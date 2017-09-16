 Даже если Россия выполнит Минские соглашения, санкции из-за Крыма останутся в силе, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Санкции против России двух типов: те, которые введены из-за отсутствия выполнения Минских договоренностей, и другие, которые введены из-за аннексии Крыма. (…) Даже если Россия выполнит это (Минские соглашения - Ред.), если мы увидим восстановление украинского суверенитета над Донбассом, не важно, через какой именно созданный нами механизм. Санкции, введенные из-за Крыма, остаются", - сказал он журналистам в Киеве в субботу.
К.Волкер также отметил, что санкции оказывают влияние на Россию и продлены на длительный срок.
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Мне говорят, я - сноб и русофоб,
Мол, к русским людям отношусь предвзято.
А я сегодня посадил укроп
У обелиска неизвестному буряту."
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Вы - бурят? Как я рад!
но у Вас еще ... "нежнее"
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"Ваше мнение - что думала Америка, подписывая Будапештский меморандум? Может, типа, давай подпишем, а выполнять - это не обязательно?"
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PS. ИМХО - эти санкции - пшик. Пуйло живёт во дворце со свитой, жрёт игру, засирает мозги быдлу по зомбоящику и чхать хотел на то, что в их экономике какие-то трудности...
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Всё верно. Они этот пункт выполняют - добиваются. Но в силу права вето паРашки это "добивание" может продолжаться долго, других действий не предусмотрено.
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Ось і всі справи.
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Эта помойка исчерпала все запасы выгребной ямы и теперь ей осталось только дать дуба, что она и проделает в ближайшее время.
😀
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злов'яни,блін.
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Разбился истребитель ЯК - 130 Минобороны России
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Санкции введённые из-за Донбасса снимут - я всё правильно понял ?
Опять рашку нагнут ?!
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9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трёхсторонней Контактной группы.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[note 1], до конца 2015 года. (См. примечание.)
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Соответствующее видео публикует сообщество "Trident" в Facebook.
Дончане делятся в сети снимками с летящим украинским стягом. Его видели над Червоногвардейским районом Макеевки, над донецким пивным заводом и над Киевским районом оккупированной шахтерской столицы Украины."Над Донецком сегодня наблюдались странные атмосферные явления", - шутит на своей странице в соцсети блогер Денис Казанский. Відео https://www.obozrevatel.com/society/skoro-na-vseh-domah-ogromnyij-flag-ukrainyi-nad-donetskom-privel-sotsset-v-vostorg.htm
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нозначно, типо можно приспособиться а потери скорее будут имеджевые чем существенные.........
реально рашку пугает только эмбарго, то есть если бензоколонку просто закроют годика хотя бы
на пол... точку, окончательную и однозначную, ставить никто не собирается - вот это мне понятно.
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Эффективность эмбарго достигается тем что его поддерживают ВСЕ. Кто поддержит эмбарго против РФ??? ЕС и США. Всё Сильно это напугает РФ? Относительно. Она тогда просто обьявит дефолт и перестанет платить по долгам. А платит она по ним сопоставимо с товарооборотом с ЕС.
Эмбарго РФ будет неприятно. Но ни коим образом не остановит. И ЕС оно тоже будет неприятно. И вызовет сильные разногласия между его членами. Вплоть до распада. ибо речь будет идти о десятках млрд $ потерь.
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Крымчане думаю прячут и берегут свои украинские паспорта, на всякий случай. И , думаю, этот случай наступит раньше, чем все мы думаем.
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TITLE II-SANCTIONS WITH RESPECT TO THE RUSSIAN FEDERATION AND
COMBATING TERRORISM AND ILLICIT FINANCING
Раздел II - Санкции по отношению к Российской Федерации и борбе с терроризмом и незаконным финансированием.
Хорошая такая кучка, не правда ли?
https://www.congress.gov/115/bills/hr3364/BILLS-115hr3364enr.pdf
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