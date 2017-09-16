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 Политика Украины
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 В расследовании дела о прорыве границы на ПП "Шегини" не будет незаконных арестов, - Луценко

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что в расследовании инцидента с прорывом на пункте пропуска "Шегини" (Львовская обл.) не будет никаких необоснованных процессуальных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы в любом случае не поддадимся на провокации, и никакого насилия или необоснованных арестов даже в этом деле не будет", - сказал Ю.Луценко журналистам в кулуарах в рамках 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Он добавил: "Нас интересует одно: граница является священной, солдаты являются неприкосновенными, офицеры - также неприкосновенными… Есть вопросы к указу президента (относительно лишения гражданства лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили - Ред.) - в суд".

Отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от приезда М.Саакашвили в Киев на следующей неделе, генпрокурор заметил: "У меня нет никаких ожиданий от этого, я надеюсь, что он приезжает для того, чтобы занести заявление в суд. Еще раз хочу подчеркнуть, что это единственный законный и нормальный способ решить спор о гражданстве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На участников событий на пункте пропуска "Шегини" составлено уже 69 протоколов. Это те, кто идентифицирован, - Слободян

"В этом деле есть простые вещи - нелегальный переход границы: человек, который хочет легально перейти границу, не забывает паспорт в автобусе. И за это законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. И именно для этого правоохранители пришли в гостиницу и вручили соответствующий протокол Михаилу Саакашвили", - пояснил Ю.Луценко.

Он добавил, что есть и уголовная ответственность лиц, которые переправляют нелегала через границу, "поэтому мы приходим ко всем членам комитета возвращения Саакашвили и другим лицам, которые действиями или даже советами … содействовали переправлению нелегально граждан".

"В этих делах мы не будем избирать меру пресечения. Поэтому пиар Сакварелидзе, что он выиграл суд, просто смешной. Мы не собирались никого арестовывать по этим обвинениям", - заверил генпрокурор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент прорыва кордона правоохранителей сторонниками Саакашвили на ПП "Шегини". ВИДЕО

В то же время, подчеркнул он, есть уголовная ответственность "тех, кто поднял руку на пограничников, несших свою службу и выполнявших обязанности". "По этим делам мы задерживаем людей и обращаемся в суд об аресте", - добавил Ю.Луценко.

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.
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Напился старик, так пойди похмелись и нечего рассказывать байки... (С)
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не успел первым комент вставить но так тоже понятно будет
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странно все это, в Америке отказался от политубежица, в Польше предложили временное пребывание, несмотря на то что Грузия отправила документы на экстрадицию, а он в Украину поперся, в прошедшем президент на сегодня -без гражданства. Хотя, как написали немсми-он не может больше ничего предложить, все заслуги былые.
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Валя, у всех всех заслуги былые. Ты попытайся сначала думать, а потом излагай. Договорились?
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Кто икак бы не относился к Луценко, но в этом случае его позиция сбалансированна и соответствует законам Украины.
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Ну нельзя на всех хрен ложить и потом так раз и одну позицию сбалансировать. Его позиция сбалансирована там где ему выгодно.
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вы знаете, читая другие носители информации, бросается в глаза, что именно слова Луценко, Порошенко, Авакова цитируют, а вот слова Саакашвили-анализируют. Так что позиция считается государственная
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Чисто юридически это разные дела. Каждый отвечает за своей преступления.
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А что закон говорит об остановке поезда, на чужой территории, о минировании пункта пропуска, о панамских офшорах, о слепом трасте....?
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Напиши лично Луценко, тема здесь другая.
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Минировал наливайченко.
Во всяком случае распечатанное обращение по поводу минирования он заранее подготовил
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Откуда он взял напечатанное обращзение между пунктами КПП?
Вы б хоть думали сами.
Зарание все так и спланировали - как и билеты на поезд зарание купили, когда говорили что через Краковец ехать будут и обращение распечатали так как знали что будет заминировано.
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А я вам.

И комментировать по существу.

Где этот клоун взял бумажку?

http://www.dsnews.ua/society/nalivaychenko-ne-poymi-otkuda-vzyal-zayavlenie-s-prosboy-15092017194100
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Я уже свои выводы сделал.
Минирование было выгодно ему, он был подготовлен, все улики в наличии.
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Поделитесь своими выводами с луценком, он оценит, а то у него с выводами туго.
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Зато у вас хорошо.
Порошенко виноват, Саакашвили молодец и не ипет.
Этого бы Саакашвили да на те митинги, которые сам Саакашвили разгонял в Грузии.
В голове бы прояснилось.
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Ну да. Особенно его молчание по поводу минирования пропускного пункта, бездействие пограничников по эвакуации людей с территории предполагаемого взрыва, задержание на территории чужой страны поезда. Все по закону. Джунглей.
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Минировал наливайченко.
Во всяком случае распечатанное обращение по поводу минирования он заранее подготовил
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аха!!теш себя и себе подобным такими мыслями!!а как насчёт этой фразы: "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" Источник: https://censor.net.ua/n455611не кажется тебе логичный вывод:неизвестно как для украины а вот для украинцев (думаю)это значит что украина стала проходной двор(для всякого рода проходимцев и гастролёров) как то так(могу и ошибаться но надеюсь не существенно)
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Все фразы не имеют значения. Важно точное соблюдение и исполнение законов Украины.
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ты не ответил а тупо отмахнулся,в современном мире всё имеет значение даже прикрытый чих.(или то что ты благополучно переместился в ,,спам" тоже не имеет значения??) для тебя видимо не имеет(значения)
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югик,напевай соби пэрэд сном - "нэ дайтэ мени скурвытысь"...
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Хто там з Юрою зараз? Та вже дайте йому догнатися (налийте грам 200), А ТО БУДЕ МАРИТИ ДО РАНКУ.
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- А пам'ятаєш, Юра, як ти "Україну без Кучми" хотів? -А справу Гонгадзе памятаєш,скілька разів вона для тебе була справою честі?-А бандитам тюрми памятаєш?-Тю даниловичу,коли воно те було,зараз все по новомуВ расследовании дела о прорыве границе на ПП "Шегини" не будет незаконных арестов, - Луценко - Цензор.НЕТ 5835
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Хто міг подумати, що такою продажною шкЮрою стане!
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Югик, заткнись уже.Уже все и так поняли что ета власть и закон два несовместимые понятия.
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а не ета московская власть как
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цикаво грося с луцыком наперёд главреду выставляются?чы уже по факту?
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причём в одну камеру. Пусть там выясняют кто будет на паРаше сидеть.
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Тока воровке сразу дайте инвалидку ато ж через месяц заскулит шо ноги отнимаюца. Хотя щас как кобыла галопом скачет на каблуках.
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Я смотрю нашего генпрокурора даже по фамилии уже не называют просто Юрик
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Этот случай показал, что наша граница УЯЗВИМА. Все должны быть равны перед Законом и бывший президент в том числе.
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такого Югика можно сто раз поставить министром мвд потом посадить потом опять назначит потом опять посадить ..В расследовании дела о прорыве границы на ПП "Шегини" не будет незаконных арестов, - Луценко - Цензор.НЕТ 6976
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неа,такие рога сплести югику супруга просто не состоянии...ну нема желающих...
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Это чего за фигня такая?!
А что у нас таки есть незаконные аресты???
Блин, кто прокурору тексты пишет? Похоже, что попсовые текстовики...
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Долбойобы пишут. Долбойобы озвучивают. Это ключевая характеристика.
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Когда вы говорите, Юрий Витальевич, впечатление такое, что вы бредите.
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странно это как то...вот и не верь в какие то закулисные игры после этого
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Пишут даже что Шарий в своих говно-роликах поддерживает Порошенко и против Саакашвили. Теперь всё стало на свои места, партнёры вскрылись.
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думаю ватники против и саакашвили, так и противпорха...вот ты за кого, когда гиркин против захара высказывается?
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Не, они по любому за саакашвили, аж пищат.
Я с некоторыми индивидами общался.
И если украинские ватники еще более менее осторожно высказываются - им все-таки жить в Украине еще, то россияне аж пищат. Прям слюни у них текут от того что или начнется буча и реальная гражданская война, или прийдет к власти Саакашвили, а как с ним поступать - они уже в курсе.
Результат: Саакашвили снова жует галстук, россияне бомбят Украину и мировое сообщество им за это ничего не делает.
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ну возможно, они больше за бучу, поэтому надо поддержать "более слабого"...хотя, по большому поводу, они тут против всех"демократов"...ну а саакашвили на ватных форумах они не жалеют, можешь мне поверить
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шо там расследование убийства Г.Гонгадзе ??? прошло 17 лет Югик то в мвд то сидит то генпрокурор а в итоге он моль еще хуже чем путен
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там памятник фирташа должен быть вы перемудрили
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может трампа, какая разница главное чтобы кто-то соевое кодло расшатал
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и он дибила включает но как там щас в Одессе ??? порохоботы а все началось с какой то Врадиивки ..Врадиевкой и закончится
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Жду выступления порошенко на РоссГеббельсТВ с обещанием путину разобраться с Саакашвили.
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Правильно, прежде всего надо арестовать тех, кто остановил поезд ну и диверсантов, заминировавших пограничный переход Шегини. Только Порошенко это может не понравится.
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Судьба Порошенко сейчас зависит всего от Соловьева и Киселева. Стоит им начать притапливать за него в своих программах, все - Петрухе пздц.
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В то же время, подчеркнул он, есть уголовная ответственность "тех, кто поднял руку на пограничников, несших свою службу и выполнявших обязанности". "По этим делам мы задерживаем людей и обращаемся в суд об аресте", - добавил Ю.Луценко.
Источник: https://censor.net.ua/n455611погранцов не используют в таком оцеплении как было в шегинях
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мда несостыковка какраз не в Винницу это тоже что б и Ющенко приехал в 2004 в Донецк
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А как насчёт внутреннего расследования по МВД и погранслужбе за препятствование законному прохождению кордона украинцам,уже прошедшим польскую границу?..И из чбего кармана будет оплачиваться простой поезда и выплаты компенсаций и судебных исков?Из украинского бюджета или всё же из кармана сдуревшего олигарха ?
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хто вже тобі повірить? до влади приходять нормальні люди. де ж беруться падонки у владі?
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Кто приходят? Нормальные?! Что за чушь? С чего вы себе такое придумали?
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

-- не хочу быть гениальным, а хочу быть генеральным...
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Вакарчук обратился к Порошенко и ко: народ устал от вас!


В расследовании дела о прорыве границы на ПП "Шегини" не будет незаконных арестов, - Луценко - Цензор.НЕТ 6596
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Об этом на своей странице в сети TwitLonger в письме к политикам написал фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
По его словам, власть обязана немедленно заняться созданием органа, который бы отправлял коррупционеров за решетку, при этом не завися от Кабмина, парламента, президента или других судов.
«И такой эффективный антикоррупционный орган нужен не сегодня. Он нужен вчера!», - заявил Вакарчук.
«Господин президент! Господа народные депутаты! - пишет музыкант. - Это ваша обязанность и это на вашей ответственности найти конституционное и одновременно эффективное решение как можно быстрее. Уже прошло 3 года с момента Революции Достоинства, а ни один «серьезный» коррупционер не получил реальный срок. Народ устал от вас!»
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сауни Львова знають Юру. ящик водки і тьолки
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Это будет ночь длинных ножей. Вовремя Луценко сбросил недвижимость.
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянстваТреба почитати.

+

Іноземці та особи без громадянства не можуть бути членами політичних партій України.

Водночас іноземці та особи без громадянства обмежені в реалізації деяких прав та обов'язків. Зокрема, вони не можуть призначатися на деякі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України призначення на ці посади або заняття такою діяльністю пов'язане з належністю до громадянства України.
Іноземці та особи без громадянства не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також брати участь у референдумах.
http://studopedia.com.ua/1_267923_pravoviy-rezhim-inozemtsiv-ta-osib-bez-gromadyanstva.html

https://minjust.gov.ua/news/ministry/ministerstvo-yustitsii-zareestruvalo-politichnu-partiyu-ruh-novih-sil-mihayla-saakashvili
Міністерство юстиції зареєструвало політичну партію «Рух нових сил Михайла Саакашвілі»  

21-07-201712:03

Отже, партєйка Мішеля має бути перейменована ? Його виключено ?
А гастроль тоді оця як називається і кваліфікується разом з політичними закликами ?
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В партії можна і не бути, але партія може йти за тобою.
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Ще раз, на пальцях. Йдемо за фактами, "віра" сектантів мене не колише.
Факт 1-й. Істерик-тріпач-брехун є особою без громадянства. Крапка.
Факт 2-й. Псих НАВІТЬ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ оскаржувати цей статус. Крапка.
Факт 3-й. Під вивіскою своєї партії (в якій дотулено його ім*я, воно ж літом вищало, що реєструвати не давали) воно вояжує Україною, збирає мітинги, співпрацює з іншими партіями та пропихає політичні заклики, зміни законів тощо. Крапка.

Це є порушенням законів України.
Чому мовчить влада і дозволяє цьому гастролеру таке виробляти ? І чому про це ніхто не заїкається, а потурає ?
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І це все, на що ти здатен ?
Не дивую. Нема кому.
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Пока Порошенко где-то скачет в ООН, представитель США Волкер встречается с Тимошенко)) Петю сливают?)
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Петю сливают, Тимошенко встречается с Волкером
В расследовании дела о прорыве границы на ПП "Шегини" не будет незаконных арестов, - Луценко - Цензор.НЕТ 6660
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в эфире канала интер смотрите новый сериал одиннадцать стаканов луцеушена
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ расследовании дела о прорыве границы на ПП "Шегини" не будет незаконных арестов, - Луценко
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