 Предложение РФ о миротворцах на Донбассе еще более разделит Украину, а не решит проблему, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Было очень интересно на прошлой неделе видеть, как Россия предлагает миротворческую миссию, миссию ООН, что-то, что Россия ранее заявляла, что не будет поддерживать, что-то, что было предложено после консультаций в Нормандском формате со США и другими. Детали того, что было предложено, я думаю, на самом деле еще более разделят Украину, а не решат проблему", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.
При этом спецпредставитель Госдепа считает, что сам факт предложения важен и стоит изучения.
"Если мы сможем прийти к моменту обсуждения международной силы для обеспечения безопасности, которая заменит российские силы и будет проводить мониторинг тяжелого вооружения и контролировать границу - это будет существенным шагом вперед, базой для реализации Минских соглашений и восстановления территориальной целостности", - сказал К.Волкер.
По его словам, Украина должна быть уверена, что миротворческая миссия будет способствовать восстановлению территориальной целостности, а не разделит территории Украины.
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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Все, пшлонах, убогий.
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Генштаб и дальше будет отрицать?
https://inforesist.org/amerikanskie-analitiki-podtverdili-vtorzhenie-rossiyskogo-vertoleta-v-ukrainu/
Американские аналитики подтвердили вторжение российского вертолета в Украину
InfoResist
Сотрудники американского аналитического центра Atlantic Council проанализировали видео, на котором видно, как предположительно российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» незаконно вторгся в воздушное пространство Украины и пролетел над селом Павловка Херсонской области. Об этом говорится в материале Digital Forensic Research Lab, подразделения Atlantic Council.
В отличие от украинских коллег, американские аналитики смогли точно определить направление движение вертолета. Это юго-восток. Таким образом он летел в сторону Крыма.
Специалисты из США предполагают, что зафиксированный на видео вертолет направлялся на военную базу в Джанкое, на которой находится большое количество российских вертолетов.
Эта база располагается как раз в юго-востоку от Павловки.
Исходя из приведенных фактов, в Atlantic Council пришли к выводу, что российский вертолет незаконно вторгся в воздушное пространство Украины, что является прямым нарушениям Минских соглашений.
Напомним, что ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ опровергли информацию о пересечении российским вертолетом границы Украины. После опровержения журналисты «Украинского милитарного портала» привязали видео к местно доказав, что вертолет был снять именно на украинской территории.
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потому как понятно, что с самого начала кое-кто ничего исполнять не будет!
все перемирия, а их много есть по названиям и хлебное и школьное и праздничное..., но их нет по сути!!!
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Но если вы повторите просьбу, я удалю вас из друзей.
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Давай.Котись горошком...
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Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области вблизи аэродрома Борисоглебск
Это произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. По предварительным данным, у самолета мог отказать двигатель. Оба пилота успели катапультироваться. Экипаж увел самолет от близлежащих построек, на земле никто не пострадал. Возгорание, возникшее после падения самолета, ликвидировано. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Министерстве обороны.
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Меркель: "Инициатива Москвы о введении миротворцев на Донбасс интересна
Два мира, два образа жизни.....
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Ну пришли, допустим, миротворцы. В каких казармах они размещаются? Откуда и по каким дорогам идет им снабжение и ротация? И если они задержат парочку пьяных неадекватов, стреляющих из калаша по воробьм, то куда задержанных отвезут? В местное МГБ? Это признание орков. В Украину? это далеко и маловероятно.
Слышал не раз, что миротворцы войдут сразу, как тока кацапы уйдут, фуйло типа согласен... Но пардон!!! Если касабы ушли, то зачем нам какие-то миротворцы????
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