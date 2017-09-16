 Информация о вручении подозрения руководителю творческого коллектива детского лагеря не соответствует действительности, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"Информация распространенная некоторыми СМИ, будто бы, или задержана, или вручено подозрение воспитателю руководителя творческого коллектива детского лагеря - не соответствует действительности", - написал он.
"Обращаюсь к журналистам, друзья будьте осмотрительнее, проверяйте пожалуйста информацию, слово иногда очень ранит, тем более в этом резонансном трагедии, которая случилась", - отметил советник начальника ГУ Нацполиции Одесщины.
"На сегодняшний вечер подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения, это директор и ответственный за пожарную безопасность, также эти лица задержаны в порядке статьи 208 УПК, мера пресечения - по решению суда", - подчеркнул Форостяк.
В свою очередь, в Одесской местной прокуратуре № 1 уточнили, что совместно с органами полиции сообщили о подозрении директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель детей (ч.2 ст. 270 УК Украины).
"Подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того сотрудники полиции уже задержали гражданку, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность в оздоровительном учреждении", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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Об этом заявил начальник пресс-центра командования Воздушных Сил ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2".
2) Аналитический центр США: вертолет ВВС России вторгся на территорию Украины
Американский аналитический центр Atlantic Council подтвердил, что российский разведывательно-боевой вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" вторгся в воздушное пространство Украины и летал над селом Павловка Херсонской области.
Порохоботы, все сюда, вы тут очень нужны.
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Уявіть собі,наскільки все погано,ЩО ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЖОДНОГО РЕЧЕННЯ ВИСЛОВИТИ,ЩОБ НЕ БРЕХАТИ!!!
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Детюшки все равно что-то запалят, зальют или взорвут.
Пожарный инспектор рассказывал, что не должно быть никаких препятствий на пути эвакуации?
Или его упразднили?
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Это всем спецам (по пожаротушению) известная проблема .
Это китайского говно работает (но тоже не всегда) только первое время : год-два-три , а потом оно начинает "глючить" срабатывая произвольно в любое время .
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Это всё его работа -- это его откаты , это его здание , сделанное из легковоспламеняющегося вещества .
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Второе: не исключаю тот факт, что они (власть) быстро отманиторили соцсети и форумы и поняли, что могут усугубить ситуацию... И дали заднюю...
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