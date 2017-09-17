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Все про:Беларусь (2765) Россия (72289) учения (2061)

 Информация о 100 тыс. военных на учениях "Запад-2017" не соответствует действительности, - Минобороны Беларуси

беларусь учения 2017 запад

Министерство обороны Беларуси назвало недостоверной информацию о 100 тысячах военных, принимающих участие в совместных белорусско-российских учениях "Запад-2017".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Эта цифра в 100 тыс. абсолютно не соответствует действительности", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Беларуси Владимир Макаров журналистам в субботу в Минске, отвечая на соответствующий вопрос.

Как подчеркнул В.Макаров, оборонные ведомства Беларуси и России неоднократно и по разным каналам информировали заинтересованные стороны о численности военных, задействованных в учениях.

В частности, напомнил он, общая численность участвующих в учениях - около 12.7 тыс, при этом на территории Беларуси в учениях задействовано порядка 10 тыс. человек.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!", - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений "Запад-2017". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, указанное количество солдат - 12,7 тыс. - в немецком Минобороны считают фиктивным, указанным для того, чтобы Россия могла обойти свои обязательства, которых она обязана придерживаться как член ОБСЕ. Реальную численность российских военнослужащих на этих учениях министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен оценивает более чем в 100 тыс.

Напомним, белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2017" проходит 14-20 сентября.

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рюсске пропаганда уже в открытую пиарит собакошвили.
https://www.youtube.com/watch?v=CezNAPv0K8Q
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ну не смотреть же это промывание мозгов полностью... кусочек можно указать
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У настоящих украинцев, давно выработался иммунитет на ватную пропаганду. Чем больше ватной пропаганды, тем сильнее ненависть к кацапам.
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ну далеко не все ватаны его поддерживают
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Евреи не мешают жителям США и ЕС жить хорошо - Евреи мешают только ватникам. Это тактика советского и путинского ворья, перекладывать все свои преступления на плечи евреев и в последствии тыкать пальцем на народ повизгивая "Это усе евреи"
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лайкнул стрёмное интервью ) вырезано много, суть потеряна, русню нужно пистячить, видос нарезан по заказу КГБ. как-то так.
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Так его тупой гебист притянул, еще и лайкнул тебе,капец,ну тупые
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а мож я тоже крысю?) пытаюсь понять, что у Матвиенко в голове было...
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кстати, придумал новый термин, "Бутусовщина" ) по идее склоняют туда --> Коліївщина
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может найдешь полную версию тогда и выложишь?
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...корешок один из отпуска вернулся -- в Беларуси был у родичей...
Грит: житуха там классная! ...скотник в колхозе 300 долларов получает! Сала и бимера -- завались!
Чисто везде, тихо -- как при СССР!
-- Так может вернёшься?
-- ...и тишина...
*)
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омг цензор таки раздуплился с новстью об учениях)ну путин не напал, можно о них и не вспоминать)))
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Плевать сколько раз белорусия повторит свою брехню!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИнформация о 100 тыс. военных на учениях "Запад-2017" не соответствует действительности, - Минобороны Беларуси
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