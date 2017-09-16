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 Политика Украины
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 Саакашвили проведет завтра встречу со своими сторонниками в Виннице

саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили 17 сентября собирается прибыть в Винницу для встречи со своими сторонниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Завтра вместе с Виктором Чумаком, Егором Соболевым и Юрием Деревянко будем в Виннице, приглашаю всех на встречу!" - сообщил Саакашвили.

Также он заявил, что "Рух новых сил" решил "присоединится к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона".

"А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", - отметил Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о возможном приезде Саакашвили в столицу: "Я не знаю, что с ним делать - у меня другая зона ответственности"

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.

Саакашвили проведет завтра встречу со своими сторонниками в Виннице 01

Саакашвили проведет завтра встречу со своими сторонниками в Виннице 02

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то диабетик чи алкаш ти визначись вже для початку
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я маю визначатися? чи цей діабєтік-алконавт?)
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де ти його бачив пяного і чи ти маєш його мед карточку
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ти заявляєш що він деабетик звідки ти це взяв ? і до чого його стан здоровя?
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він алкаш..це видно по фото ..він просто сциться, бо Ростов його не прийме, а насрав він добру купу)
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сам дивись..мені сусіда алкаша вистачає... елємєнти сознанія тє же)
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на що дивитись ? якщо в тебе сосід алкаш то до чого тут порошенко ? які ти в нього бачиш признаки алкоголізму ?
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от ти скажи..якщо ти шось обіцяєш ти це робиш?
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та до чого тут я ти написав що президент який представляє мене на міжнародній арені алкаш діабетик я тебе питаю на основі чого ти це визначив ! ти мущина чи манька сільська яка меле тим язиком що непопадя ?
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мені достатньо його виступів..особливо на останньому YES
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що там на тому виступі він був пяний 7 чи колов собі інсуін 7 ти звинуватив вище керівництво країни в алкоголізмі 1 може він пяний просить санкцій в заходу може він пяний розпочав ато ? а це взагалі країна де у вас президент алкаш ? то зек то алкаш щож ви за народ такий ? може вам справді треба путіна ?
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и вапще..генпрокурор - франкфуртский дебошир и алкаш..ото команда подобралась..единственное что заметил Аваков всегда трезв, как стекло..
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чим він хворий ? гірший не президент а маньки які тим язиком ляпають на радість росії ! як цю країну буде хтось серйозно сприймати ? грузини проривають кордони росія заберає частину країни маньки обзивають свого президента який веде війну за суверенітет алкашом 1то навіщо вам країна ? навіщо я ходив в армію ?лишив там здоровя навіщо я питаю ?хлопця привозив загинув під зеленопілям а його батько загинув в афгані матір одна осталась реххнулась від горя ! то навіщо це все ? все обмажете лайном ви ще будете плювати в лице атошнікам все до того іде
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не дождешься, тролль..никто бойцам АТО в лицо не плюнет...и не надейся..шось ти зробив хороше..молодець..але прикриватися цім я тобі не дозволю..буду шпиняти тебе, бо ти на варті брехні..
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як не плюне я коли прийшов у відпустку пішов в магазин а там в черзі бабки маньки кажуть ща тай парашенко натваріл булож нармально тепер ціни растуть своїми майданами ! я три дня слабий ходив нічого неміг робити молоді діти життя повідавали каліками поставали а такі як ви лєте бруд на парад незалежності 1 всі ветерани чекають того параду вся армія чекає 1 розкриє манька пащеку як шпак сраку і все поливає брудом 1я звик жити як мучина і відповідати за свої слова !ти звинуватив порошенка що він алкаш підтверди це
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100% бийся за нього..він тобі шоколяду випише..може там на сході інше життя..я тобі скажу..я не знаю в свому оточенні людини, яка б цього **** підтримала
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дай мені конкретну відповідь ти чоловік чи хто
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Так все до того йде- якщо атошник намагається щось сказати проти їхніх мантр чи врозумити якось то вже не атошник а "пецін шакаладник". А "справжні " атошники для зрадозвиздоти то колясочниця, Вомбат, Міхуїл, Серлещ, Садовий, Палковнік і пр лайномети..
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що йде вже прийшли там на кордоні погранцю атошніку ключицю зломали хтось про це написав ? да всім плювати міша їм явився месія ! я коли на це дивлюсь люта злість незнаю якщоб я потрапив на мітинг того грузина там бе булоб місиво 1 для мене це такий плювок в обличя що просто неможу це простити !я я згадаю як трупи везли в уралах з іловайська насипом мене трусить 1 просто трусить а скільки хлопці розповідали в який страшних муках наші приймали смерть в полоні 1 там же глумились нелюди тих самий прикордоників ! а тепер така манька мене тут називає соєвим гідрантом ! дружина смієця каже яж тобі казала що так буде !повідсиджувались по тих польшах пока порошенко відстояв країну штанішки підсохли і вони давай тими язиками мантати
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живи своїм життям..але дай нам, українцям, жити як люди.. можете сміятися..з мене держава війскові забирає під нуль...я ще раз скажу..президент - сопляк і тхір...я не хочу такого президента!!
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як я можу жити окремо від цього дурдому 7 ти розумієш що коли нас росія поглина всім атошнікам тут буде торба ? ти давайно в воєнкомат а то вам всі заважають тут жити де ти живеш конкретно ?
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ти реально вважаєш, шо росія піде далі? в них вже яйця відвалюються...а піти ..я рік носив свій військовий, думав може запросять..хтам....просираємо країну..от шо я тобі скажу
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куди ти його носив ? забирали даже інвалідів людей небуло 1 що значить далі піде ? звісно взяти києв політичним шляхом або розвязати громадянську віну або федералізація 1 якщоб вони непланували експансію далі вониб вийшли з донбасу 1 говориш дурниці якісь ! звичайно просираєте бо ви ведете в президенти вону 1
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Если человек пустышка, что ж обсираться по его поводу? Ну проедется по городам как Каплин и приведет пятьдесят сторонников, чего же истерику устраивать . А если сторонников будет десятки тысяч то это не" титушки",это народ,господа. И не он создал революционную ситуацию, а власть. И теперь черед Пети кричать Астанавитесь, но судя по всему не поможет.
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200 грн за сторонника. Как ты думаешь - сколько тупарей насобирает?
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Да писать можно все что угодно - Уже были такие писаки, а потом СБУ и киберполиция у вас на компьютерах совсем другие данные обнаруживают.
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А галсукоед тебе не хозяин? Просто хороший "рефарматар" ?
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А соевые ему лакают страшно,это капздец,я у него спросил,когда и где родился Степан Андреевич,так он советских военачальников нагуглил,админ убрал к сожалению,но вот один еще перл савушкинца есть
Саакашвили проведет завтра встречу со своими сторонниками в Виннице - Цензор.НЕТ 2486 Коновалов Александр
Бизнесом Порошенко управляют Ротенберги и умным людям известно что именно ротенберги открывают счета там где считают нужным.
11.09.2017 02:39
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Опечатка не так страшна как открытое паливо ватника который фразы киселева и соловьева на цензоре дублирует.
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так а Роман Осипович то где и когда родился?
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Та ответь если ты украинец,это же ты должен знать и отвечать сразу,а если не хочешь,то ты соглашаешься шо гебня лубянская
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це ольгінскій тролль..обосрався..розкололи)
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В Украине демократия, поэтому никому и ничего я не должен - тем более кацапам.
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кацап не должен кацапам..шота новое в ваших методичках))
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этот трахтенпорох туп, очень туп...помню эту его типа очепятку
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Це давно відомо - твій президент Ху*ло, не багатіє і війни нема..
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о шоколядный сосатель смоктулек рошена. Слышь рыгоанал , давай уже больше креатива ,старая шарманка про то что все кто против щоколядного мафиози агенты кремля уже стара как говно мамонта. Давай что то поновее холоп рошеновский
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когда колясочницу посадят за преступные газовые контракты.
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Самолайк зачотный и тут прокол,шо ж это тварится
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рез те, що незабаром може бути скасований роумінг із країнами Євросоюзу, компания «Київстар» збирається підняти тарифи на мобільний зв'язок. При цьому йдеться про зростання вартості комунікаційних послуг саме всередині країни.Про це повідомляє "Народна Правда" із посиланням на Голос Столиці.Повідомляється, що із урахуванням зниження регулятором міжнародної ставки з 19 до 10 центів, та якщо брати до уваги те, що в Європі надбавка на кожен дзвінок складає 6-30 центів, підвищення на послуги «Київстар» в Україні буде не суттєвою, близько 5-10 гривень.Нагадаємо, вже в жовтні українці мають відчутипідвищення вартості газу, від якого, власне, залежать тарифи на опалення і гарячу воду. Якщо Кабмін не внесе зміни у діючу постанову № 187, то газ має подорожчати майже на 19% - з 6,9 грн до понад 8 грн за куб.Крім того, згідно із постановою Кабінету міністрів про підвищення мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію, яка була ухвалена ще 9 серпня, у суботу, 9 вересня в Україні подорожчав алкоголь. Мінімальні роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби зросли на 14-19,41%, до 397,76 грн за літр 100% спирту. Подорожчання мобільного зв'язку: хто і скільки платитиме найближчим часом | Народна Правда
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Одни уипаны уже проводили "встречу" со своим фюрером-галстукоедом. Сейчас сидят в сизо...
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Вот на что Я обратил внимание, так это на то, что по поводу "угнетенного " сааки не выступил НИКТО из ГОСДЕПА...НИ КТО
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у пети 5 проц поддержки +охендовский 10 накрутит..а ведь будет сидеть и ті ему будешь чайник греть))
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Дякую,що представився.А що сказати хотів?
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да вроде точно определил статус нашего главнокомандующего
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не.. єто твой..бєрєгі єго)) а то умрьот і ти ніщій))
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это кацапо шваль отрабатывает по методичке. У них давно написано что порошенко алкашь и вся эта гниль козломордая как мантру начитывает свою гебнявую писульку.
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так пусть хоть раз трезвым к людям выйдет..ведь не хочет))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили проведет завтра встречу со своими сторонниками в Виннице
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