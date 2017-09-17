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 Для решения конфликта в Украине нужны не миротворцы, а вывод российских войск, - конгрессмен США Хурд

миротворцы каски голубые

Член Конгресса США Вилльям Хурд заявил, что для решения конфликта Украине нужны не миротворцы ООН, а вывод российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Для решения конфликта не нужны миротворцы. Просто мистер Путин должен вывести оттуда свои более 900 танков и остальные силы", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

При этом конгрессмен считает, что для ведения переговоров на эту тему ООН не нужна.

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Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Нужно вывести войска рашки вместе с кремлевскими шпионами такими как собакошвили, тимошенки, коломойские, садовые вместе с их соратниками которые не стесняются бить участников АТО при служебном исполнении в тот момент когда отдан приказ не реагировать на провокации.
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правильно, все партии запретить, а петра на пожизненное отправить...президентство...а может еще и монархию сделать, вон у него достойная смена подрастает, и в ато повоевал, и в раде посидел, чем не наследник?)
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Политического (мирного) решения проблем Донбасса и Крыма -- НЕТ ! Только ВСУ и ТОЧКА !
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Це зрозуміло нормальним., - Але,де,вони,навкруги нас ??
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Есть 3%(трехпроцентники) которые все понимают и знают что нужно делать , а остальные 97% - зрители в этом мире...Все зависит от этих 3%-в.... Слава Украине!
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Это наверное первый раз я прочитал нормальное мнение за всё время. Порошенко и его свита наверное никогда по морде не получали. В драке нужно давать сдачи и давать так чтобы неповадно другим было. А не так как сейчас нынешняя власть их бьют, а они по Европе бегают, балаболят и помощи просят, противно смотреть, как унижаются. Конечно кто нас после этого уважать будет когда мы только защиты да помощи просим.
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всегда спрашиваю у таких вышиватников, они уже записались в добровольцы или будут на диване за военным решением наблюдать?
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Слышь ты щенок - ты за выхлопом следи - я с первой волны по добробатам пули снайперов ловил а ты мне чет тут трусишь дятел клавиатуры,...чю нах отсюда..
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экий ты борзый, однако)и сейчас из окопа строчишь?
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Що таке вірно розставлені слова !!! Й нетреба дебільних ідиотів падл-о-рошенок !
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Вам кажуть неїсти отрути, невже потрібно додавати інструкцію,як,це, не робити ?
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Кажуть що "джавеліни" набагато краще і скорше "виведуть" хуйловські танки, ніж сам хуйло, шановний містере Хурд ...
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Откуда там 900 танков в лугандоне, ну это же чушь) тем более США имеет спутники шпионы там всё как на ладоне видно, в шахтах такую армаду тоже не спрячешь..
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Ой,Петро не погодиться з таким...Бо з таким не погодиться Вовка з кремля...А Петро готовий на все,заради Ліпецьку...
Про Крим,до речі,Петро вже й не згадує...
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Кстати фейк про танковую армаду в лугандоне запостило само раша ТВ) представить только 900 танков, а сколько к ним надо бк,экипажей, сколько цистерн и даже поездов горючки??
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Этиб слова барыге и хуйлу в уши.Так они их сквозь них пропустят.
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вас стравливают украинцев и русских, и бабки на этом гребут..евреи свои бабки спасают , а славяни умирают
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...а я бы Абрамовича потрусил... -- глядишь, сразу бы всё и вывелось...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДля решения конфликта в Украине нужны не миротворцы, а вывод российских войск, - конгрессмен США Хурд
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