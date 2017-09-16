 Россия выступила с инициативой о миротворцах на Донбассе из-за последовательного давления США, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что тут несколько причин. Одна из них - наши разговоры в Нормандском формате о том, как мы можем быть полезны. Статус-кво не хорош ни для кого. Статус-кво не стабилен и будет ухудшаться. Я думаю, что вы увидите это в контексте самого конфликта, того как конфликт развивался в этом году: мы видим санкции; мы видим обсуждение вопроса предоставления Украине помощи в сфере безопасности; мы видим обеспокоенность и прояснение информации о вовлечении России в это всё; президент Трамп, который говорит президенту Путину, что отношения США и России не будут улучшаться, пока этот вопрос не будет решен", - сказал он журналистам на брифинге в Киеве в субботу, отвечая на вопрос о причинах выхода РФ с инициативой о миротворцах ООН именно сейчас.
По его словам, имеет место и ухудшение дипломатических отношений между странами.
"Я думаю, что комбинация всех этих факторов создала ситуацию, когда стоит постараться урегулировать конфликт. Я думаю, что Россия начала понимать, что ее вторжение и оккупация части Украины привели к тому, что Украина стала более объединенной, националистической, западно-ориентированной и антироссийской, чем раньше. Это явно не то, чего Россия хотела", - сказал К.Волкер.
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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руководство суверенной страны спокойно выслушивать "советы"
иностранных дипломатов, требующих изменить Конституцию страны в угоду
агрессору?
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16th Сентябрь 2017 anti-colorados
Американский художник Mark Ryden, 1999 год
Ровно 100 лет назад в Российской Империи произошло невиданное событие. В огромной стране, раскинувшейся на два континента, во власть пришло быдло. Причем, чем быдлее это быдло было, тем больше у него имелось шансов стать старшим, главным или даже генеральным быдлом. В отличие от римского пролетариата, в России это было именно быдло, специально и старательно выращиваемое. Оно гордилось тем, что оно - быдло и ненавидело тех, кто быдлом быть не мог или не хотел. Страна победившего быдла не просто зорко следила за чистотой быдла, но принимала все меры для того, чтобы развить новые качества быдлячества. Подобно знаменитым селекционерам от абсурда Мичурина и Лысенко, работавшими на выведении морковки и ананаса, тыквы и ящерицы, партия и правительство вели искусственный отбор среди популяции быдла. Это начиналось с заполнения анкеты, где надо было указать свое происхождение. Если в Германии требовали доказать чистоту арийской крови до седьмого поколения, то в совке надо было доказать безусловную принадлежность к самому мерзкому быдлу. Это открывало двери социальных лифтов и скоро быдлоэлита стала обретать свой законченный вид. Старая когорта, кроме самого духа, имела еще и обязательный опыт сидения в царских тюрьмах. Так что быдло, являющееся еще и уркой, становилось особенно востребованным в таком необычном государстве.
При совке центральные органы власти зорко следили за общим уровнем обыдления м принимали меры для его равномерного распространения. Поскольку основным носителем этого замечательного качества были русские, то ими разбавляли население колоний, почему-то названных республиками. Причем, общий уровень обыдления балансировался притоком свежего и наиболее агрессивного быдла, успешно вошедшего в необратимую фазу. При этом путем голода, расстрелов или депортаций уменьшалось количество местного населения и добавлялось количество быдла. В разных местах и в разных пропорциях возникала точка равновесия, когда индуцируемые приезжим быдлом волны уже легко воспринимались местным населением и оно включалось в процесс деградации.
Но поскольку классики быдлостроения по своей сути были все тем же быдлом, пусть и напустившим на себя вид значимости и вальяжности, они упустили пару важных моментов, которые касаются как самого процесса, так и лично их. Самое воинственное и оголтелое быдло, вознесшееся до вершин власти, очень часто уходило в расход, по воле другого быдла. Этому не мешало то, что пуля входила в затылок эталонного быдла. А на весь процесс вдияли те неизбежные мутации, которые идут в самых неожиданных местах, в том числе - на дне выгребной ямы, которую создало быдло.
Бесспорно, вирус быдла неизбежно переносится с его коренного носителя на тех, кому пришлось с ним контактировать. Но и обратный процесс тоже шел довольно бодро. За примерами далеко ходить не будем и просто посмотрим на то, что мы имеем в Украине. А тут - все просто. Регионы, подвергшиеся массовому заселению быдлом, в наибольшей степени поражены этим тяжелым недугом. Собственно говоря, для понимания картины заражением этой дрянью, можно посмотреть на электоральную карту страны. Наиболее точно передает картину карта голосования за коммунистов. Сейчас это сделать и труднее, и легче одновременно. Наиболее пораженные регионы находятся под оккупацией. А в остальном - труднее, ибо электорат коммунистов дрейфовал к популистам и там разбавлен другой странной публикой. Это все мы прекрасно знаем и тут нет никаких новаций.
Но дело в том, что на земле Украины быдло мутирует и дает неожиданные сорта. Россиянам следовало бы понять, что родственное им быдло в Украине мутировало и приобрело некоторые качества от нормальных людей. Не секрет, что в совке и на постсовковом пространстве были и есть две национальные группы, отличающиеся умением все делать очень хорошо, а иногда - слишком хорошо. Если евреи не имеют какой-то конкретной территориальной привязки, то украинцы живут в Украине. Вот именно там быдло подстерегают жестокие мутации. Некоторые из них доводят сам принцип быдла да невиданных высот и когда такой мутированный экземляр запускается к простому быдлу, то ему становится очень некомфортно, ибо кто-то обыгрывает их на собственной площадке, а отсутствие умений и талантов не дает простому быдлу тягаться с мутантами. Вот, например, мутировавшее быдло Захарченко. Кремлевцы просто в шоке, с каким энтузиазмом и аппетитом он распиливает все, до чего может дотянуться. В Москве-то думали, что идея «быдлячего мира», скрепленного феней, муркой и другими быллячими, шансонными наречиями - святая ценность, на которую они выделяют материальные и финансовые средства, то Сашка, не отрицая этой ценности, пилит все просто подчистую. Если бы ему пришлось подсидеть Путина, то он бы продал Московию уже к вечеру первого дня своей власти. Ясно, что Сашке не видать этого фестиваля, но Московия опрометчиво приняла не таких заметных деятелей, но с куда большими последствиями мутаций.
Сама того не подозревая, Москва опирается на людей, в крови которых имеется хорошая примесь украинской крови, а потому, при определенных условиях, там будет настолько сыро и душно, как в цистерне из фильма «Джентльмены удачи». Прямо сейчас до многих начинает доходить, что Наташа Поклонская еще сделает всем нервы. Причем, сделает их методами исконного быдлячества, отточенных и усовершенствованных до степени, смертельной для быдла. При этом, сама она не перестает быть быдлом. Кто-то думает, что Валя Матвиенко из Шепетовки - бестолковая кукла «Красные трусы» или «Полстакана», но это зря. Валя - не Димон, и если кто-то зазевается и ткнет в нее пальцем - откусит не просто по локоть, а по колени. И там такого мутированного быдла - пруд пруди. Просто все это ждет своего часа.
И что самое интересное, там этих деятелей выбрали сами себе по принципу родства духа и концентрации быдла. Как бы не так. Они просто ждут момента, когда кляча споткнется. Вот тогда всем станет понятно, что такое быдло-мутант.http://defence-line.org/2017/09/bydlo-mutant/
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https://www.youtube.com/watch?v=N3xew40EolU
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Divide et Impera - Разделяй и Властвуй
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...я так и вижу, как вся Россия взяла себе и выступила!
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Хотя это должны были делать можновладцы Украины и Озабоченной Европы!!!
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прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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http://reukraine.in.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85/
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