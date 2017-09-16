 Похищенный ФСБ украинец Гриб после посещения больницы вновь находится в краснодарском СИЗО, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Действительно, вчера Павла вывозили в лечебное учреждение. Это не связано с ухудшением здоровья. Комиссия врачей решала вопрос о возможности нахождения в СИЗО, наличию/отсутствию заболеваний, этому препятствующих. Письменного заключения пока нет, выходные. Гриб вернулся в СИЗО. Больше добавить нечего", - написал он
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.
Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.
В МИД также потребовали от российской стороны немедленно разрешить украинским врачам провести обследование П.Гриба.
806 26
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Требуем безотлагательно допустить украинских врачей к похищенному Грибу, содержащемуся в СИЗО Красондара, - МИД(16)
У украинского политзаключенного Балуха начались проблемы с сердцем в симферопольском СИЗО, - правозащитники(14)
Похищенный ФСБ украинец Гриб получил в российском СИЗО продукты и вещи: вопрос с лекарствами в процессе решения, - адвокат(6)
Неуместно использовать дело пропавшего украинца Гриба для публичных угроз Беларуси, - пресс-секретарь МИД Мирончик(98)
Украинское экономическое чудо возможно, – мнение(0)
Украина призвала Совет Европы принять меры для освобождения Павла Гриба, - Кулеба(9)
Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск, - правозащитники(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Какую он угрозу несёт Ху##cтану?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
никакой угрозы он не несет- просто он украинец и для московских мракобесов это угроза
понял, бестолковый?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
може розумнішим буде.
Ответить
Ответить
Слава Украине !!!
Ответить
БєларусьБілорусія - це Росія.
Ще не "де-юре", але вже "де-факто".
Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.90.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.82_.D0.B2_.D0.91.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.80.D1.83.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
Ответить
Вроде с женским полом в Украине нет
проблем, были бы гроші!
Ответить
Ответить
Ответить