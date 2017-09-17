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 Детский лагерь "Виктория" в Одессе в июне получил предписания по обеспечению мер безопасности, - Зубко

зубко

Детскому лагерю "Виктория" в Одессе, на пожаре в котором погибли дети, в июне были даны определенные предписания по обеспечению мер безопасности, в том числе противопожарных мер.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Было установлено, что в июне этот санаторий и этот директор получили предписание о подключение пожарной сигнализации к пожарному пульту, чего не было сделано. Было ещё несколько предписаний с точки зрения безопасности", - сказал Г.Зубко в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Он отметил, что причина пожара пока не установлена.

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"То, что мы увидели по ходу событий: пожарная команда прибыла через 4 минуты, и если бы было нормальное давление в гидрантах, то им не надо было бы разворачиваться 1,5 км. Сейчас комиссия будет непосредственно заниматься давлением в гидрантах. Самое главное, что вода там есть, но потеряны минуты", - сообщил Г.Зубко.

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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Короче я понял тебя мудака Зубко! В трагедии оказывается виноваты неисправные гидранты!
...или может виновен самый главный испорченный Гидрант с ул.Банковой?
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Рибка гниє з голови...
А народ нащось вибрав вже давно протухлу рибину...З голови до хвоста...
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жопоголови, може відновите санепідемконтроль доки чогось не трапилось?
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а что контролирующие органы когда то кого то спасли от пожара?! токо не надо расказывать сказки что еслибы да кабы! если бы у бабки был хер то она была бы дедкой!!
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Якщо контролери некриві,й не курви,то, спрацьовує. Але, некурв, давненько, небачив
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ну так то бабка... а от дедка може стати бабкой, якщо контроль над ориєттацією втратить...
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самому не смешно! все твои контроли давно куплены перекуплены и поделяны!!
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Вам про принцип, а ви про ,свої, бажання. Том,від,країни лишилися голоблі ...
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у тебе у сраному колгоспі усе куплено, а ті країни, що нормально живуть, то на контролі і тримаються.
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завтра-послезавтра по отработанному годами сценарию Правительсвом будет объявлена всеукраинская инспекция всех оздоровительных лагерей. никого не посадят кстати. а через неделю все забудут.
до следующего пожара естественно....
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Главное - жопу бумажкой прикрыть.
А проверять исполнение предписания - не надо? три месяца чего ждали? пожара?
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Без виконання,немали відкриватися !!! , - Але,то,в Нормальному світі,а ми, в іудейському раю !!!
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"Было установлено, что в июне этот санаторий и этот директор получили предписание о подключение пожарной сигнализации к пожарному пульту, чего не было сделано..." - ЩО,ЯК МІНІМУМ, ОЗНАЧАЄ,ЩО В ТАБІР НЕОБХІДНО БУЛО НЕ ДОПУСКАТИ ЗАСЕЛЕННЯ І ЗАКРИТИ!!!ТА ПОРУШИТИ СПРАВУ,ПРО ЗЛОЧИННЕ ІГНОРУВАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕХПЕКИ!!!
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даете взятки что бы детям лучше жилось? а дети от взяток и умерли.
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На хуя ты нам это всё рассказываешь? Ты вину с себя хочешь снять, расказывая о том что ты предписания отправил. Ты должен был не предписания отправлять, а выполнить и проверить 300 раз и перепроверить, потому что жизнь детей тебе доверяили
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чудные вы ))
уровень детского лагеря - это максимум управление молоди и спорта г.Одессы, все вопросы к чиновникам на местах
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Воно зображує,яке,воно правильне. Прибити,а потім поплакати !!
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Сказали ліпше, що там проводка була з проводів гупер на фарфорових ізоляторах.
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Гірше. Судячи з фото там електрику робили мавпи, причому ногами. Ні розподільних коробок, ні кондуїтів, м'який джгут прямо по поверхні дерева, скрутки не на гвинтах і клемах а просто пальцями з ізолентою. І схоже не тільки електрику. Чи то не знали жодних норм, чи то дуже поспішали, а скоріш за все списали кошти як на нормальних спеців а найняли рукозадих шабашників. Balinskyy Vladislav added 63 new photos to the album: Общественное инспектирование лагеря "Виктория" в Одессе.

Детский лагерь "Виктория" в Одессе в июне получил предписания по обеспечению мер безопасности, - Зубко - Цензор.НЕТ 4092
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Принцип я прокукарекал, а там хоть не рассветай.
Что перепроверить было не судьба, или енная сумма денег проверяющим решила все проблемы?
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там ідіоти складають список винних... чим більший список, тим менше шансів, що когось покарають:
Детский лагерь "Виктория" в Одессе в июне получил предписания по обеспечению мер безопасности, - Зубко - Цензор.НЕТ 7148
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДетский лагерь "Виктория" в Одессе в июне получил предписания по обеспечению мер безопасности, - Зубко
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