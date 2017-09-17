 Порошенко 18-21 сентября посетит в США для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию Интернета в террористических целях.
На полях 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской общины США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.
Как известно, встреча Порошенко и Трампа запланирована на 21 сентября.
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А по версии Яныка это было турне по регионам как законного президента, а не побег.
И вообще-то изначально речь шла об избрании согласно закону.
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Слово взял Джон Керри, бывший государственный секретарь США, который буквально одной фразой уничтожил все утверждения Порошенко:
- У нас каждый суд - антикоррупционный. Спецпрокурор расследует дело в отношении президента, - заявил Керри, после чего возразить барыге уже было нечего.
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