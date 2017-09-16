 Волкер планирует встретиться с Сурковым в октябре и обсудить вопросы безопасности и территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я посетил линию конфликта в Авдеевке… я надеюсь, что снова посещу места на украинской стороне… Что касается другой стороны линии разграничения,.. тут надо договариваться с теми людьми, и вот почему я встречался с господином Сурковым, и в октябре снова буду встречаться с ним. Я надеюсь, что я буду на оккупированной территории и когда-то будет возобновлен украинский суверенитет на этой территории", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
Позднее К.Волкер рассказал журналистам, что на предстоящей в октябре встрече с В.Сурковым обсудит вопросы восстановления территориальной целостности и безопасность Украины.
"Темы, которые буду обсуждать с мистером Сурковым, - это восстановление украинской территориальной целостности и суверенитета, безопасность украинских граждан независимо от национальности или религии", - сказал он.
Спецпредставитель Госдепа также отметил, что Россия "на бумаге" подписалась под этими принципами, поскольку они содержатся в Минских соглашениях.
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Нннее , рыбьята, парашисты-толька чай!!
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Освобожденный Алеппо
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Асланбек Андарбекович Дудаев: наполовину чеченец, наполовину еврей -
Главный пиарщик Кремля. Русским духом - и не пахнет. Учился 2 года в Московском
институте стали и сплавов и 3года в Московском институте культуры на факультете
режиссуры массовых театрализованных представлений, но не окончил эти вузы. В
конце 1990-х годов окончил Международный университет в Москве, магистр
экономических наук....Короче, нигде не способный выучиться хоть чему-нибудь, он
в 90-х купил дипломчик, и теперь получите - «выдающийся политический разум
Кремля»!
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...таки, пошла гора к Магомету...
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