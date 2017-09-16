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 Волкер планирует встретиться с Сурковым в октябре и обсудить вопросы безопасности и территориальной целостности Украины

волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил о предстоящей в октябре встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я посетил линию конфликта в Авдеевке… я надеюсь, что снова посещу места на украинской стороне… Что касается другой стороны линии разграничения,.. тут надо договариваться с теми людьми, и вот почему я встречался с господином Сурковым, и в октябре снова буду встречаться с ним. Я надеюсь, что я буду на оккупированной территории и когда-то будет возобновлен украинский суверенитет на этой территории", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Позднее К.Волкер рассказал журналистам, что на предстоящей в октябре встрече с В.Сурковым обсудит вопросы восстановления территориальной целостности и безопасность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встречей Волкера с Сурковым США четко указывают, кто агрессор. Играть с РФ в поддавки они не будут, - Огрызко

"Темы, которые буду обсуждать с мистером Сурковым, - это восстановление украинской территориальной целостности и суверенитета, безопасность украинских граждан независимо от национальности или религии", - сказал он.

Спецпредставитель Госдепа также отметил, что Россия "на бумаге" подписалась под этими принципами, поскольку они содержатся в Минских соглашениях.
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удиви нас,волкер...напои чаем с полонием сурка....
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Суркова и Путина нужно давно в Гааге в клетке держать на суде,а не обсуждать с ними что-то. Уничтожать их надо,животных,высокоточным оружием.Только с Пэдром этого не дождешься,он даже в Украине до сих пор не посадил майдановский убийц.
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Единственный вменяемый человек во всей этой политической тусовке-это Волкер.
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За спиною України будуть обговорювати долю України ... і це нормально ?
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тю дурне ненене!Волкер побував на передовій позиції.Це не"за спиною"
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Та то подкацапник, если не цап, так что не реагируй, оно только вопросы задаёт, комментов новостям нет, видать совсем неразумное)), не вдупляется вообще))
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это неразумное на цензоре с того времени, когда ты еще в штанишки писал
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почему Доня нашел то чем можно нажать Хуйлу на яйца.....Эксперты Barclays Capital считают, что общая сумма долга российских банков и компаний составляет примерно 270 миллиардов долларов, и приблизительно треть этой суммы необходимо будет погасить в течение следующих трех лет. Примерно 37% долгов, которые необходимо будет погасить в 2016-2018 годах, приходится на российские банки.
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Краще пошукати - скільки грошей РФ , в минулому році , вклала в економіку США - це значно цікавіше ...
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Будет последнее китайское предупреждение хуйлу. Хватит дурака косить.
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Будут с водкою дебаты, атвечай
Нннее , рыбьята, парашисты-толька чай!!
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Я с самого начала говорил, что очень надеюсь на Уолкера, как на человека, который сможет разрулить ситуацию!
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Пропоную Суркову вазелін. Американський, вищої кляси.

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Не согласен. Там только монтажная пена поможет
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Какой статус Суркова и что он будет представлять Волкер не сказал. Соответственно это посиделки.
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Ну он Дудаев, а вообще в СССР знали Тихона Хреникова как Хрена Тихонова.
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волкер а ти коли дрочиш ти потім тою ж серветкою піт з очей стираєш?
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Сурков -
Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей -
Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском
институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете
режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В
конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр
экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он
в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум
Кремля»!
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Сурков... ...к нему едет Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине ...
...таки, пошла гора к Магомету...
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Любопытно, с какими людьми с другой стороны линии разграничения он будет договариваться ? Он же ведёт речь об оккупированных территориях, в которые он планирует попасть. У него есть , скажем так, мандат госдепа на переговоры с главарями ОРДЛО ?
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А как зона АТО, стала линией разграничения? ...оч. интересно...
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Может просто особенность перевода ? Не всегда побуквенный перевод точен. Если ему госдеп одобрил переговоры с главарями ОРДЛО, то это есть некая новизна.
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