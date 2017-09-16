 Худруку погибших в Одессе девочек сообщили о подозрении, пожар в "Виктории" начался в ее комнате, - "Думская"

Об этом "Думской" сообщили родители детей - участников ансамбля, передает Цензор.НЕТ.
"Выяснилось, что возгорание началось в ее комнате, и она была единственным взрослым в сгоревшем корпусе",- рассказали родители.
Сегодня Егорову допрашивали в Киевском отделе полиции. Во время допроса ей стало плохо. Вызвали скорую помощь, однако ни одно городское медицинское учреждение не принимало пациентку. В итоге худрука отвезли в "Интосану".
В то же время родители уверены, что Егорова спасла жизни их детей, потому как она выводила воспитанников из горящего здания. Кроме того, по словам отца одной из участниц "Адели", при поселении дети жаловались на то, что в их корпусе нельзя было нормально купаться, так как периодически било током. И тогда администрация лагеря посоветовала им… надевать в душе резиновые тапочки.
Отключенную сигнализацию также объяснили тем, что она срабатывала каждый день, потому ее отключили на ночь, чтобы она никого не будила.
Отметим, коллектив "Адель" - муниципальный, и под конец сезона мэрия премировала его участников 50 бесплатными путевками в "Викторию". Поехали только дети школьного возраста.
Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.
Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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"Нічого цього не буде, не дочекаєтеся, не вийде цю ситуацію використати. Покричать трохи, посмердять, але потім заспокояться. Собака гавкає, а караван іде. Так само міністр внутрішніх справ буде продовжувати працювати на своїй посаді" (с)
Замість підкресленого та виділеного можна поставити будь якого посадовця при барижній круговій поруці!!!
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Порошенко з Трухановим ще весною приїжджали відмовляти - "постій,не поспішай,неможна відкривати,норми пожежної безпеки порушені..."
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" Кроме того, по словам отца одной из участниц "Адели", при поселении дети жаловались на то, что в их корпусе нельзя было нормально купаться, так как периодически било током. И тогда администрация лагеря посоветовала им… надевать в душе резиновые тапочки." (с)Источник: https://censor.net.ua/n455609
Надо "одеть белые тапочки" на уродов, которые такое предлагали и на директора ару первого!
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Мітингувальники залишилися незадоволені спілкуваннямhttps://odesa.depo.ua/ukr/odesa/do-odesitiv-pid-budivlyu-miskradi-viyshli-z-vice-mer-ta-nachalnik-policiyi-video-20170916641276
посмотрите,интересно.!
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Это в нормальном цивилизованном европейском обществе, государстве, при таком ЧП, из-за халатности госчиновников мэры подают в отставку. У нас же общество, где уже образовался режим паханата аналогичный януковическому.
Так что простите Гену, он вам за это ещё пару клумб соорудит, на этом и расцелуете его в..опу, как и делали до этого.
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Чому "аналогичный" - теперішній режим це і є логічне продовження режиму Яника !
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Если в отношении мэра Одессы не будет принято политическое решение о привлечении за многочисленные злоупотребления, за сепаратизм, за воровство, за халатность и много чего ещё другого…, то доверие к власти падёт ниже плинтуса. Об этом надо помнить. Тружанова надо отдать правоохранителям, пока не поздно! Время идёт на часы!
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Так буває коли ноль беруть не від заземлення, а від водогону.
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Помните трагедию с 40-ка погибшими на ж/д переезде??? Азиров тоже тогда все шлагбаумы проверил лично и шо???? Даже клялись все обрудовать и перепереоборудовать. и шо???
всем все пох. как тем кто должен думать про безопасность, так и тем кто в опасности...
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Потому что, худрук может быть виновным лишь в одном случае - умышленный поджёг!
А последнее доказать будет трудно...
И опять же, худрук отвечает за пожарную безопасность????
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І в цьому її сила ! Тому вона і керує народом ...
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