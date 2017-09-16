 С начала суток наемники 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших защитников нет, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Сегодня в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы наших позиций на всех направлениях. Правда, с полуночи враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Так, на Донецком направлении ночью наемники дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны. А возле Зайцево несколько раз работало стрелковое оружие оккупантов", - говорится в сообщении.
"На Приморском направлении обстрелы наших опорных пунктов зафиксированы на подступах к Водяному и Широкино. На Луганском направлении боевики дважды применяли гранатометы различных видов вблизи Крымского. А из крупнокалиберного пулемета открывали огонь в районе Новотошковского", - отметили в штабе АТО.
Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили перемирие. Наши военные 4 раза ответным огнем заставили противника прекратить провокации. Потерь среди украинских защитников нет.
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"Саакашвии не будет арестован по этому делу, Саакашвили не будет экстрадирован из этой страны", - подчеркнул Луценко.
Самому Саакашвили он посоветовал обратиться в суд с вопросом об украинском гражданстве.
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