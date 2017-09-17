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 Политика Украины
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Все про:визит (2275) ООН (2233) Порошенко (13814) США (13413)

 Порошенко 18-21 сентября посетит в США для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН

порошенко оон совбез

Президент Украины Петр Порошенко 18-21 сентября осуществит рабочий визит в США для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встреч с лидерами ряда стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Порошенко обсудит с Трампом сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию на Донбассе и реформы, - Климкин

Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию Интернета в террористических целях.

На полях 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина надеется получить от США не просто оборонное вооружение, - Порошенко

Кроме того, Порошенко традиционно встретится с лидерами украинской общины США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов.

Как известно, встреча Порошенко и Трампа запланирована на 21 сентября.
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Беринчик вдул Гарсии по самыэ ухи, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи
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Радость то какая. Трампу привет и не забудь вазелин.
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Если ЄС не хочет получить ещё 30 млн беженцев из Украины, ему следует вынуть голову из жопы путина и поднять вопрос о легитимности порошенко
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Ти вважаєш що він не легітимний? Його обрали згідно закону. Яким він виявився - це вже інша справа.
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А по твоей версии он не убегал из страны? Может он и сейчас прыгает по пенькам в межигирьи?
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Это не по моей версии. Это не по версии пост-майданной влады, которая является заинтересованной стороной. С какой радости её брать за аксиому?
А по версии Яныка это было турне по регионам как законного президента, а не побег.

И вообще-то изначально речь шла об избрании согласно закону.
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Обязательно нужно оставить пуйла в покое, пренепременно, он белый и пушистый. Это "барыга" виноват во всех мировых бедах, давайте на него переключать внимание. А то ведь незадача какая на ольгинское стадо последний мешок бабок кремлядь расходует, а результата пока ноль. Ха-ха три раза🙂
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Вот такой вот он нерукопожатый барыга-диктатор
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пецу шоколадом не корми -дай посидеть под столом у трампа
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Хто вам тільки ніки придумує в Ольгіно? Ніякої фантазії.
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Он ездит по диптусовкам чаще, чем Климкин. Внешние тылы это хорошо, но о внутренних кто подумает?
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Бывший госсекретарь США ответил президенту Украины на форуме YES в пятницу, 15 сентября. После слов Петра Порошенко о том, что в странах ЕС и США нет антикоррупционных судов, Джон Керри не смог промолчать.
Слово взял Джон Керри, бывший государственный секретарь США, который буквально одной фразой уничтожил все утверждения Порошенко:

- У нас каждый суд - антикоррупционный. Спецпрокурор расследует дело в отношении президента, - заявил Керри, после чего возразить барыге уже было нечего.
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я переживаю что это будет последняя встреча Пэдро с руководством США, где ему будут поставлены жесткие требования-условия, после которых он поймет что выполнить их он не в силе и ему пришел 314здец, и вот тут он может сорваться с тормозов и наделать много глупостей..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко 18-21 сентября посетит в США для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН
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