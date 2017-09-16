 Луценко: Саакашвили не экстрадируют из Украины и не арестуют из-за инцидента на ПП "Шегини"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал", - сказал генпрокурор в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
Вместе с тем, генпрокурор добавил: "Те, кто его (Саакашвили - Ред.) переправлял через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы. Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным производством и будут арестованы и должны сидеть семь лет, чтобы все политики запомнили - можно митинговать, даже надо, но нельзя при этом бить солдат, которые защищают украинскую границу!".
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.
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Возле мэрии дерутся из-за «Виктории»: в ход пошли газ и светошумовые гранаты (обновляется, фото, видео) http://dumskaya.net/news/miting-vozle-merii-foto-077081/ …
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А вы знаете, Порошенко, без гражданства, вряд ли прорывался бы так через границу в Украину..
Во-первых, он точно знает, что его вообще никто встречать бы не пришёл!!!
а во-вторых - на хрена ему возвращаться в Украину, если он уже нагреб столько, что преспокойно может греть свою офшорную душу до конца своих дней на каких-нибудь экзотических островах...
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Тогда... не пускать его в страну.. с учётом имиджевых потерь - преступление
Источник: https://censor.net.ua/n455601
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показывают что Михо ни за кого не впряжётся, тем самым остужают пыл его сторонников.
Старо как мир - РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАСТВУЙ !
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Где зрада? Все права дали Саакашвили
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Как гдп? Михо должен был распят в трусиках на майдане на Борщаговке....в худшем случае его должны поклевать синички и покакать на него снегири,...за неимением снегирей голуби....голубей в Киеве хватает,и они достаточно меткие
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