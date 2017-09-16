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 Политика Украины
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 С начала суток наемники 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших защитников нет, - штаб АТО

ато

С начала суток по состоянию на 18.00 16 сентября 2017 года незаконные вооруженные формирования 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"Сегодня в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы наших позиций на всех направлениях. Правда, с полуночи враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Так, на Донецком направлении ночью наемники дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны. А возле Зайцево несколько раз работало стрелковое оружие оккупантов", - говорится в сообщении.

"На Приморском направлении обстрелы наших опорных пунктов зафиксированы на подступах к Водяному и Широкино. На Луганском направлении боевики дважды применяли гранатометы различных видов вблизи Крымского. А из крупнокалиберного пулемета открывали огонь в районе Новотошковского", - отметили в штабе АТО.

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Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. Наши военные 4 раза ответным огнем заставили противника прекратить провокации. Потерь среди украинских защитников нет.

С начала суток наемники 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших защитников нет, - штаб АТО 01

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Самое страшное,что главный путинский наёмник сидит в кресле президента Украины !!!
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Після того, як штаб АТО в своїх зведеннях "без втрат" не враховував втрати УДА на фронті - у мене , особисто, появились сумніви щодо правдивості зведень штабу АТО..
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Умеет вашингтонский обком убеждать....Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не арестуют по делу о незаконном пересечении границы и не депортируют. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.

"Саакашвии не будет арестован по этому делу, Саакашвили не будет экстрадирован из этой страны", - подчеркнул Луценко.

Самому Саакашвили он посоветовал обратиться в суд с вопросом об украинском гражданстве.
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який бюджет прес-центру штабу ато?може ми їх обділили якось?
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Пытался раза 4-е, написать свое видение. Не получается. Но решился. По разным причинам. Мой вывод? Отпустить их в свободное плавание. Не стоит все это, так многих жизней, разрушений, смертей. Каждому свое и у каждого свой выбор. Не нужно тратить время на сиюминутность. Нужно смотреть дальше - дальновиднее. У каждого - потом, будет возможность, представить свою - Свершенную модель.
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Хай плавають.. Без територій..За кордоном України.. Українська земля - це земля України..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток наемники 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших защитников нет, - штаб АТО
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