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Все про:миротворцы (438) Донбасс (16089) Волкер Курт (72)

 Предложение РФ о миротворцах на Донбассе еще более разделит Украину, а не решит проблему, - Волкер

волкер

Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер считает, что предложение России о введении миротворцев на Донбасс дальше разделит Украину, а не решит конфликт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Было очень интересно на прошлой неделе видеть, как Россия предлагает миротворческую миссию, миссию ООН, что-то, что Россия ранее заявляла, что не будет поддерживать, что-то, что было предложено после консультаций в Нормандском формате со США и другими. Детали того, что было предложено, я думаю, на самом деле еще более разделят Украину, а не решат проблему", - сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

При этом спецпредставитель Госдепа считает, что сам факт предложения важен и стоит изучения.

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"Если мы сможем прийти к моменту обсуждения международной силы для обеспечения безопасности, которая заменит российские силы и будет проводить мониторинг тяжелого вооружения и контролировать границу - это будет существенным шагом вперед, базой для реализации Минских соглашений и восстановления территориальной целостности", - сказал К.Волкер.

По его словам, Украина должна быть уверена, что миротворческая миссия будет способствовать восстановлению территориальной целостности, а не разделит территории Украины.

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Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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закрити кордон і ті хто були кимось стануть нічим
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А мне Волкер все больше и больше нравится...Видна школа Маккейна..
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Вопрос в другом... прислушаются или нет. Посмотрим, чья ,,школа,, сильней.
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хм..а куда они денутся?!.. Политику США по Украине озвучивает Волкер...шах и мат...
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А Петро все бубонів кілька років, що "тіко Мінський формат і нікого крім захарченка, плотницького і медведчука нє хачу відеть! Самі всьо парєшаєм"
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угу...Петро как поришает что кацапо-миротворцы будут в Киеве патрулировать! .. он предатель!
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Как такие роССийские "миротворцы" могут решить ими же созданную проблему на Донбассе?
Предложение РФ о миротворцах на Донбассе еще более разделит Украину, а не решит проблему, - Волкер - Цензор.НЕТ 4824
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малолеткам так нравиться водоЖОПИТЬ!
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Позиція пана Волкера мені подобається все більше і більше. Особливо - щодо контролю над кордоном..
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Хуйлостан хотел представителя США по Украине... И получил на свою голову.
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Это троянский конь, хорошо что это становится понятно прямо сейчас, Мир осознал, что время заигрываний закончилось.
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Ты не поймешь задери майку, пусть пуйло чмокнет...
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И с умишком у тебя проблемки...
Все, пшлонах, убогий.
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хорватський сценарій,блін?пєца заморився перемагати?
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Аналитики выяснили, что вертолет летел из России в Крым!
Генштаб и дальше будет отрицать?



https://inforesist.org/amerikanskie-analitiki-podtverdili-vtorzhenie-rossiyskogo-vertoleta-v-ukrainu/

Американские аналитики подтвердили вторжение российского вертолета в Украину

InfoResist

Сотрудники американского аналитического центра Atlantic Council проанализировали видео, на котором видно, как предположительно российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» незаконно вторгся в воздушное пространство Украины и пролетел над селом Павловка Херсонской области. Об этом говорится в материале Digital Forensic Research Lab, подразделения Atlantic Council.
В отличие от украинских коллег, американские аналитики смогли точно определить направление движение вертолета. Это юго-восток. Таким образом он летел в сторону Крыма.

Специалисты из США предполагают, что зафиксированный на видео вертолет направлялся на военную базу в Джанкое, на которой находится большое количество российских вертолетов.
Эта база располагается как раз в юго-востоку от Павловки.
Исходя из приведенных фактов, в Atlantic Council пришли к выводу, что российский вертолет незаконно вторгся в воздушное пространство Украины, что является прямым нарушениям Минских соглашений.
Напомним, что ранее в командовании Воздушных Сил ВСУ опровергли информацию о пересечении российским вертолетом границы Украины. После опровержения журналисты «Украинского милитарного портала» привязали видео к местно доказав, что вертолет был снять именно на украинской территории.
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Для барыг и запэдротов это неважно, все их силы (даже боевые вертолеты!) были брошены навстречу Саакашвили, для них это намного важнее
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Эээ..., дрыщи, где вы? Кто там вчера дружно завывал против намечемой встречи Трампа и Порошенко, чего не слышно дружного скуления вонючих гнид?
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я смотрю все испугались даже больше чмошника х*йла, ляпнувшего не подумавши!
потому как понятно, что с самого начала кое-кто ничего исполнять не будет!
все перемирия, а их много есть по названиям и хлебное и школьное и праздничное..., но их нет по сути!!!
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Для того щоб запросити миротворців нам потрібен тривалий режим тиші.
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Миротворці ніколи не вирішують конфлікти, вони лише морозять їх
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Якщо кацапи пощезнуть з нашої території, то це фактично кінець конфлікту.
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Нарешті бачу чітку позицію та рішучість.
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Вы так мне и не ответили. Я прошу прощения и обещаю больше Вас не отвлекать.
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Вы потребовали удалить вас из друзей. Я попросил повторить просьбу. Вы не ответили. Со своей стороны хочу повторить, что я добавил вас потому что вы вызвали во мне уважение.

Но если вы повторите просьбу, я удалю вас из друзей.
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Как скажешь. Удалил вроде. Про друзей не зарекайся. Может ещё и станем друзьями.
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Тебе ще не вистачало для повноти мого щастя...
Давай.Котись горошком...
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Спамь московита, а то тут все завоняет...
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Для цієї тьоли навіть спаму шкода.Нехай брикається.
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Я б тобі сказала,якби не при людях...і на тій єдиній мові,яку ти розумієш.
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Предложение РФ о миротворцах на Донбассе - это рашистский крючек,на который рашист повесит лднр...
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Україна стримала кацапський бліц-кріг.. Зараз замість Чемберленів в політикум заходу заходять Черчілі .. Чекаємо на продовження.. Біла підписана капітуляція в Берліні, була підписана капітуляція в Токіо.. Чому б не підписати капітуляцію в москві? Все може бути.. Якби мені в 1990 році сказали, що СРСР через рік перестане існувати - ніколи б не повірив..
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В 1990 році я був на мітингу, де біля Київради ми встановили жовто- блакитний прапор.
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Порошенко это агент ФСБ и КГБ ,от него ничего другого ждать и не приходится ...
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Кацапы настолько примитивны, прям амебы...

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Ты свою ужо засосал...

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Со вчерашнего дня уже второй уржался над санкциями :
Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области вблизи аэродрома Борисоглебск
Это произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. По предварительным данным, у самолета мог отказать двигатель. Оба пилота успели катапультироваться. Экипаж увел самолет от близлежащих построек, на земле никто не пострадал. Возгорание, возникшее после падения самолета, ликвидировано. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Министерстве обороны.
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Дуже сподобалася відповідь Волкера на питання, чому він не хоче домовлятися з плотницьким і захарченко: "Ні-ні-ні, ми з владою Абхазії не розмовляємо, і з цими не будемо. Вони нічого не вирішують, але затягнуть нас у довгу дискусію, в якій расія буде якби ні при чім". Глибоке знання Волкером питання і явна проукраїнська позиція захоплюють.
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кацап обыкновениус надежда нового витка эволюции и спасения всего мира через свою отличительную духовность и загадочность
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Спецпрокурор США Мюллер получил ордер на обыск для получения контента в Facebook по российскому вмешательству в выборы в США.
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100% отдыхал на Западной Украине, общался с гражданами Украины, которые соседствуют с Румынией, настроение против власти зашкаливает конечно. И если барыги начнут сдавать интересны Украины, а люди- видят, кровью одной это не закончиться....
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Волкер далек от Украины, ведь иначе не стал бы слушать предложения россии.
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Але він одразу ж все відкинув.І зробив вірні висновки.
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Волкер сообщил путину о том, что тот услышать боялся, прозвучало практически как констатация факта
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Предложение РФ о миротворцах на Донбассе еще более разделит Украину, а не решит проблему, - Волкер

Меркель: "Инициатива Москвы о введении миротворцев на Донбасс интересна
Два мира, два образа жизни.....
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Волкер прав. Срасия член Совбеза, она легко заблокирует не устраивающий фуйла сценарий. Поэтому среди миротворцев будет большая часть касапов. К тому же мировторцы не решают конфликта, а замораживают их.
Ну пришли, допустим, миротворцы. В каких казармах они размещаются? Откуда и по каким дорогам идет им снабжение и ротация? И если они задержат парочку пьяных неадекватов, стреляющих из калаша по воробьм, то куда задержанных отвезут? В местное МГБ? Это признание орков. В Украину? это далеко и маловероятно.
Слышал не раз, что миротворцы войдут сразу, как тока кацапы уйдут, фуйло типа согласен... Но пардон!!! Если касабы ушли, то зачем нам какие-то миротворцы????
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И че? нам остается тока надеяться, что америкосы не поддержат фуйловский сценарий, иначе в Украину зайдет кацапска регулярная армия в голубых касках, то есть любой выстрел по ним чреват международным осуждением
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С террористами нельзя договариваться,их уничтожают, как братьев Овечкиных.
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Сделайте минималку в 300 долларов, с прямой привязкой к доллару. И все захотят присоедениться как миленькие, и МЫ не обидимся. Петралексеевич ВКЛЮЧИЛ ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК, за Пол месяца ПОДСКОЧИЛИ цены на Все продукты, на мясо + стабильная десятка на кило. (при Ющенко было само нормуль, НО Все его БРОСЛИ (нельзя было доверять пороху ещё тогда., по сути ихний Конфликт с тимошенко привели к всласти януковича, а дальше вот, что вышло и петя остался в ЯВНОМ ПЛЮСЕ)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредложение РФ о миротворцах на Донбассе еще более разделит Украину, а не решит проблему, - Волкер
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