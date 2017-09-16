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 Даже если Россия выполнит Минские соглашения, санкции из-за Крыма останутся в силе, - Волкер

крым санкции

Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер уверен, что даже если Россия выполнит Минские соглашения, то санкции с РФ не будут сняты ввиду аннексии Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины

"Санкции против России двух типов: те, которые введены из-за отсутствия выполнения Минских договоренностей, и другие, которые введены из-за аннексии Крыма. (…) Даже если Россия выполнит это (Минские соглашения - Ред.), если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, не важно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются", - сказал он журналистам в Киеве в субботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин и его режим должны заплатить настоящую цену за оккупацию Крыма и дестабилизацию Украины, - Маккейн

К.Волкер также отметил, что санкции оказывают влияние на Россию и продлены на длительный срок.


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простите за повтор, но как слышу - русофоб..
***
Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту."
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Я рад, что вы жареный бурят (не к Вам, а к Кобзону).
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в оригинале -
Вы - бурят? Как я рад!
но у Вас еще ... "нежнее"
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Последние санкции США не из-за невыполнения Минских соглашений...
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рашка по всем фронтам на санкции наработала
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"Гаранты" не защищают Украину , они ищут причину отменить санкции .
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Петро давно б зняв санкції...Якби їх вводив...
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Iscsjo 3 pokolenija umrjot,no sankcii ostanutsja na Mordore............................poka ne vyplatjat 5 triljonov dollarov vsem postradavshim ot deistvi Huilo,Stalina,Lenina.............))))))))))).....................
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Крєпчайтє, кацапчики, крєпчайтє.. Санкції неспішно вам вводять, але ще більш неспішніше будуть виводити.. Туди - сюди.. "Сношать" вас будуть довго, це тим - кому незрозуміло..
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Подламывает Уолкер липецкого ставленника Хуйла. А такие у него належды на Минск были. Безальтернативные!
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Вот, хочется Волкера спросить:
"Ваше мнение - что думала Америка, подписывая Будапештский меморандум? Может, типа, давай подпишем, а выполнять - это не обязательно?"
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Америка меморандум не нарушала. А что кто-то обязан воевать за Украину там ни слова.
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Украина отказалась от ядерного оружия под гарантии территориальной целостности. Ну, ладно, расию мы не обсуждает. Скажите, пожалуйста, как США выполняют свои обязательства? На пресс-конференциях сообщают, что уважают Украину и всё? - Как-то маловато за отказ от ядерного оружия...
PS. ИМХО - эти санкции - пшик. Пуйло живёт во дворце со свитой, жрёт игру, засирает мозги быдлу по зомбоящику и чхать хотел на то, что в их экономике какие-то трудности...
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США обещали не посягать на целостность Украины и своё обещание держат. Больше они ничего не обещали.
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"добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине"
Всё верно. Они этот пункт выполняют - добиваются. Но в силу права вето паРашки это "добивание" может продолжаться долго, других действий не предусмотрено.
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Я многократно и много лет трактовал єтот пункт. Для вас с началаа не начну, читайте сначала и поймите о коллективной ответственности подписантов.
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Меморандум нарушен, правда - воевать действительно там не обещано. Но вашу россию удавят до смертных коликов.
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Если удавят паРашку, то по личной инициативе, а не по меморандуму, в котором о санкциях к нарушителю тоже нет ни слова.
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Частично правы, удавят из-за невозможности выполнить будапештский соглашения и агрессии россии.
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а нам как вашу паРашу удавят...\главное - есть за что...\
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Треба душити, поки не залишаться без трусів і жерти нічого буде.
Ось і всі справи.
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Стон стоял над многострадальной роSSией.

Эта помойка исчерпала все запасы выгребной ямы и теперь ей осталось только дать дуба, что она и проделает в ближайшее время.

😀
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в любом случае мокшания -нерусь.
злов'яни,блін.
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да он как гвозди в гроб пуйлакуле забивает, любо дорого посмотреть, не уважал так зауважал бы поневоле.
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так у вас есть выбор - выполнять или не выполнять...
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В морду немецким габриелям,которые про Крым уже забыли.....Волкеру респект,давно таакого толкового и принципиального человека по вопросах Украины из Запада не было
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"Санкции против России двух типов: те, которые введены из-за отсутствия выполнения Минских договоренностей, и другие, которые введены из-за аннексии Крыма. (…) Даже если Россия выполнит это (Минские соглашения - Ред.), если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, не важно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются", - сказал он журналистам в Киеве в субботу.

Санкции введённые из-за Донбасса снимут - я всё правильно понял ?
Опять рашку нагнут ?!
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и еще те,которые приняты законом сша...а отменить их может только сенат.
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А вы чему радуетесь? С ними вместе с колен чтоль встаете?
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Отдельных санкций (ваше утверждение) нет. Обоснуйте где отдельные санкции.
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Тогда с какого перепугу фуйло будет выполнять минские договорняки? Хуже ведь не станет?
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а я вот к тебе с уважением относился, не хамил, не оскорблял... ну что ж, исправлюсь
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Прочитать бы прямую речь.Непонятно,если санкции двух типов-минские и крымские, получается,что если будет решение по донбасу,то останутся только крымские санкции.Или нет?
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Да. Странно, что вообще возникают такие вопросы. Думал на этом сайте все всё знают о санкциях.
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Давайте ещё раз прочитана минские соглашения. Речь идёт о территориальной целостности Украины, которая включает Крым. Дополнительных подтверждений необходимости и сути санкций не нужно, ну разве для ваты.
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В Минске-2 ни слова о Крыме.
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Для не умеющих читать. Сказано о территориальной целостности Украины. Границы Украины включают Крым.
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В каком пункте там сказано о территориальной целостности?
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Во-первых минский Меморандум не имеет верховенства международного права. Во-вторых перечитай пункты Меморандума.
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Прочитал. Повторяю вопрос - каком пункте там сказано о территориальной целостности?
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Пункт 10 Минска 2. Хотя повторяю о правомочности этого документа.
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Ну да. Формально Вы правы. Это наверное единственный пункт, в который забыли включить ОРДЛО

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трёхсторонней Контактной группы.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[note 1], до конца 2015 года. (См. примечание.)
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На тот момент по законодательству паРашки Крым был кацапский. Так что вывод ихтамнетов по пункту 10 она подписывала откуда угодно, но не из Крыма. Ваша надежда, что это не так к сожалению юридически ничтожна. Нужно было прописать " в том числе из Крыма" или как-то иначе его упомянуть, тогда это имело бы вес.
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Один день из жизни цивилизации и племени безумных дикарей: в США Apple презентовала будущее. В культурной столице россии прошёл крестный ход, на котором объявили россию "последней надеждой бога на земле". Капец Воронежу!

😀😀
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В кацапии решили за Бога (Всевышнего). Это в любом случае и для любой Аврамической религии ересь. Жду им неприятностей.
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Украинские бойцы, волонтеры и местные жители Авдеевки подняли в небо огромный украинский флаг, который, в частности, пролетел над оккупированным Донецком.
Соответствующее видео публикует сообщество "Trident" в Facebook.
Дончане делятся в сети снимками с летящим украинским стягом. Его видели над Червоногвардейским районом Макеевки, над донецким пивным заводом и над Киевским районом оккупированной шахтерской столицы Украины."Над Донецком сегодня наблюдались странные атмосферные явления", - шутит на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский. Відео https://www.obozrevatel.com/society/skoro-na-vseh-domah-ogromnyij-flag-ukrainyi-nad-donetskom-privel-sotsset-v-vostorg.htm
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Трамп накладывает санкции на россию. Европа накладывает санкции на россию. Путин накладывает санкции на россию. Все накладывают на россию… 💩💩💩💩💩💩

😀😀
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логика отдыхает...??? или она в чём-то другом...??? да и про санкции эксперты выражаются не од-
нозначно, типо можно приспособиться а потери скорее будут имеджевые чем существенные.........
реально рашку пугает только эмбарго, то есть если бензоколонку просто закроют годика хотя бы
на пол... точку, окончательную и однозначную, ставить никто не собирается - вот это мне понятно.
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реально рашку пугает только эмбарго,

Эффективность эмбарго достигается тем что его поддерживают ВСЕ. Кто поддержит эмбарго против РФ??? ЕС и США. Всё Сильно это напугает РФ? Относительно. Она тогда просто обьявит дефолт и перестанет платить по долгам. А платит она по ним сопоставимо с товарооборотом с ЕС.

Эмбарго РФ будет неприятно. Но ни коим образом не остановит. И ЕС оно тоже будет неприятно. И вызовет сильные разногласия между его членами. Вплоть до распада. ибо речь будет идти о десятках млрд $ потерь.
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...навіть якщо виконає.. Самі не вірять в можливість цього .
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хорошее заявление на воротник немецким "либералам" или хто они там
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Ніхто нічого виконувати не збирається - Путлєр хотів заморозити конфлікт на Донбасі - і він його заморозив ...а Педро йому в цьому допоміг !
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Початок написали точно, а далі голі звинувачення. Чому так всім зрозуміло.
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Хочу рассказать одну историю по поводу отношения к рашистам заграницей. Мы поехали в испании в один аутлет, где в одном магазине купили детям достаточно дорогую обувь на зиму- всего на двоих детей - четыре пары. Для оформления такс фри нужен паспорт, который мы не взяли, но раньше можно было заполнить чек своими данными дома. В этом году именно этот магазин перешел исключительно на эл заполнение прямо на месте. Никакие уговоры не помогали. Оставить обувь на завтра отказались. После этого мы просто заполонили по из просьбе карту клиента, где она увидела , что мы из Украины. Поле этого девушка сказала - un momento - и сама все заполнила. Она просто до этого думала, что мы из раши. Таких примеров на самом дел очень много . Украина вызывает у нормальных людей симпатию и желание помочь. Рашу же все всё больше терпеть не могут.
Крымчане думаю прячут и берегут свои украинские паспорта, на всякий случай. И , думаю, этот случай наступит раньше, чем все мы думаем.
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Собакашвили - тебя идиота, тюльку, садового и коломойского пуйло повесит если не оправдаешь надежд.
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сумно, сумно аже за край (с) Софа 8)))) кацапи струнко
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смотрю на этого волка и думаю сам себе, - а его то лев послал. путину ничего не светит, кроме скромного обелиска и увядших цветов.
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Официально раздел по российским санкциям озаглавлен как

TITLE II-SANCTIONS WITH RESPECT TO THE RUSSIAN FEDERATION AND
COMBATING TERRORISM AND ILLICIT FINANCING
Раздел II - Санкции по отношению к Российской Федерации и борбе с терроризмом и незаконным финансированием.

Хорошая такая кучка, не правда ли?

https://www.congress.gov/115/bills/hr3364/BILLS-115hr3364enr.pdf
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДаже если Россия выполнит Минские соглашения, санкции из-за Крыма останутся в силе, - Волкер
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