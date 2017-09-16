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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7451) Луценко (7114) суд (21556)

 Дайте мне 50 антикоррупционных судей в этом году - и мы вернем страну к нормальной жизни, - Луценко

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Антикоррупционный суд должен быть создан в кратчайшие сроки, для всех регионов Украины, при этом неважно, будет это отдельный суд или отдельная палата в уже существующем суде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я выступаю за создание Антикоррупционного суда, который будет создан без политиков, для всех институтов, а не только для НАБУ, для всех коррупционеров, а не только для столичных", - заявил генпрокурор в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Он отметил, что для него не столь важно, как именно это будет оформлено: "Будет это отдельный суд или отдельная палата - меня не касается! Этот суд должен быть для всех коррупционеров и как можно быстрее!"

По словам генпрокурора, создание нового суда как отдельной структуры с отдельными помещениями будет несколько затянуто во времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко считает, что создание антикоррупционного суда может подождать: Антикоррупционную палату создадим в следующем месяце (Обновлено)

"Моя историческая память говорит, что на это (создание новой структуры - Ред.) уходят минимум годы… Да, я как генпрокурор просил знакомых коллег-депутатов… внести другой закон: в существующем суде создать отдельную палату… в каждом областном центре и в столице, на открытом конкурсе из числа новых судей за три месяца будут набраны новые судьи", - признал, меж тем, Ю.Луценко.

"Дайте мне 50 судей Антикоррупционной палаты или Антикоррупционного суда в этом году - и мы повернем страну к нормальной жизни", - подытожил генпрокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине необходимо усилить борьбу с коррупцией, - президент ЕБРР Чакрабарти

Напомним, вчера президент Петр Порошенко сказал, что Украине нужен срочный независимый аудит антикоррупционной системы, однако нет времени дожидаться создания антикоррупционного суда. "Что касается антикоррупционного суда, то мы зарегистрировали законопроект в парламенте. Вся судебная реформа, включительно с конституционной, должна пройти экспертизу Венецианской комиссии, Совета Европы и экспертов Евросоюза", - сказал он.

Глава государства выразил надежду, что антикоррупционная палата может быть создана через месяц.
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Зарплатню собі підвищити - нараз, а от як працювати то тут одразу труднощі.
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Я дважды валялся под ножом гильотины. В Сайгоне. Понятно- не очень трезвый. Но! Загадал желание, по требованию служителя музея местного. Несбыточное желание. Так вот- сбылось!
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Анджеліна Джолі на бокал шампанського запросила? )
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Не. Она тогда, вероятно- не родилась. Это было в 1994-м. Мы долго простояли там.... Стало- скучно. Результат.
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обратись к куму,он из блокнота назначит......... хватит нам слушать ваши обещания, вся власть у вас, но что то сделать для страны у вас выходит после пинка Запада, нам надоело слушать что будет, мы хотим знать почему за 4 года у нас есть то что есть!!!
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Около 2-х часов не был на Цензоре... Вылез. Я, канешна, извиняюсь. Но, расстроился. Заголовками просто. А ещё тем, что уже вторая КПП, единственной нашей модели ЗАЗ-968, не влезает... . Вот не влезает надлежаще!!!!!! Щас куплена ещё одна... если и она не войдет, то нихера не случится. Я куплю следующую... Долбанный, лживый инет!!!
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Не... воют, падлюки. Вот реально- воют!!! Потому, я просто купил Запор. Действующий. Сниму коробку и всё. Остальное- не знаю куда...
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Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.)
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я раньше думал - фотошоп. но томенка так не нафотошопишь...
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Шах и мат, реформаторы. Антикоррупционные суды подчинят неграмотному алкашу и звездец борьбе с коррупцией.
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Вот Украинские можновладци уже чверть века ищут вектор ,которым следовать необходимо. Дык вектор то у Китая пошукать нужно! Он прост ,как всё гениальное! Украл, взял взятку -получи расстрел ,минус всё майно включая майно дальних родычив,не говоря уже о женах и тещах...или как у ляшка, маман, якя тяжко працювала усэ життя, шо аж "лимон" зелени на квартиры в одном доме улупила, а это пардон, не хер собачий! Иначе, всё это бред, трёп, найййобка апществинасти. Иными словами - херня это всё.
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"Дайте мне 50 судей Антикоррупционной палаты или Антикоррупционного суда в этом году - и мы повернем страну к нормальной жизни", - сколько бездипломному судей не давай.сидеть никто не будет .как до сих пор не сидит...
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Ти вже Кучму мав посадити за Гонгадзе. Ти, Югику, лише брехати годен.
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Мерс у нього "черокій", тож влізе з запасом
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Ти ж твою суку матір стояв на майдані та розповідав яку ти бачиш Україну,і тепер ти скіглиш як параноїк,що тобі щось заважає...
Дуже чекаю майдану...
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Заважать , як завжди, папірЄднікі , а в випадку з Йулей , то папірЄднікі папірЄднікіфф !
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В стране , в которой работают чиновницы , которые могут выдвигать целому поезду ультиматум типа , пока этот не сойдёт , то не поедут 200 человек , с такой системой хоть 10 тысяч "правильных" судей -- нихера не будет .

Юрик , как насчёт дела против этой падлы ?!
Видео и аудиоматериалов на эту даму уйма ...
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***
Установлен виновный в остановке поезда, в котором ехал Саакашвили.
«Интерсити» остановила Интердевочка.
***
пардон за повтор
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еще бы хоть одного нормального генпрокурора...
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Хорошо, что я перед тем как читать это сходил пописять ( дамы, пардон), а то уссался бы от смеху прямо за ноутом))
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Луцик набирає штат. Бажаючі можуть записатись у секретаря.

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я бы тебе лучше дал раз 50 в рожу, за вранье и бредни, ни одного посаженного чиновника, твари просто какие то
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Их самих,эту власть садить нужно, всех тварей кто за 26 лет был при власти, и близко туда нельзя подпускать, а насчет судей,набирать с институтов,молодых и чистых.
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Эти молодые и чистые дети луценок. гройсманов. медведчуков. парашенок. и прочей мрази. Судьи должны проходить открытый отбор и утверждаться на открытом голосовании своего места жительства
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"Мы пьём седьмую задень -- за то, что все мы сядем... ...и, может быть туда, куда летим..."
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Дайте мне 50 антикоррупционных судей в этом году - и мы вернем страну к нормальной жизни, - Луценко

Я би Землю підняв, якби ручка була...!
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50 суддів Луцику,50 суддів шоколадному і все, порядок в країні, для влади шоколадного.
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І шо воно меле? Грося казав по телеку, шо у нас вже нормальна жизнь.)))
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Алкаш,так твой же хозяин -барыга -подхуйловник очень против и инфаркт отхватит.
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пусть выберет из писателей Цензора хоть сотню
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"...новый коллектив - это как создание новой дружной семьи."

в принципе, куда бы ты не пришел в украине работать - ты становишься частью семейного бизнеса даже на гос предприятии\учреждении\службе.

проблемы могут возникнуть только когда нужны реформы\изменения, при конфликте с "крестным отцом", когда ты пытаешься выйти из прочного семейного круга, или когда просто становиться сложно жить на 2 семьи (настоящую и мафиозную).
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Если для наведения порядка в стране генпрлопулол считает что достаточно 50 судей так надо оставить самых честных у кого хоть немного есть ваша честь а всех остальных посадить с конфискацией.Вот такого результата ждали от прокурора луценко.
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Вся влада у шоколадних, а Юга все одно щось хоче "дай". Може досить дурня валяти?
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Антикоррупционный суд, что будет судить по каким-то другим законам? У нас что есть антикоррупционный кодекс, антикоррупционный процессуальный кодекс? Что это вообще за бред?
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ты, дебил, арестуй Труханова
и тогда тебе, может быть, поверят пятеро из ста
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и тогда тебе, может быть, поверят пятеро из ста

йух там кто поверит этому алкашу
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Після дострокових президентських цієї осені Юлін генпрокурор Шишкін посадить тебе, Юга, Баригу, Кроля і ще декілька тисяч вашої шобли з конфіскацією без всяких умов. От побачиш.
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Юрок хотел сказать налейте мне 100 грамм, и я закончу с коррупцией))) вот бы всех коррупционеров напоить чтоб Украина хоть сутки пожила без коррупции
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Якщо Луценко посадить Яценюка, Авакова, Пашинського - тоді повірю йому.
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Юга, как евргей евгею, только между нами: если бы вы сидели в тюгме - вас бы жалели, если бы вас убили - вас бы чтили как гегоя. а сейчас вам никак не вегят и вас тупо ненавидят. Юга не портите атмосфэру - не откгывайте рот!
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Дайте мне 50 антикоррупционных судей в этом году - и мы вернем страну к нормальной жизни, - Луценко


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Нова фішка , щоб ще пару років лохів розводити ...
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