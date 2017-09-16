 МИД еще не получил ответ от Беларуси по задержанию украинца Гриба, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пока нет. Мы сразу обратились к белорусам, я разговаривал с министром иностранных дел. Сейчас мы пытаемся получить этот ответ... Будем последовательно работать и получать этот ответ", - сказал министр журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
По его словам, Украина обеспокоена данной ситуацией.
"Мы понимаем, что российские спецслужбы работают на территории Беларуси, и мы должны для себя понять, какую опасность это несет для наших граждан. Поскольку МИД отвечает за безопасность наших граждан за границей, то мы должны дать соответствующие рекомендации", - уточнил П.Климкин.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.
Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.
391 38
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Похищенного и вывезенного в РФ украинца Гриба перевели из СИЗО в больницу(49)
Похищенный ФСБ украинец Гриб получил в российском СИЗО продукты и вещи: вопрос с лекарствами в процессе решения, - адвокат(6)
Похищенный ФСБ гражданин Украины Гриб до сих пор в СИЗО не получил назначенные ему лекарства, - адвокат(81)
Митинг в поддержку осужденного оккупантами Чийгоза и других политзаключенных Крыма прошел на Майдане. ВИДЕО(84)
Украина и ее будущее - это вам не США и Франция, где украинцам объяснят и "разжуют" - кто тут "враг" и "агент Путина"(0)
Украина призвала Совет Европы принять меры для освобождения Павла Гриба, - Кулеба(9)
Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск, - правозащитники(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Все против всех.. В том числе и похищения граждан.. взрывы машин..
Не всё делается руками спецслужб.. однако делается и немало
Кремлю только остаётся кочергой помешивать горящие угли..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
какая глупая наивность...этот парень тоже видимо так думал
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
без его ведома или его опричников ничего там не случается
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дальнобойные байки... : вчерашней ночью обогоняю кацапскую фуру на А9 -- шо на Берлин, натюлрлихь -- а у нас ограничитель скорости 85 км. ...кацап 80 едет, но у них ограничителя нет -- могут и сотку из тягачика выжать.
Ну, переобогнал я его до половины, а он дальше не пускает... ...балуется... ...то газанёт, то тормознёт -- едем в два ряда... -- долго...
А по Правилам, он должен не мешать обгону.
...тут горка вниз -- я 110 и впритык его подрезал, но без хамства. Мамо моя ридна! -- как он начал мне вдогонку фарами блымкать, гудеть... ...куды там -- возмутился!
А тут -- в зеркало вижу -- его полицаи обгоняют и за собой влекут... *)
ХЗ, шо там у них потом было? -- но у нас за мигалки фарами и гуделки с подгонялками, 1800 евриков штрафа.
Так я ему желаю! -- бо ученье -- свет...
Ответить