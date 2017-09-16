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 Худруку погибших в Одессе девочек сообщили о подозрении, пожар в "Виктории" начался в ее комнате, - "Думская"

пожар

Полиция объявила о подозрении и допросила руководителя танцевального коллектива "Адель" Татьяну Егорову, чьи подопечные погибли в страшном пожаре лагеря "Виктория".

Об этом "Думской" сообщили родители детей - участников ансамбля, передает Цензор.НЕТ.

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"Выяснилось, что возгорание началось в ее комнате, и она была единственным взрослым в сгоревшем корпусе",- рассказали родители.

Сегодня Егорову допрашивали в Киевском отделе полиции. Во время допроса ей стало плохо. Вызвали скорую помощь, однако ни одно городское медицинское учреждение не принимало пациентку. В итоге худрука отвезли в "Интосану".

В то же время родители уверены, что Егорова спасла жизни их детей, потому как она выводила воспитанников из горящего здания. Кроме того, по словам отца одной из участниц "Адели", при поселении дети жаловались на то, что в их корпусе нельзя было нормально купаться, так как периодически било током. И тогда администрация лагеря посоветовала им… надевать в душе резиновые тапочки.

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Отключенную сигнализацию также объяснили тем, что она срабатывала каждый день, потому ее отключили на ночь, чтобы она никого не будила.

Отметим, коллектив "Адель" - муниципальный, и под конец сезона мэрия премировала его участников 50 бесплатными путевками в "Викторию". Поехали только дети школьного возраста.

Напомним, ночью в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар, в результате которого погибли три человека, трое детей госпитализированы.

Предварительно установлено, что пожар возник в двухэтажной, отдельно стоящей деревянной постройке на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря. Площадь пожара составила около 450 м кв. На время пожара в доме находилось 42 ребенка.
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А далі буде все , як завжди - худрука посадять , директор моментально одужає , Трухванов буде продовжувати своє "мерство" ... Через тиждень - два всі забудуть і заспокояться ...
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А что будет пэте, который пропиарился на открытии этого лагеря, сданого с нарушениями, что и привело к трагедии?
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А про нього навіть згадки не буде ... от побачите .
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Ни-че-го! Но, пока. А там будет все и белка, и свисток!!!
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ничего, другая будущая статья будет иметь больший срок отсидки, и поглотит срок за это
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Мабуть вже всі знають автора даних слів :
"Нічого цього не буде, не дочекаєтеся, не вийде цю ситуацію використати. Покричать трохи, посмердять, але потім заспокояться. Собака гавкає, а караван іде. Так само міністр внутрішніх справ буде продовжувати працювати на своїй посаді" (с)

Замість підкресленого та виділеного можна поставити будь якого посадовця при барижній круговій поруці!!!
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Нашли стрелочника? Что ж, респект! Сигнализацию и гидранты тоже она отключила?
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Так саме по її команді взагалі відкрили табір.
Порошенко з Трухановим ще весною приїжджали відмовляти - "постій,не поспішай,неможна відкривати,норми пожежної безпеки порушені..."
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А как вам это???
" Кроме того, по словам отца одной из участниц "Адели", при поселении дети жаловались на то, что в их корпусе нельзя было нормально купаться, так как периодически било током. И тогда администрация лагеря посоветовала им… надевать в душе резиновые тапочки." (с)Источник: https://censor.net.ua/n455609

Надо "одеть белые тапочки" на уродов, которые такое предлагали и на директора ару первого!
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На електричний стілець мразоту,нехай пожаряться в тапочках!!!!
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До одеситів під будівлю міськради вийшли з віце-мер та начальник поліції (ВІДЕО)
Мітингувальники залишилися незадоволені спілкуваннямhttps://odesa.depo.ua/ukr/odesa/do-odesitiv-pid-budivlyu-miskradi-viyshli-z-vice-mer-ta-nachalnik-policiyi-video-20170916641276

посмотрите,интересно.!
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Я посмотрел и просто потерял дар речи. Это пи"дец. Сорри за мой хранцузский.
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Dima Borisov Худруку погибших в Одессе девочек сообщили о подозрении, пожар в "Виктории" начался в ее комнате, - "Думская" - Цензор.НЕТ 3382 16 сентября, 22:17 0
Это в нормальном цивилизованном европейском обществе, государстве, при таком ЧП, из-за халатности госчиновников мэры подают в отставку. У нас же общество, где уже образовался режим паханата аналогичный януковическому.
Так что простите Гену, он вам за это ещё пару клумб соорудит, на этом и расцелуете его в..опу, как и делали до этого.
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У нас же общество, где уже образовался режим паханата аналогичный януковическому.

Чому "аналогичный" - теперішній режим це і є логічне продовження режиму Яника !
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Худрук - то страшна людина ... якщо правильно це подати !
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Гениально, так быстро определить причину пожара. Ебучая у нас жизнь
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Это капец! Скоро с родственников убитых на дороге будут безакцептно списывать бабки за ремонт машин "пострадавших".
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Худруку погибших в Одессе девочек сообщили о подозрении, пожар в "Виктории" начался в ее комнате, - "Думская" - Цензор.НЕТ 6058 Неравнодушный Худруку погибших в Одессе девочек сообщили о подозрении, пожар в "Виктории" начался в ее комнате, - "Думская" - Цензор.НЕТ 6058 16 сентября, 21:34
Если в отношении мэра Одессы не будет принято политическое решение о привлечении за многочисленные злоупотребления, за сепаратизм, за воровство, за халатность и много чего ещё другого…, то доверие к власти падёт ниже плинтуса. Об этом надо помнить. Тружанова надо отдать правоохранителям, пока не поздно! Время идёт на часы!
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Скажем так, им по..уй! Это типа, доверие к феодалу будет исчерпано у крепостных крестьян. Хохма простая. Время пройдет, кого то посадят, все успокоится.
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Хто ж ея там так "тёр" шо аж возгорелось???
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Китайский фонарик с подзарядкой или 20 мобилок в одной розетке...
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Ищут в спешке стрелочников.. - худрука, сторожа, садовника... - хоть кого нибудь из не своих... В гидранте не было воды, сигнализация не работала, электро - изоляция никакая.... Чем занимались многочисленные контролирующие службы г. Одессы под руководством сепара Труханова? Трясли предпринимателей на бабло и мутили схемы...
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а разве одеситы такой контингент для чего то другого выбирали?
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Халатность и ра@пиздяйство как было так и есть , грёбаные совковые прелести ...а реформы только на словах
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" в их корпусе нельзя было нормально купаться, так как периодически било током"
Так буває коли ноль беруть не від заземлення, а від водогону.
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А по бумагам все работы делала организация со всеми сертификатами, допусками и дозволами. А по факту какие то шабашники ноль нашли откуда взять.
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Да не обязательно, если есть ТЭН, он мог и пробивать, и на такие вещи должно стоять пзв.
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Мне рассказывали, что при одном из способов воровства электричества бьёт током...
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да не скромничай, по тебе видно, что знаешь не по наслышке, тебя видимо током крепко ушатало
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нашли блядь козла отаущения, пидоры рыгошоколадные
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ждите Срочной Внеплановой Чрезвычайной Полной проверки всех детских лагерей от Гройсмана и Ко. Стандартная схема для успокоения электората.
Помните трагедию с 40-ка погибшими на ж/д переезде??? Азиров тоже тогда все шлагбаумы проверил лично и шо???? Даже клялись все обрудовать и перепереоборудовать. и шо???
всем все пох. как тем кто должен думать про безопасность, так и тем кто в опасности...
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С такими темпами, единственным обвиняемым останется только сам огонь!
Потому что, худрук может быть виновным лишь в одном случае - умышленный поджёг!
А последнее доказать будет трудно...
И опять же, худрук отвечает за пожарную безопасность????
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Система своих не отдает.

І в цьому її сила ! Тому вона і керує народом ...
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Худрук отключил сигнализацию? Худрук договаривался с пожарниками, чтобы разрешение на продолжение работ дали несмотря на нерабочую пожарную сигнализацию? Худрук заземление на водопровод кинул? сраная шоколадная шобла, будете в покрышках шквариться, пополните мое слово.
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Надевать в душе тапочки что бы не било током? - тут комментарии излишни
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Але якщо дорослі / батьки знали про таку ситуація, про "пораду" адміністрації, чому нікого не підняли на ноги ? Чому закрили очі ?
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Пиздец, одевали резиновые тапочки, потому что било током...они там что вообще ебанулись???
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А когда колясочнице обьявят подозрение за преступные антиукраинские газовые контракты??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХудруку погибших в Одессе девочек сообщили о подозрении, пожар в "Виктории" начался в ее комнате, - "Думская"
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