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 Политика Украины
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 МИД еще не получил ответ от Беларуси по задержанию украинца Гриба, - Климкин

климкин

Министерство иностранных дел Украины не получило ответа от белорусской стороны относительно обстоятельств задержания украинца Павла Гриба.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Похищенный ФСБ украинец Гриб после посещения больницы вновь находится в краснодарском СИЗО, - адвокат

"Пока нет. Мы сразу обратились к белорусам, я разговаривал с министром иностранных дел. Сейчас мы пытаемся получить этот ответ... Будем последовательно работать и получать этот ответ", - сказал министр журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

По его словам, Украина обеспокоена данной ситуацией.

"Мы понимаем, что российские спецслужбы работают на территории Беларуси, и мы должны для себя понять, какую опасность это несет для наших граждан. Поскольку МИД отвечает за безопасность наших граждан за границей, то мы должны дать соответствующие рекомендации", - уточнил П.Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами на территории Беларуси Павла Гриба, - Минюст


Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.
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Это, типа, война с РФ идет. На западе грызуна заносят через кордон. На юге мэрию штурмуют. В столице постоянно гранаты взрываются. Все тока и думают, как же остановить "орду".
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ничего страшного, мы уже привыкли к перманентному майдану)
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Всё очень просто.. разделяй и властвуй.. теорию гибридной войны на россии описал генерал Герасимов.. поддерживай всех и вся.. сей сомнение панику, постоянное напряжение и стресс
Все против всех.. В том числе и похищения граждан.. взрывы машин..
Не всё делается руками спецслужб.. однако делается и немало
Кремлю только остаётся кочергой помешивать горящие угли..
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из-за одного нашего выгнать нафик с Украины прихвостней белорусов как там посольство беларуси кстати ???
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для начала запретить им тут торговать нефтепродуктами...
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После Евромайдана количество продукции Рошена в магазинах Беларуси выросло в разы. Так что можешь идти штурмовать посольство. Думаю, что твоя же полиция и многие активисты быстро объяснят тебе, путинскому прихвостню, кто ты и что ты
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Какие быстрые на ноты в мид Беларуси а как по существу так языки в жопу Уроды
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А если вообще ответа не будет? Неужели что то предпримите? К примеру санкции торговые, или дипломатов вышлите? Если нет..., то заткнитесь....бесхребетные слизняки...
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ну должны же хоть ножкой топнуть, для вида?
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понятное дело, что не получил, Беларусью москальская орда распоряжается, беларуское население об этом узнает позже
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да знают они,даже лучше многих украинцев
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интересно, почему санкции только против рашки, а не против всего "союзного государства"
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Ну вот жеж на фото тот самый чувак который считает что между рашей и Украиной должен быть безвизовый режим. Вроде как маразм ....Нет. Просто расчёт. У них бизнес растёт с АГРЕССОРОМ как на дрожжях, а они про зоны ,,свободной торговли" с Канадами разными далёкими от простых украинцев рассказывают .Ну и где там та Канадада???? Вот вам грфик панове МИД еще не получил ответ от Беларуси по задержанию украинца Гриба, - Климкин - Цензор.НЕТ 776
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Хреново денек заканчивается. Я, по своей наивности, не врубаюсь: что происходит? Понятно. чувака приняли. Хто? Спецура рашки? На территории Беларуси? А на каком основании? Бацька, таки не так прост, шоб себя подставить. А пацана- нету. Вроде как- В Краснодаре, да? Я , вот наивный, в Беларусь всегда готов переместиться, из Мариуполя. Тока как-то стремновато становится: я не люблю исчезать... навсегда.
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"Бацька, таки не так прост, шоб себя подставить."

какая глупая наивность...этот парень тоже видимо так думал
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О глупости... это потом. О вашей- в частности. А Бацька- реально не глуп.
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для себя не глуп конечно...но глупы те кто ему верят
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Да??? Ну, пусть будет по вашему: я реально верю, что Президент Беларуси, Александр Лукашенко- никакого отношения к похищению этого пацана- не имеет. Ему это- на его Половой Орган не всралось. Так понятно?
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ну так я же сразу определил что вы глупый :D
без его ведома или его опричников ничего там не случается
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Так я и не возражаю. Я- глупый. Вы- умный. Так вас устраивает? Ну и отменно.
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только без обид- надо учиться на ошибках других
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Никаких обид. Я ж глупый. Какие обиды??? Я буду старательно учиться на ошибках других. После того, как они их совершат. Так нормально? Ну и хорошо.
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???? а бути підхуйловником а не президентом суверенної держави як він казав.
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Спокойно, парниша. . Бацька потому и не нравится всем, кроме меня. Причина: он Умный. А ты- не очень. В этом всё и дело.
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пашок прям два в одном -недомерок и вдобавок к этому еще и недоумок
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Это просто марионетка руководящая марионеточным государством. Он пытается конечно показать себя ,,независимым" лидером когда дело касается белорусской экономики и связанных с ней его личных доходах , но экономика на самом деле уже тоже НЕ его. Вся эта совдепия , колхозы , совхозы -весь этот парк советского периода уже НЕ его . Это просто федеральный округ х.йляндии с национальным колоритом -бульбой , тракторами , колхозами и.......бессменным усатым хозяином. Это тоталитарная зона ,,советского мира" .Но тут много вопросов. Почему этот парень туда вообще поехал? Он что не знал? Не знали его родители? Почему не предупредили?
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МИД еще не получил ответ

Дальнобойные байки... : вчерашней ночью обогоняю кацапскую фуру на А9 -- шо на Берлин, натюлрлихь -- а у нас ограничитель скорости 85 км. ...кацап 80 едет, но у них ограничителя нет -- могут и сотку из тягачика выжать.
Ну, переобогнал я его до половины, а он дальше не пускает... ...балуется... ...то газанёт, то тормознёт -- едем в два ряда... -- долго...
А по Правилам, он должен не мешать обгону.
...тут горка вниз -- я 110 и впритык его подрезал, но без хамства. Мамо моя ридна! -- как он начал мне вдогонку фарами блымкать, гудеть... ...куды там -- возмутился!
А тут -- в зеркало вижу -- его полицаи обгоняют и за собой влекут... *)
ХЗ, шо там у них потом было? -- но у нас за мигалки фарами и гуделки с подгонялками, 1800 евриков штрафа.
Так я ему желаю! -- бо ученье -- свет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД еще не получил ответ от Беларуси по задержанию украинца Гриба, - Климкин
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