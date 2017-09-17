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 МВД гарантирует объективное расследование трагических событий, которые произошли в одесском детском лагере "Виктория"

пожар

Министерство внутренних дел Украины выражает соболезнования семьям детей, которые трагически погибли во время пожара в детском лагере "Виктория" Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МВД на официальной странице в Facebook.

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"МВД гарантирует объективность и беспристрастность расследования этого преступления и наказания виновных в рамках действующего законодательства Украины. В то же время, мы призываем всех не спекулировать на трагических событиях и не использовать человеческое горе в реализации политических амбиций. Проявите человечность и сострадание к семьям, которые потеряли самое дорогое-детей", - говорится в заявлении.

В МВД напомнили, что прошлой ночью в результате возгорания одного из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе погибли трое детей и двое госпитализированы. Сейчас открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

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Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря. Мера пресечения будет избрана судом.

Напомним, прошлой ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.

МВД гарантирует объективное расследование трагических событий, которые произошли в одесском детском лагере Виктория 01


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