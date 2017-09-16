 Волкер: Миротворцы должны обеспечивать безопасность на всей территории ОРДЛО, контролировать границу с РФ и мониторить тяжелое вооружение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Миротворческая миссия, если бы она была, была бы ответственна за эту территорию вместо российской армии, которая оккупирует территорию, может быть способом принести безопасность гражданам и предоставить доступ украинским властям, предоставив пространство, где возможно проведение выборов, пространство, на котором возможна имплементация Минских договоренностей - это идея, которая стоит за миротворцами", - сказал он журналистам на брифинге в Киеве в субботу.
При этом спецпредставитель Госдепа отметил, что выход России с такой инициативой интересен возможностью перехода к обсуждению и выносу дискуссии на уровень Совета безопасности ООН.
"Условия мандата, которые предложила Россия, я беспокоюсь, только углубит разделение в Украине: миссия будет располагаться на линии соприкосновения, не на всей территории, будет защищать членов мониторинговой миссии ОБСЕ, а не жителей, не будет иметь выхода на российско-украинскую границу", - сказал К.Волкер.
Он считает, что такое предложение может стать поводом к работе по данному вопросу.
"Я надеюсь, что через этот диалог мы сможем договориться до идеи настоящей миротворческой миссии, которая будет сфокусирована на безопасности по всей территории, контролировать украинскую часть украинско-российской границы, осуществлять мониторинг тяжелого вооружения", - сказал спецпредставитель.
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
1314 57
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Российская резолюция о миротворцах на Донбассе - это политическая ловушка, - Яценюк(106)
С начала 2017 года на Донбассе погибли 68 гражданских, 315 получили ранения, - ОБСЕ(16)
"Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям", - Тиллерсон(78)
Идет определенное "перераспределение средств", но Россия продолжит "заботиться" о жителях Донбасса, - Песков(47)
Запад постарается дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Сирии, а потом и Кремля – Заводюк(0)
Мы недооценили Соглашение об ассоциации: никто не думал, что это вызовет такую жестокую реакцию Кремля, - экс-премьер Великобритании Кэмерон(51)
Идея о миротворцах на Донбассе должна быть подкреплена гарантиями: надо убедиться, что это не западня, - Керри (обновлено)(31)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может, раньше в одних портках останется.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нет доверия к немцам и итальянцам
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
16:07 16 Вересня 2017 https://politeka.net/ua/news/501163-u-rf-rozbivsya-vijskovij-litak-pershi-podrobitsi/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://inforesist.org/amerikanskie-analitiki-podtverdili-vtorzhenie-rossiyskogo-vertoleta-v-ukrainu/
Саакашвили попрал незыблемость границ....ууууууу!
Кацапский вертолёт - ихтамнебыло....
Нами и нашей страной управляют предатели, после такого других мнений быть не может.
А почему? Всё просто, ПВО только над Киевом...
Ответить
Военный самолет упал в Воронежской области update: 16-09-2017 (16:55)
Учебно-боевой самолет ЯК-130 упал вблизи аэродрома Борисоглебск в Воронежской области, оба пилоты живы, сообщили в Минобороны России, пишет 16 сентября "Интерфакс".
"Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался",- рассказали в ведомстве. Оба пилота капитулировались, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По версии источника агентства, причиной аварии мог стать отказ систем двигателя.
Он отметил, что целиком картина происшествия будет восстановлена после расследования.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=59BD24951F129
Ответить
як той писав
Пусти меня, отдай меня, Воронеж: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь,- Воронеж - блажь, Воронеж - ворон, нож.
Ответить
И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - БЕЗ ВСЯКИХ ВОЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ!
Все остальное - это тайный договорняк по выгораживанию России!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мокшане, смотрите не перпутайте:
В Абхазии и Ю.Осетии вы за повстанцев.
В Чечне и Сирии - против.
В Крыму и на Донбассе - вместо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить