственный чиновник (а президенты, во всех странах, кроме Беларуси, России, и стран Средней Азии - чиновники, а не "цари"), решил задачу, аналогичную продаже нефти шейхам или льда эскимосам. Порадуемся же за молодца (и овец).
Нет, ну это же надо - "бульбаши" бульбу импортируют!!!
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Директор Института Маккейна в Аризоне, политик мирового уровня?
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/// які розумні слова , а то ватні скоро й нашим політикам-уродам позабивають голови і ті підуть на чолі з мертветчуком проситися у зрадників
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На минуту представил:В результате всеукраинского референдума по введению внешнего управления Украины,Волкер-президент Украины.
Начинается массовое изъятие барыг всех мастей из власти,начиная от президента и до поселковых советов.От Кабмина,во главе с гнойсманом, и до мэрии всех городов.Изымаются барыги из МО,МВД,ГШ,СБУ.Тюрем,естественно,не хватает,но это не беда.Строим концлагеря под открытым небом.Свободные вакансии заполняются атошниками и известными людьми,которым доверяет народ.10млрд.дол.,которые ежегодно утекают в оффшоры,плывут в бюджет + 10млрд.дол.,которые ежегодно оседают в карманах украинских барыг на местах. Украина отказывается от кредитов МВФ и через год может давать кредиты тому же МВФ.Армия оснащается новейшим вооружением.МВД,СБУ,налоговая перестаёт терзать бизнюков и занимается тем,что ей положено.Коррупция исчезла,уголовнаяпреступность уменьшилась. Имидж Украины растёт и её ждут с распростёртыми объятиями в ЕС и НАТО,мы уже можем покочеврыжиться и выставить свои какие-нить дополнительные условия.Эх,мечты,мечты,но помечтать не вредно.
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Borboris, лучше покупать уголь у США чем зависеть от рашки и лугандона, да это дороже по финансам на первый взгляд, но если внимательно посмотреть то рашка всегда использует энергоносители чтобы оказывать давление на Украину. Так было всегда начиная с 1991 года. Если эти связи не обрубить одна за одной Украина всегда будет в орбите рашки.
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Выйти из орбиты Рашки проще, чем зажить благополучно. Проще заколотить дверь к соседу, чем научиться лазить на 3-й этаж через окно.
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Зачем лазить в окно, если есть Ассоциация с ЕС?
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По-видимому , у них здесь сказывается менталитет мышления (из-за железного занавеса), тем паче , шо в некоторых районах - комендантский час в мирное время, бо муйлуша решил побряцать своим хламом на многостраждальной земле наших братьев- белорусов, превратив эту землю в буфер для своей безопасности в кремлебункере .
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это сказывается вся суть их эконмики, лазить по окнам соседй. Не зря Белурась лидер поставок криветок в Россию, которые они типа брезгуют покупать в ЕС.
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Ассоциация с ЕС - это пока что верёвочка вниз. Съезжать хорошо, возвращаться... незачем. Я вас понял.
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не читайте своих совквых газт, деже если нечего читать. Во-первых Асоциация с ЕС только в этом месяце началсь, во-вотрых ее результаты уже ОЧЕНЬ полжительны.
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Бг-ггг... у товарисча комплекс насчет веревочке сколько не виться , а совьется в петлю. ДыК вот то, о чем тащ пишет, Украина еще в 90-х обрезала ту веревочку, правда и резко ушла в штопор... В то время наши беларусские братья продолжали(и продолжают сейчас) опускаться на той соввковеревочке-удавочке вниз, пока не затянется петля основательно , без каких-то перспектив освободиться. А в Украину, даже в сейчас несущую на себе тяжбу войны с каазламордией, беларусы-сябры приезжают и разметают прилавки на седьмом рынке Одессы, бо у нас дешевле, ассортимент поболее, качественнее, Но самое главное дешевых витамин-фруктов покушать, бо на каазлабаде импортозамещенные фрукты нынче - в цене...ХЕХ...
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Насчёт фруктов - не берусь судить, где бананы дешевле, но соки в Минске самые качественные и дешёвые краснодарские.

Остальное... фантазируйте сколько угодно, но признайтесь, что у вас нет ответа, когда украинцы заживут лучше белорусов и заживут ли. А насчёт когда заживут лучше россиян ответ один - когда рашка развалится. Т.е. от вас и Европы мало зависит, правда?
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"когда украинцы заживут лучше белорусов"

Сразу после того, как Путин перстанет вас кормть! Это уже скоро, судя по тому как он кинул Донбас и Крым.
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Ясно. Вот как крымчане попросятся обратно в Украину - буду знать, что их кинули и скоро кинут нас. А когда они попросятся? А когда херсонская телевышка их убедит украинцы заживут лучше ваты. А когда украинцы заживут лучше ваты? А когда война закончится расея развалится.
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Нас некому кидать, мы у сбя дома в Европе. Как и крымчан никто не кинет пока они с нами. Разные батьки и хуйло приходят и уходят, а люди как жили так и будут жить.
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Интересно, как ещё вы их не кинете? Банки сбежали, канал перекрыли, электричество отрубили... мост взорвёте?
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Коренные крымчане тоже сбежали, остались только окккупанты. Которые отобрали наши банки все то, что мы посторили за 60 лет.
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Если так рассуждать... коренные украинцы тоже сбежали. В 1945. В Канаду. КТО ВЫ в таком случае???
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коренных украинецев уничтожали еще в Российкой империи на дурных войнах и особенно при Сталине в Голодомор. Так же как крымских татар. Но мы выжили несмотря на все ваши имперсие амбиции.
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Фиксирую у вас двойные стандарты по отношению к крымчанам и к себе любимому русскоязычному коренному патриоту Украины. Но бог с этим.

Скажите: бывают войны недурные? Ну, такие, на которых не жалко уничтожать украинцев?
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А тут ты неправ. Очено приятно заниматься спортом, добираясь по веревке на третий этаж, зная, что не увидишь харю мерзкого соседа и напевая песенку от радости. Впрочем, у каждого свои критерии: можешь созерцать харю соседа и ползать по привычной лестнице.
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Да и без мебели квартира свободнее: новую не втащишь, старую выбрасывать можно по мере износа. Первым зеркало выбросили походу)))
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Мебель, ковры в три слоя на каждой стене, колбаса и к колбасе на столе, жопа шире дверного према - каждому свое...🙂
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Понял. Вам важны не колбаса. Не идентичность (иначе вы, русскоязычный и русскокультурный, т.е. русский, не топили бы за националистов). Не возможность быть в чём-то лучше всех на свете (когда берёшься за такое - бытовые неудобства и конфликты, знаете ли, мешают). Вам важно преодоление! Самосозданных препятствий. Доказать себе - а главное - главное! - соседу!))))
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На фирме, где я работаю, работают два белоруса и один русский. Возвращаться домой не просто не хотят - делают всё, чтобы не возвращаться. Подают документы на жительство в Польше. Главной причиной называют тотальную ложь их СМИ, и их действительность, которая отличается от телевизионной диаметрально. И вот эту свою говнодействительность ты впариваешь мне, упрямо называя её повидлом? :D
Нет, кушай сам.
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Нет. Главная причина - это что они не нашли себя на родине и хорошо устроились у вас. Бывает. Рад за них. У меня пара знакомых в США себя нашли, тоже не хотят возвращаться. А одна не нашла и вернулась. И в Москве мои знакомые себя нашли. За них тоже рад. Но сам уезжать не хочу. И то, что белорусы не очень активно уезжают - возможно, менее активно, чем поляки в Германию - положительно характеризует страну, характеризует нашу действительность. Особенно по сравнению с украинской. Не согласны?
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А вообще при чем тут мебель и зеркало? Лично я "заколотил дверь" к козлорылому соседу, а вместо этого сделал новую широкую дверь к порядочному соседу, и мебель внесу лучше прежней.
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Мне сдаётся, что пока что щель к непорядочному соседу шире, чем дверь к порядочному))) И что порядочному соседу от вас надо - вы сами не очень-то поняли пока.
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Свобода стоит денег. Лучше платить дороже, но чтобы ни одна тварь нам руки не выкручивала.
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Интересно, повышение тарифов, пенсионная реформа, требования отмены моратория на продажу земли, пересчет социальных льгот, сокращение койко мест в больницах,...... перечислять можно бесконечно.
Эти требования для власти, которая должна их выполнять: по сути, власть должна переложить накопленные долги на простых граждан. Что мы и видим.
Сейчас МВФ (американцы) дадут миллиард, за "прекрасную"пенсионную реформу, и еще миллиард, позже, потребовав отмену моратория, а потом БАХ, и не дадут. Украине в 2018019 году отдавать 25 миллиардов долларов.
Задумайся кто руки выкручивает больше. Посмотри опрос на сайте антикор, далеко не прокремлевком.
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тема Липецкой фабрики плохо раскрыта. Шеф будет недоволен.
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Даже если сильно напрячь воображение, пост на пропорошенковский не тянет, да и фабрика к моему посту, никаким боком.
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На редкость трезвомыслящий америкос!)))Еще бы это поняли некоторые европедожопские депутатишки (по другому их не назовешь) проституцкой наклонности,которые в упор не видят рашисткую агрессию в УКраине!...
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Если нормальньій человек смотрит телевизор-ето не значит,что он не может заглянуть и в холодильник.Конешно,если он не петюшня.

Вот для того Трамп и будет встречаться с Пецей,чтобьі тот вьібрал наконец-или Трибунал или смена Системьі,а не в кошки-мишки играл.За бугром хронология разводняка украинского народа такая:

Венский апрель 2014 (Австрийский прокурор свидетель),однотур,лажа с 1000 гривен в день и лимон страховки для бойцов,перемирие (с тяжёлой техникой от х"ла), приятньій пропуск гиркина в Донецк,котёл Иловайска с"кровавьім коридором",отказ от ассоциации в 15-м и перенос на 16-й (так требовал кремль,чтобьі пропихнуть Минск, не как враг , а наблюдатель),оффшорьі, убийство под Радой чтобы протащить особьій статус, война- не названа войной (к делу не пришьешь),гольій запрос в Евро суд ,здача Дебальцево(из штаба пришёл приказ выйти из Лутугино - и кольцо замкнулось), закрытие дел в интерполе и освобождение счетов, торговля с врагом,предприятия ,отчисляющие в бюджет мордора,тьісячи личьіх бизнесов "власть имущих",ликвидация общих с московитами врагов, травля Михо с нарушением Конституции.

П.С.На Гаагу недостает одного пустяка-лишение "властного" имунитета украинским народом,которому гибель 10-и тьісячь своих братьев и сестёр ещё болит!Оттого и большей крови не хочется никому,кроме оккупанта х"ла и его пособников-барьіг!
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тема Липецка плохо раскрыта. Добавь кретива.
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Волкер! Президи-е-ент ми-ира-а-а!!! А пуйло к свиньям бросить, которые кричали про этого идиота такое же)))
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До льохи , яка опоросилась та потребуе вiтамiнiв та мiкроелементiв до вжитку.
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Бг-ггг... ну да, сходится - матьисченарожающая скрепа...ХЕХ...
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хуйло вечный президент он будет управлять расией до 110 лет , 40 лет как минимум после 17 года, а кто такой Волкер ?? седня есть а завтра его нет.
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правильно, братан! стратигичиски мыслишь! а теперь пойдем питухов из говна лепить во славу )(уйла
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Ты чьо пиндосская морда! савсем апух!? Авторитетные люди сказали шо ихтамнет! И вованчик кримльовский - по кличке )(уйло, и главные его лакей Писюков, и другие чуваки в законе.... Шо нипанятна?! А?!!
На Донбассе нет гражданской войны, поэтому никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер - Цензор.НЕТ 8865
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"...На Донбассе нет гражданской войны..." - звучит, как смертный приговор хуйлу
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Представитель по Украине тоже важен для нас, может даже больше, чем президент, потому, что там большую роль играют сенат и комитеты. (Как то так вроде)
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Пошло куйло лесом вместе со своими "шахтерами" и откопанными в шахтах танками! "Дебил, бля..." - (цитата кремлевской коняки)🙂
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Волкер прав, но как же тогда переговоры в Минске, где эти ребята представлены?
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обычная практика переговорв с терроритсами, что бы те сдались и отпустили заложников.
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оце перша розумна заява за останні роки, Волкеру велика подяка за таку точку зору, а що ж скажуть наші безальтернативщики, на фоні такого чоловіка наші тюхтії здаються восьмирічними дівчатками, сором, сором і ганьба
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа Донбассе нет гражданской войны, никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер
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