 Для решения конфликта в Украине нужны не миротворцы, а вывод российских войск, - конгрессмен США Хурд

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для решения конфликта не нужны миротворцы. Просто мистер Путин должен вывести оттуда свои более 900 танков и остальные силы", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
При этом конгрессмен считает, что для ведения переговоров на эту тему ООН не нужна.
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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Про Крим,до речі,Петро вже й не згадує...
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еі,з аради
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