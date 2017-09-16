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 Похищенный ФСБ украинец Гриб после посещения больницы вновь находится в краснодарском СИЗО, - адвокат

гриб

Адвокат похищенного в Беларуси украинца Павла Гриба, удерживаемого в СИЗО Краснодара (РФ), Андрей Сабинин подтвердил, что его подзащитный был в лечебном учреждении, но в настоящее время снова в СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Действительно, вчера Павла вывозили в лечебное учреждение. Это не связано с ухудшением здоровья. Комиссия врачей решала вопрос о возможности нахождения в СИЗО, наличию/отсутствию заболеваний, этому препятствующих. Письменного заключения пока нет, выходные. Гриб вернулся в СИЗО. Больше добавить нечего", - написал он

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

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11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.

Похищенный ФСБ украинец Гриб после посещения больницы вновь находится в краснодарском СИЗО, - адвокат 01


В МИД также потребовали от российской стороны немедленно разрешить украинским врачам провести обследование П.Гриба.
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памятаю ті завивання про баригу який прикрив контак і однокласники ! сидіть на тих сайтах потім будете лежати мордою в асвальт с пакетом атб в шлюпках і з 20 кг тротилу яким ви зібрались підірвати уральські гори 1! іде війна
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Почему каждый месяц РФ регулярно похищает украинцев, сажает их в тюрьму или СИЗО,может и убивает втихаря,а наша власть даже не чешется,чтобы предупреждать людей об опасности посещения РФ и оккупированных областей? Почему наша власть не прекращает торговлю с этим бандитским государством - агрессором? Это что за идиотство такое?
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Так, они уже обнаглели вкрай и похищают украинцев в третьих странах - в данном случае, в Беларуси. Эти ничем не отличается от Парижа, где хозяйничало гестапо...
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а кто-нибудь тогда считал Францию самостоятельной страной
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тому що люди пишуть що це шатун і що путін нападе 1 зрозумів ?
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Искренне не понимаю, зачем ФСБ его красть?
Какую он угрозу несёт Ху##cтану?
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Скорее батя его для Ху##cтана что-то представляет...
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Людоеды они. Для них любой человек представляет ценность. В определенном смысле.
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ты что совсем глупый?
никакой угрозы он не несет- просто он украинец и для московских мракобесов это угроза
понял, бестолковый?
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Мало своих дивчат, теперь за бульбашницу надо сидеть во вражеских казематах.
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вы плохо информированы ....телка была кацапка просто встреча была у них на бульбандии
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Щоб всі кацапи повиздихали! Чим раніше, тим краще.Всі-старі,малі,всі до єдиного.
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"Нехай шастать" до БілоРаші...
може розумнішим буде.
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вся эта байда похожа на совместную операцию фсб-сбу,шоб вытянуть с кичи якогось кремлёвского вылупка...
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пора этих сук тоже красть по всему миру ! и наказывать где только будет возможность !
Слава Украине !!!
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ПАМ'ЯТАЙ !
Бєларусь Білорусія - це Росія.
Ще не "де-юре", але вже "де-факто".
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Все такие умные.... Ну на, почитай, раз ты такой умный
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.90.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.82_.D0.B2_.D0.91.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.80.D1.83.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8
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Что эта за уникальная девушка, чтобы ради нее он поехал Беларусь?
Вроде с женским полом в Украине нет
проблем, были бы гроші!
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При всеми сомнительными обстоятельствами, парня надо выручать. Рассуждать уже будем потом.
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и не каждый гриб -подберезовик,и не каждый гриб - подосиновик
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПохищенный ФСБ украинец Гриб после посещения больницы вновь находится в краснодарском СИЗО, - адвокат
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