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 Политика Украины
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 Луценко: Саакашвили не экстрадируют из Украины и не арестуют из-за инцидента на ПП "Шегини"

саакашвили львов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не будет выдворен из Украины и не будет арестован в связи с инцидентом на ПП "Шегини", произошедшим 10 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал", - сказал генпрокурор в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Вместе с тем, генпрокурор добавил: "Те, кто его (Саакашвили - Ред.) переправлял через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы. Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным производством и будут арестованы и должны сидеть семь лет, чтобы все политики запомнили - можно митинговать, даже надо, но нельзя при этом бить солдат, которые защищают украинскую границу!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На участников событий на пункте пропуска "Шегини" составлено уже 69 протоколов. Это те, кто идентифицирован, - Слободян

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.
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В Херсоне на встречу с грузинским горе-реформатором пришли 50 человек. Вот это важнее.
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сколько придет к любому нынешнему реформатору без админа?
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как то скромно , а то да мы да я да он без гражданства забор сломал
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Похоже стоимость титушни для Мишани, теперь немного вырастет.
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Не прихильник Міхо.. Радий, що влада починає вгамовуватись.. Добре б ще було почути про арешт "мінера" прикордонного переходу..
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С любой стороны могло быть минирование и выгодней оно было...
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Ще б хлопців відпустити, тих кого "потужно реформований суд" заарештував на два місяці за "прорив кордону".. Якщо не винен Саакашвілі - в чому вина заарештованих хлопців?
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а те кто остановил поезд и заминировал пограничный пункт будут иметь проблемы?
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ну того кто поезд запретил отправлять найти как два пальца обасвальть.
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Вот в чем собака порылась, а мы думаем, откель все несчастия?
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Я за то что бы он остался в Украинской политике, но если это кончится истерическими визгами, то это только потеря времени...
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Нехай висить над ними як домоклів меч про всяк випадок.
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Вот и я говорю: надо мириться! Предлагаю: Порошенко возвращает Михо гражданство, а тот спокойно сидит 15 суток за кипеш на границе. Ну и престает дразнить Петьку барыгой.
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Ні! Останнє, ніколи! І після смерті Педрило не буде Педрилом, а баригою - назавжди!!
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луцик&грося.тудэй...цензор смело может сменить парковку.
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Неумейки.
Ни анаши не подкинули, ни контрабанды...
Попробуй теперь повязать.
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А кто этому чучелу позволит это сделать и на каком основании? Не хватало бэкання-мэкання этого неадеквата еще в Раде.
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Занесли из Польши через границу, занесут и в Раду
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Бывшим рыгакам, а нынешним порохососам куда цикавише и приятней слушать в Раде голубанов
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почему его не пускали нормально, а устроили этот цирк?
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Цирк как раз он устроил вместе с Жулькой, Наливайченко, Деревянко, Сьомой и пр. консервами. Если бы нормально проходил сам, то никто бы и не заметил его, но надо же было к себе внимание привлечь и дыму наспустить, дабы не забыли
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Гражданскиемправа дали, а вьі хто ж знали. Теперь вопрос: вьі с Донбасса?
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Боже, да насрать на эту шоблу. Столько лет морочат нам голову. Жалко что авакян не дал команду стрелять на границе.
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да всех перестрелять..заколебал єтот народ..расстрелять всех!! и пригласить буратов на проживание!!!
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Херась.ну у Вас у лояльные власти.можно табором через границу ломиться.
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Юга, давай дуй в Одессу. там по ходу обижают друга твоего хозяина сепара Труханова...

Возле мэрии дерутся из-за «Виктории»: в ход пошли газ и светошумовые гранаты (обновляется, фото, видео) http://dumskaya.net/news/miting-vozle-merii-foto-077081/ …


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Там зашквар, одесситы бросились почти штурмовать мерию и по ним запустили газ и дубинки, подтянулась нацгвардия
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Осень для морковно-шоколадной братии будет весёлой
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***
А вы знаете, Порошенко, без гражданства, вряд ли прорывался бы так через границу в Украину..
Во-первых, он точно знает, что его вообще никто встречать бы не пришёл!!!
а во-вторых - на хрена ему возвращаться в Украину, если он уже нагреб столько, что преспокойно может греть свою офшорную душу до конца своих дней на каких-нибудь экзотических островах...
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Причисався Юрась, прилизався, в нові штани вбрався, а пришов до Саакашвілі, на порозі всрався.
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у него есть удостоверение на постоянное проживание и другие документы


Тогда... не пускать его в страну.. с учётом имиджевых потерь - преступление
Источник: https://censor.net.ua/n455601
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Так а чего не пускали тогда? Значит не пускали незаконно и возмущенные украинцы дали по морде злодеям в погонах, выполнявшим преступный приказ
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Если бы нормально проходил сам, то никто бы и не заметил его, но надо же было к себе внимание привлечь и дыму наспустить, дабы не забыли Луценко: Саакашвили не экстрадируют из Украины и не арестуют из-за инцидента на ПП "Шегини" - Цензор.НЕТ 530
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Зрадааааааа!!! у порохоботов вывих мозха, требуют обновленных методичек и инструкций по эвакуации..
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начальний охорони саакашвілші вже виступає в росії ! це ппц це реально проект фсб Луценко: Саакашвили не экстрадируют из Украины и не арестуют из-за инцидента на ПП "Шегини" - Цензор.НЕТ 1060
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Результат был очевиден изначально: обосрутся. И действительно обосрались, жидко-жидко, даже с губ это обтирать приходится. Так зачем было огород городить и на посмешище себя выставлять? И неужели наши "вожди" оставят после этого своих советников-шептунов на своих должностях? Или это все же идея "самих", и в угол ставить просто некого?
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Суд встал на сторону Сакварелидзе и не принял никаких мер против него
Луценко: Саакашвили не экстрадируют из Украины и не арестуют из-за инцидента на ПП "Шегини" - Цензор.НЕТ 3178
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Всё намного проще...и иезуитистей
показывают что Михо ни за кого не впряжётся, тем самым остужают пыл его сторонников.
Старо как мир - РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ !
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Почему Саакашвили не может быть выдворен? Что мешает? Решайте. Выбор же есть? Так выбирайте. Что мешает? Закон? Луценко? Саакашвили? Работайте. Действуйте. Правда, не забывайте - за вами наблюдает масса украинских глаз, людских, пишут на ум и выводы- делают.
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UA Ali Hasan
Где зрада? Все права дали Саакашвили
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Как гдп? Михо должен был распят в трусиках на майдане на Борщаговке....в худшем случае его должны поклевать синички и покакать на него снегири,...за неимением снегирей голуби....голубей в Киеве хватает,и они достаточно меткие
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Как бы там ни было , но этот вариант лучше , чем рыгонедобитые реваншисты у власти. Выборы устаканятся , вы меня поймете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко: Саакашвили не экстрадируют из Украины и не арестуют из-за инцидента на ПП "Шегини"
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