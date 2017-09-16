 В расследовании дела о прорыве границы на ПП "Шегини" не будет незаконных арестов, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы в любом случае не поддадимся на провокации, и никакого насилия или необоснованных арестов даже в этом деле не будет", - сказал Ю.Луценко журналистам в кулуарах в рамках 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
Он добавил: "Нас интересует одно: граница является священной, солдаты являются неприкосновенными, офицеры - также неприкосновенными… Есть вопросы к указу президента (относительно лишения гражданства лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили - Ред.) - в суд".
Отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от приезда М.Саакашвили в Киев на следующей неделе, генпрокурор заметил: "У меня нет никаких ожиданий от этого, я надеюсь, что он приезжает для того, чтобы занести заявление в суд. Еще раз хочу подчеркнуть, что это единственный законный и нормальный способ решить спор о гражданстве".
"В этом деле есть простые вещи - нелегальный переход границы: человек, который хочет легально перейти границу, не забывает паспорт в автобусе. И за это законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. И именно для этого правоохранители пришли в гостиницу и вручили соответствующий протокол Михаилу Саакашвили", - пояснил Ю.Луценко.
Он добавил, что есть и уголовная ответственность лиц, которые переправляют нелегала через границу, "поэтому мы приходим ко всем членам комитета возвращения Саакашвили и другим лицам, которые действиями или даже советами … содействовали переправлению нелегально граждан".
"В этих делах мы не будем избирать меру пресечения. Поэтому пиар Сакварелидзе, что он выиграл суд, просто смешной. Мы не собирались никого арестовывать по этим обвинениям", - заверил генпрокурор.
В то же время, подчеркнул он, есть уголовная ответственность "тех, кто поднял руку на пограничников, несших свою службу и выполнявших обязанности". "По этим делам мы задерживаем людей и обращаемся в суд об аресте", - добавил Ю.Луценко.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.
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не успел первым комент вставить но так тоже понятно будет
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Во всяком случае распечатанное обращение по поводу минирования он заранее подготовил
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Вы б хоть думали сами.
Зарание все так и спланировали - как и билеты на поезд зарание купили, когда говорили что через Краковец ехать будут и обращение распечатали так как знали что будет заминировано.
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И комментировать по существу.
Где этот клоун взял бумажку?
http://www.dsnews.ua/society/nalivaychenko-ne-poymi-otkuda-vzyal-zayavlenie-s-prosboy-15092017194100
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Минирование было выгодно ему, он был подготовлен, все улики в наличии.
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Порошенко виноват, Саакашвили молодец и не ипет.
Этого бы Саакашвили да на те митинги, которые сам Саакашвили разгонял в Грузии.
В голове бы прояснилось.
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Во всяком случае распечатанное обращение по поводу минирования он заранее подготовил
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А что у нас таки есть незаконные аресты???
Блин, кто прокурору тексты пишет? Похоже, что попсовые текстовики...
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Я с некоторыми индивидами общался.
И если украинские ватники еще более менее осторожно высказываются - им все-таки жить в Украине еще, то россияне аж пищат. Прям слюни у них текут от того что или начнется буча и реальная гражданская война, или прийдет к власти Саакашвили, а как с ним поступать - они уже в курсе.
Результат: Саакашвили снова жует галстук, россияне бомбят Украину и мировое сообщество им за это ничего не делает.
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Источник: https://censor.net.ua/n455611погранцов не используют в таком оцеплении как было в шегинях
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-- не хочу быть гениальным, а хочу быть генеральным...
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По его словам, власть обязана немедленно заняться созданием органа, который бы отправлял коррупционеров за решетку, при этом не завися от Кабмина, парламента, президента или других судов.
«И такой эффективный антикоррупционный орган нужен не сегодня. Он нужен вчера!», - заявил Вакарчук.
«Господин президент! Господа народные депутаты! - пишет музыкант. - Это ваша обязанность и это на вашей ответственности найти конституционное и одновременно эффективное решение как можно быстрее. Уже прошло 3 года с момента Революции Достоинства, а ни один «серьезный» коррупционер не получил реальный срок. Народ устал от вас!»
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянстваТреба почитати.
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Іноземці та особи без громадянства не можуть бути членами політичних партій України.
Водночас іноземці та особи без громадянства обмежені в реалізації деяких прав та обов'язків. Зокрема, вони не можуть призначатися на деякі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України призначення на ці посади або заняття такою діяльністю пов'язане з належністю до громадянства України.
Іноземці та особи без громадянства не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також брати участь у референдумах.
http://studopedia.com.ua/1_267923_pravoviy-rezhim-inozemtsiv-ta-osib-bez-gromadyanstva.html
https://minjust.gov.ua/news/ministry/ministerstvo-yustitsii-zareestruvalo-politichnu-partiyu-ruh-novih-sil-mihayla-saakashvili
Міністерство юстиції зареєструвало політичну партію «Рух нових сил Михайла Саакашвілі»
21-07-201712:03
Отже, партєйка Мішеля має бути перейменована ? Його виключено ?
А гастроль тоді оця як називається і кваліфікується разом з політичними закликами ?
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Факт 1-й. Істерик-тріпач-брехун є особою без громадянства. Крапка.
Факт 2-й. Псих НАВІТЬ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ оскаржувати цей статус. Крапка.
Факт 3-й. Під вивіскою своєї партії (в якій дотулено його ім*я, воно ж літом вищало, що реєструвати не давали) воно вояжує Україною, збирає мітинги, співпрацює з іншими партіями та пропихає політичні заклики, зміни законів тощо. Крапка.
Це є порушенням законів України.
Чому мовчить влада і дозволяє цьому гастролеру таке виробляти ? І чому про це ніхто не заїкається, а потурає ?
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Не дивую. Нема кому.
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https://www.obozrevatel.com/politics/proryiv-cherez-granitsu-kto-est-kto.htm
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