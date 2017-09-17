 Детский лагерь "Виктория" в Одессе в июне получил предписания по обеспечению мер безопасности, - Зубко

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Было установлено, что в июне этот санаторий и этот директор получили предписание о подключение пожарной сигнализации к пожарному пульту, чего не было сделано. Было ещё несколько предписаний с точки зрения безопасности", - сказал Г.Зубко в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в субботу в Киеве.
Он отметил, что причина пожара пока не установлена.
"То, что мы увидели по ходу событий: пожарная команда прибыла через 4 минуты, и если бы было нормальное давление в гидрантах, то им не надо было бы разворачиваться 1,5 км. Сейчас комиссия будет непосредственно заниматься давлением в гидрантах. Самое главное, что вода там есть, но потеряны минуты", - сообщил Г.Зубко.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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...или может виновен самый главный испорченный Гидрант с ул.Банковой?
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А народ нащось вибрав вже давно протухлу рибину...З голови до хвоста...
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до следующего пожара естественно....
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А проверять исполнение предписания - не надо? три месяца чего ждали? пожара?
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уровень детского лагеря - это максимум управление молоди и спорта г.Одессы, все вопросы к чиновникам на местах
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Что перепроверить было не судьба, или енная сумма денег проверяющим решила все проблемы?
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