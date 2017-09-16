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 Информация о вручении подозрения руководителю творческого коллектива детского лагеря не соответствует действительности, - Нацполиция

пожар

Информация о задержании и вручении подозрения руководителя творческого коллектива детского лагеря не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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"Информация распространенная некоторыми СМИ, будто бы, или задержана, или вручено подозрение воспитателю руководителя творческого коллектива детского лагеря - не соответствует действительности", - написал он.

"Обращаюсь к журналистам, друзья будьте осмотрительнее, проверяйте пожалуйста информацию, слово иногда очень ранит, тем более в этом резонансном трагедии, которая случилась", - отметил советник начальника ГУ Нацполиции Одесщины.

"На сегодняшний вечер подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения, это директор и ответственный за пожарную безопасность, также эти лица задержаны в порядке статьи 208 УПК, мера пресечения - по решению суда", - подчеркнул Форостяк.

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В свою очередь, в Одесской местной прокуратуре № 1 уточнили, что совместно с органами полиции сообщили о подозрении директору детского спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель детей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

"Подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того сотрудники полиции уже задержали гражданку, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность в оздоровительном учреждении", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.

Информация о вручении подозрения руководителю творческого коллектива детского лагеря не соответствует действительности, - Нацполиция 01

Информация о вручении подозрения руководителю творческого коллектива детского лагеря не соответствует действительности, - Нацполиция 02

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И тогда администрация лагеря посоветовала им надевать в душе резиновые тапочки.=======================«Вы выбираете себе дорогу, выбираете себе судьбу, а судьба выбирает вас. Вы в этом фантастическом месте можете отдохнуть, можете учиться. Я благодарю вас за ваши улыбки, за ваши хорошие оценки. Вам очень повезло родиться и закончить школу в Украине», - сказал Порошенко.
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Лучше бы отец того идиота (идиотки) который посоветовал одевать тапочки - почаще одевал другое резиновое изделие - может на одного дебила в этом мире было бы меньше
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Завтра 17 сентября 13:30 у ОДА Одесси будет большой митинг за отставку Труханова, который выделял на строительство деревянных домиков из самого дешевого соснового кругляка огромные сумы денег. А новая противопожарная сигнализации за 11 млн. вообще была фикцией.
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пооняли, что не прокатит, пошли на попятную
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Патриотам волонтерам активистам конечно лишь бы помайданить, но в этом конкретном случае как то рука не поднимается их осуждать
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после третего майдана полицию в какую структуру будут переименовывать ...есть варианты названий уже ?
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Просто две новости рядом:

1) В Вооруженных Силах Украины отрицают нарушение российским боевым вертолетом Ка-52 украинской границы в Херсонской области.
Об этом заявил начальник пресс-центра командования Воздушных Сил ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2".

2) Аналитический центр США: вертолет ВВС России вторгся на территорию Украины
Американский аналитический центр Atlantic Council подтвердил, что российский разведывательно-боевой вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" вторгся в воздушное пространство Украины и летал над селом Павловка Херсонской области.

Порохоботы, все сюда, вы тут очень нужны.
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Також бачив таку новину.Барижна компанія вже так забрехалась,що далі нікуди.
Уявіть собі,наскільки все погано,ЩО ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ЖОДНОГО РЕЧЕННЯ ВИСЛОВИТИ,ЩОБ НЕ БРЕХАТИ!!!
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малого того, що брешуть, так щей не виконують свої прямі обов'язки по захисту країни.
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Они не видели, как в Крым войска заводят, они не видели как на Донбасс заводили, а теперь не видят вертолётов над Украиной. А оно им надо?
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У нас СМИ перепечатывают все, что принесет просмотры рекламы.
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Президент Украины Петр Порошенко проинспектировал городской детский спортивно-оздоровительный лагерь "Виктория" 26 мая в ходе рабочего визита в Одессу. В частности, Порошенко посетил новый спорткомплекс на территории лагеря, осмотрел корпуса, прилегающую территорию и пообщался с одесскими школьниками. Дети вручили Президенту подарок - кубок с флагами стран Европейского Союза в виде сердец.
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А при чем здесь руководство лагеря, во всем виноваты родители, это они опустошили резервуары с водой, это они не позаботились о дополнительных рукавах для забора воды которая находилась на расстоянии 1200м., это они не проверили не сработавшую сигнализацию и все это выглядит как диверсия против власти а именно пицюни, который открывал этот лагерь в мае месяце в рамках своего пиара!
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А шо тут такого? Ну, не прокатило. Завтра иное замажем. ............... Я, в последнее время - теряю представление: где я нахожусь. Надеюсь- в ИНЕТе. Бо иначе- невозможно. Не катит. Так- не бывает. А в ИНЕТе, даже во сне- нормально. Полный капец....
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Не закрывайте детей на ключ. Лучше обьясните, как проще открыть дверь и выйти из дома.
Детюшки все равно что-то запалят, зальют или взорвут.

Пожарный инспектор рассказывал, что не должно быть никаких препятствий на пути эвакуации?

Или его упразднили?
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Та ні,на місці,просто повноваження в нього інші.Вони же давно не стосуюься протипожежної безпеки!
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Этого директора лагеря надо проверить и у психиатра и на детекторе лжи, может он скрывает свою склонность к садизму, пытки электротоком бывают и даже казнили в середине 20 века на электростуле. Шучу конечно, но детектор лжи бы не помешал опрелелить почему он на жалобы не реагировал и сигнализацию не подключал.
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Если сигнализацию отключали каждую ночь это подтвердждает мою версию , про которую написал днём -- ни эта уважаемая дама , ни даже директор не виноваты так , как виноваты те , кто закупил для такого учреждения эти говнянные китайские датчики .
Это всем спецам (по пожаротушению) известная проблема .
Это китайского говно работает (но тоже не всегда) только первое время : год-два-три , а потом оно начинает "глючить" срабатывая произвольно в любое время .
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Труханова на кол !
Это всё его работа -- это его откаты , это его здание , сделанное из легковоспламеняющегося вещества .
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Первое: как минимум, я понял (по настроениям и комментариям форумчан), что худрук в действительности не виновен в трагедии...
Второе: не исключаю тот факт, что они (власть) быстро отманиторили соцсети и форумы и поняли, что могут усугубить ситуацию... И дали заднюю...
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Штурмуют понятно, а что они требуют? Цель штурма? Разгромить мерию?Или захват корыто
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это пеце надо вручать подозрение -был за три месяца до этого,бухал и усе було в шоколади
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформация о вручении подозрения руководителю творческого коллектива детского лагеря не соответствует действительности, - Нацполиция
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