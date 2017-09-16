 Дайте мне 50 антикоррупционных судей в этом году - и мы вернем страну к нормальной жизни, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я выступаю за создание Антикоррупционного суда, который будет создан без политиков, для всех институтов, а не только для НАБУ, для всех коррупционеров, а не только для столичных", - заявил генпрокурор в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
Он отметил, что для него не столь важно, как именно это будет оформлено: "Будет это отдельный суд или отдельная палата - меня не касается! Этот суд должен быть для всех коррупционеров и как можно быстрее!"
По словам генпрокурора, создание нового суда как отдельной структуры с отдельными помещениями будет несколько затянуто во времени.
"Моя историческая память говорит, что на это (создание новой структуры - Ред.) уходят минимум годы… Да, я как генпрокурор просил знакомых коллег-депутатов… внести другой закон: в существующем суде создать отдельную палату… в каждом областном центре и в столице, на открытом конкурсе из числа новых судей за три месяца будут набраны новые судьи", - признал, меж тем, Ю.Луценко.
"Дайте мне 50 судей Антикоррупционной палаты или Антикоррупционного суда в этом году - и мы повернем страну к нормальной жизни", - подытожил генпрокурор.
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Дуже чекаю майдану...
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Юрик , как насчёт дела против этой падлы ?!
Видео и аудиоматериалов на эту даму уйма ...
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Установлен виновный в остановке поезда, в котором ехал Саакашвили.
«Интерсити» остановила Интердевочка.
***
пардон за повтор
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Давай 500 000!
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хотя, хочется не смеятся, а рвать и метать
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Я би Землю підняв, якби ручка була...!
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в принципе, куда бы ты не пришел в украине работать - ты становишься частью семейного бизнеса даже на гос предприятии\учреждении\службе.
проблемы могут возникнуть только когда нужны реформы\изменения, при конфликте с "крестным отцом", когда ты пытаешься выйти из прочного семейного круга, или когда просто становиться сложно жить на 2 семьи (настоящую и мафиозную).
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и тогда тебе, может быть, поверят пятеро из ста
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йух там кто поверит этому алкашу
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