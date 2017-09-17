 Информация о 100 тыс. военных на учениях "Запад-2017" не соответствует действительности, - Минобороны Беларуси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эта цифра в 100 тыс. абсолютно не соответствует действительности", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Беларуси Владимир Макаров журналистам в субботу в Минске, отвечая на соответствующий вопрос.
Как подчеркнул В.Макаров, оборонные ведомства Беларуси и России неоднократно и по разным каналам информировали заинтересованные стороны о численности военных, задействованных в учениях.
В частности, напомнил он, общая численность участвующих в учениях - около 12.7 тыс, при этом на территории Беларуси в учениях задействовано порядка 10 тыс. человек.
Как сообщалось ранее, указанное количество солдат - 12,7 тыс. - в немецком Минобороны считают фиктивным, указанным для того, чтобы Россия могла обойти свои обязательства, которых она обязана придерживаться как член ОБСЕ. Реальную численность российских военнослужащих на этих учениях министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен оценивает более чем в 100 тыс.
Напомним, белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2017" проходит 14-20 сентября.
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https://www.youtube.com/watch?v=CezNAPv0K8Q
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Грит: житуха там классная! ...скотник в колхозе 300 долларов получает! Сала и бимера -- завались!
Чисто везде, тихо -- как при СССР!
-- Так может вернёшься?
-- ...и тишина...
*)
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https://www.youtube.com/watch?v=pm_HZ6k4vmo
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