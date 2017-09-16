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 Политика Украины
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 Волкер: Миротворцы должны обеспечивать безопасность на всей территории ОРДЛО, контролировать границу с РФ и мониторить тяжелое вооружение

волкер

Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер считает, что миротворческая миссия на Донбассе должна обеспечивать безопасность на всей неподконтрольной территории, контролировать украинскую часть украинско-российской границы и осуществлять мониторинг тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Российская резолюция о миротворцах на Донбассе - это политическая ловушка, - Яценюк

"Миротворческая миссия, если бы она была, была бы ответственна за эту территорию вместо российской армии, которая оккупирует территорию, может быть способом принести безопасность гражданам и предоставить доступ украинским властям, предоставив пространство, где возможно проведение выборов, пространство, на котором возможна имплементация Минских договоренностей - это идея, которая стоит за миротворцами", - сказал он журналистам на брифинге в Киеве в субботу.

При этом спецпредставитель Госдепа отметил, что выход России с такой инициативой интересен возможностью перехода к обсуждению и выносу дискуссии на уровень Совета безопасности ООН.

"Условия мандата, которые предложила Россия, я беспокоюсь, только углубит разделение в Украине: миссия будет располагаться на линии соприкосновения, не на всей территории, будет защищать членов мониторинговой миссии ОБСЕ, а не жителей, не будет иметь выхода на российско-украинскую границу", - сказал К.Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: "Инициатива Москвы о введении миротворцев на Донбасс интересна, но не означает снятия санкций с РФ"

Он считает, что такое предложение может стать поводом к работе по данному вопросу.

"Я надеюсь, что через этот диалог мы сможем договориться до идеи настоящей миротворческой миссии, которая будет сфокусирована на безопасности по всей территории, контролировать украинскую часть украинско-российской границы, осуществлять мониторинг тяжелого вооружения", - сказал спецпредставитель.

Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Это и будет предлагать Порошенко на Генассамблее ООН.
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В 2014 році я одному кацапу-"лібєрасту" (згідно кацапської класифікації ) сказав " Через два тижні, після відновлення контролю України над всим периметром кордону з росією сепаратисти здохнуть".. З нетерпінням чекаю на це і на мир в Україні..
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Вся суть кацапів це гроші і ненависть до всіх націй.
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И чтобы вся затея была за счет агрессора-оккупанта.
Может, раньше в одних портках останется.
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Волкен живет в другом измерении, где россияне люди. Но так видно из США, а реальность в другом измерении. Западу необходимо лечение и увидеть суть россии.
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выборы там возможны только через три года, с момента отвода российских войск и части местного ополчения. три года будет иноземная юрисдикция, в лице сотрудников ООН И ОБСЕ. и только после этого плавно передадут бразды правления украинским властям. и это произойдет только после выборов. но это тоже вариант и не совсем неудачный. стоит рискнуть, пусть три года управляют иностранцы.
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Чи ви доб'єтесь від москви того що всім нам потрібно? І головне як?
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І як це виглядатиме? На цій вулиці стоять миротворці, а на сусідній сепари їздять на танках, шолє?
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Головне - контроль кордону.. Не буде соляри із-за поребрика - танки перестануть їздити..
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Нет.. Главное кто будет стоять на границе.. Пуйло может добиться.. раз не русские.. тогда давайте беларусов или армян.. казахов на худой конец сербов..
Нет доверия к немцам и итальянцам
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А за квартал від неї сепаратисти гатять з "Градів" куди заманеться їхнім російським мавповодам.
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По ідеї,миротворці мають забезпечити безпеку мирного населення(щоправда незрозуміло від кого) замість рос.армії,тобто вона повинна полишити нашу територію.
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А сепарню куди подіти? Вони ж не заспокоються поки їх на винищуть.
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Дурко ,ради интереса оторвись от зрады на цензоре и изучи историю , КАК это происходило в Югославии.
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Сорри,я не претендую на твое место разностороннего эксПерда на цензоре
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Вот что значит толковый человек, зрит в корень и говорит по делу. Молодец Волкер. Русня со своими фантазиями о "миротворцах" на их условиях - идет к черту
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Що саме погане, то те, що все, що виходить з під пера "пера" Пороха, чи звучить з його ацетонового рота, вже не сприймається і не тільки українцями, а й за кордоном, як знущання над здоровим глуздом. А жаль! Педрило, потяг поїхав!!!!
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Вот всё что надо знать о главнокомандующем, министре ВСУ и генштабе с СБУ...
https://inforesist.org/amerikanskie-analitiki-podtverdili-vtorzhenie-rossiyskogo-vertoleta-v-ukrainu/
Саакашвили попрал незыблемость границ....ууууууу!
Кацапский вертолёт - ихтамнебыло....
Нами и нашей страной управляют предатели, после такого других мнений быть не может.
А почему? Всё просто, ПВО только над Киевом...
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16-09-2017 (16:55)

Военный самолет упал в Воронежской области update: 16-09-2017 (16:55)

Учебно-боевой самолет ЯК-130 упал вблизи аэродрома Борисоглебск в Воронежской области, оба пилоты живы, сообщили в Минобороны России, пишет 16 сентября "Интерфакс".
"Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался",- рассказали в ведомстве. Оба пилота капитулировались, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По версии источника агентства, причиной аварии мог стать отказ систем двигателя.
Он отметил, что целиком картина происшествия будет восстановлена после расследования.
http://www.kasparov.ru/material.php?id=59BD24951F129
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І знов Вороніж)))
як той писав
Пусти меня, отдай меня, Воронеж: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь,- Воронеж - блажь, Воронеж - ворон, нож.
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Главная цель введения миротворцев - снятие санкций с России! Меркель уже озвучила! А почему 6 месяцев? А почему не на месяц или неделю вводят миротворцев?!!
И за это время успеет Россия провести все выборы и легализирует Лугандонию!
НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ ОККУПИРОВАННЫМИ РОССИЕЙ ЧАСТИ ДОНБАССА И КРЫМА, и главное - БЕЗ ВСЯКИХ ВОЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ!
Все остальное - это тайный договорняк по выгораживанию России!
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первые санкции касались исключительно Крыма. Они не могут быть сняты
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Всё зависит от того хочет ли Порошенко продолжить войну. Если захочет, то пацаны продолжат погибать. Мне очень жаль.
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Я так понял ,что ты друг Порошенко ....лучший и он тебе ЛИЧНО об этом сказал.
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Нет. Я просто умный человек. И считаю, что война выгодна украинскому верховному... Поэтому, к огромному сожалению, пацаны продолжат погибать. А им бы жить и жить, просто так.
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Миротворцы должны стоять минимум до Ростова!
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Не мешало бы и на цензор послать кибермиротворцев ,чтобы почистили форумы от тролльчатной швали.
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Так мы и общаемся на сайте Цензор, куда тебе еще цензуру накручивать, нерабыдло?
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это реальное решение или весь мир увидит настоящее оскаленное кацапское рыло
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Igor Zubkov ㋡‏ @IgorZ_ua 5 ч.5 часов назад

Мокшане, смотрите не перпутайте:
В Абхазии и Ю.Осетии вы за повстанцев.
В Чечне и Сирии - против.
В Крыму и на Донбассе - вместо.
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Миротворцами должны быть подписанты Будапештского меморандума (правовое обоснование под это легко доказать).. но не те, кто его нарушил
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ну и ладно...сами уран расщеплять над мокшанией будем...))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер: Миротворцы должны обеспечивать безопасность на всей территории ОРДЛО, контролировать границу с РФ и мониторить тяжелое вооружение
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