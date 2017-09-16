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 Политика Украины
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 Миротворцы ООН не зайдут на Донбасс, если продолжатся обстрелы и будут умирать люди, - Пристайко

миротворцы

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что если на Донбассе продолжатся обстрелы и будут умирать люди, то миротворческая миссия ООН не зайдет туда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Волкер: Миротворцы должны обеспечивать безопасность на всей территории ОРДЛО, контролировать границу с РФ и мониторить тяжелое вооружение

"Не забудьте, что миротворцы не будут заходить, если будут продолжаться обстрелы, будут умирать люди, будут танки на улицах ездить", - сказал первый замминистра журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

В.Пристайко отметил, что детали состава и количества возможных миротворцев будут определяться ООН уже после принятия решения о самой миссии.

"Сначала приедет миссия оценочная, а это небольшое количество людей, ее можно развернуть достаточно быстро, за пару месяцев. Она (миссия - Ред.) приедет и посмотрит: что можно, какая ситуация с безопасностью", - отметил он

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская резолюция о миротворцах на Донбассе - это политическая ловушка, - Яценюк

Говоря о странах, чьи силы могли бы принять участие в миссии в Украине, В.Пристайко отметил, что больше всего миротворцев в мире дают Непал, Пакистан и некоторые другие страны.

Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Особливо, якщо перестануть стріляти і не будуть люди гинути.
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А зачем такая миссия, вообще нужна, если они боятся вооружённых террористов?
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Я как-то этого тоже не пойму. На фига миротворцы, если обстрелы прекратятся? Какие же они тогда миротворцы? Из наблюдателей хватит слепых и глухих ОБСЕ, не?
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очень просто.
миротворцы оон вводятся по согласию сторон.
т.е.. цель этого испражнения хедранта - легализовать лнр днр как стороны конфликта
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ну допустим он прекратили обстрелы и месяц тишина, те приедут обустроятся, а эти начнут стрельбу и что будет?
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Они сдриснут оттуда, естественно, оставив наблюдателей ОБСЕ беззащитными...
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я не понял... они могут только зайти понежиться на солнце у моря?...
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Нююю, єжєлі нє хочуть захадить-нада их занасить!!! И фиксировать к столбам!!!😁😁
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Лучше к столбам пулеметы приковывать, а уже их - к пулеметам...
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Вооо, мы усьо уже порешали за пару минут!!! А ентим дятлам года нада!!!😀😀😀
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Тогда объясните на какой половой орган они там нужны.эти в миру творцы
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Если в трещину так там таких мирных творцов уже навалом осталось только шапки покрасить синькой и будет мир во всей лугандонии. Господа лугандонцы не обижайтесь но не мы звали хуйла. а умирать теперь за ваши шутки надо нам Так что вы луГандоны конкретные и долго мрази будете отмываться.
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Пускай заходят на о Тузла,под Новоазовск со стороны России далее по границе с Россией ,там точно не стреляют.
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Якщо припиниться війна, то це означатиме крах для хуйла. Не буде там миру, а відповідно і ніяких миротворців.
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значит миротворці заходять коли вже настав мир ??
так найух они тогда нужны?
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Не зрозуміли ?
Підказка - ХТО буде в ролі "миротворців" ?
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Просто РОШЕНКО нужно показать хоть какую-то работу !
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Взрыв мозга!!!
Итак...
Значит стрелять будут постоянно!

Надеюсь, что эта информация неправдоподобна...
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Ще тих "миротворців" ні Боже ж ти мій, а тема вже заї...ла.
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Офф топ, але:
Теория грабель anti-colorados

Нынешняя ситуация противостояния США с РФ, опосредованного через КНДР, наглядно показывает один из основных жизненных принципов, сформулированных еще Марком Твеном. Он справедливо полагал, что спорить с идиотом бесполезно, ибо придется спуститься на его уровень, а там он одолеет опытом.
В самом деле, какие бы резолюции не принимала ООН, Пхеньяну от них ни холодно, ни жарко. Нельзя отнять того, чего нет. Можно запретить оттуда что-то вывозить, но оттуда не вывозится ничего такого, что представляло бы какую-то ценность и чего больше нигде нет. КНДР не ведет внешней торговли, в привычном смысле слова и давить ее торговыми санкциями просто смешно. Единственное, в чем страна действительно нуждается - продовольствие, но там выведен особо устойчивый к голоду вид человека, который легко перейдет с риса на траву, а в случае чего, в дело пойдет мясо врагов народа. Там с этим нет проблем или предрассудков. Кроме того, страна имеет сухопутную границу с РФ, которая никогда не утруждала себя соблюдением взятых обязательств, особенно - санкционного характера. Подпись российского чиновника под международным документом не более ценна, чем надпись на покосившемся заборе. В общем, санкционировать там некого и нечем.
И вот тут возникает та самая слабость цивилизованных стран, которая уже принесла массу неприятностей и еще принесет в будущем. У Пхеньяна, по воле Москвы, всего несколько ядерных зарядов и несколько ракет, которые могут их донести до сколько-нибудь важных целей. Тем не менее, Ын раздувает и без того - толстые щеки, грозя уничтожить всех врагов. Недавно, например, он заявил о том, что надобности в Японии уже нет, и ее следует просто уничтожить. Кстати, это было сказано уже после наложения нового пакета санкций и перед очередным пуском ракеты в сторону Японии.
С другой стороны, Штаты располагают возможностями для того, чтобы зачистить север полуострова до песка и камня, без применения ядерного оружия, но они этого не делают, ибо страна цивилизованная и будет оттягивать этот момент как можно дольше. Но в данном случае, вес сыр-бор идет как раз из-за возможности применения Пхеньяном ядерного оружия. Для ответа на развитие событий таким образом, Штатам вовсе не нужно гнать в Японское море авианосцы и корабли сопровождения. Для этого нужно только послать сигнал на одну из подлодок типа «Огайо», находящихся в Тихом Океане, чтобы о чучхе и чучхеистах забыли навсегда.
Ранее мы писали о том, что ВМФ США начал финансировать строительство подлодок нового класса, которые должны сменить Огайо, но тут надо понимать, что же это за система такая, о которой даже упоротые российские деятели говорят с почтением, ибо по некоторым ключевым характеристикам им так и не удалось сравняться с американцами даже сейчас. Особенно это касается ракетного вооружения подлодок. Поскольку корейская проблема решится в ближайшее время, то в случае чего, задачи будут ставиться именно подлодкам Огайо, ибо новые еще не успеют встать на вооружение. В связи с этим, имеет смысл обратить внимание на эти подлодки и посмотреть, чему противостоит страна, имеющая на вооружении боевые Ан-2.
В настоящее время, девять подлодок базируются на базе Бангор, штат Вашингтон, и оперируют в акватории Тихого Океана, еще пять субмарин базируются на базе Кингс-Бей, штат Джорджия, и предназначены для операций в Атлантике. Не вдаваясь в характеристики самой подлодки, просто отметим несколько моментов. Пройдя несколько циклов модернизации, эти ударные АПЛ являются одними из самых тихих в мире. На борту каждой субмарины - 24 баллистических ракеты Трайдент-2, версии D-5. В зависимости от компоновки, каждая ракет забрасывает не 15 тыс. км, восемь боеголовок по 100-475 килотонн. То есть, полный залп Огайо несет 192 боеголовки, которые условно приравниваются к одному Армагеддону. Это потому, что перехватить боеголовки на конечном участке полета - нечем, ибо они летят к цели на скорости около 24 Мах.
Что характерно, и лодка, и ракета получились настолько удачным, что совки просто не смогли скопировать себе такую систему и, как известно, только пытаются перевести вооружение своих субмарин на твердотопливные ракеты. Булава стала притчей во языцех из-за своей полной ненадежности, а у Штатов даже особого стимула что-то менять в своих ракетах не было. И что еще важно, субмарины работают так и столько, сколько положено. То есть - 12 находятся в полной готовности, а две стоят на ремонте и так - все время, с момента вхождения в состав флота.
В общем, даже имея одну такую подлодку, можно обеспечить план «Б» для десятка Северных корей, но вот эти привычные слюни и сопли, ручьями текущие, вместо коротких и решительных действий, заставляют вспомнить правило Марка Твена и в который раз убедиться в том, что отсутствие настоящих индейцев у кормила власти этих стран - основной их изъян, ибо известно, что индеец два раза на одни грабли не наступает.http://defence-line.org/2017/09/teoriya-grabel/
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Восстановление безопасности и стабильности

Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) была учреждена 1 июня 2004 года в соответствии с резолюцией 1542 (2004) Совета Безопасности. Миссии ООН были переданы полномочия Многонациональных временных сил (МВС), созданных с санкции Совета Безопасности в феврале 2004 года, после того как разгоревшийся вооруженный конфликт охватил несколько городов страны и президент Бертран Аристид был вынужден покинуть страну.Разрушительное землетрясение 12 января 2010 года, в результате которого (по данным правительства Гаити) погибли 220 тыс. человек, включая 96 миротворцев ООН, нанесло удар по инфраструктуре страны и резко ухудшило и без того сложное экономическое положение Гаити. Совет Безопасности в своей резолюции 1908 от 19 января 2010 года одобрил рекомендацию Генерального секретаря, касающуюся увеличения общей численности сил МООНСГ в целях поддержки усилий по немедленному восстановлению, реконструкции и обеспечению стабильности в стране.После президентских выборов 2011 года МООНСГ продолжает выполнять свой первоначальный мандат по восстановлению безопасности и стабильности, содействию политическому процессу, укреплению государственных учреждений и правоохранительных структур Гаити, а также поощрению и защите прав человека.Миссия продолжает предоставлять материально-техническую поддержку в целях предотвращения распространения эпидемии и лечения заболевших в связи со вспышкой холеры в октябре 2010 года.
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ООН в своём репертуаре.Бесполезная дорогостоящая организация.
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...кровосиси
...а чо?
...демо(бюро)кратия какая есть
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... ЕСЛИ рискнут ввести миротворцев, то очьень об этом пожалеют...
...их обязательно отметелят!
...но, при любом раскладе запад вынужден будет усилить давление, летальное оружие в том числе...
...и давление будет не только на хуйла, но и на барыжников, шоб жопой шевелили
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Запад, это не политики а работяги... -- которые всех их кормят и содержат.
-- так я тебе скажу, как западный работяга: Зэльбстбэдиннунг, товарищи громадяны! -- самообслуживание, по рюски...
А то я тут украинские Е-декларации читаю -- ...и хочется уйти на социал -- там жирнее кормят... -- причём, не на украинский социал... ...веришь? -- бо несправедливо получается.
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Миротворцы ООН не зайдут на Донбасс, если продолжатся обстрелы и будут умирать люди

...значит, уже нихто, никуда и не идёт...

-- смешные все эти миротворцы... ...кроме бомбардировщика "Либератор".
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шоколадное быдло уже затерло комент за 30 секунд.
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Можна ще раз написати те ж саме - тільки іншими словами ...
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если так, как весь мир контактирует с хуйлом в его влажніх мечтах - то и ладно...
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А если обстрелы прекратятся, то миротворцы не нужны. То есть их не будет. Вопрос: для чего Украина посылает от ООН своих воинов не учитывая свои интересы?
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Патсан просто не в теме . В Боснии например была еще ТА заруба , в начале и середине 90 годов . По миротворцамм херячили с двух сторон и боснийские сербы и хорваты , тогда около 200 миротворцев погибло в той миссии
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шановне панство, а ви помітили, що сьогодні почали цькувати ідею миротврців пальцями так званих маніпуляторів суспільної думки?
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Україна має своїх миротворців в ООН.Забрати іх з Конго,озброїти до зубів і відправити контролювати Донбасс.,з Луганськом по границі з рашистом...
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убиЦа веником... а нахера нам тогда нужны будут миротворцы, если стрелять перестанут???
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Если не будет обстрелов и не будут умирать люди то нахера они там тогда нужны?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворцы ООН не зайдут на Донбасс, если продолжатся обстрелы и будут умирать люди, - Пристайко
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