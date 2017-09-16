 Худруку погибших в Одессе девочек сообщили о подозрении, пожар в "Виктории" начался в ее комнате, - "Думская"

, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.