EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 За рубежом
  714  23
Материалы по теме:
Все про:миротворцы (440) США (13413) Донбасс (16092) Волкер Курт (75)

 Россия выступила с инициативой о миротворцах на Донбассе из-за последовательного давления США, - Волкер

волкер

Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер считает, что причиной предложения России о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс является последовательное давление со стороны, в частности США, в том числе посредством санкций, актуализации вопроса предоставления Украине оборонного вооружения и невозможности улучшения отношения между США и РФ до урегулирования конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Волкер планирует встретиться с Сурковым в октябре и обсудить вопросы безопасности и территориальной целостности Украины

"Я думаю, что тут несколько причин. Одна из них - наши разговоры в Нормандском формате о том, как мы можем быть полезны. Статус-кво не хорош ни для кого. Статус-кво не стабилен и будет ухудшаться. Я думаю, что вы увидите это в контексте самого конфликта, того как конфликт развивался в этом году: мы видим санкции; мы видим обсуждение вопроса предоставления Украине помощи в сфере безопасности; мы видим обеспокоенность и прояснение информации о вовлечении России в это всё; президент Трамп, который говорит президенту Путину, что отношения США и России не будут улучшаться, пока этот вопрос не будет решен", - сказал он журналистам на брифинге в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о причинах выхода РФ с инициативой о миротворцах ООН именно сейчас.

По его словам, имеет место и ухудшение дипломатических отношений между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вслед за США могут "подтянуться" другие страны", - экс-помощник главы Пентагона Карпентер о поставках оружия Украине

"Я думаю, что комбинация всех этих факторов создала ситуацию, когда стоит постараться урегулировать конфликт. Я думаю, что Россия начала понимать, что ее вторжение и оккупация части Украины привели к тому, что Украина стала более объединенной, националистической, западно-ориентированной и антироссийской, чем раньше. Это явно не то, чего Россия хотела", - сказал К.Волкер.

Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
льоха поверил российской пропаганде о "своих не бросаем" и съездил на донбасс:Россия выступила с инициативой о миротворцах на Донбассе из-за последовательного давления США, - Волкер - Цензор.НЕТ 4839
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
воевал за яхты Сечина, бизнесджеты Шувалова и виолончели ролдугина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вышлите ему набор для вышивания с портретом фюрера Путина , хуйлопитеки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так понятное дело, что задавили после того, как Украина возможность предоставила, иной возможности не было б, все-таки партнерство великое дело, и взаимовыгодное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Андрюха, ты решил по человечески поговорить? А вступим в НАТО будет еще лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как может
руководство суверенной страны спокойно выслушивать "советы"
иностранных дипломатов, требующих изменить Конституцию страны в угоду
агрессору?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Быдло-мутант
Россия выступила с инициативой о миротворцах на Донбассе из-за последовательного давления США, - Волкер - Цензор.НЕТ 4456 16th Сентябрь 2017 Россия выступила с инициативой о миротворцах на Донбассе из-за последовательного давления США, - Волкер - Цензор.НЕТ 4456 anti-colorados

Россия выступила с инициативой о миротворцах на Донбассе из-за последовательного давления США, - Волкер - Цензор.НЕТ 4456Россия выступила с инициативой о миротворцах на Донбассе из-за последовательного давления США, - Волкер - Цензор.НЕТ 9146
Американский художник Mark Ryden, 1999 год
Ровно 100 лет назад в Российской Империи произошло невиданное событие. В огромной стране, раскинувшейся на два континента, во власть пришло быдло. Причем, чем быдлее это быдло было, тем больше у него имелось шансов стать старшим, главным или даже генеральным быдлом. В отличие от римского пролетариата, в России это было именно быдло, специально и старательно выращиваемое. Оно гордилось тем, что оно - быдло и ненавидело тех, кто быдлом быть не мог или не хотел. Страна победившего быдла не просто зорко следила за чистотой быдла, но принимала все меры для того, чтобы развить новые качества быдлячества. Подобно знаменитым селекционерам от абсурда Мичурина и Лысенко, работавшими на выведении морковки и ананаса, тыквы и ящерицы, партия и правительство вели искусственный отбор среди популяции быдла. Это начиналось с заполнения анкеты, где надо было указать свое происхождение. Если в Германии требовали доказать чистоту арийской крови до седьмого поколения, то в совке надо было доказать безусловную принадлежность к самому мерзкому быдлу. Это открывало двери социальных лифтов и скоро быдлоэлита стала обретать свой законченный вид. Старая когорта, кроме самого духа, имела еще и обязательный опыт сидения в царских тюрьмах. Так что быдло, являющееся еще и уркой, становилось особенно востребованным в таком необычном государстве.
При совке центральные органы власти зорко следили за общим уровнем обыдления м принимали меры для его равномерного распространения. Поскольку основным носителем этого замечательного качества были русские, то ими разбавляли население колоний, почему-то названных республиками. Причем, общий уровень обыдления балансировался притоком свежего и наиболее агрессивного быдла, успешно вошедшего в необратимую фазу. При этом путем голода, расстрелов или депортаций уменьшалось количество местного населения и добавлялось количество быдла. В разных местах и в разных пропорциях возникала точка равновесия, когда индуцируемые приезжим быдлом волны уже легко воспринимались местным населением и оно включалось в процесс деградации.
Но поскольку классики быдлостроения по своей сути были все тем же быдлом, пусть и напустившим на себя вид значимости и вальяжности, они упустили пару важных моментов, которые касаются как самого процесса, так и лично их. Самое воинственное и оголтелое быдло, вознесшееся до вершин власти, очень часто уходило в расход, по воле другого быдла. Этому не мешало то, что пуля входила в затылок эталонного быдла. А на весь процесс вдияли те неизбежные мутации, которые идут в самых неожиданных местах, в том числе - на дне выгребной ямы, которую создало быдло.
Бесспорно, вирус быдла неизбежно переносится с его коренного носителя на тех, кому пришлось с ним контактировать. Но и обратный процесс тоже шел довольно бодро. За примерами далеко ходить не будем и просто посмотрим на то, что мы имеем в Украине. А тут - все просто. Регионы, подвергшиеся массовому заселению быдлом, в наибольшей степени поражены этим тяжелым недугом. Собственно говоря, для понимания картины заражением этой дрянью, можно посмотреть на электоральную карту страны. Наиболее точно передает картину карта голосования за коммунистов. Сейчас это сделать и труднее, и легче одновременно. Наиболее пораженные регионы находятся под оккупацией. А в остальном - труднее, ибо электорат коммунистов дрейфовал к популистам и там разбавлен другой странной публикой. Это все мы прекрасно знаем и тут нет никаких новаций.
Но дело в том, что на земле Украины быдло мутирует и дает неожиданные сорта. Россиянам следовало бы понять, что родственное им быдло в Украине мутировало и приобрело некоторые качества от нормальных людей. Не секрет, что в совке и на постсовковом пространстве были и есть две национальные группы, отличающиеся умением все делать очень хорошо, а иногда - слишком хорошо. Если евреи не имеют какой-то конкретной территориальной привязки, то украинцы живут в Украине. Вот именно там быдло подстерегают жестокие мутации. Некоторые из них доводят сам принцип быдла да невиданных высот и когда такой мутированный экземляр запускается к простому быдлу, то ему становится очень некомфортно, ибо кто-то обыгрывает их на собственной площадке, а отсутствие умений и талантов не дает простому быдлу тягаться с мутантами. Вот, например, мутировавшее быдло Захарченко. Кремлевцы просто в шоке, с каким энтузиазмом и аппетитом он распиливает все, до чего может дотянуться. В Москве-то думали, что идея «быдлячего мира», скрепленного феней, муркой и другими быллячими, шансонными наречиями - святая ценность, на которую они выделяют материальные и финансовые средства, то Сашка, не отрицая этой ценности, пилит все просто подчистую. Если бы ему пришлось подсидеть Путина, то он бы продал Московию уже к вечеру первого дня своей власти. Ясно, что Сашке не видать этого фестиваля, но Московия опрометчиво приняла не таких заметных деятелей, но с куда большими последствиями мутаций.
Сама того не подозревая, Москва опирается на людей, в крови которых имеется хорошая примесь украинской крови, а потому, при определенных условиях, там будет настолько сыро и душно, как в цистерне из фильма «Джентльмены удачи». Прямо сейчас до многих начинает доходить, что Наташа Поклонская еще сделает всем нервы. Причем, сделает их методами исконного быдлячества, отточенных и усовершенствованных до степени, смертельной для быдла. При этом, сама она не перестает быть быдлом. Кто-то думает, что Валя Матвиенко из Шепетовки - бестолковая кукла «Красные трусы» или «Полстакана», но это зря. Валя - не Димон, и если кто-то зазевается и ткнет в нее пальцем - откусит не просто по локоть, а по колени. И там такого мутированного быдла - пруд пруди. Просто все это ждет своего часа.
И что самое интересное, там этих деятелей выбрали сами себе по принципу родства духа и концентрации быдла. Как бы не так. Они просто ждут момента, когда кляча споткнется. Вот тогда всем станет понятно, что такое быдло-мутант.http://defence-line.org/2017/09/bydlo-mutant/
 показать весь комментарий
Ответить
 
как говаривал один кацапский клоун: "Ну тупые, ну и тупые ..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Волкер прав - х#йло ищет аргументы. ну а наши "властя" зачем подыгрывают ? уже достали всех этими "смехотворцами" - они чего хотят: "минск-3" или "будапешт-2". заморозить войну навеки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пецины откровения про восточный рубеж и историческом призвании -это шедевр ораторского искусства,больнице кащенко так не хватает новых креативных клиентов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Герасимов лишь описал на современный язык.. давно применявшийся всеми империями мира принцип.
Divide et Impera - Разделяй и Властвуй
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия выступила... - Волкер

...я так и вижу, как вся Россия взяла себе и выступила!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Амереканцы надавили... Верю...
Хотя это должны были делать можновладцы Украины и Озабоченной Европы!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Следует
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пройдёт время, и международные миротворцы будут введены на многие территории бывшего Хуйлостана. И это время надо приближать. Нет сомнений, что это время наступит, но приближать это времечко надо. Большая просьба к США и прочим союзникам: не жалейте усилий. Оттягивать лечение рака планеты нельзя, иначе рак станет неилечимым, а планета погибнет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да дожали бы США пуйла и всё тут, нафига менять конституцию из за 1/ 3 дамбасса в виде лугандона. Это превратит Украину непонятно во что.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Волкер- знает. А я- знаю Волкера. Который Рэд Лэйбл. Потому- всем всего хорошего. Без Волкера разберемся. Очень на это надеюсь. Бо чешет он- покруче предшественника. А результат- вот он.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия выступила с инициативой о миротворцах на Донбассе из-за последовательного давления США, - Волкер
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти